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Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе

25.03.2020 12:31

В рамках программы Test Pilot компания Mozilla предложила пользователям Firefox протестировать новый сервис "Firefox Better Web with Scroll", экспериментирующий с альтернативными видами финансирования сайтов. Тестирование доступно только для пользователей настольных версий Firefox из США. Для подключения используется единая учётная запись Firefox, также применяемая для синхронизации. Для участия требуется установка в Firefox специального дополнения.

Основная идея проекта - использование платной подписки на сервис для финансирования создания контента, что позволяет владельцам сайтов обойтись без показа рекламы. Сервис организован совместно с проектом Scroll, развивающим модель, похожую на реализованную в браузере Brave - пользователь оплачивает подписку на сервис ($2.49 в месяц) и имеет возможность просмотра сайтов, присоединившихся к инициативе Scroll, без рекламных вставок. Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров, в пропорции, соответствующей времени, проведённому подписанными на сервис пользователями на каждом сайте (данные о том, сколько времени проведено на сайтах сервис Scroll собирает при помощи JavaScript-кода, размещаемого на сайтах-партнёрах).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы
  3. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
  4. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52609-mozilla
Ключевые слова: mozilla, adv, scroll
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > данные о том, сколько времени проведено на сайтах сервис Scroll собирает при помощи JavaScript-кода, размещаемого на сайтах-партнёрах
    > Для подключения используется единая учётная запись Firefox, также применяемая для синхронизации

    Обойдёмся uBlock'ом.
    А разве Moziila не боролась с подобными отслеживающими трекерами? Даже защиту от отслеживания запилили. Или это, как я понял, "хорошие" трекеры, одобренные партией?

     
     
  • 2.4, 1 (??), 13:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Защита от отслеживания - это просто фикция. Мозилла давно борится с неугодными ей дополнениями, видимо, какие-то версии адблока оставили, чтобы народ не взбунтовался  :)
     
  • 2.17, BlackRot (ok), 14:01, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чукча писатель
     

  • 1.2, Аноним_tmp (?), 13:06, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Я не вижу проблем в показе рекламы на страницах, если реклама ненавязчивая и не мешает просмотру контента. Другое дело когда средства тратятся на сомнительные проекты, а не на развитие основного продукта, как в ситуации с FF.
     
     
  • 2.5, нах. (?), 13:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    проблема в том, что в этом случае ты не видишь и самой рекламы.
    То есть впустую расходуешь ресурсы рекламщиков и сайта.

    А протухт развивать - гугель не велел. А средства в основном тут - его.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:54, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Другое дело когда средства тратятся на сомнительные проекты, а не на развитие основного продукта, как в ситуации с FF

    Скорость развития Firefox постоянно снижается с момента добавления компонентов на Rust. Программисты всеми силами стараются слиться на другие проекты лишь бы не делать это.

     
     
  • 3.34, Аноним_tmp (?), 16:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой взгляд гораздо проще. Управление захватили барыги, которых интересует только выгода. Идейные разбежались, а профессионалы не будут работать за копейки.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты говоришь будто сайт для тебя ютуб. Так вот, Гугл я заметил теперь отслеживает встроенную в видео рекламу и я, полагаю, перестает выплачивать проценты за показ рекламы. Вывод в том, что хорошо, если реклама по делу, от любимого автора и действительно не навязчива. Рассказать про рекламируемый товар это труд, ТРУД автора! А не г-о маркетологов, которые покупают подешевке х-ю у студентов, и от этой фигни реально тянет блевать.

    Поэтому отказ от рекламы на сайте это шаг вперед. Потому что а) рано или поздно появится действительно децентрализованная система оплаты за поддержку сайта (читай легко-встраивамая на любой сайт) б) когда такая система будет реализована, то решится вопрос с трекингом - никто не будет вас трекерить, кроме авторов сайтов, которым вы платите за контент.

     

  • 1.3, Shura (??), 13:07, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров

    А 60% себе в карман. Офигенное распределение

     
     
  • 2.7, мурзилла (?), 13:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а не нравится - мы твою рекламу вообще заблочим - там слежка и еще что-тотам, щас, методичка в навоз упала...

    так что соглашайся на 40, пока 20 не сделали.

     
  • 2.8, Аноним (1), 13:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манагерам тоже надо кушать, не лишать же людей заработка в такое непростое время...
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров
    > А 60% себе в карман. Офигенное распределение

    А чо... так можно было?!11

     
  • 2.22, Аноним (22), 14:34, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше доверяй переводам, они пишут что сайт делят с сайтами на 40% больше, чем рекламщики. А комиссию хотят в 30%.

    https://scroll.com/whereyourmembershipgoes

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меньше доверяй переводам, они пишут что сайт делят с сайтами на 40%
    > больше, чем рекламщики. А комиссию хотят в 30%.
    > https://scroll.com/whereyourmembershipgoes

    30% до сих пор чот дохрена, даже Б-гу надо было 10%

     
     
  • 4.35, Григорий Федорович Конин (?), 16:49, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у них сложная и дорогая серверная структура поэтомуи 30%.

