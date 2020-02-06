В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы

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|4.61, онаным (?), 14:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Который раз гугля пугает весь мир, что будет блокировать рекламу и до сих пор если запустить хром без блокера, то сайт не виден за баннерами
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|4.44, Anonymoustus (ok), 13:21, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не наш мёд, сказали они.
Наш — медовый мёд, налетай! А у них — не мёд, не ходи к ним.
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|2.74, Аноним84701 (ok), 15:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пчелы против мёда
Если по этой аналогии, то скорее против других, "неправильных" пчел, их "неправильного" меда и залета этих "неправильных" пчел на лужайку, которую Гугло-пчелы уже считают полностью своей.
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|2.77, Ано и Ним (?), 15:05, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пчелы против мёда
Неа. Папа пчёл решает какой мёд будет, какого мёда не будет.
Папа пришёл, велел, все скушали. И вот давай теперь ругать Симанки и т.п. попытки уйти из под Папы.
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|1.3, A.Stahl (ok), 11:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Нет, проблема в собственно швабре в жопе, а не в материале рукояти или составе смазки.
Но, к сожалению, Гугл своего добъётся: если сейчас даже самые далёкие от компов люди могут озаботиться проблемой рекламы, то если убрать откровенную жесть, то некоторым будет проще терпеть, чем искать способы противодействия.
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|2.24, Аноним (24), 12:44, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>проблема в собственно швабре в жопе, а не в материале рукояти или составе смазки.
Кто о чем, а вшивый о бане)
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|2.31, Аноним (27), 13:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Нет, проблема в собственно швабре в жoпе, а не в материале рукояти или составе смазки.
Если вы воспринимаете реалии капитализма как "швабру в жoпе", то путь у вас один — чучхе.
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|4.62, Аноним (27), 14:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо стремиться переехать в то государство, где чучхе развито лучше.
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|3.67, dimqua (ok), 14:36, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> то путь у вас один — чучхе.
Правильно, не нравится швабра - получай черенок от лопаты!
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|4.68, красный кхмер (?), 14:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не нравится черенок - можем другим концом лопаты по башке!
Чего с врагом революции церемониться-то!
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|4.91, Аноним (27), 17:51, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правильно, не нравится швабра - получай черенок от лопаты!
Ну, если вы все доступные альтернативы сводите к запихиванию предметов себе в физиологические отверстия — это ваши проблемы. А история человечества идёт своим чередом.
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|1.4, Аноним (4), 11:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Бессмыслица. Очевидно же, что те, кто пользуется блокировщиками, не хотят видеть *никакой рекламы вообще* :)
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|2.5, VEG (ok), 11:59, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неправда. Например, у меня на большинстве сайтов, которые я регулярно посещаю, блокировщик рекламы выключен. Форма поддержки авторов посещаемых сайтов. Если бы не неприличная реклама на некоторых сайтах, то можно было бы обойтись и без блокировщика.
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|4.34, нах. (?), 13:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Если ты хочешь подгадить оборзевшим рекламщикам (владельцам сайтов на тебя глубоко всё
владельцы сайтов как раз ему очень благодарны будут - им за каждый клик денежка накапает.
Только не ставьте в самые агрессивные режимы - антифроды палят и никому денег не дадут.
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|4.37, Аноним (27), 13:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зашел на их сайт, не смог прочитать из-за "так верстает только Лебедев" и дрыгающихся свистоперделок.
Наверное, это так и было задумано.
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|5.58, Аноним (20), 13:44, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне тоже понравился. Я не знал, что у них есть сайт. Но в принципе, довольно стильно и мило, это не порнобаннеры во весь экран. Для порнобаннеров есть вот это, отличная штука, не представляю как жить без этого скрипта в современном вебе: https://adsbypasser.github.io/
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|2.22, Crazy Alex (ok), 12:30, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство ставит блокировщики только когда совсем всё плохо. Хотя бы потому что это вообще какие-то дополнительные телодвижения.
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|3.30, Аноним (27), 12:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно посмотреть на статистику, на основании которой вы сделали такой вывод?
По моим наблюдениям, те, кто умают ставить блокировщики — ставят, кто не умеет — не ставит.
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|2.75, Tita_M (ok), 15:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>не хотят видеть *никакой рекламы вообще
Это не возможно. Не хотят смотреть на рекламу прямо идентифицирующую себя как реклама, будут смотреть и читать уже скрытую рекламу под видом новостей, статей, обзоров, комментариев, лайков.
