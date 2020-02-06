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В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы

06.02.2020 11:33

Компания Google опубликовала план реализации в Chrome блокировки неприемлемых видов видеорекламы, предложенных Коалицией по улучшению рекламы (Better Ads Standard) в новом варианте рекомендаций по блокированию неприемлемой рекламы, отображаемой при просмотре видео.

Рекомендации учитывают основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики. Для определения раздражающих видов рекламы использован опрос около 45 тысяч пользователей из 8 стран, охватывающих около 60% рынка интернет-рекламы. В итоге были выделены три основных вида раздражающей пользователей рекламы, показываемой до начала показа, в процессе просмотра или после завершения просмотра видеоконтента длительностью не более 8 минут:

  • Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра;
  • Длительные рекламные вставки (дольше 31 сек.), отображаемые перед началом показа видео, без возможности их пропустить спустя 5 секунд после начала рекламы;
  • Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).

В соответствии с выработанными рекомендациями компания Google намерена 5 августа включить в Chrome блокировку рекламных блоков, подпадающих под вышеприведённые критерии. Блокировка будет распространяться на всю рекламу на сайте (без отсеивания конкретных проблемных блоков), если владелец оперативно не устранит выявленные проблемы. Статус проверки рекламных вставок на сайте можно посмотреть в специальном разделе инструментов для web-разработчиков.

Что касается, сайта YouTube.com и принадлежащих Google рекламных платформ, то компания намерена провести рецензирование показываемых в своих сервисах видов рекламы на предмет соответствия новым требованиям.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
  3. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  4. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  5. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  6. OpenNews: В Chrome 76 будет блокирована лазейка для определения просмотра в режиме инкогнито
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, block, adv
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  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Пчелы против мёда
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 11:54, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Это они против неправильного мёда.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:49, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Против того, которым с ними не делятся.
     
     
  • 4.61, онаным (?), 14:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Который раз гугля пугает весь мир, что будет блокировать рекламу и до сих пор если запустить хром без блокера, то сайт не виден за баннерами
     
  • 2.40, Anonymoustus (ok), 13:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Это не мёд…» — сказали «пчёлы».
     
     
  • 3.43, Аноним (27), 13:20, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не наш мёд, сказали они.
     
     
  • 4.44, Anonymoustus (ok), 13:21, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не наш мёд, сказали они.

    Наш — медовый мёд, налетай! А у них — не мёд, не ходи к ним.

     
     
  • 5.48, Аноним (27), 13:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > не ходи к ним.

    Kill it with fire!

     
  • 2.74, Аноним84701 (ok), 15:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пчелы против мёда

    Если по этой аналогии, то скорее против других, "неправильных" пчел, их "неправильного" меда и залета этих "неправильных" пчел на лужайку, которую Гугло-пчелы уже считают полностью своей.


     
  • 2.77, Ано и Ним (?), 15:05, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пчелы против мёда

    Неа. Папа пчёл решает какой мёд будет, какого мёда не будет.

    Папа пришёл, велел, все скушали. И вот давай теперь ругать Симанки и т.п. попытки уйти из под Папы.

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 11:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Нет, проблема в собственно швабре в жопе, а не в материале рукояти или составе смазки.

    Но, к сожалению, Гугл своего добъётся: если сейчас даже самые далёкие от компов люди могут озаботиться проблемой рекламы, то если убрать откровенную жесть, то некоторым будет проще терпеть, чем искать способы противодействия.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:44, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >проблема в собственно швабре в жопе, а не в материале рукояти или составе смазки.

    Кто о чем, а вшивый о бане)

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О какой бане? Об уборке же.
     
     
  • 4.87, Лисобог (?), 17:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о личной гигене
     
  • 2.31, Аноним (27), 13:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Нет, проблема в собственно швабре в жoпе, а не в материале рукояти или составе смазки.

    Если вы воспринимаете реалии капитализма как "швабру в жoпе", то путь у вас один — чучхе.

     
     
  • 3.55, user (??), 13:36, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получится, у государства монополия на чучхе.
     
     
  • 4.62, Аноним (27), 14:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо стремиться переехать в то государство, где чучхе развито лучше.
     
  • 3.67, dimqua (ok), 14:36, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > то путь у вас один — чучхе.

    Правильно, не нравится швабра - получай черенок от лопаты!

     
     
  • 4.68, красный кхмер (?), 14:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нравится черенок - можем другим концом лопаты по башке!
    Чего с врагом революции церемониться-то!
     
  • 4.91, Аноним (27), 17:51, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно, не нравится швабра - получай черенок от лопаты!

