В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3

> Когда в DARPA его изобретали, заботились о том, чтобы депеша из штаба

> полка в штаб дивизии дошла в целости и сохранности. а то, у твоей почты, к примеру, есть какие-то другие задачи? Или вон у поста на опеннете?

> что миллиарды хомячков будут видосики на Ютубе смотреть - это тогда тебе принадлежит ютруп? Тогда какое это к тебе имеет отношение? > Новые времена - новые задачи, новые инструменты. только это не твои задачи и не твои инструменты. В этом, собственно, и принципиальное отличие от арпанета - который взлетел только потому, что решал задачи тех кто его поднимали у себя. > Про uTP в своё время то же самое говорили. И ничо, не и сейчас говорим. И ничего, дропаем 90% (а кто и все сто), не паримся - любители обмазаться модным-современным и невменяйки - не являются платежеспособными клиентами (а иногда даже и благодарны - "у прошлого-то прова как запустишь торрент - веб не браузился, а у этого - браузится, наверное, у него канал лучше!"). А кто-то просто сдает их полиции. У умных выключен. С ютрупом так не получится - поэтому пострадают вменяемые клиенты. За свои же деньги. Ну ок, улыбаемся и машем. > полулегальных торрент-помоек, у них наверняка найдётся чем простимулировать провайдеров

> и производителей железа прописать правильный QoS. Впрочем, пока живём, а там им не надо - их пользователи простимулируют. А те, кому нахрен не сдалось - никуда не денутся, тоже заплатят. Просто интернет у них будет работать немножечко хуже. А у тех у кого "интернет - это гугель" - ничего, в общем-то, в лучшую сторону тоже не изменится. Зато вредных полулегальных гадов, не желающих сдаваться самим и сдавать своих пользователей гуглефлари - в очередной раз прищемят. Их бы вот совсем от интернета отрезать, но пока у гугляфлари еще нет твердой уверенности, что получится. Но это уже ненадолго.