Google отменяет предложенное в Chrome 80 ужесточение обработки сторонних Cookie

Компания Google объявила об отмене изменения, связанного с переходом к более жёстким ограничениям передачи Cookie между сайтами, не использующими HTTPS. Начиная с февраля данное изменение постепенно доводилось до пользователей Chrome 80. Отмечается, что несмотря на то, что большинство сайтов были адаптированы для указанного ограничения, в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 компания Google решила повременить с применением новых ограничений, которые потенциально могут повлиять на стабильность работы с сайтами, обеспечивающими предоставление ключевых сервисов, таких как банковские услуги, онлайн-продукты, госуслуги и медицинские сервисы.

Вносимые ограничения запрещали для не-HTTPS запросов обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Напомним, что для управления передачей Cookie применяется указываемый в заголовке Set-Cookie атрибут SameSite, который по умолчанию начал выставляться в значение "SameSite=Lax", ограничивающее отправку Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта.



