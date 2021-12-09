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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год

09.12.2021 14:39

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2020 год. В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили 496.86 млн долларов, что примерно соответствует показателям 2018 года. Для сравнения, в 2019 году компания Mozilla заработала 828 млн долларов, в 2018 году - 450 млн долларов, в 2017 - 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

441 миллион из 496 получен благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2019 году размер подобных отчислений составил 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года.

В прошлом году к категории иные доходы, источник которых не детализируется, было отнесено 338 млн долларов, а в этом году данный показатель уменьшился до 400 тысяч долларов. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала. 6.7 млн долларов составили пожертвования (в прошлом году - 3.5 млн). Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2020 году составил 575 млн долларов (в 2019 году - 347 млн, в 2018 году - 340 млн, в 2017 году - 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2020 году составил 24 млн долларов, что в два раза раза больше, чем в 2019 году.

Среди затрат доминируют расходы на разработку (242 млн долларов в 2020 году против 303 млн долларов в 2019 и 277 млн в 2018 году), поддержку сервисов (20.3 млн долларов в 2020 против 22.4 млн в 2019 году и 33.4 млн в 2018), маркетинг (37 млн долларов в 2020 против 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.2 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2019 году - 9.6 млн).

Общая сумма затрат составила 438 млн долларов (в 2019 году 495 млн, в 2018 году - 451, в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 787 млн долларов, на конец года - 843 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://assets.mozilla.net/ann...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
  3. OpenNews: Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе
  4. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  5. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  6. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56314-mozilla
Ключевые слова: mozilla, fin
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, dullish (ok), 14:48, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Среди затрат доминируют расходы на разработку

    На разработку? Да 3 с половиной проприетаста из вивальди делают для своего браузера за месяц больше чем мозила с сообществом для Firefox за год!

     
     
  • 2.4, chik.vovlangmail.com (?), 14:55, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ваш Вивальди тормознутое Г...
     
     
  • 3.7, dullish (ok), 14:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Проприетарное тормознутое говно, прошу заметить. Но по сравнению с открытой и свободной лисой, даже он - вкусная конфетка.
     
     
  • 4.35, chik.vovlangmail.com (?), 16:22, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может у вас и конфетка, но у меня есть ноут для командировок и он дико тормознутый (2 ядра), так вот на нем Вивальди это лагодро... Опера и лиса на этом же ноуте справляются удовлетворительно, опера даже может Ютуб в 720р
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам сиди на это кале
     
     
  • 3.8, dullish (ok), 15:01, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а ты сиди на другом. Выбор то у нас именно что между разными сортами одной и той-же субстанции.
     
     
  • 4.40, Лысожопый (?), 17:02, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сер, по вашим очкам потёк жир
     
  • 2.9, Nikita Gansterit (?), 15:02, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно, а в Vivaldi тоже свой движок и свой язык программирования разрабатывают или они на всё готовое?
     
     
  • 3.11, dullish (ok), 15:07, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как будто Мозилла что-то из перечисленного разрабатывает. В смысле, на самом деле разрабатывает.
    Если_вы_понимаете_о_чём_я.png
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:24, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какой язык разрабатывается в Мозилле? Проснись уже и штаны поменяй!
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:26, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вивальди это всего лишь кривая обёртка над хромом. Несравнимо с целым браузером.
     
     
  • 3.23, dullish (ok), 15:41, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не над хромом, а над хромиумом. Разница, вроде-бы, и не не очень большая, но, как в том анекдоте, есть один нюанс.
     
  • 2.28, kusb (?), 16:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они движЁк ни пилят же?
     
     
  • 3.29, kusb (?), 16:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле движок.
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > расходы на разработку (242 млн долларов в 2020 году против 303 млн долларов в 2019

    Сразу виден эффект от выгона растаманов прочь. Ск-ко они бабла сжирали...

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:49, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > маркетинг (37 млн долларов в 2020 против 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018)

    🤦

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное, чтобы не на diversity.
     
     
  • 3.32, kusb (?), 16:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати хочу правильную diversity. Чтобы деньги тратились на прокачку, обучение, анализ, раскрытие талантов представителей меньшинств настолько, чтобы они рвали многих обвчных белых цисгендерных экзотелиогинефилов, как тузик грелку... Нет, ну круто же.
     
     
  • 4.33, kusb (?), 16:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычных. Это не оскорбление экзотелиогинефилов, а клавиатура ведроида...
     
     
  • 5.34, kusb (?), 16:21, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле экзотелейогинефилов...
     
  • 2.13, istepan (ok), 15:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    При этом зп менеджеров увеличились...

    > административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018)

     
     
  • 3.30, n00by (ok), 16:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нагляднее считать относительные

    административные
    137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018

    на разработку
    242 млн долларов в 2020 против 303 млн в 2019 и 277 млн в 2018

    2020:  137/242 = 0,566
    2019:  124/303 = 0,409
    2018:   86/277 = 0,31

    0,566/0,31 = 1,83 выросли почти вдвое за два года. Почти закон Мура. :)

     
     
  • 4.43, Аноним (42), 17:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Директора на Западе хотят кушать.
     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 15:55, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это да, расходы на маркетинг нужно увеличить раза в три, иначе продукт совсем загнётся в безвестности
     
     
  • 3.47, 12345 (??), 17:18, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повернулись ко всем пользователям задницей, и после этого мечтать о популярности)) Пусть сколько угодно увеличивают на это расходы, только больше всех заотшнят своей рекламой. Обосратся легко, отмыться практически не возможно. Пусть для других это будет уроком.
    Для меня и не только его как браузера больше не существует.
     
  • 2.31, Rev (?), 16:14, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько тратит Гуголь на маркетинг своего Хромого?
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:56, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пффф:
    > В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили 496.86 млн долларов

    Ну часть из этих денег (мутное "Other revenure" 338 млн долларов из отчета 2019) в этом году им явно не дали. Вот и просели сильно.

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:05, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Существуют ли сегодня наивные люди, считающие, что продукты Mozilla обеспечивают приватность и конфиденциальность пользователя?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока они не начали топить за приватность и уважение пользователей проблемные апи вполне отключались. Теперь они отключают возможности конфигурации в коде (ключи больше не работают) и необходимо патчить по примеру тор браузера. Тор браузер это единственная сборка, в которой исправляют код, насколько мне известно. Т.е., если не будет могиллы, не будет и возможности пропатчить для большей надёжности.
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Существуют ли сегодня наивные люди, считающие, что любые продукты обеспечивают приватность и конфиденциальность пользователя в интеренете?
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:23, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы опубликовали нормальный браузер. Это г вообще пользовать не возможно. Как впротчем и хром.
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:36, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему один пушистый в состоянии поддерживать ветку старой версии лисы Palemoon с XUL, а большая организация при наличии объективного запроса сообщества не нашла на это ресурсов? Зато интерфейс переделают регулярно, каждый раз ломая пользовательский опыт.
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 15:39, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на самом деле это не большая организация. А от оптимизации расходов топам прямая выгода.  
     
     
  • 3.36, Аноним (19), 16:24, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маленькой ее не назовешь.
    Staff (2019) 80
    Volunteers (2019) 1000+
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Foundation
    Вполне бы могли осилить, если бы прислушивались к сообществу.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 16:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    80 это вообще ни о чём, половину этажа в офисном здании не занять. Мелочи для компании известной по всему миру (ну да, пусть даже в основном среди нердов), которая делает браузер, которым пользуются по всему миру (ну да, пусть даже 10%).
    Волюнтирс больше на показуху похоже, посчитали тех, кто багрепорт завёл (которые всё равно не чинят). Если ты анонимус с опеннета, протащить свой код в продукты мозилла практически нереально.
     
  • 4.41, Аноним (12), 17:04, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработкой браузера занимается Corporation. Foundation - это НКО.
     
  • 2.38, iPony129412 (?), 16:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему один пушистый в состоянии поддерживать ветку старой версии лисы Palemoon с XUL

    Потому что это устаревшее оно самое. Особо не трогай — будет работать.
    И то многое по XUL уже отвалилось.

     
  • 2.48, 12345 (??), 17:25, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем им ещё заниматься больше, также как и М.С. Уже кнопки по середине панели рисуют, хорошо хоть не среди рабочего стола))
     

  • 1.20, ОООноним (?), 15:36, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На сколько при этом выросла зарплата их сео?
     
     
  • 2.22, Аноним (17), 15:40, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже не пишут чтобы не мутить воду.  
     
  • 2.44, Аноним (42), 17:13, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018)

    2018: 86 млн
    2019: 124
    2020: 137

     

  • 1.45, Аноним (42), 17:14, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 441 миллион из 496 ... за использование поисковых систем ... и размещению рекламных блоков

    Сразу видно, народ делом занимается... Правильно, что выгнали растаманов - не они деньги зарабатывают.

     
  • 1.46, test1559 (?), 17:16, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть хоть один человек на Земле, которому удалось собрать и запустить в локалке Firefox Accounts Server?
    Видимо Firefox не только спонсируется гуглом,оно является их поделием.
     

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