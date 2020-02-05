Релиз Chrome 80

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|1.1, Не понял (?), 14:20, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Подобная оптимизация позволила сократить потребление памяти в куче на 40%
Т.е. раньше указатели занимали более 40% кучи?
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|2.2, Погроммист (?), 14:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10%
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|5.12, Эксперт (?), 15:06, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хром работает на компьютере, а чтобы производит адресацию памяти нужны указатели (регистры индекса на ассемблере), как прочитаешь хотя-бы "Код" питцольда приходи поговорим
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|6.84, Аноним (84), 20:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Чарльз Петцольд / Charles Petzold — программист, автор технической литературы по компьютерной тематике. Популяризатор Microsoft Windows" :)))
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|3.26, Аноним84701 (ok), 15:46, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если
> написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10%
Стесняюсь спросить - а по какой формуле у вас доступ к "оригинальному" char[x][y][z]? o_O
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|4.31, Знаток (?), 16:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей
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|5.40, Аноним84701 (ok), 16:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Знаток
> Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей
Хм *смотрит на ник - какой хороший, годный и подходящий для опеннета! И вздыхает: как хорошо, что все таки никто не начал объяснять, на кой черт там сдались таблицы указателей и почему компиляторы об этом не слышали*
[code]
% cat arr2.c && gcc -S -O2 -m32 -masm=intel -fverbose-asm arr2.c && more arr2.s
int* foo(int x, int y, int z, int val) {
static int bar [10][10][10] = {0};
bar[x][y][z] = val;
return bar;
}
foo:
.LFB0:
.cfi_startproc
# arr2.c:1: int* foo(int x, int y, int z, int val) {
mov eax, DWORD PTR [esp+8] # y, y
# arr2.c:3: bar[x][y][z] = val;
lea edx, [eax+eax*4] # tmp90,
imul eax, DWORD PTR [esp+4], 100 # tmp92, x,
lea eax, [eax+edx*2] # tmp93,
mov edx, DWORD PTR [esp+16] # val, val
add eax, DWORD PTR [esp+12] # tmp94, z
mov DWORD PTR bar.1848[0+eax*4], edx # bar, val
# arr2.c:5: }
mov eax, OFFSET FLAT:bar.1848 #,
ret
.cfi_endproc
[/code]
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|6.46, Уважаемыый (?), 16:44, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Как научишься создавать многомерный массив на куче, а не на стеке, приходи поговорим
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|8.94, Риттчи (?), 21:19, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Чем больше кода, тем меньше людей поймут, что ты тролль, и создаешь массив на ст... текст свёрнут, показать
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|5.88, Аноним (88), 20:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет там никакой таблицы указателей. a[][N] — это массив массивов, а не массив указателей. Представление a[N][N] и a[N*N] в памяти одинаково на любой платформе. Разница только в типе a[N].
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|6.92, Аноним (88), 21:12, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предельно наглядно:
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
char a[10][10] = { 0 };
char *p = (char *)a;
a[1][2] = 'h';
printf ("%d\n", p[12]);
}
./a.out
104
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|7.93, Риттчи (?), 21:17, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох артист, создаешь массив на стеке и берешь его указатель, создай ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ с РАНДОМНЫМ размером, хотя мы уже все поняли что ты в Си не могешь.
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|1.7, Аноним (7), 14:48, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Всегда пользовался только лисой. Сколько не пытался юзать хром - ну не нравится он мне....
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|2.9, Анонимъ (?), 14:54, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В хроме неудобно будет пользоваться +1000 вкладок даже если он их осилит.
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|3.13, Аноним (13), 15:09, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>неудобно
Да не, нормально. Постоянно штук 200 висит. Тысяч как в фф правда нет, но фф теперь потребляет гигабайты гигабайт памяти и на не подгруженные вкладки, стало невозможно пользоваться. Выкинул все вкладки и начал новую жизнь, каждая запуск браузера теперь начинается с новой сессии. Удобно.
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|4.22, VladSh (?), 15:35, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из инета: "Я тоже раньше держал сотни вкладок, ведь в них такая важная инфа, которую я позарез должен впитать...А потом просто позакрывал их все нафиг по пьяни. И ничего ужасного не случилось."))
