Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы

Компания Google начала процесс утверждения включения в Chrome режима автоматической блокировки рекламы, создающей большую нагрузку на CPU или загружающей слишком много трафика. При превышении определённых лимитов рекламные iframe-блоки, потребляющие слишком много ресурсов, будут автоматически отключаться.

Отмечается, что некоторые виды рекламы, из-за неэффективной реализации кода или преднамеренной паразитной активности, создают большую нагрузку на системы пользователя, замедляют загрузку основного контента, сокращают время автономной работы от аккумулятора и расходуют трафик на небезлимитных мобильных тарифах. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера (например для атак по сторонним каналам).

Код предлагается блокировать, если он израсходовал в основном потоке более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет срабатывать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. Для исключения использования блокировки как признака для осуществления атак по сторонним каналам, по которым можно судить о мощности CPU, предлагается добавлять небольшие случайные флуктуации в пороговые значения и срабатывание блокировки.

Выгружаться и заменяться на предупреждение о блокировке будет только реклама, с которой не взаимодействовал пользователь. Определение связи iframe с рекламой производится эвристическим путём при помощи уже имеющегося механизма AdTagging. Пороговые значения подобраны для пропускания активности 99.9% проанализированных рекламных блоков. При этом прогнозируется, что предложенный механизм блокировки позволит уменьшить трафик от рекламных блоков на 12.8% и снизить нагрузку на CPU на 16.1%.