    Вы же не думаете что они могут продавать информацию о том сколько на каких сайтах вы провели времени???

     

  • 1.6, Аноним (-), 13:17, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    развитие ради развития, деньги ради денег, технологические пустышки и модное смузихлебство, реклама и финтехи, партнерки и трафик. лавандос и блевантос. скамерсы и барыги.
     
  • 1.9, Crazy Alex (ok), 13:25, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет чтобы нормальные микроплатежи запилить. Зашёл на страницу или ткнул кнопку "показать полную версию" - с тебя списалось 0.1 цента или сколько там.
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 13:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это и есть около того.
    Микроплатежи в 1 цент — это бред, не выгодно.
     
     
  • 3.18, Crazy Alex (ok), 14:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это не около того:
    1) опять слежка "сколько времени провёл" и вообще какие-то стрёмные метрики стоимости, явно провоцирующие на борьбу с сохранением контента локально, например
    2) дикая комиссия.

    Не выгодно - в каком смысле?

     
     
  • 4.21, iPony129412 (?), 14:32, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не выгодно - в каком смысле?

    Не один банк не будет такую фигню проводить с 1 центными платежами.
    Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается.

     
     
  • 5.31, Аноним (22), 16:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не один банк не будет

    Проблема не только в банке, платеж наиболее часто пройдет между банками, и вот межбанковская коммуникация и есть узкое место системы.

    > Нужен посредник, которые собирает общак, и делит его по какой-то статистике... и... это и получается.

    Но есть маленькая деталь, которую упускают. Когда на сайте показывается реклама, она может быть на разных сайтах с разных рекламных сетей. И вне зависимости, монетизация всегда работает с любыми пользователями. В случае как в сабже должно еще повезти, чтобы на сайт-партнер зашел пользователь подключивший сервис. С крупными популярными сайтами еще будет какая-то доля, у небольших же нет шансов.

     
  • 2.23, Аноним (22), 14:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там на обработу транзакции потребуется несколько центов. Это ладно можно было лайтнинг юзать, но и он в текущем состоянии не сможет обработать столько транзакций.
     
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 14:48, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лайтнинг

    Ну несмешно https://youtube.com/watch?v=KTf5j9LDObk

     
     
  • 4.30, Аноним (22), 16:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по существу есть что? Я вообще сейчас не только про биткоин, есть и другие реализации, и будут. Сам подход масштабируемый, в отличии от всяких VISA, это примерно как весь интернет против одного фейсбука. Потенциально стоимость транзакции снижать можно вплоть до стоимости пересылки байтов. Тогда 0.1 цента уже не будет чем-то сложным.
     
     
  • 5.41, iPony129412 (?), 17:23, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А по существу есть что?

    Да, на практике в таких масштабах не применимо.
    Про теорию можно долго рассуждать.

     
  • 2.42, Аноним (42), 17:25, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже где-то такое видел. Только в лучшем случае будет 5 долларов = читать 5 минут (без возможности скопировать или сохранить). По примеру корейских ммо, где ты платишь за воздух и просишь ещё. Даже не за воздух, а за ШАНС тратить свои время и силы чуточку более приятно и эффективно.

    Если я трачу 15-30 минут в месяц на какой-то сайт и он просит денег с меня, я наверное пройду в другое место. Чаще всего за деньги предлагается предвзятая, неграмотная, или манипулятивная информация (можно всё вместе). Очевидно, что финансирование они прекрасно получают у заинтересованных в лживой пропаганде, так хватает же наглости собирать деньги и с читателей (/me смотрит на западные "печатные" издания в интернете).

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:26, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А браузер развивать, Мурзилла, не? Формы, может быть, для начала доделаете? dialog? Не, это же скучно.
     
     
  • 2.11, 1 (??), 13:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А деньги как зарабатывать?
     
     
  • 3.20, Аноним (10), 14:26, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сократить расходы на нерелевантную фигню для начала.
     
     
  • 4.43, Mitchell Baker (?), 17:36, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ведь ты меня сейчас нерелевантной фигней обозвал, да, мерзкая цисгендерная мужская шовинистическая х-емарзь!

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:34, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А остальные как максимум 60% берётся в качестве комиссия самой этой Scroll, я что-то не понял, извините, тупенький?..
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 14:37, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводы на опеннете никто не проверяет перед публикацией, потому стоит перепроверять информацию из них на официальных источниках.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:52, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Yo dawg, we heard you dislike trackers, so we block third-party trackers and promote and whitelist trackers of our Partners.

