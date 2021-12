Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год

2.12 , Аноним ( 12 ), 15:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Главное, чтобы не на diversity.

3.32 , kusb ( ? ), 16:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кстати хочу правильную diversity. Чтобы деньги тратились на прокачку, обучение, анализ, раскрытие талантов представителей меньшинств настолько, чтобы они рвали многих обвчных белых цисгендерных экзотелиогинефилов, как тузик грелку... Нет, ну круто же.

4.33 , kusb ( ? ), 16:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычных. Это не оскорбление экзотелиогинефилов, а клавиатура ведроида...

5.34 , kusb ( ? ), 16:21, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле экзотелейогинефилов...

2.13 , istepan ( ok ), 15:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – При этом зп менеджеров увеличились... > административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018) 3.30 , n00by ( ok ), 16:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нагляднее считать относительные административные

137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018 на разработку

242 млн долларов в 2020 против 303 млн в 2019 и 277 млн в 2018 2020: 137/242 = 0,566

2019: 124/303 = 0,409

2018: 86/277 = 0,31 0,566/0,31 = 1,83 выросли почти вдвое за два года. Почти закон Мура. :)

4.43 , Аноним ( 42 ), 17:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Директора на Западе хотят кушать.

2.27 , Fracta1L ( ok ), 15:55, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это да, расходы на маркетинг нужно увеличить раза в три, иначе продукт совсем загнётся в безвестности

3.47 , 12345 ( ?? ), 17:18, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Повернулись ко всем пользователям задницей, и после этого мечтать о популярности)) Пусть сколько угодно увеличивают на это расходы, только больше всех заотшнят своей рекламой. Обосратся легко, отмыться практически не возможно. Пусть для других это будет уроком.

Для меня и не только его как браузера больше не существует.

2.31 , Rev ( ? ), 16:14, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, сколько тратит Гуголь на маркетинг своего Хромого?