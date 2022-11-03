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Mozilla создаёт свой венчурный фонд

03.11.2022 15:55

Марк Сурман (Mark Surman), руководитель организации Mozilla Foundation, анонсировал создание венчурного фонда Mozilla Ventures, который будет заниматься инвестициями в стартапы, продвигающие продукты и технологии, соответствующие идеалам Mozilla и соответствующие манифесту Mozilla. Фонд начнёт действовать в первой половине 2023 года. Начальный размер инвестиций составит как минимум 35 млн долларов.

Из ценностей, которые должны разделять команды стартапов, упоминаются конфиденциальность, инклюзивность, прозрачность, доступность для людей с ограниченными возможностями и уважение человеческого достоинства. В качестве примеров соответствующих предъявляемым требованиям стартапов названы Secure AI Labs (единый реестр пациентов для организации взаимодействия при проведении медицинских исследований), Block Party (блокировщик нежелательных комментаторов для Twitter) и heylogin (менеджер паролей, использующий подтверждение с телефона вместо мастер-пароля).

Отражённые манифесте принципы:

  1. Интернет — это неотъемлемая часть современной жизни, ключевой компонент в образовании, общении, сотрудничестве, бизнесе, развлечении и структуре общества в целом.
  2. Интернет является глобальным общественным ресурсом, который должен оставаться открытым и доступным.
  3. Интернет должен обогащать жизнь каждого человека.
  4. Безопасность и приватность пользователей Интернета имеют основополагающее значение и не могут рассматриваться как второстепенные моменты.
  5. Люди должны иметь возможность формировать Интернет и свое пребывание в нём.
  6. Эффективность Интернета как публичного ресурса зависит от совместимости (протоколов, форматов данных, содержания), новаторства и децентрализации работы по развитию Интернета во всем мире.
  7. Программное обеспечение с открытым исходным кодом способствует развитию Интернета как общественного ресурса.
  8. Прозрачные общественные процессы способствуют сотрудничеству, повышают ответственность и доверие.
  9. Коммерческое участие в развитии Интернета даёт большую выгоду; при этом важно соблюсти баланс между коммерческим доходом и общественной пользой.
  10. Увеличение общественной пользы Интернета является важной задачей, достойной траты времени и внимания.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Mozilla ввела в строй платный сервис MDN Plus
  3. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  4. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  6. OpenNews: Mozilla создала площадку для обсуждения идей и предложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58038-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять пилят бабки, а не Firefox...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:23, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То людей сокращают, то 35 млн девать некуда, их не поймёшь - то ли крестик, то ли трусы.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:26, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То людей сокращают, то 35 млн девать некуда

    Потому и завелись 35 млн, после сокращения растаманов.

     
  • 2.34, Аноним (34), 17:24, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опеннетчики совсем уже мозг не включают, они же не разработчиков Firefox отправили в этот фонд работать, разработчиков по прежнему больше в штате Мозиллы, даже несмотря на сокращения. А то почитав комментарии тут создаётся впечатление что там пара бедолаг разработчиков на сотню менеджеров.
     
     
  • 3.35, arisu (ok), 17:26, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > создаётся впечатление что там пара бедолаг разработчиков на сотню менеджеров.

    зис нига гот ит!

     

  • 1.2, ryoken (ok), 16:06, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Коммерческое участие в развитии Интернета даёт большую выгоду; при этом важно соблюсти баланс между коммерческим доходом и общественной пользой.

    У кого там из классилов было... "Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300%н-ой прибыли".

     
     
  • 2.19, анонимус (??), 17:02, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде у Маркса в копетале
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:09, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    устарело ваше религиозное учение  очнитесь!
     
     
  • 4.30, намэ (?), 17:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но той правды не отменяет.
     
  • 3.44, Аноним (44), 18:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капитал - не первоисточник этого высказывания, а просто цитирующий.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:11, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё, что написано в манифесте это фундамент для нормального развития общества:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.31, намэ (?), 17:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какого общества? Кто решает какое общество нормальное а какое истребить?
     
     
  • 3.32, arisu (ok), 17:19, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я могу, например. раз никто не хочет — я, сталбыть, буду, почему бы и да.
     
