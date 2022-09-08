Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome

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|2.8, Аноним (8), 10:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они дорабатывали Manifest v3 пока из него почти не получился Manifest v2 :)
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|2.73, Bob (??), 14:32, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За шкафом)
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Brave давно форкнул uBO, сделал нормальную кроссплатформу и вылизывает дополнение. На мобильной лисе uBO это тупо как "ситом" воду таскать, когда Brave спокойно почти всё фильтрует с намного меньшим к-вом фильтров и общих правил.
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Вот Вивальдилсты и Опероседы - да, пусть курят с кривого порта AdBlock Plus)
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А любители гугла - там вообще диагноз...
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|2.12, pic (?), 10:52, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это временно, все пересядут на 3 версию, потом отменят их как устаревшие и опасные.
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|2.51, пох. (?), 12:38, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть ничего толком не работает кроме самых грубых и примитивных типов фильтрации, "ну вот", жрите не обляпайтесь.
И вместо массового демарша чтоб заставить все же гугль что-то с этим делать - "ничего, приспособитесь, привыкнете, нате вам пока версию без управления и настроек"
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|3.34, Аноним (34), 11:46, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Firefox
Существет для того, чтобы гугель не подтянули за создание монополии, на деньги же гугля.
А, как известно, "кто девешку ужинает, тот её и танцует!"
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|4.59, Аноним (59), 12:54, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теории заговоров. Если бы Гугл контролировала Файрфокс то никаких нововведений типа изолированных куки, которые не выгодны Гуглу, вообще бы не было. Мозилла третий манифест изменяет что бы аддоны без проблем работали.
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|3.36, Аноним (36), 11:51, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выбор между монополией на телеметрию и монополией на фильтрацию контента...
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|4.56, Аноним (59), 12:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что ты переживаешь так за телеметрию, по умолчанию она отключена, а если включаешь то можешь посмотреть что конкретно она передаёт, прям через меню самого файрфокса, там нет ничего криминального. Файрокс полностью открытый в отличие от проприетарного хромого.
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|1.4, Аноним (3), 09:57, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пора давно уже писать манифесты для новых стандартов браузеров. Эти уже пора выкидывать из-за переусложненности и дырявости. И не надо пихать в них половину системы.
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|2.39, Аноним (36), 11:53, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не для того я уходил с огнеглиста, чтобы на него возвращаться. Разве что на LibreWolf, но это на крайняк.
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|3.74, Bob (??), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На кривую сборку от васянов?) Бха-ха-ах =)
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Ну хоть в торе отруби автоконнект к их сети и юзай нормальный человеческий браузер)) вот этим то хоть пользоваться можно кросплатформенно, а не искать "что же очередной Петрик наколхозил в Лисе, что обычная популярная фича отвалилась".
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|2.52, Аноним (52), 12:38, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этим манифестом они работать будут хуже чем у огнелиса, остается надеяться что мозиллу не вынудят на 3 манифест переходить
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|3.77, Аноним (59), 14:55, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие это кто? Стадо далёкое от ИТ? Зачем на них ориентироваться?
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|1.9, Аноним (9), 10:39, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если всё отменять то можно будет запускать локальный прокси и резать рекламу на нём.
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|2.11, Аноним (11), 10:50, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только у локального прокси возможности не выше чем у хрома с MV3 .
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|3.16, Аноним (9), 11:02, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PiHole работает отлично и кушать не просит. Хотя он наверняка на уровне MV3 и работает.
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|4.38, Аноним (52), 11:52, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну расскажи как резать яндексовую рекламу в комментах на livejournal или у них-же на я.картах, я.погоде, я почте и пр.
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|5.44, tema (??), 12:11, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто дополнительно добавил RU AdList: Counters в uBO и не вижу никакой рекламы в Яндексе
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|4.60, пох. (?), 12:55, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это вот те самые .div(nth of type) которые с новым модным манифестом невозможны в принципе.