    Ну, если вы все доступные альтернативы сводите к запихиванию предметов себе в физиологические отверстия — это ваши проблемы. А история человечества идёт своим чередом.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Бессмыслица. Очевидно же, что те, кто пользуется блокировщиками, не хотят видеть *никакой рекламы вообще* :)
     
     
  • 2.5, VEG (ok), 11:59, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправда. Например, у меня на большинстве сайтов, которые я регулярно посещаю, блокировщик рекламы выключен. Форма поддержки авторов посещаемых сайтов. Если бы не неприличная реклама на некоторых сайтах, то можно было бы обойтись и без блокировщика.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 12:04, 06/02/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.18, нах. (?), 12:17, 06/02/2020 Скрыто модератором
    		• –12 +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:22, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там это, деньги капают только если ты переходишь по ссылкам. Я отключаю блокировку рекламы только если реклама органично вписана в дизайн и тематику сайта (т.е. она может оказаться интересна мне).

    Если ты хочешь подгадить оборзевшим рекламщикам (владельцам сайтов на тебя глубоко всё равно в любом случае), используй какой-нибудь https://adnauseam.io/ (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adnauseam/)

     
     
  • 4.34, нах. (?), 13:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Если ты хочешь подгадить оборзевшим рекламщикам (владельцам сайтов на тебя глубоко всё

    владельцы сайтов как раз ему очень благодарны будут - им за каждый клик денежка накапает.

    Только не ставьте в самые агрессивные режимы - антифроды палят и никому денег не дадут.

     
  • 4.37, Аноним (27), 13:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зашел на их сайт, не смог прочитать из-за "так верстает только Лебедев" и дрыгающихся свистоперделок.
    Наверное, это так и было задумано.
     
     
  • 5.58, Аноним (20), 13:44, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне тоже понравился. Я не знал, что у них есть сайт. Но в принципе, довольно стильно и мило, это не порнобаннеры во весь экран. Для порнобаннеров есть вот это, отличная штука, не представляю как жить без этого скрипта в современном вебе: https://adsbypasser.github.io/
     
  • 2.22, Crazy Alex (ok), 12:30, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство ставит блокировщики только когда совсем всё плохо. Хотя бы потому что это вообще какие-то дополнительные телодвижения.
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 12:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно посмотреть на статистику, на основании которой вы сделали такой вывод?

    По моим наблюдениям, те, кто умают ставить блокировщики — ставят, кто не умеет — не ставит.

     
  • 2.46, Ноним (?), 13:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато сайты начинают требовать отключить эти блокировщики
     
  • 2.75, Tita_M (ok), 15:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >не хотят видеть *никакой рекламы вообще

    Это не возможно. Не хотят смотреть на рекламу прямо идентифицирующую себя как реклама, будут смотреть и читать уже скрытую рекламу под видом новостей, статей, обзоров, комментариев, лайков.

     
     
  • 3.92, Аноним (27), 17:53, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С точки зрения рынка, оптимально — это когда основной контент является проплаченным обзором, а вокруг него ненавязчиво развешены рекламные баннеры.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:00, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понимаю, это нацелено против попапов на всяких укозах и народах?
     
     
  • 2.45, Аноним (27), 13:22, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А укозы и народы ещё существуют? И на них кто-то ходит?
     
     
  • 3.66, гугель (?), 14:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, веб независимый от гугла и гугла и при этом доступный непрофессионалам - пока еще, немножко, нишево, но существует.

    Но мы с этим боремся, а яндекс нам в этом старательно помогает, никакого народа больше тоже нет.

     

  • 1.7, Sluggard (ok), 12:02, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Рекомендации учитывают основные причины недовольства пользователей, вынуждающие устанавливать блокировщики.

    Основные причины недовольства и установки блокировщиков — наличие рекламы.

     
     
  • 2.11, BlackRot (ok), 12:06, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ... наличие рекламы как таковой в целом.
     
     
  • 3.16, Sluggard (ok), 12:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно это и имелось в виду.
    Что касается конкретно ютуба, то меня больше всего бесят ролики, в которых два вида рекламы. То есть, мало того, что в самом ролике есть рекламная интеграция, так ещё и монетизация сверху навешена.
     
     
  • 4.32, Аноним (27), 13:05, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а зачем вы смотрите таких жадных авторов? Как правило, если человек так люто выжимает бабло, то контент у него вторичен.

    Есть две стадии развития ютуб-канала:
    1. Что бы такого интересненького снять?
    2. Что бы такого не очень унылого придумать в качестве обрамления для рекламы?

    Многие каналы начинают сразу со второй стадии.

     

  • 1.8, Чебур (?), 12:03, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. ютуб все?
     
     
  • 2.13, BlackRot (ok), 12:07, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, на ютубе можно пропускать рекламу через 5 сек
     
     
  • 3.14, нах. (?), 12:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выключи свой адблок нахрен - тебя ждет сюрприз.
    Уже давно далеко не каждую можно пропустить.