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|4.38, Аноним (38), 16:20, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5 вкладок+ютуб, конечно.
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|5.41, Аноним (13), 16:30, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5
> вкладок+ютуб, конечно.
А это зависит от сайтов. И дополнений. Вот adblock гигабайты памяти потреблял, ublock+umatrix экономят памят на сайтах за счё
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|5.42, Аноним (13), 16:32, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5
> вкладок+ютуб, конечно.
А это зависит от сайтов. И дополнений. Вот adblock гигабайты памяти потреблял, ublock+umatrix экономят память на сайтах за счёт отключения скриптов и рекламы. Ютуб можно и без magic actions смотреть, конечно. Гигабайты зависят от числа сайтов тоже, но в фф пара вкладок уже гигабайты.
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|3.18, Аноним (15), 15:21, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А это никому не нужно. Даже теоретически. А подобные опусы, которые всё время проскакивают о Лисе, о Луне, о Василиске, о Хамелеоне (свят-свят!), и еще хрен знает о ком, больше похоже на мерянее пиписьками в песочнице.
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|3.59, Аноним (15), 18:26, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, нормально. Всегда открыты 2150 вкладок. Правда считать их зае...ался. А так нормально.
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|2.64, Аноним (15), 19:02, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... Чувак, ну если тебе он не нравится, это ещё не значит, что ты прав.
Мне не нравится манная каша.
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|1.14, Аноним (15), 15:12, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот. Правильно. Настоящее свободное ПО. Которое заткнуло за пояс всех. И правит вэбом (читай, крутит всех на своём... нефритовом стержне)
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|2.48, paulus (ok), 16:55, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Настоящее свободное ПО. Которое заткнуло за пояс всех.
Это каким боком гугло хром спо? Не путай проприетаршину с хромиумом...
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|3.95, Аноним (95), 21:20, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тем не менее забавно - новость именно про хром, а никто не против. А в соседней теме про миранду, например, тонну кирпичей отложили из-за того что Windoows-only несмотря на то что GPL.
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|1.16, artenox (?), 15:15, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> можно получить сведения о производительности воспроизведения видео для корректировки битрейта, разрешения и других параметров видео
На стороне сервера есть несколько потоков с разным качеством, предварительно закодированных? А как раньше RealVideo на лету корректировал битрейт? Я даже на диалапе смотрел, с плохим качеством, в маленьком окошке, но тогда это было круто. На лету кодировал для каждого клиента? (а это нагрузка на CPU). По другому никак не получается.
> требуется запустить браузер с опцией --enable-ftp
А чтобы была возможность сохранять страницы в формате MHT, нужно запускать с опцией --save-page-as-mhtml
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|2.23, VladSh (?), 15:37, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро всё в опции переедет. Это для удобства пользователей; если тебе нужно - включи.
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|2.24, Аноним (24), 15:38, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На стороне сервера есть несколько потоков с разным качеством, предварительно закодированных?
На ютубе именно так.
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|2.83, пох. (?), 20:21, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как раньше RealVideo на лету корректировал битрейт?
банально - видео с эффективным разрешением размером с почтовую марку ("эффективное" - это когда при увеличении никаких новых деталей не появляется) и битрейтом, пригодным для твоего диалапа, причем с никаким качеством - кодировать на ходу не представляло ни малейшей проблемы.
Да и клиентов было полтора инвалида.
А ютруп действительно хранит пять-десять версий одного и того же. Разных для разных роликов.
Диски нынче- дешевые.
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|2.44, IRASoldier_registered (ok), 16:34, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то, если ты не знал, так и появляются нововведения в языке - сначала кто-то в своем парсере/компиляторе/движке вводит новые операторы, синтаксические конструкции и т.п., затем это либо не становится, либо всё-таки становится новым общепринятым стандартом.
