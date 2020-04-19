Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников

Да и, чего там делать нескольким десяткам сотрудников ?

-Продукт уже давно существует в релизе, только и успевай, багфиксить и новые фичи потихоньку добавлять( вообще хз что они реально прорывного запилили за последние месяцы-годы ).

Потому, теперь уже просто лишних типОв просто выкидывают из конторы под благовидный шумок.