  • 3.36, Аноним (3), 17:29, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а какое истребить

    Что ? Совсем уже крыша поехала.

     
  • 3.41, Аноним (41), 18:23, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а какое истребить?

    а это реально обязательно, мудак?

     

  • 1.4, X (?), 16:12, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Щупальца Google
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:12, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю инвестировать в разработку firefox а не в смузи стартапы.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 18:16, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже. Это излишки.
     
  • 2.42, Аноним (42), 18:38, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, это слишком сложно, тут работать надо...
     

  • 1.6, Константавр (ok), 16:15, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, годно.
     
  • 1.7, arisu (ok), 16:16, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    прямо программа компартии ссср!
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:26, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За Firefox вообще следить перестали - на десяточке постоянно крашатся вкладки, а иногда падает Фокс целиком, а на Дебиан зависает 1-2 раза в день. ESR 102.4, уже 4 месяца прошло, а никто и не почесался починить, на ESR 91 такого и близко не было.

    Венчурные фонды, твою мать.

     
     
  • 2.15, Ананоним (?), 16:44, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю! Лучше бы Firefox вычистили от багов. Падает с открытым окном PiP.
     
  • 2.27, Тинус Лорвальдс (ok), 17:11, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что у тебя там падает? У меня ноутбук месяцами не перезагружается с запущеным фоксом и ничего не падает. Может у тебя памяти не хватает и ООМ приходит? Так при чем тут фокс, если сейчас интернет - это сплошное жс говно, для обработки которого требуется дохулиард памяти? Добро пожаловать в дурнопахнущий веб 2.0(или 3.0, хз какой он уже там).
     
     
  • 3.29, намэ (?), 17:15, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие байки. Тоже на дебе падает. Бывает просто памяти скушивает под 30гб. Но эт видать норма.
     
  • 2.39, КО (?), 18:15, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >постоянно крашатся

    Товарищ Наркоман, ставьте уже винду.

     

  • 1.12, Аноним (9), 16:27, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Увеличение общественной пользы Интернета является важной задачей, достойной траты времени...

    Где-то это уже было...

     
  • 1.13, Маняним (?), 16:33, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По кол-ву требований можно подумать, что они 35 млрд инвестируют. 35 лямов это пара приличных стартапов - они замутят 100, и там будут сидеть всякие барбер-уроды с чайниками для матэ и изобретать новый интерфейс для айпонов, а мифическая прибыль от них будет пару лет фигурировать в капитализации мозиллы.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:48, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "блокировщик нежелательных комментаторов для Twitter" наверняка лидирует в номинации "инклюзивность".
     
     
  • 2.28, намэ (?), 17:13, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это основная и самая инвестеционная разработка.
     
  • 2.37, Аноним (40), 17:33, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это в соответствии с пятым пунктом манифеста, до которого ты не дочитал.
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:01, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отметили походу это дело выпуском Mozilla Firefox 106.0.4.

    Уже 4 версия после стабильной 106.0. Плоховато это ибо видать не доделали и поторопились с релизом 106 версии.

     
     
  • 2.25, намэ (?), 17:11, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть 100500 версия будет, становится только жручее и багованее.
     

  • 1.23, намэ (?), 17:09, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > соблюсти баланс между коммерческим доходом

    Интересно, и кто же будет решать что баланс нарушен?

     
  • 1.26, Аноним (26), 17:11, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую под 30% комиссии и не более чем способ спасти свою лодку.
     
  • 1.33, Аноним (33), 17:22, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Люди должны иметь возможность формировать Интернет и свое пребывание в нём.

    Так назад свой редактор HTML мозилловцы вернут?

     
     
  • 2.45, Анонимас (?), 19:10, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё строку поиска, поддержку rss и человеческий интерфейс в лисе. Кстати, у них, вроде, и плеер был.
     

  • 1.38, Аноним (38), 17:43, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    компания из цивилизованной страны
     
  • 1.43, Аноним (43), 18:45, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, сначала привлекаем средства на браузер. Потом делаем из этих средст венчурный фонд с собой во главе. Потом вкладываемся во всё что захотели, чё нам этот браузер.
     

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