Mozilla создаёт свой венчурный фонд

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|2.8, Аноним (8), 16:23, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То людей сокращают, то 35 млн девать некуда, их не поймёшь - то ли крестик, то ли трусы.
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|3.9, Аноним (9), 16:26, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То людей сокращают, то 35 млн девать некуда
Потому и завелись 35 млн, после сокращения растаманов.
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|2.34, Аноним (34), 17:24, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опеннетчики совсем уже мозг не включают, они же не разработчиков Firefox отправили в этот фонд работать, разработчиков по прежнему больше в штате Мозиллы, даже несмотря на сокращения. А то почитав комментарии тут создаётся впечатление что там пара бедолаг разработчиков на сотню менеджеров.
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|3.35, arisu (ok), 17:26, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> создаётся впечатление что там пара бедолаг разработчиков на сотню менеджеров.
зис нига гот ит!
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|1.2, ryoken (ok), 16:06, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Коммерческое участие в развитии Интернета даёт большую выгоду; при этом важно соблюсти баланс между коммерческим доходом и общественной пользой.
У кого там из классилов было... "Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300%н-ой прибыли".
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|3.44, Аноним (44), 18:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капитал - не первоисточник этого высказывания, а просто цитирующий.
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|2.31, намэ (?), 17:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какого общества? Кто решает какое общество нормальное а какое истребить?
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|3.32, arisu (ok), 17:19, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я могу, например. раз никто не хочет — я, сталбыть, буду, почему бы и да.
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|1.5, Аноним (5), 16:12, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Предлагаю инвестировать в разработку firefox а не в смузи стартапы.
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|1.11, Аноним (11), 16:26, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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За Firefox вообще следить перестали - на десяточке постоянно крашатся вкладки, а иногда падает Фокс целиком, а на Дебиан зависает 1-2 раза в день. ESR 102.4, уже 4 месяца прошло, а никто и не почесался починить, на ESR 91 такого и близко не было.
Венчурные фонды, твою мать.
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|2.15, Ананоним (?), 16:44, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю! Лучше бы Firefox вычистили от багов. Падает с открытым окном PiP.
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|2.27, Тинус Лорвальдс (ok), 17:11, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что у тебя там падает? У меня ноутбук месяцами не перезагружается с запущеным фоксом и ничего не падает. Может у тебя памяти не хватает и ООМ приходит? Так при чем тут фокс, если сейчас интернет - это сплошное жс говно, для обработки которого требуется дохулиард памяти? Добро пожаловать в дурнопахнущий веб 2.0(или 3.0, хз какой он уже там).
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|3.29, намэ (?), 17:15, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошие байки. Тоже на дебе падает. Бывает просто памяти скушивает под 30гб. Но эт видать норма.
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|2.39, КО (?), 18:15, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>постоянно крашатся
Товарищ Наркоман, ставьте уже винду.
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|1.12, Аноним (9), 16:27, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Увеличение общественной пользы Интернета является важной задачей, достойной траты времени...
Где-то это уже было...
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|1.13, Маняним (?), 16:33, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По кол-ву требований можно подумать, что они 35 млрд инвестируют. 35 лямов это пара приличных стартапов - они замутят 100, и там будут сидеть всякие барбер-уроды с чайниками для матэ и изобретать новый интерфейс для айпонов, а мифическая прибыль от них будет пару лет фигурировать в капитализации мозиллы.
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|1.16, Аноним (16), 16:48, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"блокировщик нежелательных комментаторов для Twitter" наверняка лидирует в номинации "инклюзивность".
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|2.37, Аноним (40), 17:33, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это в соответствии с пятым пунктом манифеста, до которого ты не дочитал.
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|1.18, Аноним (18), 17:01, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отметили походу это дело выпуском Mozilla Firefox 106.0.4.
Уже 4 версия после стабильной 106.0. Плоховато это ибо видать не доделали и поторопились с релизом 106 версии.
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|2.25, намэ (?), 17:11, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть 100500 версия будет, становится только жручее и багованее.
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|1.23, намэ (?), 17:09, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> соблюсти баланс между коммерческим доходом
Интересно, и кто же будет решать что баланс нарушен?
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|1.33, Аноним (33), 17:22, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Люди должны иметь возможность формировать Интернет и свое пребывание в нём.
Так назад свой редактор HTML мозилловцы вернут?
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|2.45, Анонимас (?), 19:10, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё строку поиска, поддержку rss и человеческий интерфейс в лисе. Кстати, у них, вроде, и плеер был.
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|1.43, Аноним (43), 18:45, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно, сначала привлекаем средства на браузер. Потом делаем из этих средст венчурный фонд с собой во главе. Потом вкладываемся во всё что захотели, чё нам этот браузер.
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