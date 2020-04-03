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Google отменяет предложенное в Chrome 80 ужесточение обработки сторонних Cookie

03.04.2020 22:52

Компания Google объявила об отмене изменения, связанного с переходом к более жёстким ограничениям передачи Cookie между сайтами, не использующими HTTPS. Начиная с февраля данное изменение постепенно доводилось до пользователей Chrome 80. Отмечается, что несмотря на то, что большинство сайтов были адаптированы для указанного ограничения, в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 компания Google решила повременить с применением новых ограничений, которые потенциально могут повлиять на стабильность работы с сайтами, обеспечивающими предоставление ключевых сервисов, таких как банковские услуги, онлайн-продукты, госуслуги и медицинские сервисы.

Вносимые ограничения запрещали для не-HTTPS запросов обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Напомним, что для управления передачей Cookie применяется указываемый в заголовке Set-Cookie атрибут SameSite, который по умолчанию начал выставляться в значение "SameSite=Lax", ограничивающее отправку Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox
  3. OpenNews: Выпуск Chrome 81 отложен из-за перехода сотрудников Google к работе на дому
  4. OpenNews: Google пропустит выпуск Chrome 82
  5. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  6. OpenNews: Релиз Chrome 80
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52673-chrome
Ключевые слова: chrome, cookie
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Прогнулись
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:24, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Под собственным весом.
     

  • 1.3, Гость (??), 23:36, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    За много лет включенной "Блокировать сторонние файлы cookie", встретил только частичные проблемы с авторизацией на login.aliexpress и нигде более на сколь нибудь значимых сервисах.
     
     
  • 2.6, An O Nim (?), 01:18, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS Office 365 требует или тупо вообще не работают большие его части. Грусть.
     

  • 1.4, Total Anonimus (?), 00:40, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Заодно отключение старых протоколов и прочее , по мелочи , перенесли на будушее . Туманное . Даже номера версий где то терять начали . :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:50, 04/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    buster (stable) - 80.0.3987.149;

    bullseye (testing) - 80.0.3987.132;

    sid (unstable) - 80.0.3987.162;

    experimental - 81.0.4044.62.

    Крайняя версия - 80.0.3987.163.

    Сочувствую сопровождающим.

     
  • 1.7, Аноним (7), 01:29, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эта корпорация никогда не будет заинтересована в конфиденциальности, всегда будет ставить палки в колеса. Даже в угоду торможению развития технологий.
     
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