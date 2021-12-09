Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год

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|1.2, dullish (ok), 14:48, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Среди затрат доминируют расходы на разработку
На разработку? Да 3 с половиной проприетаста из вивальди делают для своего браузера за месяц больше чем мозила с сообществом для Firefox за год!
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|3.7, dullish (ok), 14:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Проприетарное тормознутое говно, прошу заметить. Но по сравнению с открытой и свободной лисой, даже он - вкусная конфетка.
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|4.35, chik.vovlangmail.com (?), 16:22, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может у вас и конфетка, но у меня есть ноут для командировок и он дико тормознутый (2 ядра), так вот на нем Вивальди это лагодро... Опера и лиса на этом же ноуте справляются удовлетворительно, опера даже может Ютуб в 720р
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|3.8, dullish (ok), 15:01, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а ты сиди на другом. Выбор то у нас именно что между разными сортами одной и той-же субстанции.
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|2.9, Nikita Gansterit (?), 15:02, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Интересно, а в Vivaldi тоже свой движок и свой язык программирования разрабатывают или они на всё готовое?
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|3.11, dullish (ok), 15:07, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как будто Мозилла что-то из перечисленного разрабатывает. В смысле, на самом деле разрабатывает.
Если_вы_понимаете_о_чём_я.png
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|3.17, Аноним (17), 15:24, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какой язык разрабатывается в Мозилле? Проснись уже и штаны поменяй!
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|2.18, Аноним (18), 15:26, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вивальди это всего лишь кривая обёртка над хромом. Несравнимо с целым браузером.
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|3.23, dullish (ok), 15:41, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не над хромом, а над хромиумом. Разница, вроде-бы, и не не очень большая, но, как в том анекдоте, есть один нюанс.
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|2.42, Аноним (42), 17:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> расходы на разработку (242 млн долларов в 2020 году против 303 млн долларов в 2019
Сразу виден эффект от выгона растаманов прочь. Ск-ко они бабла сжирали...
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|1.3, Аноним (3), 14:49, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> маркетинг (37 млн долларов в 2020 против 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018)
🤦
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|3.32, kusb (?), 16:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати хочу правильную diversity. Чтобы деньги тратились на прокачку, обучение, анализ, раскрытие талантов представителей меньшинств настолько, чтобы они рвали многих обвчных белых цисгендерных экзотелиогинефилов, как тузик грелку... Нет, ну круто же.
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|4.33, kusb (?), 16:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычных. Это не оскорбление экзотелиогинефилов, а клавиатура ведроида...
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|2.13, istepan (ok), 15:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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При этом зп менеджеров увеличились...
> административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018)
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|3.30, n00by (ok), 16:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нагляднее считать относительные
административные
137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018
на разработку
242 млн долларов в 2020 против 303 млн в 2019 и 277 млн в 2018
2020: 137/242 = 0,566
2019: 124/303 = 0,409
2018: 86/277 = 0,31
0,566/0,31 = 1,83 выросли почти вдвое за два года. Почти закон Мура. :)
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|2.27, Fracta1L (ok), 15:55, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это да, расходы на маркетинг нужно увеличить раза в три, иначе продукт совсем загнётся в безвестности
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|3.47, 12345 (??), 17:18, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Повернулись ко всем пользователям задницей, и после этого мечтать о популярности)) Пусть сколько угодно увеличивают на это расходы, только больше всех заотшнят своей рекламой. Обосратся легко, отмыться практически не возможно. Пусть для других это будет уроком.
Для меня и не только его как браузера больше не существует.
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|2.31, Rev (?), 16:14, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, сколько тратит Гуголь на маркетинг своего Хромого?
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|1.6, Аноним (6), 14:56, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пффф:
> В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили 496.86 млн долларов
Ну часть из этих денег (мутное "Other revenure" 338 млн долларов из отчета 2019) в этом году им явно не дали. Вот и просели сильно.
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|1.10, Аноним (10), 15:05, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Существуют ли сегодня наивные люди, считающие, что продукты Mozilla обеспечивают приватность и конфиденциальность пользователя?
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|2.14, Аноним (14), 15:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока они не начали топить за приватность и уважение пользователей проблемные апи вполне отключались. Теперь они отключают возможности конфигурации в коде (ключи больше не работают) и необходимо патчить по примеру тор браузера. Тор браузер это единственная сборка, в которой исправляют код, насколько мне известно. Т.е., если не будет могиллы, не будет и возможности пропатчить для большей надёжности.
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|2.37, Аноним (37), 16:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Существуют ли сегодня наивные люди, считающие, что любые продукты обеспечивают приватность и конфиденциальность пользователя в интеренете?
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|1.16, Аноним (16), 15:23, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы опубликовали нормальный браузер. Это г вообще пользовать не возможно. Как впротчем и хром.
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|1.19, Аноним (19), 15:36, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему один пушистый в состоянии поддерживать ветку старой версии лисы Palemoon с XUL, а большая организация при наличии объективного запроса сообщества не нашла на это ресурсов? Зато интерфейс переделают регулярно, каждый раз ломая пользовательский опыт.
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|2.21, Аноним (17), 15:39, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что на самом деле это не большая организация. А от оптимизации расходов топам прямая выгода.
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|4.39, Аноним (39), 16:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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80 это вообще ни о чём, половину этажа в офисном здании не занять. Мелочи для компании известной по всему миру (ну да, пусть даже в основном среди нердов), которая делает браузер, которым пользуются по всему миру (ну да, пусть даже 10%).
Волюнтирс больше на показуху похоже, посчитали тех, кто багрепорт завёл (которые всё равно не чинят). Если ты анонимус с опеннета, протащить свой код в продукты мозилла практически нереально.
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|4.41, Аноним (12), 17:04, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработкой браузера занимается Corporation. Foundation - это НКО.
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|2.38, iPony129412 (?), 16:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему один пушистый в состоянии поддерживать ветку старой версии лисы Palemoon с XUL
Потому что это устаревшее оно самое. Особо не трогай — будет работать.
И то многое по XUL уже отвалилось.
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|2.48, 12345 (??), 17:25, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем им ещё заниматься больше, также как и М.С. Уже кнопки по середине панели рисуют, хорошо хоть не среди рабочего стола))
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|2.44, Аноним (42), 17:13, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018)
2018: 86 млн
2019: 124
2020: 137
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|1.45, Аноним (42), 17:14, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 441 миллион из 496 ... за использование поисковых систем ... и размещению рекламных блоков
Сразу видно, народ делом занимается... Правильно, что выгнали растаманов - не они деньги зарабатывают.
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|1.46, test1559 (?), 17:16, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть хоть один человек на Земле, которому удалось собрать и запустить в локалке Firefox Accounts Server?
Видимо Firefox не только спонсируется гуглом,оно является их поделием.
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