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|1.28, анонимчик (?), 15:55, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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использую огнелис. брат жив. ну не считая периодического зависания адресной строки
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|2.49, Аноним (13), 17:11, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня адресная строка не зависает, но периодически лагает интерфейс при скролле. И вообще интерфейс лагает, особенно под нагрузкой. В прошлой версии ещё интерфейс мог зависнуть (переключение вкладок не работало), в нынешней пока только скролл отваливается на сайтах, может проблема сайтов не знаю. И видео на некоторых сайтах не воспроизводится, с ютубом проблем нет. Vp9 и там и там, не знаю в чём дело. Лаги интереса удручают конечно, в хромиуме в таких же условиях их не наблюдаю.
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|3.67, Аноним (15), 19:07, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пора переходить на хром. Сколько можно мучиться?!
Или сдомазо?
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|5.78, Аноним (13), 20:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Под вендой Опера намного лучше Хрома. Вот прямо намного, раз в 10 лучше. Кроме того одного раза, когда они обновили сертификаты и не выкатили новые версии браузера, из-за чего прокся отвалилась на неделю или больше. И другого раза, когда она не подружилась и видеодрайвером. Но такое раз в год случается.
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|5.81, вендузоед (?), 20:17, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Докладываю - у нас хромог - как надо хромог. Адресная строка - не зависает.
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|1.58, user90 (?), 18:19, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скачал вот Оперу 12.16 - работает! В основном ваще без особых косяков, за исключением гуглосайтов ;) Ну и с шифрованием/протоколами не очень.
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|2.60, Аноним (15), 18:28, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм... Гуглосайты? Это больше чем полинтернета? Нда... хреновенько.
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|4.63, Аноним (15), 18:59, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе чувак! Вот и выкручивайся!
Хоть на ёпере-12, хоть на лисе-3. :-)
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|6.91, Аноним (15), 21:08, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятный пень, что в другом. Главное, чтоб работал. И открывал все страницы. А не кукарекал.
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|1.66, Аноним (66), 19:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ютуб вывесил баннер с уведомлением,что скоро прекратит поддержку вашего устаревшего браузера.
Баннер скрывается фильтром youtube.com##div[id="alerts"]
Люди добрые,если у кого есть аккаунт на Руборде зайдите в тему "Браузер Хамелеон" и перепосте там эту новость(Там Валера страдает,эту фигню убрать хочет).
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|3.79, пох. (?), 20:14, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и смени наконец браузер на нормальный. Хром.
Потому что баннер вывесили не просто так, и скоро он действительно только хромым и будет открываться.
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|1.71, Аноним (71), 19:36, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Запрещён вывод всплывающих окон (вызов метода window.open()) и отправка синхронных запросов XMLHttpRequest в обработчиках событий закрытия или скрытия страницы (unload, beforeunload, pagehide и visibilitychange);
Ребят, я вот чего не пойму. Допустим они запретили вызывать window.open() внутри обработчика скрытия страницы, но блин - обработчик скрытия страницы легко может оставить маркер в DOM, а другой обработчик настроенный на обнаружение этого маркера уже вызовет window.open()
В чем смысл этих претубераций, если они ни отчего не защищают, а лишь усложняют разработчику жизнь?
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|2.77, пох. (?), 20:10, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чем смысл этих претубераций, если они ни отчего не защищают, а лишь усложняют разработчику
> жизнь?
в том что поломается куча сайтов - но не гугль.
Сайты отличные от гугля - должны сдохнуть.
Поэтому и дальше будут сперва придумывать api - а потом, когда он станет массовым - извращенный набор нигде не описанных "тут играем, там рыбу заворачивали".
Кстати, приятно отметить, что на гитхабе ОПЯТЬ не работает в palemoon выбор ветки.
ЗАЧЕМ, как вы думаете, эти ^даки без конца переделывают простую и банальную - реализуемую в plain html без даже м-цкого css - выбиралку ветки, то есть выпадающий (нахрен не нужно) список, по сути - html-линков, каждый раз так, что она работает только в самом моднявом браузере? Они по жизни полные м-ки, или все же им кто-то платит?
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|1.80, Аноним (80), 20:16, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда они уже манифест v3 введут в исполнение? Не слышно по этому поводу ничего?
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