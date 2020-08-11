Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников

Компания Mozilla сообщила о существенном сокращении персонала и закрытии представительства в Тайбэй (Тайвань). Из компании будут уволены примерно 250 сотрудников, а около 60 работников будут переведены в другие команды. С учётом того, что в компании работает приблизительно 900 человек, увольнения коснутся около 30% персонала. Ключевой причиной сокращения называется желание удержаться на плаву в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что осознавая важность старой модели, подразумевающей распространение бесплатных сервисов, в сложившихся условиях компания вынуждена начать присматриваться к другим возможностям ведения бизнеса и альтернативным ценностям. Предстоит выработать бизнес-модель, которая позволить достичь оптимального баланса между социальной и общественной пользой и возможностями получения выгоды для бизнеса.

Из областей на которые будет сосредоточено внимание компании называется развитие новых продуктов, которые позволят получить дополнительные источники дохода. В первую очередь планируется инвестировать в такие сервисы, как Pocket, VPN, хабы, Web Assembly, а также продукты связанные с безопасностью и защитой конфиденциальности. Дополнительно для поддержки этих продуктов будут созданы новые команды, отвечающие за дизайн ("Design and UX team") и применение методов машинного обучения (Machine Learning team).

Firefox продолжит быть флагманским продуктом, но его развитие будет сосредоточено на функциональности для пользователей, ценой сокращения инвестирование в разработку таких возможностей, как инструменты для web-разработчиков, внутренний инструментарий и наращивание функциональности платформы. Смежные возможности, связанные с безопасностью и приватностью, будут переданы в команду "Products and Operations team", отвечающую за разработку новых продуктов. Также будут пересмотрены методы взаимодействия компании с сообществом, нацеленные на более активное привлечение волонтёров.



