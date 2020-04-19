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Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников

19.04.2020 07:45

Некоммерческий фонд Tor Project, курирующий разработку анонимной сети Tor, сообщил о значительном сокращении персонала. В результате финансовых проблем и кризиса, вызванных пандемией коронавируса SARS-CoV-2, организация вынуждена расторгнуть отношения с 13 сотрудниками. Трудоустроенными остаются 22 работника, входящие в Сore team и занимающиеся работой над Tor Browser и экосистемой Tor. Отмечается, что это трудная, но вынужденная мера, необходимая для продолжения существования проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/co...)
  2. OpenNews: Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%
  3. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  4. OpenNews: Google отменяет предложенное в Chrome 80 ужесточение обработки сторонних Cookie
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52763-tor
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним (1), 07:52, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Tor всё, переезжаем в i2p.
     
  • 1.2, Аноним (2), 07:53, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кому интересно они могли перейти дорогу?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:00, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    цру деньги стал меньше платить
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 09:08, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В условиях пандемии им не до этого.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:57, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда им и дорога!
     
  • 2.10, и.о.К.О. (?), 09:08, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    association national basketball
     

  • 1.4, Борода (??), 08:19, 19/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.5, КО (?), 08:26, 19/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, odd.mean (ok), 08:30, 19/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:42, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да пусть хоть закроются, ваще пох. Меньше бесполезных новостей на опеннете будет.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:42, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И злобных комментариев, написанных через тор браузер.
    Но не закроются, увы.
     
     
  • 3.13, Аноним (15), 09:56, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненужное надо закрывать.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:31, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почему тебя еще не закрыли? Или ты из больнички пишешь?
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 09:03, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Среди закладчиков наркоты и любителей детского прона закончились легковерные идиоты?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:16, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да и вообще! Нах#й не нужон инторнет ваш! Там одна порнография и наркоманы! Так по телевизору диктор скОзал! По телевизору врать не будут!
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 09:58, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И он прав! Однозначно!
     

  • 1.14, Аноним (15), 09:57, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рассадник наркомафии и педофелии. Нах!
     
     
  • 2.17, Ivan_83 (ok), 10:14, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не все используют тор только для этого.
    Я с помощью него обхожу дебильные блокировки сайтов.
     
     
  • 3.20, Gemorroj (ok), 10:28, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    наркоманских и педофильских? добропорядочные в чс не попадают
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:15, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а каким боком их коснулась пандемия ? по идее у них наоборот сейчас должен быть расцвет, непонятно
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:21, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а каким боком их коснулась пандемия ? по идее у них наоборот
    > сейчас должен быть расцвет, непонятно

    Никаким, просто в следующий раз может не случиться удобного повода сократить столько сотрудников под шумок, ведь в сша эпидемия вполне может считаться форс-мажором, и это надо использовать, с другой стороны в сша народ перестаёт донатить и тратить на всякое, кроме необходимого, так что со всех сторон,  с точки зрения экономии ресурсов и в холодном расчёте выгоды для компании - правильное решение, чтобы остаться на плаву.

     
  • 2.22, Lex (??), 10:42, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них мб и расцвет, а у их ключевых спонсоров в лице спецслужб сша - проблемы и перераспределение средств :)

    Да и, чего там делать нескольким десяткам сотрудников ?
    -Продукт уже давно существует в релизе, только и успевай,  багфиксить и новые фичи потихоньку добавлять( вообще хз что они реально прорывного запилили за последние месяцы-годы ).

    Потому, теперь уже просто лишних типОв просто выкидывают из конторы  под благовидный шумок.

     

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