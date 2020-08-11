Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников

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|2.21, Аноним (21), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это разве тревожно? Тревожно то, что сёла загибаются, заводы и фабрики пустуют - нет слесарей, сварщиков, монтажников, водителей, не хватает врачей, учителей, не хватает работников в дома престарелых и интернаты и много кого ещё не хватает... Тревожно то, что младенцев выкидывают на мусорках... А то, что паре-тройке сотне кодеров дали пинка под зaд - что тут тревожного?
кодеров, как оказалось - __слишком__ много. Причём большая часть из этих кодеров такой себе квалификации, хотя пока и получают хорошие ЗП. Слишком хорошие ЗП за низкую квалификацию... Ну это пока.... Так что может COVID перетрясёт it. Точнее не всё целиком it, сколько программерский сегмент it. Бизнесы останавливаются, доходы людей падают, платят всё меньше, экономики продавлены... И останутся по-настоящему крутые программисты, а все остальные пойдут на заводы и в иные отрасли. И что вы за программеров ухватились? Cлово "программист" и слово "интеллект" уже как лет 10 между собой никак не связаны. Деградация и тут пожинает свои лавры.
По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени).
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|3.23, лютый жабби__ (?), 20:59, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени).
Кому они нужны, твои талантливые? Задачи бизнеса в 99.99% случаев гугно...
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|3.29, Аноним (29), 21:08, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, тревожно. А вы перепутали сайты. Здесь IT, а не политика.
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|2.16, EnemyOfDemocracy (?), 20:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ага, щаззз!
Для чего ваще все енти бузинесы придумали? Для того чтобы бабло стричь и семью и друзей кормить за счёт хипсторов.
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|2.22, Урри (?), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сказали же открытым текстом - наймут новых дизайнеров (родню и маркетолухов).
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|1.6, Аноним (6), 20:22, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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мне одному кажется странным, что компания которая живет чисто онлайном-рекламой и тп, сдувается когда все люди пошли в онлайн и стали там проводить больше времени?
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|2.9, Лубер (?), 20:25, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда платежеспособность низкая рекламу никто заказывать не станет
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|2.32, Аноним (32), 21:17, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы как-то невнимательно прочитали, там же прямым текстом написано что всякую дичь пихать стало новым приоритетом, а остальное на задворки
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|1.10, Аноним (10), 20:26, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков, внутренний инструментарий и наращивание функциональности платформы
Какое завуалированный намек перехода на Blink/Chromium...
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|1.11, Аноним (11), 20:30, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Похоже это те кто не поддержал политику компании по защите голубых негров страдающих преследованием белых господ
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|1.12, Аноним (12), 20:36, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Другие возможности ведения бизнеса и инвестиции в ненужные покет и прочую дичь. Нда...
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|1.13, бублички (?), 20:37, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
бездельников
> планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket
ну конечно, куда-ж ещё - инвестировать так инвестировать
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|2.20, Карабьян (?), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
> бездельников
>> планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket
> ну конечно, куда-ж ещё - инвестировать так инвестировать
Дырявый карман?
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|1.15, дада (?), 20:41, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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начало конца; думаю, сейчас они усиленно ищут кому бы продаться. но думаю пару лет ещё протянут, а дальше снова растудыть её монополия.
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|1.18, Аноним (18), 20:43, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати фф опять потерял все табы. Я так понял баг возникает если восстановить сессию и тут же закрыть окно? Не уверен. Лет 5 назад починили, теперь видимо опять переписали логику восстановления и всё сломали. Файлы с диска удалились, никаких бэкапов. Совершенно бездарный браузер — теряет данные пользователей.
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|1.19, egrep (ok), 20:47, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой позор. Компания с такими денжищами, которая живёт исключительно в онлайне рука-лицо.жпг
Такое ощущение что пандемия им только на руку. Смахивает на причну решить давно назревшую проблему.
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|1.24, Аноним (24), 21:00, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков
Девтулзы в файрфоксе и так днище, по сравнению с хромовским инпектором. Куда уж хуже.
> внутренний инструментарий
Растаманы должны напрячься
> наращивание функциональности платформы
Перестанут прибивать гвоздями к движку браузер непонятные костыли для вырезания следящих кук (да не, бред какой-то) или реализовывать новые вебовские стандарты, постепенно превращаясь в ie6 (вот на этом точно можно сэкономить)
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|2.30, Аноним (24), 21:09, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как по мне, так нужно давно выносить из мозилы все, что хоть представляет хоть какую-то ценность (раст), делая его независимым от тупого менеджмента, занимающегося в основном заигрываниями с sjw, лгбт и прочими достойными представителями человеческой рассы и хоронить самы мозилу.
Да, хром с сафари победят. Гугл будет на коне. Другой вопрос, сколько эпл продержится со своим личным браузером до того, как падет последний не блинковский движок. Но тут уж придется расслабить булки и наслаждаться новым чудным вебом.
Наблюдать за агонией мозилы больно. Поскорее бы сдохла, чтобы мое сердце не обливалось кровью.
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|1.27, microsoft (?), 21:04, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прощай фф здравствуйте его форки? Единственный браузер что может Хоть как-то в 300-400 табушек, да еще и минимальную ширину можно настроить. Кроме древней оперы такое никто не мог. Эх законсервируюсь на старых фы, а как что и ваще с интернета выпилюсь нахер эти ваши хромые.
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|2.33, Аноним (29), 21:24, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эх законсервируюсь на старых фы
Крайне не советую. Обновлений не будет, не будет обновлений и для безопасности. Была уйма (на теперешний момент исправленных) уязвимостей, действующих через браузеры. Одна из недавних: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53513
>атака может быть осуществлена даже при помощи запуска JavaScript и WebAssembly в web-браузере
Либо отключать js и WA.
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|1.28, Антонизм (?), 21:08, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь зарплата у не уволенных разработчиков/сотрудников вырастет))
Значит больше мотивации, у них творить хороший продукт!
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