Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite

Администраторы каталога дополнений к Firefox (addons.mozilla.org) удалили все свежие версии дополнения uBlock Origin Lite (uBOL) под предлогом выявления нарушений после проведения ручного рецензирования дополнения. Дополнению вменялись сбор и отправка пользовательских данных без предупреждения, а также наличие минимизированного или автоматически сгенерированного кода без предоставления исходных текстов. Дополнение uBlock Origin Lite развивается автором uBlock Origin и представляет собой вариант uBlock Origin, переведённый на предложенный в третьей версии манифеста Chrome декларативный API (declarativeNetRequest).

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор uBlock Origin, заявил, что у него нет времени опровергать беспочвенные обвинения Mozilla - uBOL не имеет никакого отношения к сбору данных и не содержит минимизированного кода. Все упомянутые в отчёте файлы (1, 2, 3, 4, 5) не менялись больше года и идентичны файлам, долгое время использовавшимся в основной версии uBlock Origin. Например, файл в котором ручное рецензирование Mozilla выявило сбор или отправку данных, включает всего 50 строк кода и легко может быть проверен любым желающим.

Позднее Рэймонд объявил о прекращении поддержки дополнения uBOL для Firefox и перестал включать архив с версией для Firefox в релизы. В качестве причины сказано, что он из принципа больше не будет участвовать в абсурдном и враждебно настроенном процессе проверки в addons.mozilla.org, которое отнимает много времени.

После этого представители Mozilla принесли свои извинения за допущенную ошибку и указали, повторное рецензирование не выявило проблем, - первое решение об удалении было неверным и дополнение восстановлено в каталоге. В ответ Рэймонд написал, что не меняет своего решения и удалил страницу uBOL из каталога addons.mozilla.org.