     
  • 3.19, Аноним (19), 12:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как пользователь телека от Самсунг могу сказать, что это не так. Там даже попадается 2 рекламы подряд, причем некоторые рекламные материалы могут длится пол часа. То-есть поставить какой-нибудь плейлист нормально не выйдет, все равно вручную нужно спустя 5 секунд скипать рекламу. Была мысль приставку какую-нибудь купить или mITX собрать, но после того как потестил Коди желание отпало, плагин Ютубовский там просто топорный.
     
     
  • 4.39, Аноним (27), 13:15, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как насчёт подключения телевизора к компу с обычным браузером и обычным адблокером?
     
     
  • 5.53, Аноним (19), 13:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вариант. Телек на кухне висит. И ютуб там включается когда хочешь в фоне музыку послушать или какие-то новости, тестирование, и тп. Вобщем все то, что хорошо играется в фоне пока готовишь и не тратишь на это время после. Таскать туда сюда комп или прокладывать кабель через всю квартиру это мягко говоря не то.
     
  • 4.59, Аноним (59), 13:49, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, отключится ли реклама, если купить премиум? Ну или там триал взять.
     
     
  • 5.60, Аноним (19), 14:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По идее да https://support.google.com/youtube/answer/6308116, но платить 12 баксов в месяц за это не хочется вобще никак.
     
  • 4.83, paulus (ok), 16:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как пользователь телека от Самсунг могу... Была мысль приставку какую-нибудь купить...

    Смарты бесят, рекламы больше чем с антенны и приставки не спасут (та де хрень, но с боку)!

     
  • 3.57, Аномномномнимус (?), 13:42, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не мешает всплывать новой рекламе каждые пару минут. За 10-минутный ролик задолбишься.
    Ещё и возможность нормально открыть в каком-нибудь vlc отломали
     
  • 2.50, Ноним (?), 13:26, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб давно всё, после того как они вкрутили демонетизацию по надуманным (а точнее, по политическим) причинам

    Продолжаем ждать альтернативу

     
     
  • 3.52, Аноним (27), 13:32, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая американская компания, занимающаяся распространением информации должна выполнять определённые требования (в частности, цензура и предоставление данных пользователей).

    Ждите, ждите.

     
  • 3.84, paulus (ok), 16:28, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Продолжаем ждать альтернативу

    peertube же :)

     

  • 1.10, BlackRot (ok), 12:04, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, теперь на пиратских сайтах с фильмами больше не будет рекламы перед просмотром видео в плеере! Это же хорошая новость!!!
     
     
  • 2.54, Old_pirate (?), 13:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хочешь рекламу скипать? Будешь в принудительном порядке пиастры майнить, абордажный лом тебе в печенку!
     
  • 2.85, paulus (ok), 16:31, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > больше не будет рекламы перед просмотром видео

    узбагойся, все будет...


     

  • 1.12, Аноним (12), 12:06, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google последнее время скатился в никуда из-за заигрывания с искусственным интеллектом. На ровном месте банит рекламу на корректных страницах под предлогом "Опасный или оскорбительный контент". И ничего не докажешь, везде одни боты отвечают, а сотрудники забивают что-то вручную проверять и корректировать модель машинного обучения.

    Такое ощущение, что в каких-то обсуждениях PHP было много оcкорблений или пытались вредоносный код внедрять, и теперь Google почти все  обсуждения PHP начал считать оскорбительными.

     
     
  • 2.15, нах. (?), 12:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    хмм... а местами гугль не так уж и неправ...

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:14, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).

    Типа таких, которые ближе к концу видео и на паузе в ютубе появляются? Видео уже почти закончилось, зачем тебе его досматривать, посмотри лучше 999 вот этих видео.

     
     
  • 2.49, Аноним (27), 13:25, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это обычно автор ролика выставляет. А ему виднее, когда содержательная часть видео закончилась.
     

  • 1.21, Корец (?), 12:28, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лицемерие во все поля от гугл.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:44, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ютуба это, надеюсь, тоже коснется?
     
     
  • 2.35, жека воробьев (?), 13:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно нет, реклама должна быть только от проверенных поставщиков, а то всякие васяны рекламируют товары мимо гугла.
     
     
  • 3.41, Аноним (27), 13:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора банить за продакт-плейсмент в роликах.
    Ну или отчислениями его облагать.
     
  • 2.36, гугель (?), 13:10, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ютуба это, надеюсь, тоже коснется?

    ну ты чего, вообще берега попутал? Это наша корова, и мы ее доим!


