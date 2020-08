Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников

2.21 , Аноним ( 21 ), 20:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Это разве тревожно? Тревожно то, что сёла загибаются, заводы и фабрики пустуют - нет слесарей, сварщиков, монтажников, водителей, не хватает врачей, учителей, не хватает работников в дома престарелых и интернаты и много кого ещё не хватает... Тревожно то, что младенцев выкидывают на мусорках... А то, что паре-тройке сотне кодеров дали пинка под зaд - что тут тревожного? кодеров, как оказалось - __слишком__ много. Причём большая часть из этих кодеров такой себе квалификации, хотя пока и получают хорошие ЗП. Слишком хорошие ЗП за низкую квалификацию... Ну это пока.... Так что может COVID перетрясёт it. Точнее не всё целиком it, сколько программерский сегмент it. Бизнесы останавливаются, доходы людей падают, платят всё меньше, экономики продавлены... И останутся по-настоящему крутые программисты, а все остальные пойдут на заводы и в иные отрасли. И что вы за программеров ухватились? Cлово "программист" и слово "интеллект" уже как лет 10 между собой никак не связаны. Деградация и тут пожинает свои лавры. По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени).

3.23 , лютый жабби__ ( ? ), 20:59, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >По настоящему _квалифицированным _ и _талантливым_ программистам низкий поклон (хотя таких сейчас не очень много, сказывается дух времени). Кому они нужны, твои талантливые? Задачи бизнеса в 99.99% случаев гугно...

3.29 , Аноним ( 29 ), 21:08, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, тревожно. А вы перепутали сайты. Здесь IT, а не политика.

3.36 , rshadow ( ok ), 21:34, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень крайняя позиция. Истина не такая.