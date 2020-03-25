Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе

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|1.1, Аноним (1), 13:03, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> данные о том, сколько времени проведено на сайтах сервис Scroll собирает при помощи JavaScript-кода, размещаемого на сайтах-партнёрах
> Для подключения используется единая учётная запись Firefox, также применяемая для синхронизации
Обойдёмся uBlock'ом.
А разве Moziila не боролась с подобными отслеживающими трекерами? Даже защиту от отслеживания запилили. Или это, как я понял, "хорошие" трекеры, одобренные партией?
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|2.4, 1 (??), 13:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Защита от отслеживания - это просто фикция. Мозилла давно борится с неугодными ей дополнениями, видимо, какие-то версии адблока оставили, чтобы народ не взбунтовался :)
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|1.2, Аноним_tmp (?), 13:06, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Я не вижу проблем в показе рекламы на страницах, если реклама ненавязчивая и не мешает просмотру контента. Другое дело когда средства тратятся на сомнительные проекты, а не на развитие основного продукта, как в ситуации с FF.
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|2.5, нах. (?), 13:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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проблема в том, что в этом случае ты не видишь и самой рекламы.
То есть впустую расходуешь ресурсы рекламщиков и сайта.
А протухт развивать - гугель не велел. А средства в основном тут - его.
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|2.16, Аноним (16), 13:54, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Другое дело когда средства тратятся на сомнительные проекты, а не на развитие основного продукта, как в ситуации с FF
Скорость развития Firefox постоянно снижается с момента добавления компонентов на Rust. Программисты всеми силами стараются слиться на другие проекты лишь бы не делать это.
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|3.34, Аноним_tmp (?), 16:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На мой взгляд гораздо проще. Управление захватили барыги, которых интересует только выгода. Идейные разбежались, а профессионалы не будут работать за копейки.
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|2.25, Аноним (25), 14:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты говоришь будто сайт для тебя ютуб. Так вот, Гугл я заметил теперь отслеживает встроенную в видео рекламу и я, полагаю, перестает выплачивать проценты за показ рекламы. Вывод в том, что хорошо, если реклама по делу, от любимого автора и действительно не навязчива. Рассказать про рекламируемый товар это труд, ТРУД автора! А не г-о маркетологов, которые покупают подешевке х-ю у студентов, и от этой фигни реально тянет блевать.
Поэтому отказ от рекламы на сайте это шаг вперед. Потому что а) рано или поздно появится действительно децентрализованная система оплаты за поддержку сайта (читай легко-встраивамая на любой сайт) б) когда такая система будет реализована, то решится вопрос с трекингом - никто не будет вас трекерить, кроме авторов сайтов, которым вы платите за контент.
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|1.3, Shura (??), 13:07, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров
А 60% себе в карман. Офигенное распределение
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|2.7, мурзилла (?), 13:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а не нравится - мы твою рекламу вообще заблочим - там слежка и еще что-тотам, щас, методичка в навоз упала...
так что соглашайся на 40, пока 20 не сделали.
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|2.8, Аноним (1), 13:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Манагерам тоже надо кушать, не лишать же людей заработка в такое непростое время...
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|2.13, Аноним (13), 13:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров
> А 60% себе в карман. Офигенное распределение
А чо... так можно было?!11
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|4.35, Григорий Федорович Конин (?), 16:49, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у них сложная и дорогая серверная структура поэтомуи 30%.
Вы же не думаете что они могут продавать информацию о том сколько на каких сайтах вы провели времени???
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|1.6, Аноним (-), 13:17, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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развитие ради развития, деньги ради денег, технологические пустышки и модное смузихлебство, реклама и финтехи, партнерки и трафик. лавандос и блевантос. скамерсы и барыги.
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|1.9, Crazy Alex (ok), 13:25, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет чтобы нормальные микроплатежи запилить. Зашёл на страницу или ткнул кнопку "показать полную версию" - с тебя списалось 0.1 цента или сколько там.
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|3.18, Crazy Alex (ok), 14:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это не около того:
1) опять слежка "сколько времени провёл" и вообще какие-то стрёмные метрики стоимости, явно провоцирующие на борьбу с сохранением контента локально, например
2) дикая комиссия.
Не выгодно - в каком смысле?
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|4.21, iPony129412 (?), 14:32, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не выгодно - в каком смысле?
Не один банк не будет такую фигню проводить с 1 центными платежами.
Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается.
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|5.31, Аноним (22), 16:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не один банк не будет
Проблема не только в банке, платеж наиболее часто пройдет между банками, и вот межбанковская коммуникация и есть узкое место системы.
> Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается.
Но есть маленькая деталь, которую упускают. Когда на сайте показывается реклама, она может быть на разных сайтах с разных рекламных сетей. И вне зависимости, монетизация всегда работает с любыми пользователями. В случае как в сабже должно еще повезти, чтобы на сайт-партнер зашел пользователь подключивший сервис. С крупными популярными сайтами еще будет какая-то доля, у небольших же нет шансов.
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|2.23, Аноним (22), 14:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там на обработу транзакции потребуется несколько центов. Это ладно можно было лайтнинг юзать, но и он в текущем состоянии не сможет обработать столько транзакций.
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|4.30, Аноним (22), 16:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по существу есть что? Я вообще сейчас не только про биткоин, есть и другие реализации, и будут. Сам подход масштабируемый, в отличии от всяких VISA, это примерно как весь интернет против одного фейсбука. Потенциально стоимость транзакции снижать можно вплоть до стоимости пересылки байтов. Тогда 0.1 цента уже не будет чем-то сложным.
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|5.41, iPony129412 (?), 17:23, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А по существу есть что?
Да, на практике в таких масштабах не применимо.
