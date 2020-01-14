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Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent

14.01.2020 18:04

Разработчики Chromium предложили унифицировать и заморозить от изменений содержимое HTTP-заголовка User-Agent, в котором передаётся название и версия браузера, а также ограничить доступ к свойству navigator.userAgent в JavaScript. Удалять заголовок User-Agent пока не планируют. Инициатива уже поддержана разработчиками Edge и Firefox, а также уже реализована в Safari.

В соответствии с текущим планом, в Chrome 81, намеченном на 17 марта, будет объявлен устаревшим доступ к свойству navigator.userAgent, в Chrome 81 будет прекращено обновление версии браузера и унифицированы версии операционных систем, а в Chrome 85 будет унифицирована строка с идентификатором операционной системы (можно будет лишь определить настольная и мобильная ОС, а для мобильных версий возможно будут приведена информация о типовых размерах устройства.

Среди основных причин унификации заголовка User-Agent упоминается применение его для пассивной идентификации пользователей (passive fingerprinting), а также практика подделки заголовка малопопулярными браузерами для обеспечения работоспособности отдельных сайтов (например, Vivaldi вынужден представляться сайтам как Chrome). При этом подделку User-Agent в браузерах второго эшелона в том числе стимулирует сам Google, так как по User-Agent блокирует вход на свои сервисы. Унификация также позволит избавиться от указания в строке User-Agent устаревших и потерявших смысл атрибутов, таких как "Mozilla/5.0", "like Gecko" и "like KHTML".

В качестве замены User-Agent предлагается механизм User-Agent Client Hints, подразумевающий выборочную отдачу данных о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером и дающий пользователям возможность выборочно предоставлять подобную информацию владельцам сайтов. При использовании User-Agent Client Hints идентификатор не передаётся по умолчанию без явного запроса, что делает невозможным проведение пассивной идентификации (по умолчанию указывается только название браузера).

Что касается активной идентификации, то отдаваемые в ответ на запрос дополнительные сведения зависят от настроек браузера (например, пользователь вообще может отказаться от передачи данных), а сами передаваемые атрибуты охватывают тот же объём информации, что и строка User-Agent в настоящее время. Объём передаваемых данных подпадает под ограничение Privacy Budget, которое определяет лимит на объём отдаваемых данных, которые потенциально можно использовать для идентификации - если выдача дальнейшей информации может привести к нарушению анонимности, то дальнейший доступ к определённым API блокируется. Технология развивается в рамках ранее представленной инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  3. OpenNews: Компания Google представила Blink, форк движка WebKit
  4. OpenNews: В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации
  5. OpenNews: В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP
  6. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
Автор новости: имя
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: blink, browser
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  • 1.1, dAnonym (?), 18:38, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нуу блин!!! Как теперь ботов ловить то????
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:43, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошие боты (которые не скрывают, что они боты), очевидно, продолжат передавать это в заголовке.
    Полностью удалить его нельзя по стандарту HTTP/1.1.

    Хотя тот же гуглобот, наверняка, ходит и под видом обычного браузера, и возможно, даже жабаскрипт выполняет. Уж больно сеошники нынче хитрозадые пошли.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:56, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выполняет. На Хабре была статья, как  гуглбот обманывает таймер JS для ускорения обхода.
     
  • 2.8, имя (ok), 18:46, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А есть ли на свете боты, владельцы которых забывают о рандомизации UA, но рандомизируют всё остальное? Обычно эти же персонажи пускают газ с двух-трёх айпишников, ни над чем не заморачиваясь.

    Ну и рейтлимитирование с капчами пока ещё никто не отнимал.

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:41, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    "а также набирающая популярность практика подделки заголовка малопопулярными браузерами для обеспечения работоспособности отдельных сайтов" - звучит так, словно это разработчики браузеров нехорошие люди, а не отдельные сайты, особенно гугл тут впереди планеты всей, которые специально ломают верстку, а то и целый кусок фронта, когда видят user agent непопулярного браузера.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:45, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    очевидно же что гуглу выгоднее, чтобы тупые юзеры вместо работоспособного нишевого браузера, поставленного админом/установленного искаропки - видели плашку "ваш браузер устарел - переходите на хром. Скочать без регистрации тут"
     
  • 2.10, Аноним (4), 18:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ждём цифрового подписывания бинарных сборок хрома, с проверкой подписи при установке сеанса.
    Не прошёл — получи сломанную вёрстку, ограничение по контенту и тормоза.

    Разумеется, всё для блага пользователей — «чтобы левые браузеры не могли использовать не предназначенные для них server-side оптимизации».