     

  • 1.26, Zenitur (ok), 12:44, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я могу принять рекламу, которую можно пропустить через 5 секунд. Мне не очень нравится реклама, которая длится ровно 5 секунд, потому что тогда покажут вторую рекламу. И я не люблю рекламу, которая длится 20 секунд, и которую нельзя пропустить. А такую рекламу показывает только Google.
     
     
  • 2.38, гугель (?), 13:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > секунд, и которую нельзя пропустить. А такую рекламу показывает только Google.

    ну так другим-то мы ее показывать - запретили! Ставь наш самый хромой браузер - победи проклятых рекламщиков (которые не хотят платить нам дань, твари!)


     
     
  • 3.42, Аноним (27), 13:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы работу своих сервисов в Firefox сломали? Нет? Ну тогда не буду ваш браузер ставить.
     
  • 3.56, Zenitur (ok), 13:36, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё рекламный ролик Nivea про хоккеиста Малкина длился 20 секунд без возможности пропустить. Но хоть "Щёкино против прыщей" от той же Nivea пропустить можно
     
  • 2.65, Аноним (65), 14:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше не мог а теперь смог? Ничего тебе Гугл еще ведерко лубрикантов подвезут сможешь и 60 секунд.
     
  • 2.86, paulus (ok), 16:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я могу принять рекламу, которую можно пропустить через 5 секунд.

    Через 5 сек новая:) В данном случае смарт или приставку хочется разбить :)

     

  • 1.51, pin (??), 13:28, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра

    Привет, ютуб. Смотрел как-то фоном фильм, так не нажав "пропустить рекламу" меня перекинуло на целый видеоролик про какое-то гoвно, которое длилось минут 30. #$#@#!/ять.

     
  • 1.64, Аноним (64), 14:27, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реклама от гугла хоть подорожала или они это просто так делали?
     
  • 1.69, gogo (?), 14:50, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что никто из комментаторов не заметил, что они будут блокировать рекламу на уровне сайта.
    Соответственно, гугл будет вести черный список сайтов и включать/исключать из него по своему усмотрению.
    Зашибись. Мало того, что они адсенсом крутят как хотят и банят сайты направо и налево.
    Так теперь тебе заблокируют показ ТВОЕЙ же рекламы!
     
     
  • 2.70, гугель (?), 14:54, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так теперь тебе заблокируют показ ТВОЕЙ же рекламы!

    нет, а, по-твоему, мы показ СВОЕЙ, что-ли, должны были заблокировать?

     
  • 2.72, Аноним (17), 14:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя классный бизнес. Будет очень жаль, если с ним что-нибудь случится.
     
  • 2.93, Аноним (93), 17:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ставь гугловую рекламу кто тебе мешает?
     

  • 1.71, nelson (??), 14:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за рекламу в вебе нужно сказать отдельное "спасибо" автору жабаскрипта, т.к. именно с подачи этого недоязычка веб превратился в рекламную помойку
     
     
  • 2.78, Ано и Ним (?), 15:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да был бы другой лягушко-скрипт и всего-то.

    Дело в придумке показа рекламы. Идея из старого баян фильма Идиократия. Вроде. Стаааарая уже идейка. Независит от типа языка и технологии.

     
  • 2.95, Аноним (93), 18:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать от использования vbscript от майков что-то бы изменилось.
     

  • 1.73, Аноним (73), 14:59, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LENTA.RU -то как расстроится.
     
  • 1.76, InuYasha (?), 15:05, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если б в этом мире можно было открывать порталы как в Portal-е, я б входной открыл в городской канализации, а выходной в офисе топ-менеджмента гугла.
    Просто замечтался.
     
     
  • 2.79, Ано и Ним (?), 15:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Велкам девелопить свободный браузер, вместо бизнес опенсорса. )
     

  • 1.80, Аноним (80), 15:18, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А рекламу женщин с "пониженной социально ответственностью" тоже уберут?
     
     
  • 2.90, Аноним (27), 17:49, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тех, которые не являются трансcексуалами.
     

  • 1.81, Анон им (?), 15:53, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А порно-баннеры?
     
     
  • 2.88, Онаним (?), 17:31, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
     

  • 1.82, Анон им (?), 15:59, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда должен быть выбор для пользователя! Или смотришь с возможностью пропустить любую рекламу через 3 секунды. Или вырезаешь всю рекламу поголовно как класс. Иначе, уголовная статья и расстрел.
     
  • 1.89, Аноним (89), 17:40, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Навязчивой чего?? Когда я кликаю на сцылку гмыла, то с какого-то фига попадаю на рекламную страничку гмыла, вместо логин-пароль. Срочно требуется блокировка этого шлака!
     
     
  • 2.94, Аноним (94), 17:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мусьё просто не умеет пользоваться интернетом.
     

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