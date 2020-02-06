В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы

Компания Google опубликовала план реализации в Chrome блокировки неприемлемых видов видеорекламы, предложенных Коалицией по улучшению рекламы (Better Ads Standard) в новом варианте рекомендаций по блокированию неприемлемой рекламы, отображаемой при просмотре видео.

Рекомендации учитывают основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики. Для определения раздражающих видов рекламы использован опрос около 45 тысяч пользователей из 8 стран, охватывающих около 60% рынка интернет-рекламы. В итоге были выделены три основных вида раздражающей пользователей рекламы, показываемой до начала показа, в процессе просмотра или после завершения просмотра видеоконтента длительностью не более 8 минут:

Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра;

Длительные рекламные вставки (дольше 31 сек.), отображаемые перед началом показа видео, без возможности их пропустить спустя 5 секунд после начала рекламы;

Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).

В соответствии с выработанными рекомендациями компания Google намерена 5 августа включить в Chrome блокировку рекламных блоков, подпадающих под вышеприведённые критерии. Блокировка будет распространяться на всю рекламу на сайте (без отсеивания конкретных проблемных блоков), если владелец оперативно не устранит выявленные проблемы. Статус проверки рекламных вставок на сайте можно посмотреть в специальном разделе инструментов для web-разработчиков.

Что касается, сайта YouTube.com и принадлежащих Google рекламных платформ, то компания намерена провести рецензирование показываемых в своих сервисах видов рекламы на предмет соответствия новым требованиям.