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|3.92, Аноним (27), 17:53, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С точки зрения рынка, оптимально — это когда основной контент является проплаченным обзором, а вокруг него ненавязчиво развешены рекламные баннеры.
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|1.6, Аноним (6), 12:00, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как я понимаю, это нацелено против попапов на всяких укозах и народах?
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|3.66, гугель (?), 14:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, веб независимый от гугла и гугла и при этом доступный непрофессионалам - пока еще, немножко, нишево, но существует.
Но мы с этим боремся, а яндекс нам в этом старательно помогает, никакого народа больше тоже нет.
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|1.7, Sluggard (ok), 12:02, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Рекомендации учитывают основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики.
Основные причины недовольства и установки блокировщиков — наличие рекламы.
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|3.16, Sluggard (ok), 12:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно это и имелось в виду.
Что касается конкретно ютуба, то меня больше всего бесят ролики, в которых два вида рекламы. То есть, мало того, что в самом ролике есть рекламная интеграция, так ещё и монетизация сверху навешена.
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|4.32, Аноним (27), 13:05, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а зачем вы смотрите таких жадных авторов? Как правило, если человек так люто выжимает бабло, то контент у него вторичен.
Есть две стадии развития ютуб-канала:
1. Что бы такого интересненького снять?
2. Что бы такого не очень унылого придумать в качестве обрамления для рекламы?
Многие каналы начинают сразу со второй стадии.
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|3.14, нах. (?), 12:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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выключи свой адблок нахрен - тебя ждет сюрприз.
Уже давно далеко не каждую можно пропустить.
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|3.19, Аноним (19), 12:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как пользователь телека от Самсунг могу сказать, что это не так. Там даже попадается 2 рекламы подряд, причем некоторые рекламные материалы могут длится пол часа. То-есть поставить какой-нибудь плейлист нормально не выйдет, все равно вручную нужно спустя 5 секунд скипать рекламу. Была мысль приставку какую-нибудь купить или mITX собрать, но после того как потестил Коди желание отпало, плагин Ютубовский там просто топорный.
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|4.39, Аноним (27), 13:15, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как насчёт подключения телевизора к компу с обычным браузером и обычным адблокером?
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|5.53, Аноним (19), 13:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вариант. Телек на кухне висит. И ютуб там включается когда хочешь в фоне музыку послушать или какие-то новости, тестирование, и тп. Вобщем все то, что хорошо играется в фоне пока готовишь и не тратишь на это время после. Таскать туда сюда комп или прокладывать кабель через всю квартиру это мягко говоря не то.
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|4.59, Аноним (59), 13:49, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, отключится ли реклама, если купить премиум? Ну или там триал взять.
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|4.83, paulus (ok), 16:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как пользователь телека от Самсунг могу... Была мысль приставку какую-нибудь купить...
Смарты бесят, рекламы больше чем с антенны и приставки не спасут (та де хрень, но с боку)!
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|3.57, Аномномномнимус (?), 13:42, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не мешает всплывать новой рекламе каждые пару минут. За 10-минутный ролик задолбишься.
Ещё и возможность нормально открыть в каком-нибудь vlc отломали
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|2.50, Ноним (?), 13:26, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ютуб давно всё, после того как они вкрутили демонетизацию по надуманным (а точнее, по политическим) причинам
Продолжаем ждать альтернативу
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|3.52, Аноним (27), 13:32, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая американская компания, занимающаяся распространением информации должна выполнять определённые требования (в частности, цензура и предоставление данных пользователей).
Ждите, ждите.
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|1.10, BlackRot (ok), 12:04, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, теперь на пиратских сайтах с фильмами больше не будет рекламы перед просмотром видео в плеере! Это же хорошая новость!!!
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|2.54, Old_pirate (?), 13:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не хочешь рекламу скипать? Будешь в принудительном порядке пиастры майнить, абордажный лом тебе в печенку!
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|2.85, paulus (ok), 16:31, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> больше не будет рекламы перед просмотром видео
узбагойся, все будет...
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|1.12, Аноним (12), 12:06, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google последнее время скатился в никуда из-за заигрывания с искусственным интеллектом. На ровном месте банит рекламу на корректных страницах под предлогом "Опасный или оскорбительный контент". И ничего не докажешь, везде одни боты отвечают, а сотрудники забивают что-то вручную проверять и корректировать модель машинного обучения.
Такое ощущение, что в каких-то обсуждениях PHP было много оcкорблений или пытались вредоносный код внедрять, и теперь Google почти все обсуждения PHP начал считать оскорбительными.
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|1.17, Аноним (17), 12:14, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).