     
  • 2.11, Урри (?), 18:48, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для этого и задумано - теперь нормально показывать карты, почту и т.д. будут только аппрувнутые великим гуглом браузеры.
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 18:53, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В последнее время среди разработчиков мaргинальных браузеров появилась неприятная тенденция — слать нафиг NSA и отвергать предложения, направленные на усиление безопасности самого лучшего в мире государства.

    Давно пора покончить с мaргиналами и оставить на браузерном рынке только истинных патриотов, готовых отслеживать подозрительную активность всяких террористов и сообщать о ней кому следует.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 20:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    простите - какую страну нынче назначили террористами ?.. где еще нефть есть?..
     
  • 3.20, Аноним (20), 19:15, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Инициатива уже поддержана разработчиками Edge и Firefox, а также уже реализована в Safari."
     
  • 3.21, Crazy Alex (??), 19:32, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая разница, "хинты" подкручивать или user-agent
     
  • 2.48, пажилой человек писятчетыре года (?), 21:44, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно это нехорошие люди, они - противники Партии. Они не следуют великому пути под руководством мудрого Отца Г. & co., осмеливаются сомневаться в гениальных идеях и даже пытаются реализовать свои совершенно неправильные и вредные идеи в недобраузерах!!! Я бы за такое расстреливал, если честно.
     

  • 1.3, Аноним (6), 18:43, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >ограничить возможность изменения

    ради этого и задумывалось, судя по всему. Если раньше можно было "притвориться" любым браузером - то теперь "виг вам". А возможность идентификации все равно останется, как я понимаю - только "твикать" это руками будет невозможно:
    >В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:45, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>только "твикать" это руками будет невозможно:
    >В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints

    В теории это возможно. На практике — зависит от того, какие возможности хотят вам предоставить разработчики вашего браузера.

     
  • 2.14, Total Anonimus (?), 19:02, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитайте внимательнее : для всех браузеров будет одинаково , "популярные" они или "мала-мала-понимай" . "Твикать руками" станет просто незачем . А вся дополнительная информация будет передаваться только по спецзапросу (а не всем встречным) и юзер будет контролировать - что передаётся .
     
     
  • 3.25, IRASoldier_registered (ok), 20:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не будут они внимательно читать, у них после ключевых слов Chrome/Chromium и, тем более, Google - случается идиосинкразия "напихали зондов / сливают АНБ / скупают весь Интернет / уничтожают свободу" и в смысл текста они больше не вникают.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:46, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зачем юзер агент если почти все браузеры это хром
     
     
  • 2.19, Total Anonimus (?), 19:12, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем юзер агент , если почти у всех браузеров там написано что это хром . ;)
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:47, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент? Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 18:50, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?

    Зависит от браузера. В хроме и лисе скорее всего запретят, в остальных — не факт.

    > Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?

    Очевидно, если у вас будет нестандартный user-agent, это привлечёт к вам внимание. Возможно, повлечёт санкции (в виде сломанной вёрстки, например).

     
     
  • 3.17, ползкрокодил (?), 19:07, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ЛОР-овцам станет сложнее оставлять в UA послания модераторам ;-)

    А здесь модераторы их видят, кстати?

     
     
  • 4.30, Hellraiser (??), 20:46, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    каким-каким овцам?
     
  • 2.15, имя (ok), 19:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Я так и не понял, они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?

    Они резко перестанут писать о всяких «Linux x86_64» и «Android Xiaomi Ꙑ» в стандартном UA, чуть-чуть зарезав тем самым энтропию. Тем, кому хочется большего, придётся активно просить дополнительных заголовков.

    > Так каким образом это скажется на всяких Vivaldi?

    Им просто станет чуть менее обидно прикидываться хромом: всё равно польза от заголовка только убывает. Пара бекендеров, может быть, перестанет проверять заголовок. В остальном, конечно, мало что поменяется.

     
  • 2.27, IRASoldier_registered (ok), 20:07, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты действительно не понял. Вкратце - хотят не "запретить менять", а почти что отменить.
     
  • 2.43, Cadet (?), 21:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они просто запретят в своих браузерах менять юзер агент?

    Невозможно запретить что-то в opensource.

     

  • 1.16, Аноним (16), 19:05, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве замены предлагается механизм User-Agent Client Hints, подразумевающий выборочную отдачу данных о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером и дающий пользователям возможность выборочно предоставлять подобную информацию владельцам сайтов.

    Отлично. Теперь вместо одного параметра придётся подделывать целую кучу.

     
     
  • 2.18, ползкрокодил (?), 19:09, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так парсить зато проще и надёжнее, чем эту портянку.
     
  • 2.42, Cadet (?), 21:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Теперь вместо одного параметра придётся подделывать целую кучу

    Сейчас тоже надо кучу (см. мой пост ниже), иначе палево.

     
     
  • 3.44, Cadet (?), 21:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, это в основном для грамотной подмены ОС.
     