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|2.50, Аноньимъ (ok), 12:37, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только часть рекламы можно блочить по доменам.
Сейчас всё жава скриптом рисуется динамически.
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|1.10, Попандопала (?), 10:40, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сделайте Adguard для Seamonky,Ublock origin блокирует новости на Rambler когда по ним перейдешь чтобы прочитать,очень раздражает.
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|3.19, Аноним (19), 11:13, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятно.Adguarda Seamonkey,Palemoon все равно нет. Хотелось бы иметь конечно.
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|2.37, Аноним (37), 11:52, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это потому что на рамблере срабатывает антиадблок. Это не проблема самого адблокера, а намеренное поведение сайта (над этой "фичей", ломающей сайт для пользователей блокировщиков рекламы, продолжительное время работала выделенная команда).
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|3.75, Bob (??), 14:37, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по итогам - Рамблер сам себя закапывал и не над тем работал)
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|4.76, Аноним (19), 14:44, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Palemoon работает. я похоже назаблокировал лишнего в Seamonkey,а как убрать ХЗ.
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|5.83, Аноним (19), 15:03, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крч снёс браузер. Palemoon лучше когда чистема едва шевелится.D
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|4.58, Аноним (58), 12:50, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поисковика то у них нет, а новостной сайт кто угодно может сделать.
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|1.13, Аноним (11), 10:52, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пока кто то "экспериментирует" - ABP уже на финальное тестирование вышел . Да и AB ненамного отстаёт .
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|2.23, Аноним (19), 11:26, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тссс...Нельзя так,ещё услышат и будут говорить про стагнацию и R.I.P. Должно же все время прибывать кода тоннами, пусть и маловажного. Чтобы компелялось сутками.
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|1.18, Аноним (18), 11:10, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заходишь на некоторые сайты и на каждой странице по 5 баннеров висит слева и справа, в шапке, в подвале и плюс встроенные в страницу. Я понимаю, что монетизация нужна, чтобы отбить стоимость хостинга или заработать на печеньки копейку, но не на столько агрессивно. А в последнее время стало очень популярно на смартах запускать заставки после каждого 2-3го клика на весь экран с таймером + закрывать нижнюю часть экрана. И всё это сразу!!! Если уберут возможность резать рекламу, то из-за таких гениальных решений монетизации этим браузером просто перестанут пользоваться, или полностью отключат js.
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|2.35, fuggy (ok), 11:47, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без js 90% сайтов не работают сейчас, даже не требующие сложного кода. И в основном js отключают чтобы трекеры отключить.
В хроме на смарте нет поддержки дополнений, так что ты что-то путаешь.
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|2.40, Аноним (36), 11:57, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Netsurf. Полностью без жлобоскрипта, очень быстр и впринципе, новостные сайты читать позволяет.
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|2.66, Anto (?), 13:57, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато как в начале увлеклись... :(
А в итоге - в фильме Идиократия, вроде, есть про "по 5 баннеров висит слева и справа, в шапке, в подвале и плюс встроенные"... во время ТВ передачи.
Мне тут давече банк клиент в уведомления на смартфоне вывесил не их рекламу. :(
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|3.81, Корец (?), 15:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне тут давече банк клиент в уведомления на смартфоне вывесил не их рекламу
Можно название банка?
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|2.82, end (??), 15:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Я понимаю, что монетизация нужна, чтобы отбить стоимость хостинга или заработать на печеньки копейку, но не на столько агрессивно.
Я еще могу понять мелкие конторки.
Но когда делают крупные компании с государственным финансированием мне совсем не понятно.
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|1.20, Аноним (11), 11:13, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В остальном список предлагаемых по умолчанию фильтров полностью соответствует набору из uBlock Origin и включает около 22 тысяч правил." Сейчас только в одном EasyList 64+ тысяч (и в RUAdlis под 42 тыс) правил . Неплохое такое соответствие .
