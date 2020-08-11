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Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников

11.08.2020 19:29

Компания Mozilla сообщила о существенном сокращении персонала и закрытии представительства в Тайбэй (Тайвань). Из компании будут уволены примерно 250 сотрудников, а около 60 работников будут переведены в другие команды. С учётом того, что в компании работает приблизительно 900 человек, увольнения коснутся около 30% персонала. Ключевой причиной сокращения называется желание удержаться на плаву в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что осознавая важность старой модели, подразумевающей распространение бесплатных сервисов, в сложившихся условиях компания вынуждена начать присматриваться к другим возможностям ведения бизнеса и альтернативным ценностям. Предстоит выработать бизнес-модель, которая позволить достичь оптимального баланса между социальной и общественной пользой и возможностями получения выгоды для бизнеса.

Из областей на которые будет сосредоточено внимание компании называется развитие новых продуктов, которые позволят получить дополнительные источники дохода. В первую очередь планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket, VPN, хабы, Web Assembly, а также продукты связанные с безопасностью и защитой конфиденциальности. Дополнительно для поддержки этих продуктов будут созданы новые команды, отвечающие за дизайн ("Design and UX team") и применение методов машинного обучения (Machine Learning team).

Firefox продолжит быть флагманским продуктом, но его развитие будет сосредоточено на функциональности для пользователей, ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков, внутренний инструментарий и наращивание функциональности платформы. Смежные возможности, связанные с безопасностью и приватностью, будут переданы в команду "Products and Operations team", отвечающую за разработку новых продуктов. Также будут пересмотрены методы взаимодействия компании с сообществом, нацеленные на более активное привлечение волонтёров.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  3. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53533-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, resdert (ok), 20:13, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Тревожные новости...
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это разве тревожно? Тревожно то, что сёла загибаются, заводы и фабрики пустуют - нет слесарей, сварщиков, монтажников, водителей, не хватает врачей, учителей, не хватает работников в дома престарелых и интернаты и много кого ещё не хватает... Тревожно то, что младенцев выкидывают на мусорках... А то, что паре-тройке сотне кодеров дали пинка под зaд - что тут тревожного?

    кодеров, как оказалось - __слишком__ много. Причём большая часть из этих кодеров такой себе квалификации, хотя пока и получают хорошие ЗП. Слишком хорошие ЗП за низкую квалификацию... Ну это пока.... Так что может COVID перетрясёт it. Точнее не всё целиком it, сколько программерский сегмент it. Бизнесы останавливаются, доходы людей падают, платят всё меньше, экономики продавлены... И останутся по-настоящему крутые программисты, а все остальные пойдут на заводы и в иные отрасли. И что вы за программеров ухватились? Cлово "программист" и слово "интеллект" уже как лет 10 между собой никак не связаны. Деградация и тут пожинает свои лавры.

    По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени).

     
     
  • 3.23, лютый жабби__ (?), 20:59, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени).

    Кому они нужны, твои талантливые? Задачи бизнеса в 99.99% случаев гугно...

     
  • 3.29, Аноним (29), 21:08, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, тревожно. А вы перепутали сайты. Здесь IT, а не политика.
     
  • 3.36, rshadow (ok), 21:34, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень крайняя позиция. Истина не такая.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:15, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    сдулись
     
  • 1.3, Карабьян (?), 20:16, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бог подаст
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:19, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    надеюсь поувольняют маркетолухов и начальственную родню?
     
     
  • 2.16, EnemyOfDemocracy (?), 20:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага, щаззз!

    Для чего ваще все енти бузинесы придумали? Для того чтобы бабло стричь и семью и друзей кормить за счёт хипсторов.

     
  • 2.17, Hellraiser (??), 20:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напрасно
     
  • 2.22, Урри (?), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сказали же открытым текстом - наймут новых дизайнеров (родню и маркетолухов).
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 21:36, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы новые языки не разрабатывали
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:22, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    мне одному кажется странным, что компания которая живет чисто онлайном-рекламой и тп, сдувается когда все люди пошли в онлайн и стали там проводить больше времени?
     
     
  • 2.9, Лубер (?), 20:25, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда платежеспособность низкая рекламу никто заказывать не станет
     

  • 1.7, qwertyuser (?), 20:24, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мож перестанут в фарфокс всякую дичь пихать, а займутся оптимизацией и фиксами
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:17, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы как-то невнимательно прочитали, там же прямым текстом написано что всякую дичь пихать стало новым приоритетом, а остальное  на задворки
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:26, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков, внутренний инструментарий и наращивание функциональности платформы

    Какое завуалированный намек перехода на Blink/Chromium...

