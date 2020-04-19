Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников

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|2.12, Аноним (12), 09:42, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И злобных комментариев, написанных через тор браузер.
Но не закроются, увы.
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|2.11, Аноним (11), 09:16, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и вообще! Нах#й не нужон инторнет ваш! Там одна порнография и наркоманы! Так по телевизору диктор скОзал! По телевизору врать не будут!
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|2.17, Ivan_83 (ok), 10:14, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все используют тор только для этого.
Я с помощью него обхожу дебильные блокировки сайтов.
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|1.18, Аноним (18), 10:15, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а каким боком их коснулась пандемия ? по идее у них наоборот сейчас должен быть расцвет, непонятно
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|2.19, Аноним (19), 10:21, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а каким боком их коснулась пандемия ? по идее у них наоборот
> сейчас должен быть расцвет, непонятно
Никаким, просто в следующий раз может не случиться удобного повода сократить столько сотрудников под шумок, ведь в сша эпидемия вполне может считаться форс-мажором, и это надо использовать, с другой стороны в сша народ перестаёт донатить и тратить на всякое, кроме необходимого, так что со всех сторон, с точки зрения экономии ресурсов и в холодном расчёте выгоды для компании - правильное решение, чтобы остаться на плаву.
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|2.22, Lex (??), 10:42, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них мб и расцвет, а у их ключевых спонсоров в лице спецслужб сша - проблемы и перераспределение средств :)
Да и, чего там делать нескольким десяткам сотрудников ?
-Продукт уже давно существует в релизе, только и успевай, багфиксить и новые фичи потихоньку добавлять( вообще хз что они реально прорывного запилили за последние месяцы-годы ).
Потому, теперь уже просто лишних типОв просто выкидывают из конторы под благовидный шумок.
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