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|1.24, Аноним (24), 11:29, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А толку? Гугль просто не хочет, чтобы блокировщики блокировали его проплаченную рекламу и телеметрию. Ну а толку тогда от этих блокировщиков?
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|2.25, Аноним (24), 11:32, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. я хотел сказать, что будет как в свое время с поисковыми запросами. Все резко побегут платить гугелю за добавление в "белый" список "хорошей" рекламы. И блокировщики со временем просто потеряют смысл. Ну и гугель конечно же наварится, как в свое время наварился на "продвижении" поисковых запросов, с чего собственно его история и началась.
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|3.28, Аноним (28), 11:35, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне как фаерфоксоводу пофиг вообще кто там что хочет. Реклама - зло. Какой-то убогий поисковик из 90-х пытается что-то там кому-то указывать. Сумасшедшие с очередным самозакапыванием а ля вот вам санкции! Отморозим себе назло русским уши!
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|4.54, Аноним (58), 12:46, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты говоришь про Фаерфокс, а сам телек смотришь. Завязывай с телеком это вредно для психики.
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|5.65, Anto (?), 13:53, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тутова автор полезного дополнения пробует присесть на иглу вендора: новое дополнение использует возможности встроенного в браузер движка.
Печально.
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|4.72, Аноним (24), 14:25, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я вообще на LibreWolf, т.к. и Firefox тоже попер немного не в ту степь. Вообще пора бы что то уже делать с монополией на браузеры. Установить может быть уже какой-то общепринятый стандарт и запилить под него стандартный открытый браузер. Я бы вообще уже отказался бы от html, js и другой мути. Что мы в конечном итоге хотим получить? Вэб-приложение? У которого сервак там, а морда тут? И чтобы максимально гибкий интерфейс? Неужели нет способа решить эту задачу проще?
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|1.30, Аноним (30), 11:37, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>строенного в браузер движка для фильтрации содержимого и не требует при установке предоставления полномочий для перехвата и изменения всех данных сайтов.
Лол что, то есть теперь дополнения могут не спрашивая творить все что угодно и ЭТО подавалось под корпоративными воплями о безопасности
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|2.43, Аноним (9), 12:10, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это результат многократной переобувки в воздухе. На выходе как обычно непонятно что.
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|2.49, nebularia (ok), 12:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не что угодно, а сказать браузеру, что заблокировать. Они не могут ничего своего внедрять, как и не могут просматривать траффик. Это хороший компромисс, и если бы реально была цель сделать возможной неинвазивную работу блокировщиков рекламы, это было бы очень круто. К сожалению, в manifest v3 слишком много тупых ограничений, особенно на количество фильтров.
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|1.45, Аноним (45), 12:15, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> За три года обсуждений предстоящей третьей версии манифеста компания Google учла многие пожелания сообщества и расширила изначально предоставленный API declarativeNetRequest возможностями, востребованными в существующих дополнениях
https://github.com/uBlockOrigin/uBlock-issues/issues/338#issuecomment-12364162
> Following AdGuard's publication of an experimental mv3-based version of their extension, I commented on Hacker News about the fact that the extension still required broad permission which leads to the warning "Read and change all your data on all websites" at install time.
> This defeats Google's widely advertised (and repeated by many) statement that declarativeNetRequest will improve privacy
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|1.64, Anto (?), 13:51, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> новое дополнение использует возможности встроенного в браузер движка для фильтрации содержимого и не требует при установке предоставления полномочий для перехвата и изменения всех данных сайтов
Плохо это.
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|1.67, Anto (?), 14:00, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> общий лимит на все дополнения, допускающий 330 тысяч правил
Аааа... :) Есть у Хухла лимит в 100 максимум контактов в адреснике под Андроид. Большего числа людей тебе знать не позволили! :(
Ей ей, Хухл - история про дегенерацию.
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|2.69, Anto (?), 14:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проявляется стоит только попытаться экспортировать адреса в VCF файл.
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