    Результат этого будет такой - блокировку трекеров просто запретят (или, что ещё хуже, вообще обложат конским сбором в пользу Американского Союза Отслеживателей (недополученная прибыль, злые разрабы дополнений палки в колёса законопослушному бизнесу, платящему налогиб и делящимся с кем нужно данными, ставят, как же так, куда смотрит Конгресс!), чтобы элита могла спокойно, демонстративно и легально, с пользой для государства, это делать, а плебсу было не по карману). После запрета анти-трекинговые дополнения выпилят из магазина Мозиллы в соответствии с законами США (ведь требовать от каждого пользователя подтверждения уплаты сбора и внедрение в браузер DRM для этого - это непрофильная активность для мозиллы, проще вообще запретить) и занесут в список "никогда не подписывать ничего похожее на них, доносить обо всех попытках их отправить на подпись". А их разработчиков - накажут.

    После чего Мозилла сможет смело семимильными шагами идти по пути Хрома (например, вообще убрать часть API за ненужностью для 95% законопослушных пользователей во имя оптимизации), сохранив лицо, ведь это не Мозилла такое устроит, а злые законодатели, которые запретят резать трекеры (вариант "запретить вайтлистить и продвигать трекеры свои и партнеров, одновременно блокируя чужие", как и просто "запретить трекеры" не рассматриваем - элите выгоднее запретить/обложить блокировку отслеживания).

     
  • 1.19, Аноним (22), 14:25, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как:

    > We distribute at least 40% more money than ads do.

    У переводчика превратилось в

    > Как минимум 40% от полученных от пользователей средств распределяется между владельцами сайтов-партнёров

     
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 14:40, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, приврали.
    На Opennet вообще люди плохо текст понимают 🤨
    потому проще картинками
    https://downloads.intercomcdn.com/i/o/186890394/e92f266cce444fb896f7c394/chart


     

  • 1.27, Оно им (?), 14:40, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то! А я думал, когда же идеи Брава кто-нить подхватит?!
    Сбылося!
     
     
  • 2.28, Оно им (?), 14:42, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За лося!!! (тост)
     
  • 2.36, Аноним_tmp (?), 16:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомнительный браузер с фейковыми пользователями.
     

  • 1.33, Grunman (ok), 16:37, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я только одного не понял, с каких это пор подписка альтернатива рекламе? Это же упущенная выгода, ведь можно и то и другое!
     
     
  • 2.39, Sluggard (ok), 17:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я только одного не понял, с каких это пор подписка альтернатива рекламе?
    > Это же упущенная выгода, ведь можно и то и другое!

    У какого-нибудь спутникового телевидения именно так и есть. :)

     

  • 1.37, Аноним (37), 17:01, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Честно, не могу придумать за какой сайт готов платить. Я понимаю когда ютуберам или стримерам донатят, но за текст, это такое. Сайты должны умереть, останетмя только ютуб и тикток.
     
     
  • 2.38, Sluggard (ok), 17:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно. Какие донаты текстовым сайтам, ведь всё интересное и полезное создаётся строго на ютубе. И твиче.
    Да и экранизации всегда лучше литературных первоисточников. «Игра Престолов» и особенно «Ведьмак» тому примером.
    Ура!
     
     
  • 3.44, нах. (?), 17:48, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну где-то так и есть (если смотреть по деньгам, а не по другим критериям)

    Потому что дураки-то донейтят, а ты ж умный, и нихрена платить не будешь. А когда вместо сайта вылезет paywall - ты его отключишь. А если не получится отключить - плюнешь и больше на этот сайт не пойдешь (и все равно не заплатишь).

    И на рекламе ты не кликаешь, а значит ее показ тебе - убыток и рекламодателю, и сайту.

     
     
  • 4.46, Sluggard (ok), 18:01, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что дураки-то донейтят, а ты ж умный, и нихрена платить не будешь.

    Ты с себя сейчас пишешь?

     

  • 1.40, Sluggard (ok), 17:19, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОпенНет как, присоединился к инициативе Scroll?
     
  • 1.45, user90 (?), 17:59, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сама идея подобной рекламы порочна и устарела уже на десяток лет. Лично я ни разу, никогда не встречал ничего хоть немного соответствующего просматриваемым материалам! Поэтому только uBlock и только полная блокировка. А если "нет денег для создания контента" - пойдите в задницу и освободите место для тех, кто может это делать иначе.
     
     
  • 2.47, user90 (?), 18:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс такой вопрос: например, я регулярно открываю сайты по ведроидным смартам в основном для того, чтобы поржать над убожеством операционки и тупостью юзверья. - А там всплывает реклама очередного дерьма!)) В итоге просто лишний, абсолютно бессмысленный баннер, который только бесит фактом своего всплывания и закрытия части просматриваемого контента, и весь блин эффект!
     
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