  • 1.22, Crazy Alex (??), 19:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что за стоны? Убрали дурную простыню, которая передаётся всегда, и заменили на набор явно запрашиваемых свойств. Которые, понятно, тоже можно отдать произвольно. IMHO - давно пора, лет с десять точно.
     
  • 1.23, Анонимный скептик (?), 19:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какова вероятность, что в User-Agent Client Hints будет на порядок больше информации, по которой можно будет проводить идентификацию, если учесть, что разрабатывает это Гугл?
     
     
  • 2.26, zzz (??), 20:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл и так уже давно знает, какой у тебя компьютер и не только. Цель проекта - усложнить другим возможность сделать то же самое.
     

  • 1.28, Аноним84701 (ok), 20:21, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среди основных причин унификации заголовка User-Agent упоминается применение его для пассивной идентификации пользователей (passive fingerprinting)

    Вот чья бы корова …
    > Chrome/79.0.3945.117
    > Chrome/79.0.3945.116
    > Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.120[/B] Safari/537.36
    > Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.90[/B] Safari/537.36
    > Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/[B]77.0.3865.75[/B] Safari/537.36
    >

     
  • 1.29, Аноним (-), 20:44, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может этих разработчиков помножить на ноль?
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 21:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это надо было сделать с твоими родителями в злополучный момент твоего зачания
     
  • 2.46, Cadet (?), 21:37, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не делить.
     

  • 1.31, Аноним (31), 20:47, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а как теперь предполагается делать костыли чтобы чинить баги конкретного браузера с отображением сайта?
     
     
  • 2.37, MT (ok), 21:12, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем случае — использовать определение возможностей браузера (feature detection). Если в конкретном случае определение возможностей бессильно (например, при необходимости обхода бага в реализации возможности, формально доступной), косвенно определять браузер и его версию по совокупности других возможностей, как, например, в случае IE:

    https://tanalin.com/articles/ie-version-js/

     
     
  • 3.38, Аноним (31), 21:16, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а что делать если сайт использует кучу библиотек, в которых проверяется navigator.UserAgent? Если Edge после этих изменений будет назван как Chrome, а то и вообще свойство удалят, то как быть? Полифилы какие-то прикручивать? Не уверен что это свойство можно будет записать.
     
     
  • 4.40, MT (ok), 21:25, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идентификация браузера по 'User-Agent' всегда была антипаттерном. В качественной библиотеке без крайней необходимости так делать не будут.

    Если «сломается» много сайтов, не исключено, что решение по 'User-Agent' изменят.

     
     
  • 5.45, Аноним (31), 21:34, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрый поиск по проекту нашёл использование в jQuery, jQuery.mobile, jQuery.UI, knockout.js, tinyMCE Не исключаю, что они там в каких-то очень редких случаях проверяют, но например knockout.js например в зависимости от браузера использует KeyboardEvent или UIEvents. Может и поломаться
     
  • 5.49, Аноним (49), 21:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вместо того чтобы определить какой браузер и отдать ему подходящий html код до загрузки сайта придется городить какие-то костыли
    Это определение ведь не от хорошей жизни делают.
     

  • 1.33, Аноним (31), 20:54, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гитхаб уже переполнен от issues где люди плачут что библиотеки в т числе популярные перестанут нормально работать после того как все переназовутся "унифицированным" названием. Надеются только что у каждого разработчика браузера будет своя унификация и по ней можно будет всё-таки браузеры отличать.
     
     
  • 2.47, пажилой человек писятчетыре года (?), 21:38, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гитхаб уже переполнен от issues где люди плачут что библиотеки в т числе популярные перестанут нормально работать

    у партии нету времени ждать, понимаешь? надо юзер агент убрать - значит надо здесь и сейчас, великие дела ждут!!!

     

  • 1.34, Anonymoustus (ok), 20:55, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также практика подделки заголовка малопопулярными браузерами для обеспечения работоспособности отдельных сайтов

    Смотрите-ка — подгорает у Гулагеля! :)

     
  • 1.35, Аноним (35), 21:00, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора было. Подумывал об этом. Смысл он потерял. А идентифицировать и без него уже научились прекрасно.
     
  • 1.36, VINRARUS (ok), 21:11, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шо, и YouTube на Огнепанде вдруг перестанет изображать перелом хитрожопости Гуля, когда страничка разваливается или виснет?
     
  • 1.39, Cadet (?), 21:23, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пока в Firefox можно менять эти значения, создав строки:
    general.useragent.override
    general.oscpu.override
    general.platform.override
    general.appversion.override
    general.productSub.override
    general.buildID.override
    Проверить результат можно на whoer.net
     
  • 1.50, DerRoteBaron (ok), 22:07, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же тогда циска будет блокировать уязвимости?
     
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