Про теорию можно долго рассуждать.
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|2.42, Аноним (42), 17:25, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже где-то такое видел. Только в лучшем случае будет 5 долларов = читать 5 минут (без возможности скопировать или сохранить). По примеру корейских ммо, где ты платишь за воздух и просишь ещё. Даже не за воздух, а за ШАНС тратить свои время и силы чуточку более приятно и эффективно.
Если я трачу 15-30 минут в месяц на какой-то сайт и он просит денег с меня, я наверное пройду в другое место. Чаще всего за деньги предлагается предвзятая, неграмотная, или манипулятивная информация (можно всё вместе). Очевидно, что финансирование они прекрасно получают у заинтересованных в лживой пропаганде, так хватает же наглости собирать деньги и с читателей (/me смотрит на западные "печатные" издания в интернете).
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|1.10, Аноним (10), 13:26, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А браузер развивать, Мурзилла, не? Формы, может быть, для начала доделаете? dialog? Не, это же скучно.
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|4.43, Mitchell Baker (?), 17:36, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это ведь ты меня сейчас нерелевантной фигней обозвал, да, мерзкая цисгендерная мужская шовинистическая х-емарзь!
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|1.12, Аноним (12), 13:34, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А остальные как максимум 60% берётся в качестве комиссия самой этой Scroll, я что-то не понял, извините, тупенький?..
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|2.24, Аноним (22), 14:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переводы на опеннете никто не проверяет перед публикацией, потому стоит перепроверять информацию из них на официальных источниках.
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|1.14, Аноним (14), 13:52, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Yo dawg, we heard you dislike trackers, so we block third-party trackers and promote and whitelist trackers of our Partners.
Результат этого будет такой - блокировку трекеров просто запретят (или, что ещё хуже, вообще обложат конским сбором в пользу Американского Союза Отслеживателей (недополученная прибыль, злые разрабы дополнений палки в колёса законопослушному бизнесу, платящему налогиб и делящимся с кем нужно данными, ставят, как же так, куда смотрит Конгресс!), чтобы элита могла спокойно, демонстративно и легально, с пользой для государства, это делать, а плебсу было не по карману). После запрета анти-трекинговые дополнения выпилят из магазина Мозиллы в соответствии с законами США (ведь требовать от каждого пользователя подтверждения уплаты сбора и внедрение в браузер DRM для этого - это непрофильная активность для мозиллы, проще вообще запретить) и занесут в список "никогда не подписывать ничего похожее на них, доносить обо всех попытках их отправить на подпись". А их разработчиков - накажут.
После чего Мозилла сможет смело семимильными шагами идти по пути Хрома (например, вообще убрать часть API за ненужностью для 95% законопослушных пользователей во имя оптимизации), сохранив лицо, ведь это не Мозилла такое устроит, а злые законодатели, которые запретят резать трекеры (вариант "запретить вайтлистить и продвигать трекеры свои и партнеров, одновременно блокируя чужие", как и просто "запретить трекеры" не рассматриваем - элите выгоднее запретить/обложить блокировку отслеживания).
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|1.19, Аноним (22), 14:25, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как:
> We distribute at least 40% more money than ads do.
У переводчика превратилось в
> Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров
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|1.27, Оно им (?), 14:40, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну наконец-то! А я думал, когда же идеи Брава кто-нить подхватит?!
Сбылося!
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|1.33, Grunman (ok), 16:37, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я только одного не понял, с каких это пор подписка альтернатива рекламе? Это же упущенная выгода, ведь можно и то и другое!
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|2.39, Sluggard (ok), 17:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я только одного не понял, с каких это пор подписка альтернатива рекламе?
> Это же упущенная выгода, ведь можно и то и другое!
У какого-нибудь спутникового телевидения именно так и есть. :)
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|1.37, Аноним (37), 17:01, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Честно, не могу придумать за какой сайт готов платить. Я понимаю когда ютуберам или стримерам донатят, но за текст, это такое. Сайты должны умереть, останетмя только ютуб и тикток.
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|2.38, Sluggard (ok), 17:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно. Какие донаты текстовым сайтам, ведь всё интересное и полезное создаётся строго на ютубе. И твиче.
Да и экранизации всегда лучше литературных первоисточников. «Игра Престолов» и особенно «Ведьмак» тому примером.
Ура!
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|3.44, нах. (?), 17:48, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну где-то так и есть (если смотреть по деньгам, а не по другим критериям)
Потому что дураки-то донейтят, а ты ж умный, и нихрена платить не будешь. А когда вместо сайта вылезет paywall - ты его отключишь. А если не получится отключить - плюнешь и больше на этот сайт не пойдешь (и все равно не заплатишь).
И на рекламе ты не кликаешь, а значит ее показ тебе - убыток и рекламодателю, и сайту.
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|4.46, Sluggard (ok), 18:01, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что дураки-то донейтят, а ты ж умный, и нихрена платить не будешь.
Ты с себя сейчас пишешь?
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|1.45, user90 (?), 17:59, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сама идея подобной рекламы порочна и устарела уже на десяток лет. Лично я ни разу, никогда не встречал ничего хоть немного соответствующего просматриваемым материалам! Поэтому только uBlock и только полная блокировка. А если "нет денег для создания контента" - пойдите в задницу и освободите место для тех, кто может это делать иначе.
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|2.47, user90 (?), 18:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюс такой вопрос: например, я регулярно открываю сайты по ведроидным смартам в основном для того, чтобы поржать над убожеством операционки и тупостью юзверья. - А там всплывает реклама очередного дерьма!)) В итоге просто лишний, абсолютно бессмысленный баннер, который только бесит фактом своего всплывания и закрытия части просматриваемого контента, и весь блин эффект!
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