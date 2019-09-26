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Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы

26.09.2019 23:16

Компания Google начала процесс утверждения включения в Chrome режима автоматической блокировки рекламы, создающей большую нагрузку на CPU или загружающей слишком много трафика. При превышении определённых лимитов рекламные iframe-блоки, потребляющие слишком много ресурсов, будут автоматически отключаться.

Отмечается, что некоторые виды рекламы, из-за неэффективной реализации кода или преднамеренной паразитной активности, создают большую нагрузку на системы пользователя, замедляют загрузку основного контента, сокращают время автономной работы от аккумулятора и расходуют трафик на небезлимитных мобильных тарифах. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера (например для атак по сторонним каналам).

Код предлагается блокировать, если он израсходовал в основном потоке более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет срабатывать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. Для исключения использования блокировки как признака для осуществления атак по сторонним каналам, по которым можно судить о мощности CPU, предлагается добавлять небольшие случайные флуктуации в пороговые значения и срабатывание блокировки.

Выгружаться и заменяться на предупреждение о блокировке будет только реклама, с которой не взаимодействовал пользователь. Определение связи iframe с рекламой производится эвристическим путём при помощи уже имеющегося механизма AdTagging. Пороговые значения подобраны для пропускания активности 99.9% проанализированных рекламных блоков. При этом прогнозируется, что предложенный механизм блокировки позволит уменьшить трафик от рекламных блоков на 12.8% и снизить нагрузку на CPU на 16.1%.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы
  3. OpenNews: Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы
  4. OpenNews: Google обосновал ограничение API webRequest, используемого блокировщиками рекламы
  5. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  6. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, adv
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, бублички (?), 23:24, 26/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    как этот хромой велосипед заменит uBlock Origin?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:27, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысл в том чтобы люди не ставили ublock origin и основная часть рекламы доставлялась пользователям. Ну и конкурентов устранять.
     

  • 3, Аноним (-), 23:28, 26/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    красавчики. теперь только гугльАд будет виден хромо-узерам (большинство). +бабосы +респект
     
  • 4, Аноним (4), 23:46, 26/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как был прекрасен интернет без рекламы, а мир без политиков. Я даже помню время, когда в интернете программы делились на freeshare, shareware, adware and open-source.
     
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