Типа таких, которые ближе к концу видео и на паузе в ютубе появляются? Видео уже почти закончилось, зачем тебе его досматривать, посмотри лучше 999 вот этих видео.
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|2.49, Аноним (27), 13:25, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это обычно автор ролика выставляет. А ему виднее, когда содержательная часть видео закончилась.
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|2.35, жека воробьев (?), 13:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно нет, реклама должна быть только от проверенных поставщиков, а то всякие васяны рекламируют товары мимо гугла.
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|3.41, Аноним (27), 13:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно пора банить за продакт-плейсмент в роликах.
Ну или отчислениями его облагать.
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|2.36, гугель (?), 13:10, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ютуба это, надеюсь, тоже коснется?
ну ты чего, вообще берега попутал? Это наша корова, и мы ее доим!
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|1.26, Zenitur (ok), 12:44, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я могу принять рекламу, которую можно пропустить через 5 секунд. Мне не очень нравится реклама, которая длится ровно 5 секунд, потому что тогда покажут вторую рекламу. И я не люблю рекламу, которая длится 20 секунд, и которую нельзя пропустить. А такую рекламу показывает только Google.
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|2.38, гугель (?), 13:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> секунд, и которую нельзя пропустить. А такую рекламу показывает только Google.
ну так другим-то мы ее показывать - запретили! Ставь наш самый хромой браузер - победи проклятых рекламщиков (которые не хотят платить нам дань, твари!)
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|3.42, Аноним (27), 13:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы работу своих сервисов в Firefox сломали? Нет? Ну тогда не буду ваш браузер ставить.
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|3.56, Zenitur (ok), 13:36, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё рекламный ролик Nivea про хоккеиста Малкина длился 20 секунд без возможности пропустить. Но хоть "Щёкино против прыщей" от той же Nivea пропустить можно
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|2.65, Аноним (65), 14:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше не мог а теперь смог? Ничего тебе Гугл еще ведерко лубрикантов подвезут сможешь и 60 секунд.
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|2.86, paulus (ok), 16:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я могу принять рекламу, которую можно пропустить через 5 секунд.
Через 5 сек новая:) В данном случае смарт или приставку хочется разбить :)
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|1.51, pin (??), 13:28, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра
Привет, ютуб. Смотрел как-то фоном фильм, так не нажав "пропустить рекламу" меня перекинуло на целый видеоролик про какое-то гoвно, которое длилось минут 30. #$#@#!/ять.
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|1.69, gogo (?), 14:50, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, что никто из комментаторов не заметил, что они будут блокировать рекламу на уровне сайта.
Соответственно, гугл будет вести черный список сайтов и включать/исключать из него по своему усмотрению.
Зашибись. Мало того, что они адсенсом крутят как хотят и банят сайты направо и налево.
Так теперь тебе заблокируют показ ТВОЕЙ же рекламы!
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|2.70, гугель (?), 14:54, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так теперь тебе заблокируют показ ТВОЕЙ же рекламы!
нет, а, по-твоему, мы показ СВОЕЙ, что-ли, должны были заблокировать?
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|2.72, Аноним (17), 14:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тебя классный бизнес. Будет очень жаль, если с ним что-нибудь случится.
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|1.71, nelson (??), 14:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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за рекламу в вебе нужно сказать отдельное "спасибо" автору жабаскрипта, т.к. именно с подачи этого недоязычка веб превратился в рекламную помойку
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|2.78, Ано и Ним (?), 15:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да был бы другой лягушко-скрипт и всего-то.
Дело в придумке показа рекламы. Идея из старого баян фильма Идиократия. Вроде. Стаааарая уже идейка. Независит от типа языка и технологии.
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|2.95, Аноним (93), 18:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать от использования vbscript от майков что-то бы изменилось.
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|1.76, InuYasha (?), 15:05, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если б в этом мире можно было открывать порталы как в Portal-е, я б входной открыл в городской канализации, а выходной в офисе топ-менеджмента гугла.
Просто замечтался.
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|1.82, Анон им (?), 15:59, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда должен быть выбор для пользователя! Или смотришь с возможностью пропустить любую рекламу через 3 секунды. Или вырезаешь всю рекламу поголовно как класс. Иначе, уголовная статья и расстрел.
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|1.89, Аноним (89), 17:40, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Навязчивой чего?? Когда я кликаю на сцылку гмыла, то с какого-то фига попадаю на рекламную страничку гмыла, вместо логин-пароль. Срочно требуется блокировка этого шлака!
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