Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2020 год. В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили 496.86 млн долларов, что примерно соответствует показателям 2018 года. Для сравнения, в 2019 году компания Mozilla заработала 828 млн долларов, в 2018 году - 450 млн долларов, в 2017 - 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн. 441 миллион из 496 получен благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2019 году размер подобных отчислений составил 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года. В прошлом году к категории иные доходы, источник которых не детализируется, было отнесено 338 млн долларов, а в этом году данный показатель уменьшился до 400 тысяч долларов. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала. 6.7 млн долларов составили пожертвования (в прошлом году - 3.5 млн). Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2020 году составил 575 млн долларов (в 2019 году - 347 млн, в 2018 году - 340 млн, в 2017 году - 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2020 году составил 24 млн долларов, что в два раза раза больше, чем в 2019 году. Среди затрат доминируют расходы на разработку (242 млн долларов в 2020 году против 303 млн долларов в 2019 и 277 млн в 2018 году), поддержку сервисов (20.3 млн долларов в 2020 против 22.4 млн в 2019 году и 33.4 млн в 2018), маркетинг (37 млн долларов в 2020 против 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (137 млн долларов в 2020 против 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.2 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2019 году - 9.6 млн). Общая сумма затрат составила 438 млн долларов (в 2019 году 495 млн, в 2018 году - 451, в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 787 млн долларов, на конец года - 843 млн долларов.



