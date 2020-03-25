Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе

2.15 , iPony129412 ( ? ), 13:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так это и есть около того.

Микроплатежи в 1 цент — это бред, не выгодно.

3.18 , Crazy Alex ( ok ), 14:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, это не около того:

1) опять слежка "сколько времени провёл" и вообще какие-то стрёмные метрики стоимости, явно провоцирующие на борьбу с сохранением контента локально, например

2) дикая комиссия. Не выгодно - в каком смысле?

4.21 , iPony129412 ( ? ), 14:32, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не выгодно - в каком смысле? Не один банк не будет такую фигню проводить с 1 центными платежами.

Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается. 5.31 , Аноним ( 22 ), 16:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не один банк не будет Проблема не только в банке, платеж наиболее часто пройдет между банками, и вот межбанковская коммуникация и есть узкое место системы. > Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается. Но есть маленькая деталь, которую упускают. Когда на сайте показывается реклама, она может быть на разных сайтах с разных рекламных сетей. И вне зависимости, монетизация всегда работает с любыми пользователями. В случае как в сабже должно еще повезти, чтобы на сайт-партнер зашел пользователь подключивший сервис. С крупными популярными сайтами еще будет какая-то доля, у небольших же нет шансов.

2.23 , Аноним ( 22 ), 14:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там на обработу транзакции потребуется несколько центов. Это ладно можно было лайтнинг юзать, но и он в текущем состоянии не сможет обработать столько транзакций.

3.29 , iPony129412 ( ? ), 14:48, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лайтнинг Ну несмешно https://youtube.com/watch?v=KTf5j9LDObk

4.30 , Аноним ( 22 ), 16:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А по существу есть что? Я вообще сейчас не только про биткоин, есть и другие реализации, и будут. Сам подход масштабируемый, в отличии от всяких VISA, это примерно как весь интернет против одного фейсбука. Потенциально стоимость транзакции снижать можно вплоть до стоимости пересылки байтов. Тогда 0.1 цента уже не будет чем-то сложным.

5.41 , iPony129412 ( ? ), 17:23, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А по существу есть что? Да, на практике в таких масштабах не применимо.

Про теорию можно долго рассуждать.

2.42 , Аноним ( 42 ), 17:25, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уже где-то такое видел. Только в лучшем случае будет 5 долларов = читать 5 минут (без возможности скопировать или сохранить). По примеру корейских ммо, где ты платишь за воздух и просишь ещё. Даже не за воздух, а за ШАНС тратить свои время и силы чуточку более приятно и эффективно. Если я трачу 15-30 минут в месяц на какой-то сайт и он просит денег с меня, я наверное пройду в другое место. Чаще всего за деньги предлагается предвзятая, неграмотная, или манипулятивная информация (можно всё вместе). Очевидно, что финансирование они прекрасно получают у заинтересованных в лживой пропаганде, так хватает же наглости собирать деньги и с читателей (/me смотрит на западные "печатные" издания в интернете).

