Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite

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|3.36, Аноним (36), 00:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ничего вообще трогать не надо. Главное, менять API, как "хочется". И все дополнения просто потеряют возможность дополнять недостающее.
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|1.9, eugene_martein (ok), 23:17, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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– Фима, ты нам больше не звони.
– Почему?
– После твоего визита у нас пропала серебряная ложка.
– Ты что, с ума сошел? Приди и обыщи меня и мой дом! У меня нет твоей ложки!
– Конечно нет, мы ее нашли.
– Так в чем же дело?
– А осадочек-то остался!
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|1.13, Аноним (13), 23:27, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А если бы Рэймонд Хилл вернул uBOL в каталог addons.mozilla.org, то Анон с опенета непременно написал бы, что “Рэймонд терпила, мозила ему в лицо плюнули, ноги вытерли, а он всё стерпел и вернул аддон, нет самоуважения”.
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|1.14, Аноним (14), 23:29, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мозилла дурачки, но и Хилл как обиженка себя повёл. Признали же ошибку и извинились
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|2.19, Xvid (?), 23:40, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, конечный итог дела будет зависить от суммы моральной компенсации.
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|2.42, Аноним (42), 01:40, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все он правильно сделал. Такое прощать/спускать нельзя, иначе они будут этим злоупотреблять и дальше
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|1.16, Аноним (16), 23:34, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Позднее Рэймонд объявил о прекращении поддержки дополнения uBOL для Firefox и перестал включать архив с версией для Firefox в релизы
Какой редкосный идиотизм. Кто же проиграет в битве браузера и дополнений кроме простых пользователей?
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|2.32, Анонус (?), 00:26, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю пользователей uBlock давно больше, чем пользователей продуктов Mozilla. Так что исход битвы очевиден.
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|4.41, Аноним (41), 01:35, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проблема в том, что ff - последний браузер, на котором работает uBlock
Но как же фалкон?) Там вроде Ublock сразу в комплекте с браузером.
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|2.39, Аноним (39), 00:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не проиграет . На фоксе продолжить работать нормальная версия , а лайт вообще не фиг было пихать . Удобный предлог для Хилла избавиться от лишней работы .
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|1.17, Аноним (17), 23:35, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После многолетнего использования адблока на корпоративном компе от баннеров в глазах рябит. Воздадим же хвалу Реймонду за то, что мы ещё не ослепли.
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|1.20, Аноним (20), 23:44, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>файл в котором ручное рецензирование Mozilla выявило сбор или отправку данных, включает всего 50 строк кода
Название и содержание этого файла (googlesyndication_adsbygoogle) полностью объясняют причину ручной блокировки со стороны мозиллы.
Мозилла окончательно продалась легла под гугл. Как говорил Людовик какой-то: я хочу, чтобы мои васалы не только прилюдно лизали мой зад, но восклицали при этом "как вкусно пахнет".
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|2.40, Аноним (40), 01:17, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно, что ты почти дошёл до очевидного ответа, но потом свернул в конспирологию.
Да, человек в ходе рецензирования не заглянул в файл, а по названию подумал, что там гуглокод, который осуществляет трекинг.
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|1.21, Аноним (21), 23:50, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет, по моему он всё правильно сделал. Это Mozilla безответственно относиться к людям, которые за бесплатно публикуют свои дополнения в их каталог. Разузнайте, почитайте с какими проблемами пришлось столкнуться разработчикам расширений Vencord и OldTwitter, в следствии которых им приходилось перестать публиковать новые версии (спойлер: агрессивная пре-модерация дополнений которая придирается по абсолютно дурацким мелочам).
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|2.22, Аноним (21), 23:54, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, стоит упомянуть, что именно в этом же каталоге однажды-внезапно-никому-неизвестно-почему удалили несколько VPN расширений. Конечно, там могла быть другая причина, но сам факт остаётся фактом, и текущую ситуацию можно считать рецидивом.
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|1.23, BlackRot (ok), 23:57, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mozilla которая сама собирает данные похлеще других нашла до кого доепатся - гениально! Нет!
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|1.28, Аноним (28), 00:07, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раймонд Хилл сберёг колосальное количество электроэнергии, а что сделала Мозилла, собрала колосальные пожертвования от ЕНКО ради "инклюзивных"?
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|1.43, Аноним (43), 02:13, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кто-то совсем зазвездился.
> Он эти дополнения пишет для пользователей или для чесания чсв?
> Собственно ответ очевиден.
Видимо, основные донаты идут от хромовцев, а 5% рынка Firefox его особо не интересуют.
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