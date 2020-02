Релиз Chrome 80

2.2 , Погроммист ( ? ), 14:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10%

3.3 , x0r ( ?? ), 14:32, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – что?

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:40, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > многомерных массивов Многомерные массивы - зло.

4.11 , Аноним ( 11 ), 15:02, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но хром же на C++. Там нет C-массивов

5.12 , Эксперт ( ? ), 15:06, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Хром работает на компьютере, а чтобы производит адресацию памяти нужны указатели (регистры индекса на ассемблере), как прочитаешь хотя-бы "Код" питцольда приходи поговорим

6.84 , Аноним ( 84 ), 20:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Чарльз Петцольд / Charles Petzold — программист, автор технической литературы по компьютерной тематике. Популяризатор Microsoft Windows" :)))

7.87 , Аноним ( 87 ), 20:46, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё правильно. Все эксперты опеннета именно это и советуют.

3.26 , Аноним84701 ( ok ), 15:46, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если

> написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10% Стесняюсь спросить - а по какой формуле у вас доступ к "оригинальному" char[x][y][z]? o_O 4.31 , Знаток ( ? ), 16:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей

5.40 , Аноним84701 ( ok ), 16:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Знаток

> Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей Хм *смотрит на ник - какой хороший, годный и подходящий для опеннета! И вздыхает: как хорошо, что все таки никто не начал объяснять, на кой черт там сдались таблицы указателей и почему компиляторы об этом не слышали* [code]

% cat arr2.c && gcc -S -O2 -m32 -masm=intel -fverbose-asm arr2.c && more arr2.s

int* foo(int x, int y, int z, int val) {

static int bar [10][10][10] = {0};

bar[x][y][z] = val;

return bar;

} foo:

.LFB0:

.cfi_startproc

# arr2.c:1: int* foo(int x, int y, int z, int val) {

mov eax, DWORD PTR [esp+8] # y, y

# arr2.c:3: bar[x][y][z] = val;

lea edx, [eax+eax*4] # tmp90,

imul eax, DWORD PTR [esp+4], 100 # tmp92, x,

lea eax, [eax+edx*2] # tmp93,

mov edx, DWORD PTR [esp+16] # val, val

add eax, DWORD PTR [esp+12] # tmp94, z

mov DWORD PTR bar.1848[0+eax*4], edx # bar, val

# arr2.c:5: }

mov eax, OFFSET FLAT:bar.1848 #,

ret

.cfi_endproc [/code]

6.46 , Уважаемыый ( ? ), 16:44, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Как научишься создавать многомерный массив на куче, а не на стеке, приходи поговорим

7.86 , Аноним84701 ( ok ), 20:37, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Гм-хм, вы слишком переоцениваете откровение из детского мультика Как вы яхту... 8.94 , Риттчи ( ? ), 21:19, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Чем больше кода, тем меньше людей поймут, что ты тролль, и создаешь массив на ст... 9.99 , Аноним84701 ( ok ), 22:14, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Специально написал аж 27 строчек, думал аноним меня не раскусит code array ... 5.88 , Аноним ( 88 ), 20:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет там никакой таблицы указателей. a[][N] — это массив массивов, а не массив указателей. Представление a[N][N] и a[N*N] в памяти одинаково на любой платформе. Разница только в типе a[N].

6.89 , Аноним ( 88 ), 20:54, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Представление a[N][N] и a[N*N] в памяти одинаково на любой платформе. То есть это вообще гарантировано:

https://stackoverflow.com/a/36647342

6.92 , Аноним ( 88 ), 21:12, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предельно наглядно:

#include <stdio.h> int

main (void)

{

char a[10][10] = { 0 };

char *p = (char *)a;

a[1][2] = 'h';

printf ("%d

", p[12]);

} ./a.out

104

7.93 , Риттчи ( ? ), 21:17, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ох артист, создаешь массив на стеке и берешь его указатель, создай ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ с РАНДОМНЫМ размером, хотя мы уже все поняли что ты в Си не могешь.

8.97 , Аноним ( 88 ), 21:27, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что такое 171 указатель массива 187 В C нет динамических массивов Вы путае... 2.15 , Аноним ( 15 ), 15:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну, кучи разные бывают.

3.37 , Аноним ( 15 ), 16:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например - Мала куча, да вонюча!