     
  • 1.11, Аноним (11), 20:30, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Похоже это те кто не поддержал политику компании по защите голубых негров страдающих преследованием белых господ
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:36, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Другие возможности ведения бизнеса и инвестиции в ненужные покет и прочую дичь. Нда...
     
  • 1.13, бублички (?), 20:37, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников

    бездельников

    > планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket

    ну конечно, куда-ж ещё - инвестировать так инвестировать

     
     
  • 2.20, Карабьян (?), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
    > бездельников
    >> планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket
    > ну конечно, куда-ж ещё - инвестировать так инвестировать

    Дырявый карман?

     
     
  • 3.25, бублички (?), 21:04, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дырявый карман?

    именно. куда ещё

     

  • 1.14, Аноним (-), 20:39, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не везёт Mozill-е явно, не везёт.
     
  • 1.15, дада (?), 20:41, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    начало конца; думаю, сейчас они усиленно ищут кому бы продаться. но думаю пару лет ещё протянут, а дальше снова растудыть её монополия.
     
  • 1.18, Аноним (18), 20:43, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати фф опять потерял все табы. Я так понял баг возникает если восстановить сессию и тут же закрыть окно? Не уверен. Лет 5 назад починили, теперь видимо опять переписали логику восстановления и всё сломали. Файлы с диска удалились, никаких бэкапов. Совершенно бездарный браузер — теряет данные пользователей.
     
  • 1.19, egrep (ok), 20:47, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой позор. Компания с такими денжищами, которая живёт исключительно в онлайне рука-лицо.жпг

    Такое ощущение что пандемия им только на руку. Смахивает на причну решить давно назревшую проблему.

     
  • 1.24, Аноним (24), 21:00, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков

    Девтулзы в файрфоксе и так днище, по сравнению с хромовским инпектором. Куда уж хуже.

    > внутренний инструментарий

    Растаманы должны напрячься

    > наращивание функциональности платформы

    Перестанут прибивать гвоздями к движку браузер непонятные костыли для вырезания следящих кук (да не, бред какой-то) или реализовывать новые вебовские стандарты, постепенно превращаясь в ie6 (вот на этом точно можно сэкономить)

     
     
  • 2.30, Аноним (24), 21:09, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как по мне, так нужно давно выносить из мозилы все, что хоть представляет хоть какую-то ценность (раст), делая его независимым от тупого менеджмента, занимающегося в основном заигрываниями с sjw, лгбт и прочими достойными представителями человеческой рассы и хоронить самы мозилу.

    Да, хром с сафари победят. Гугл будет на коне. Другой вопрос, сколько эпл продержится со своим личным браузером до того, как падет последний не блинковский движок. Но тут уж придется расслабить булки и наслаждаться новым чудным вебом.

    Наблюдать за агонией мозилы больно. Поскорее бы сдохла, чтобы мое сердце не обливалось кровью.

     

  • 1.26, Аноним (26), 21:04, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "и альтернативным ценностям"
    Как, блин, метко-то!
     
  • 1.27, microsoft (?), 21:04, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прощай фф здравствуйте его форки? Единственный браузер что может Хоть как-то в 300-400 табушек, да еще и минимальную ширину можно настроить. Кроме древней оперы такое никто не мог. Эх законсервируюсь на старых фы, а как что и ваще с интернета выпилюсь нахер эти ваши хромые.
     
     
  • 2.33, Аноним (29), 21:24, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эх законсервируюсь на старых фы

    Крайне не советую. Обновлений не будет, не будет обновлений и для безопасности. Была уйма (на теперешний момент исправленных) уязвимостей, действующих через браузеры. Одна из недавних: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53513
    >атака может быть осуществлена даже при помощи запуска JavaScript и WebAssembly в web-браузере

    Либо отключать js и WA.

     

  • 1.28, Антонизм (?), 21:08, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь зарплата у не уволенных разработчиков/сотрудников вырастет))
    Значит больше мотивации, у них творить хороший продукт!
     
  • 1.31, Михрютка (ok), 21:12, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    за-капывайте пока читал телегу этой сучки крашеной, глаза кровью изошли вкрат... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.34, Аноним (34), 21:26, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто напоминаю
    https://twitter.com/withoutboats/status/1217558588857544704
     
  • 1.35, Аноним (37), 21:32, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выгнали наконец всех разработчиков Раста.
     

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