The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite

30.09.2024 22:24

Администраторы каталога дополнений к Firefox (addons.mozilla.org) удалили все свежие версии дополнения uBlock Origin Lite (uBOL) под предлогом выявления нарушений после проведения ручного рецензирования дополнения. Дополнению вменялись сбор и отправка пользовательских данных без предупреждения, а также наличие минимизированного или автоматически сгенерированного кода без предоставления исходных текстов. Дополнение uBlock Origin Lite развивается автором uBlock Origin и представляет собой вариант uBlock Origin, переведённый на предложенный в третьей версии манифеста Chrome декларативный API (declarativeNetRequest).

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор uBlock Origin, заявил, что у него нет времени опровергать беспочвенные обвинения Mozilla - uBOL не имеет никакого отношения к сбору данных и не содержит минимизированного кода. Все упомянутые в отчёте файлы (1, 2, 3, 4, 5) не менялись больше года и идентичны файлам, долгое время использовавшимся в основной версии uBlock Origin. Например, файл в котором ручное рецензирование Mozilla выявило сбор или отправку данных, включает всего 50 строк кода и легко может быть проверен любым желающим.

Позднее Рэймонд объявил о прекращении поддержки дополнения uBOL для Firefox и перестал включать архив с версией для Firefox в релизы. В качестве причины сказано, что он из принципа больше не будет участвовать в абсурдном и враждебно настроенном процессе проверки в addons.mozilla.org, которое отнимает много времени.

После этого представители Mozilla принесли свои извинения за допущенную ошибку и указали, повторное рецензирование не выявило проблем, - первое решение об удалении было неверным и дополнение восстановлено в каталоге. В ответ Рэймонд написал, что не меняет своего решения и удалил страницу uBOL из каталога addons.mozilla.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  3. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall
  5. OpenNews: Mozilla восстановила доступ к дополнениям, заблокированным по требованию Роскомнадзора
  6. OpenNews: Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61963-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox, ublock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Абсурд -- это количество малвари в хромосторе.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:01, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.18, th3m3 (ok), 23:36, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В целом - пофиг. Лишь бы uBlock Origin не трогали.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 00:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего вообще трогать не надо. Главное, менять API, как "хочется". И все дополнения просто потеряют возможность дополнять недостающее.
     

  • 1.9, eugene_martein (ok), 23:17, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    – Фима, ты нам больше не звони.
    – Почему?
    – После твоего визита у нас пропала серебряная ложка.
    – Ты что, с ума сошел? Приди и обыщи меня и мой дом! У меня нет твоей ложки!
    – Конечно нет, мы ее нашли.
    – Так в чем же дело?
    – А осадочек-то остался!
     
  • 1.10, Songo (ok), 23:17, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Raymond Hill - крутой чел, сказал, как отрезал.
     
     
  • 2.24, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:03, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие мужики заднюю не дают.
     

  • 1.12, Герострат (?), 23:26, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой чувствительный парень. Довольно безответственно с его стороны.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:27, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А если бы Рэймонд Хилл вернул uBOL в каталог addons.mozilla.org, то Анон с опенета непременно написал бы, что “Рэймонд терпила, мозила ему в лицо плюнули, ноги вытерли, а он всё стерпел и вернул аддон, нет самоуважения”.
     
     
  • 2.37, 12yoexpert (ok), 00:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы написал, а я не аноним, я двеннадцатилетний эксперт
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:29, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла дурачки, но и Хилл как обиженка себя повёл. Признали же ошибку и извинились
     
     
  • 2.19, Xvid (?), 23:40, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, конечный итог дела будет зависить от суммы моральной компенсации.
     
  • 2.35, 12yoexpert (ok), 00:33, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты бы спасибо сказал, что он вообще этот бред прокомментировал
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:40, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все он правильно сделал. Такое прощать/спускать нельзя, иначе они будут этим злоупотреблять и дальше
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:34, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Позднее Рэймонд объявил о прекращении поддержки дополнения uBOL для Firefox и перестал включать архив с версией для Firefox в релизы

    Какой редкосный идиотизм. Кто же проиграет в битве браузера и дополнений кроме простых пользователей?

