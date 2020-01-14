Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent

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|2.4, Аноним (4), 18:43, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хорошие боты (которые не скрывают, что они боты), очевидно, продолжат передавать это в заголовке.
Полностью удалить его нельзя по стандарту HTTP/1.1.
Хотя тот же гуглобот, наверняка, ходит и под видом обычного браузера, и возможно, даже жабаскрипт выполняет. Уж больно сеошники нынче хитрозадые пошли.
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|3.24, Аноним (24), 19:56, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выполняет. На Хабре была статья, как гуглбот обманывает таймер JS для ускорения обхода.
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|2.8, имя (ok), 18:46, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А есть ли на свете боты, владельцы которых забывают о рандомизации UA, но рандомизируют всё остальное? Обычно эти же персонажи пускают газ с двух-трёх айпишников, ни над чем не заморачиваясь.
Ну и рейтлимитирование с капчами пока ещё никто не отнимал.
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|1.2, Аноним (2), 18:41, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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"а также набирающая популярность практика подделки заголовка малопопулярными браузерами для обеспечения работоспособности отдельных сайтов" - звучит так, словно это разработчики браузеров нехорошие люди, а не отдельные сайты, особенно гугл тут впереди планеты всей, которые специально ломают верстку, а то и целый кусок фронта, когда видят user agent непопулярного браузера.
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|2.6, Аноним (6), 18:45, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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очевидно же что гуглу выгоднее, чтобы тупые юзеры вместо работоспособного нишевого браузера, поставленного админом/установленного искаропки - видели плашку "ваш браузер устарел - переходите на хром. Скочать без регистрации тут"
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|2.10, Аноним (4), 18:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ждём цифрового подписывания бинарных сборок хрома, с проверкой подписи при установке сеанса.
Не прошёл — получи сломанную вёрстку, ограничение по контенту и тормоза.
Разумеется, всё для блага пользователей — «чтобы левые браузеры не могли использовать не предназначенные для них server-side оптимизации».
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|2.11, Урри (?), 18:48, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для этого и задумано - теперь нормально показывать карты, почту и т.д. будут только аппрувнутые великим гуглом браузеры.
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|3.13, Аноним (4), 18:53, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В последнее время среди разработчиков мaргинальных браузеров появилась неприятная тенденция — слать нафиг NSA и отвергать предложения, направленные на усиление безопасности самого лучшего в мире государства.
Давно пора покончить с мaргиналами и оставить на браузерном рынке только истинных патриотов, готовых отслеживать подозрительную активность всяких террористов и сообщать о ней кому следует.
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|4.32, Аноним (32), 20:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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простите - какую страну нынче назначили террористами ?.. где еще нефть есть?..
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|3.20, Аноним (20), 19:15, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Инициатива уже поддержана разработчиками Edge и Firefox, а также уже реализована в Safari."
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|2.48, пажилой человек писятчетыре года (?), 21:44, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественно это нехорошие люди, они - противники Партии. Они не следуют великому пути под руководством мудрого Отца Г. & co., осмеливаются сомневаться в гениальных идеях и даже пытаются реализовать свои совершенно неправильные и вредные идеи в недобраузерах!!! Я бы за такое расстреливал, если честно.
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|1.3, Аноним (6), 18:43, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>ограничить возможность изменения
ради этого и задумывалось, судя по всему. Если раньше можно было "притвориться" любым браузером - то теперь "виг вам". А возможность идентификации все равно останется, как я понимаю - только "твикать" это руками будет невозможно:
>В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints
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|2.5, Аноним (4), 18:45, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>только "твикать" это руками будет невозможно:
>В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints
В теории это возможно. На практике — зависит от того, какие возможности хотят вам предоставить разработчики вашего браузера.
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|2.14, Total Anonimus (?), 19:02, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прочитайте внимательнее : для всех браузеров будет одинаково , "популярные" они или "мала-мала-понимай" . "Твикать руками" станет просто незачем . А вся дополнительная информация будет передаваться только по спецзапросу (а не всем встречным) и юзер будет контролировать - что передаётся .
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|3.25, IRASoldier_registered (ok), 20:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не будут они внимательно читать, у них после ключевых слов Chrome/Chromium и, тем более, Google - случается идиосинкразия "напихали зондов / сливают АНБ / скупают весь Интернет / уничтожают свободу" и в смысл текста они больше не вникают.
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|1.9, Аноним (9), 18:47, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент? Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?
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|2.12, Аноним (4), 18:50, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?
Зависит от браузера. В хроме и лисе скорее всего запретят, в остальных — не факт.
> Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?
Очевидно, если у вас будет нестандартный user-agent, это привлечёт к вам внимание. Возможно, повлечёт санкции (в виде сломанной вёрстки, например).
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|3.17, ползкрокодил (?), 19:07, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь ЛОР-овцам станет сложнее оставлять в UA послания модераторам ;-)
А здесь модераторы их видят, кстати?
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|2.15, имя (ok), 19:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?
Они резко перестанут писать о всяких «Linux x86_64» и «Android Xiaomi Ꙑ» в стандартном UA, чуть-чуть зарезав тем самым энтропию. Тем, кому хочется большего, придётся активно просить дополнительных заголовков.
> Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?
Им просто станет чуть менее обидно прикидываться хромом: всё равно польза от заголовка только убывает. Пара бекендеров, может быть, перестанет проверять заголовок. В остальном, конечно, мало что поменяется.
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|2.43, Cadet (?), 21:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?
Невозможно запретить что-то в opensource.
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|1.16, Аноним (16), 19:05, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints, подразумевающий выборочную отдачу данных о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером и дающий пользователям возможность выборочно предоставлять подобную информацию владельцам сайтов.
Отлично. Теперь вместо одного параметра придётся подделывать целую кучу.
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|2.42, Cadet (?), 21:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Теперь вместо одного параметра придётся подделывать целую кучу
Сейчас тоже надо кучу (см. мой пост ниже), иначе палево.
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|1.22, Crazy Alex (??), 19:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что за стоны? Убрали дурную простыню, которая передаётся всегда, и заменили на набор явно запрашиваемых свойств. Которые, понятно, тоже можно отдать произвольно. IMHO - давно пора, лет с десять точно.
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|1.23, Анонимный скептик (?), 19:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какова вероятность, что в User-Agent Client Hints будет на порядок больше информации, по которой можно будет проводить идентификацию, если учесть, что разрабатывает это Гугл?
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|2.26, zzz (??), 20:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл и так уже давно знает, какой у тебя компьютер и не только. Цель проекта - усложнить другим возможность сделать то же самое.
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|1.28, Аноним84701 (ok), 20:21, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среди основных причин унификации заголовка User-Agent упоминается применение его для пассивной идентификации пользователей (passive fingerprinting)
Вот чья бы корова …
> Chrome/79.0.3945.117
> Chrome/79.0.3945.116
> Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.120[/B] Safari/537.36
> Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.90[/B] Safari/537.36
> Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.75[/B] Safari/537.36
>
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|2.41, Аноним (-), 21:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это надо было сделать с твоими родителями в злополучный момент твоего зачания
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|1.31, Аноним (31), 20:47, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так а как теперь предполагается делать костыли чтобы чинить баги конкретного браузера с отображением сайта?
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|2.37, MT (ok), 21:12, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем случае — использовать определение возможностей браузера (feature detection). Если в конкретном случае определение возможностей бессильно (например, при необходимости обхода бага в реализации возможности, формально доступной), косвенно определять браузер и его версию по совокупности других возможностей, как, например, в случае IE:
https://tanalin.com/articles/ie-version-js/
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|3.38, Аноним (31), 21:16, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так, а что делать если сайт использует кучу библиотек, в которых проверяется navigator.UserAgent? Если Edge после этих изменений будет назван как Chrome, а то и вообще свойство удалят, то как быть? Полифилы какие-то прикручивать? Не уверен что это свойство можно будет записать.
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|4.40, MT (ok), 21:25, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идентификация браузера по 'User-Agent' всегда была антипаттерном. В качественной библиотеке без крайней необходимости так делать не будут.
Если «сломается» много сайтов, не исключено, что решение по 'User-Agent' изменят.
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|5.45, Аноним (31), 21:34, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстрый поиск по проекту нашёл использование в jQuery, jQuery.mobile, jQuery.UI, knockout.js, tinyMCE Не исключаю, что они там в каких-то очень редких случаях проверяют, но например knockout.js например в зависимости от браузера использует KeyboardEvent или UIEvents. Может и поломаться
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|5.49, Аноним (49), 21:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вместо того чтобы определить какой браузер и отдать ему подходящий html код до загрузки сайта придется городить какие-то костыли
Это определение ведь не от хорошей жизни делают.
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|1.33, Аноним (31), 20:54, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Гитхаб уже переполнен от issues где люди плачут что библиотеки в т числе популярные перестанут нормально работать после того как все переназовутся "унифицированным" названием. Надеются только что у каждого разработчика браузера будет своя унификация и по ней можно будет всё-таки браузеры отличать.
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|2.47, пажилой человек писятчетыре года (?), 21:38, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гитхаб уже переполнен от issues где люди плачут что библиотеки в т числе популярные перестанут нормально работать
у партии нету времени ждать, понимаешь? надо юзер агент убрать - значит надо здесь и сейчас, великие дела ждут!!!
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|1.34, Anonymoustus (ok), 20:55, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также практика подделки заголовка малопопулярными браузерами для обеспечения работоспособности отдельных сайтов
Смотрите-ка — подгорает у Гулагеля! :)
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|1.35, Аноним (35), 21:00, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно пора было. Подумывал об этом. Смысл он потерял. А идентифицировать и без него уже научились прекрасно.
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|1.36, VINRARUS (ok), 21:11, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Шо, и YouTube на Огнепанде вдруг перестанет изображать перелом хитрожопости Гуля, когда страничка разваливается или виснет?
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|1.39, Cadet (?), 21:23, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А пока в Firefox можно менять эти значения, создав строки:
general.useragent.override
general.oscpu.override
general.platform.override
general.appversion.override
general.productSub.override
general.buildID.override
Проверить результат можно на whoer.net
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