     
     
  • 2.32, Анонус (?), 00:26, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю пользователей uBlock давно больше, чем пользователей продуктов Mozilla. Так что исход битвы очевиден.
     
     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 00:32, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема в том, что ff - последний браузер, на котором работает uBlock
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 01:35, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема в том, что ff - последний браузер, на котором работает uBlock

    Но как же фалкон?) Там вроде Ublock сразу в комплекте с браузером.

     
  • 2.39, Аноним (39), 00:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не проиграет . На фоксе продолжить работать нормальная версия , а лайт вообще не фиг было пихать . Удобный предлог для Хилла избавиться от лишней работы .
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:35, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После многолетнего использования адблока на корпоративном компе от баннеров в глазах рябит. Воздадим же хвалу Реймонду за то, что мы ещё не ослепли.
     
     
  • 2.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:05, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш браузер использует блокировщик рекламы. Пожалуйста, отключите его. Ну, пожалуйста!
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:44, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >файл в котором ручное рецензирование Mozilla выявило сбор или отправку данных, включает всего 50 строк кода

    Название и содержание этого файла (googlesyndication_adsbygoogle) полностью объясняют причину ручной блокировки со стороны мозиллы.
    Мозилла окончательно продалась легла под гугл. Как говорил Людовик какой-то: я хочу, чтобы мои васалы не только прилюдно лизали мой зад, но восклицали при этом "как вкусно пахнет".

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 01:17, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что ты почти дошёл до очевидного ответа, но потом свернул в конспирологию.

    Да, человек в ходе рецензирования не заглянул в файл, а по названию подумал, что там гуглокод, который осуществляет трекинг.

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:50, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет, по моему он всё правильно сделал. Это Mozilla безответственно относиться к людям, которые за бесплатно публикуют свои дополнения в их каталог. Разузнайте, почитайте с какими проблемами пришлось столкнуться разработчикам расширений Vencord и OldTwitter, в следствии которых им приходилось перестать публиковать новые версии (спойлер: агрессивная пре-модерация дополнений которая придирается по абсолютно дурацким мелочам).
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 23:54, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, стоит упомянуть, что именно в этом же каталоге однажды-внезапно-никому-неизвестно-почему удалили несколько VPN расширений. Конечно, там могла быть другая причина, но сам факт остаётся фактом, и текущую ситуацию можно считать рецидивом.
     
  • 2.29, Аноним (-), 00:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, только юзеры OldTwitter получали бан в самом твиттере, а потом ходили возмущались Мозилле.
    https://web.archive.org/web/20240918233755/https://github.com/dimdenGD/OldTwit

    А у Vencord прям в их репе написано:
    "Using Vencord violates Discord's terms of service"

    Вот зачем мозилле лишний гемор в виде дополнений за которые можно получить бан?
    Пусть юзеры сами ставит их откуда хотят.

     

  • 1.23, BlackRot (ok), 23:57, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla которая сама собирает данные похлеще других нашла до кого доепатся - гениально! Нет!
     
  • 1.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:03, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штош, придется вручную ставить.
     
     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:04, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не попутал. Это дополнение для обрезанных. Такое не используем.
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:07, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раймонд Хилл сберёг колосальное количество электроэнергии, а что сделала Мозилла, собрала колосальные пожертвования от ЕНКО ради "инклюзивных"?
     
  • 1.33, 12yoexpert (ok), 00:29, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Произошла чудовищная ошибка!
     
  • 1.38, Аноним (-), 00:36, 01/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.43, Аноним (43), 02:13, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кто-то совсем зазвездился.
    > Он эти дополнения пишет для пользователей или для чесания чсв?
    > Собственно ответ очевиден.

    Видимо, основные донаты идут от хромовцев, а 5% рынка Firefox его особо не интересуют.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру