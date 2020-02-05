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Релиз Chrome 80

05.02.2020 13:40

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 80. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 81 запланирован на 17 марта.

Основные изменения в Chrome 80:

  • Для небольшого процента пользователей предложена функция группировки вкладок, позволяющая объединять несколько сходных по назначению вкладок в визуально разделённые группы. Каждой группе можно привязать свой цвет и имя. Пользователи, не попавшие в первую волну активации, могут включить поддержку группировки чрез опцию "chrome://flags/#tab-groups".
  • Добавлена поддержка функции Scroll-To-Text, позволяющей создавать ссылки на отдельные слова или фразы, без явного указания в документе меток при помощи тега "a name" или свойства "id". Синтаксис подобных ссылок планируется утвердить в качестве web-стандарта, который пока находится на стадии черновика. Маска для перехода (по сути выполняется поиск с прокруткой) отделяется от обычного якоря признаком ":~:". Например, при открытии ссылки "https://opennet.ru/52312/#:~:text=Chromе" страница сдвинется на позицию с первым упоминанием слова "Chromе" и данное слово будет подсвечено.
  • Применено более жёсткое ограничение передачи Cookie между сайтами, для не-HTTPS запросов запрещающее обработку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Напомним, что для управления передачей Cookie применяется указываемый в заголовке Set-Cookie атрибут SameSite, который по умолчанию теперь выставлен в значение "SameSite=Lax", ограничивающее отправку Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта. Сайты могут переопределить применяемый по умолчанию режим SameSite, явно выставляя при установке Cookie значение SameSite=None. При том значение SameSite=None для Cookie может выставляться только в режиме Secure (действует для соединений через HTTPS). Изменение начнёт поэтапно применяться 17 февраля, вначале для небольшого процента пользователей, а потом постепенно расширяя охват.
  • Добавлена защита от назойливых уведомлений, связанных с подтверждением полномочий. Так как подобная активность, например, спам запросами на получение push-уведомлений, прерывает работу пользователя и отвлекает внимание на действия в диалогах подтверждения, в Chrome 80 вместо отдельного диалога, в адресной строке теперь может отображаться информационная подсказка с предупреждением о блокировке запроса полномочий, которая затем сворачивается в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент. Автоматически новый режим будет выборочно включаться для пользователей, которые до этого обычно блокировали подобные запросы, а также для сайтов, на которых фиксируется большой процент отклонения запросов. Для включения нового режима для всех запросов в настройки добавлена специальная опция (chrome://flags/#quiet-notification-prompts).
  • Запрещён вывод всплывающих окон (вызов метода window.open()) и отправка синхронных запросов XMLHttpRequest в обработчиках событий закрытия или скрытия страницы (unload, beforeunload, pagehide и visibilitychange);
  • Предложена начальная защита от загрузки смешанного мультимедийного контента (когда на HTTPS-странице загружаются ресурсы по протоколу http://). На страницах, открытых по HTTPS, теперь автоматически будут заменяться ссылки "http://" на "https://" в блоках, связанных с воспроизведением звуковых и видео файлов. Если звуковой или видео ресурс недоступен по https, то его загрузка блокируется (вручную можно отметить блокировку через меню, доступное через символ замка в адресной строке). Изображения продолжат загружаться без изменений (автозамена будет применена в Chrome 81), но для замены на https или блокировки изображений разработчикам сайтов предоставлены CSP-свойства upgrade-insecure-requests и block-all-mixed-content. Для скриптов и iframe блокировка смешанного контента уже была реализована ранее.
  • Началось постепенное отключение поддержки FTP. По умолчанию поддержка FTP пока сохраняется, но будет проведён эксперимент, в рамках которого для определённого процента пользователей поддержка FTP будет отключена (для возвращения потребуется запустить браузер с опцией "--enable-ftp"). Напомним, что в прошлых выпусках уже было отключено отображение в окне браузера содержимого ресурсов, загружаемых по протоколу "ftp://" (например, прекращён показ HTML-документов и файлов README), запрещено использование FTP при загрузке субресурсов из документов и прекращена поддержка прокси для FTP. Тем не менее, до сих пор оставалась возможность загрузки файлов по прямым ссылкам и отображение содержимого каталогов.
  • Добавлена возможность использования векторных SVG-изображений в качестве пиктограммы сайта (favicon).
  • В настройки добавлена возможность выборочного отключения отдельных типов данных, передаваемых при синхронизации между браузерами.
  • Для централизованно администрируемых корпоративных пользователей добавлено правило BlockExternalExtensions, позволяющее запретить установку внешних дополнений на устройство.


  • Реализована возможность единовременной проверки всей цепочки свойств или вызовов в JavaScript. Например, при обращении к "db.user.name.length" ранее требовалось поэтапно проверить определение всех составных частей, например, через "if (db && db.user && db.user.name)". Теперь при помощи операции "?." можно обратиться к значению "db?.user?.name?.length" без предварительных проверок и такое обращение не приведёт к выводу ошибки. В случае проблем (если какой-то элемент обработан как null или undefined)) на выходе будет выдано значение "undefined".
  • В JavaScript предложен новый логический оператор объединения "??", который возвращает правый операнд, если левый операнд имеет значение NULL или undefined, и наоборот. Например, "const foo = bar ?? 'default string'" если bar равен null, вернёт стоку или значение bar в противном случае, в том числе, когда bar равен 0 и ' ', в отличие от оператора "||".
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) предложен API Content Indexing. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта. API Content Indexing, предоставляет метаданные о контенте, который ранее был прокэширован web-приложениями, работающими в режиме Progressive Web Apps (PWS). Приложение может сохранять на стороне браузера различные данные, включая изображения, видео и статьи, а при пропадании сетевого соединения использовать их при помощи API Cache Storage и IndexedDB. Content Indexing API даёт возможность добавлять, находить и удалять подобные ресурсы. В браузере данный API уже используется для перечисления списка страниц и мультимедийных данных, доступных для просмотра в offline.
  • Стабилизирован и теперь распространяется вне Origin Trials программный интерфейс Contact Picker, позволяющий пользователю выбрать записи из адресной книги и передать определённые детали о них на сайт. При запросе определяется список свойств, которые необходимо получить. Данные свойства явно отображаются пользователю, который принимает решение передавать эти свойства или нет. API может быть использован, например, в почтовом web-клиенте для выбора получателей для отправляемого письма, в web-приложении с функцией VoIP для инициирования звонка по определённому номеру или в социальной сети для поиска уже зарегистрированных друзей. При этом в рамках Origin Trials предложены некоторые новые свойства Contact Picker: помимо ранее доступных ФИО, email и номер телефона, добавлена возможность передачи почтового адреса и изображения.
  • В Web Workers предложен новый способ загрузки модулей ECMAScript, позволяющий обойтись без применения функции importScripts(), которая блокирует работу worker-а во время обработки импортируемого скрипта и выполняет его в глобальном контексте. Новый способ подразумевает создание специальных модулей для Web Workers, которые поддерживают стандартные механизмы импорта JavaScript и могут загружаться динамически, не блокируя выполнение worker-а. Для загрузки модулей в конструкторе Worker предусмотрен новый тип ресурса - 'module': 
    
   const worker = new Worker('worker.js', {
     type: 'module'
   });
  • Реализована встроенная возможность обработки в JavaScript сжатых потоков, не требующая использования внешних библиотек. Для сжатия и распаковки добавлены API CompressionStream и DecompressionStream. Поддерживается сжатие с использованием алгоритмов gzip и deflate. 
    
   const compressionReadableStream 
         =  inputReadableStream.pipeThrough(new CompressionStream('gzip'));
  • Добавлено CSS-свойство "line-break: anywhere", разрешающее разрывы на уровне любого типографического символа, в том числе разрывы рядом с символами пунктуации, предопределёнными пробелами (<pre>) и в середине слов. Также добавлено CSS-свойство "overflow-wrap: anywhere" разрешающее разрывать неразрывные последовательности символов в любом месте, если в строке не удалось найти пригодную для разрыва позицию.
  • Для медиаконтекта, обрабатываемого в шифрованном виде, реализована поддержка метода MediaCapabilities.decodingInfo(), предоставляющего сведения о возможностях браузера, связанных с декодированием защищённого контента (например, указанный метод можно использовать для выбора сценариев высококачественного или экономящего потребление энергии способов декодирования с учётом доступной пропускной способности и размера экрана).
  • Добавлен метод HTMLVideoElement.getVideoPlaybackQuality(), через который можно получить сведения о производительности воспроизведения видео для корректировки битрейта, разрешения и других параметров видео.
  • В API Payment Handler, который упрощает интеграцию с существующими платёжными системами, добавлена возможность делегирования обработки адреса и контактной информации внешнему обработчику платёжной системы (приложение платёжной системы может обладать более точными сведениями, чем браузер).
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка Sec-Fetch-Dest, позволяющего отправить дополнительные метаданные о типе связанного с запросом контента (например, для запроса через тег img указывается тип "image", для шрифтов - "font", для скриптов - "script", для стилей - "style" и т.п.). На основе указанного типа сервер может принять меры для защиты от некоторых типов атак (например, маловероятно, что ссылка на обработчик для перевода денег будет задана через тег img, поэтому такие запросы не нужно обрабатывать).
  • В JavaScript-движке V8 проведена оптимизация хранения указателей в куче. Вместо полного 64-разрядного значения обеспечено хранение только уникальных нижних битов указателя. Подобная оптимизация позволила сократить потребление памяти в куче на 40%, ценой снижения производительности на 3-8%.
  • Изменения в инструментах для web-разработчиков:
    • В web-консоли появилась возможность переопределения выражений let и class.
    • Улучшены средства отладки WebAssembly. Добавлена поддержка DWARF для пошаговой отладки, указания точек останова и анализа трассировок стека в исходном коде, на котором написано приложение WebAssembly.
    • Улучшена панель для анализа сетевой активности. Добавлена возможность просмотра цепочки вызова скриптов, связанных с инициированием запроса.

      Добавлены новые столбцы Path и URL, в которых показывается абсолютный путь и полный URL для каждого сетевого ресурса. Обеспечено выделение выбранного запроса в обзорной диаграмме.

    • Во вкладке Network Conditions добавлена опция для изменения параметра User-Agent.
    • Предложен новый интерфейс для настройки панели аудита.
    • Во вкладке Coverage предоставлен выбор сбора coverage-данных для каждой функции или для каждого блока кода (более детальная статистика, но требует больше ресурсов).
  • Действие манифеста AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме) ограничено текущим каталогом сайта (если манифест был загружен с www.example.com/foo/bar/, то возможность переопределения URL будет действовать только внутри /foo/bar/). В Chrome 82 поддержку AppCache планируется удалить полностью. В качестве причины называется желание избавиться от одного из векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптингом. Вместо AppCache рекомендуется использовать API Cache.
  • Прекращена поддержка устаревшего API WebVR 1.1, вместо которого можно использовать API WebXR Device, позволяющий получить доступ к компонентам для создания виртуальной и дополненной реальности и унифицировать работу с различными классами устройств, от стационарных шлемов виртуальной реальности до решений на базе мобильных устройств.
  • Обработчики протоколов, подключаемые через методы registerProtocolHandler() и unregisterProtocolHandler(), теперь могут работать только в безопасном контексте (при доступе через HTTPS).

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 56 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 37 премий на сумму 48 тысяч долларов США (одна премия $10000, три премии $5000, три премии $3000, четыре премии $2000, три премии $1000 и шесть премий $500). Размер 17 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI
  3. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: Chrome, следом за Firefox, добавит защиту от назойливых уведомлений
  5. OpenNews: Релиз Chrome 79
  6. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.1, Не понял (?), 14:20, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Подобная оптимизация позволила сократить потребление памяти в куче на 40%

    Т.е. раньше указатели занимали более 40% кучи?

     
     
  • 2.2, Погроммист (?), 14:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10%
     
     
  • 3.3, x0r (??), 14:32, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    что?
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:40, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > многомерных массивов

    Многомерные массивы - зло.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:02, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но хром же на C++. Там нет C-массивов
     
     
  • 5.12, Эксперт (?), 15:06, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хром работает на компьютере, а чтобы производит адресацию памяти нужны указатели (регистры индекса на ассемблере), как прочитаешь хотя-бы "Код" питцольда приходи поговорим
     
     
  • 6.84, Аноним (84), 20:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Чарльз Петцольд / Charles Petzold — программист, автор технической литературы по компьютерной тематике. Популяризатор Microsoft Windows" :)))
     
     
  • 7.87, Аноним (87), 20:46, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно. Все эксперты опеннета именно это и советуют.
     
  • 3.26, Аноним84701 (ok), 15:46, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > ну вот они любители многомерных массивов char[16][16][16] будет на 90% дешевле если
    > написать char[16*16*16] и расчитывать по формуле z*256+y*16+x что и дает замедление в 8%-10%

    Стесняюсь спросить - а по какой формуле у вас доступ к "оригинальному" char[x][y][z]? o_O

     
     
  • 4.31, Знаток (?), 16:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей
     
     
  • 5.40, Аноним84701 (ok), 16:29, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >  Знаток
    > Хорошо что боишься, потому что "оригинал" расчитываеться не по формуле а по таблице указателей

    Хм *смотрит на ник - какой хороший, годный и подходящий для опеннета! И вздыхает: как хорошо, что все таки никто не начал объяснять, на кой черт там сдались таблицы указателей и почему компиляторы об этом не слышали*

    [code]
    % cat arr2.c &&  gcc -S -O2 -m32 -masm=intel -fverbose-asm arr2.c && more arr2.s
    int* foo(int x, int y, int z, int val) {
        static int bar [10][10][10] = {0};
        bar[x][y][z] = val;
        return bar;
    }

    foo:
    .LFB0:
            .cfi_startproc
    # arr2.c:1: int* foo(int x, int y, int z, int val) {
            mov     eax, DWORD PTR [esp+8]  # y, y
    # arr2.c:3:     bar[x][y][z] = val;
            lea     edx, [eax+eax*4]        # tmp90,
            imul    eax, DWORD PTR [esp+4], 100     # tmp92, x,
            lea     eax, [eax+edx*2]        # tmp93,
            mov     edx, DWORD PTR [esp+16] # val, val
            add     eax, DWORD PTR [esp+12] # tmp94, z
            mov     DWORD PTR bar.1848[0+eax*4], edx        # bar, val
    # arr2.c:5: }
            mov     eax, OFFSET FLAT:bar.1848       #,
            ret    
            .cfi_endproc

    [/code]


     
     
  • 6.46, Уважаемыый (?), 16:44, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Как научишься создавать многомерный массив на куче, а не на стеке, приходи поговорим
     
     
  • 7.86, Аноним84701 (ok), 20:37, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гм-хм, вы слишком переоцениваете откровение из детского мультика Как вы яхту... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.94, Риттчи (?), 21:19, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем больше кода, тем меньше людей поймут, что ты тролль, и создаешь массив на ст... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, Аноним84701 (ok), 22:14, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально написал аж 27 строчек, думал аноним меня не раскусит code array ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.88, Аноним (88), 20:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там никакой таблицы указателей. a[][N] — это массив массивов, а не массив указателей. Представление a[N][N] и a[N*N] в памяти одинаково на любой платформе. Разница только в типе a[N].
     
     
  • 6.89, Аноним (88), 20:54, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Представление a[N][N] и a[N*N] в памяти одинаково на любой платформе.

    То есть это вообще гарантировано:
    https://stackoverflow.com/a/36647342

     
  • 6.92, Аноним (88), 21:12, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предельно наглядно:
    #include <stdio.h>

    int
    main (void)
    {
      char a[10][10] = { 0 };
      char *p = (char *)a;
      a[1][2] = 'h';
      printf ("%d\n", p[12]);
    }

    ./a.out
    104

     
     
  • 7.93, Риттчи (?), 21:17, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох артист, создаешь массив на стеке и берешь его указатель, создай ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ с РАНДОМНЫМ размером, хотя мы уже все поняли что ты в Си не могешь.
     
     
  • 8.97, Аноним (88), 21:27, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое 171 указатель массива 187 В C нет динамических массивов Вы путае... текст свёрнут, показать
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, кучи разные бывают.
     
     
  • 3.37, Аноним (15), 16:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например - Мала куча, да вонюча!
     

  • 1.4, BlackRot (ok), 14:39, 05/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +12 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 14:41, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.8, OpenEcho (?), 14:53, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.33, del (??), 16:09, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:54, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.17, Аноним (15), 15:15, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.21, iCat (ok), 15:34, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (15), 15:23, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.7, Аноним (7), 14:48, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Всегда пользовался только лисой. Сколько не пытался юзать хром - ну не нравится он мне....
     
     
  • 2.9, Анонимъ (?), 14:54, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме неудобно будет пользоваться +1000 вкладок даже если он их осилит.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:09, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >неудобно

    Да не, нормально. Постоянно штук 200 висит. Тысяч как в фф правда нет, но фф теперь потребляет гигабайты гигабайт памяти и на не подгруженные вкладки, стало невозможно пользоваться. Выкинул все вкладки и начал новую жизнь, каждая запуск браузера теперь начинается с новой сессии. Удобно.

     
     
  • 4.22, VladSh (?), 15:35, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из инета: "Я тоже раньше держал сотни вкладок, ведь в них такая важная инфа, которую я позарез должен впитать...А потом просто позакрывал их все нафиг по пьяни. И ничего ужасного не случилось."))
     
     
  • 5.72, user (??), 19:43, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врёт. Важная в закладках.
     
  • 4.38, Аноним (38), 16:20, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5 вкладок+ютуб, конечно.
     
     
  • 5.41, Аноним (13), 16:30, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5
    > вкладок+ютуб, конечно.

    А это зависит от сайтов. И дополнений. Вот adblock гигабайты памяти потреблял, ublock+umatrix экономят памят на сайтах за счё

     
  • 5.42, Аноним (13), 16:32, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу, хромоног у нас зато перестал жрать гигабайты на сессии из 5
    > вкладок+ютуб, конечно.

    А это зависит от сайтов. И дополнений. Вот adblock гигабайты памяти потреблял, ublock+umatrix экономят память на сайтах за счёт отключения скриптов и рекламы. Ютуб можно и без magic actions смотреть, конечно. Гигабайты зависят от числа сайтов тоже, но в фф пара вкладок уже гигабайты.

     
  • 3.18, Аноним (15), 15:21, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А это никому не нужно. Даже теоретически. А подобные опусы, которые всё время проскакивают о Лисе, о Луне, о Василиске, о Хамелеоне (свят-свят!), и еще хрен знает о ком, больше похоже на мерянее пиписьками в песочнице.
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:38, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ctrl+Shift+D, научись, наконец-то, пользоваться браузером.
     
  • 3.59, Аноним (15), 18:26, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, нормально. Всегда открыты 2150 вкладок. Правда считать их зае...ался. А так нормально.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:51, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно делаешь. Хром - это не браузер!
     
     
  • 3.50, Аноним (15), 17:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И файрфокс не браузер! А что браузер?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 17:51, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pale Moon.
     
     
  • 5.57, Аноним (15), 18:14, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О йес! Палемун?!
    Нее. Хамелеон! Только хардкор!
     
  • 2.64, Аноним (15), 19:02, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Чувак, ну если тебе он не нравится, это ещё не значит, что ты прав.
    Мне не нравится манная каша.
     

  • 1.14, Аноним (15), 15:12, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот. Правильно. Настоящее свободное ПО. Которое заткнуло за пояс всех. И правит вэбом (читай, крутит всех на своём... нефритовом стержне)
     
     
  • 2.20, Суп из потрошков (?), 15:27, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стержень кумачОвый?
     
  • 2.48, paulus (ok), 16:55, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настоящее свободное ПО. Которое заткнуло за пояс всех.

    Это каким боком гугло хром спо? Не путай проприетаршину с хромиумом...

     
     
  • 3.51, Аноним (15), 17:49, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО не СПО - людям на это ПО...!
     
  • 3.95, Аноним (95), 21:20, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее забавно - новость именно про хром, а никто не против. А в соседней теме про миранду, например, тонну кирпичей отложили из-за того что Windoows-only несмотря на то что GPL.
     
     
  • 4.98, Аноним (15), 21:52, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да она вообще нафиг никому уже не нужна.
     

  • 1.16, artenox (?), 15:15, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > можно получить сведения о производительности воспроизведения видео для корректировки битрейта, разрешения и других параметров видео

    На стороне сервера есть несколько потоков с разным качеством, предварительно закодированных? А как раньше RealVideo на лету корректировал битрейт? Я даже на диалапе смотрел, с плохим качеством, в маленьком окошке, но тогда это было круто. На лету кодировал для каждого клиента? (а это нагрузка на CPU). По другому никак не получается.

    > требуется запустить браузер с опцией --enable-ftp

    А чтобы была возможность сохранять страницы в формате MHT, нужно запускать с опцией --save-page-as-mhtml

     
     
  • 2.23, VladSh (?), 15:37, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро всё в опции переедет. Это для удобства пользователей; если тебе нужно - включи.
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:38, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На стороне сервера есть несколько потоков с разным качеством, предварительно закодированных?

    На ютубе именно так.

     
  • 2.83, пох. (?), 20:21, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как раньше RealVideo на лету корректировал битрейт?

    банально - видео с эффективным разрешением размером с почтовую марку ("эффективное" - это когда при увеличении никаких новых деталей не появляется) и битрейтом, пригодным для твоего диалапа, причем с никаким качеством - кодировать на ходу не представляло ни малейшей проблемы.

    Да и клиентов было полтора инвалида.

    А ютруп действительно хранит пять-десять версий одного и того же. Разных для разных роликов.
    Диски нынче- дешевые.

     

  • 1.27, конь в пальто (?), 15:53, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "db?.user?.name?.length" - полезно, конечно. Но это ведь не JavaScript? Отсебятину впилили?
     
     
  • 2.44, IRASoldier_registered (ok), 16:34, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, если ты не знал, так и появляются нововведения в языке - сначала кто-то в своем парсере/компиляторе/движке вводит новые операторы, синтаксические конструкции и т.п., затем это либо не становится, либо всё-таки становится новым общепринятым стандартом.
     
  • 2.69, MPEG LA (ok), 19:10, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    самый что ни есть javascript: https://tc39.es/proposal-optional-chaining/

    но я бы запретил это делать если в конце вызов метода, типа db?.user?.name?.length(), уж больно стремно не углядеть: user?.group?.permissions?.assert() и т.д.

     

  • 1.28, анонимчик (?), 15:55, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    использую огнелис. брат жив. ну не считая периодического зависания адресной строки
     
     
  • 2.35, Аноним (15), 16:11, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Ещё пока жив курилка? Звучит как-то пессимистически.
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:11, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.49, Аноним (13), 17:11, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня адресная строка не зависает, но периодически лагает интерфейс при скролле. И вообще интерфейс лагает, особенно под нагрузкой. В прошлой версии ещё интерфейс мог зависнуть (переключение вкладок не работало), в нынешней пока только скролл отваливается на сайтах, может проблема сайтов не знаю. И видео на некоторых сайтах не воспроизводится, с ютубом проблем нет. Vp9 и там и там, не знаю в чём дело. Лаги интереса удручают конечно, в хромиуме в таких же условиях их не наблюдаю.
     
     
  • 3.67, Аноним (15), 19:07, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора переходить на хром. Сколько можно мучиться?!
    Или сдомазо?
     
     
  • 4.73, anonymous (??), 19:45, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже - вендузоед.
     
     
  • 5.78, Аноним (13), 20:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Под вендой Опера намного лучше Хрома. Вот прямо намного, раз в 10 лучше. Кроме того одного раза, когда они обновили сертификаты и не выкатили новые версии браузера, из-за чего прокся отвалилась на неделю или больше. И другого раза, когда она не подружилась и видеодрайвером. Но такое раз в год случается.
     
  • 5.81, вендузоед (?), 20:17, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Докладываю - у нас хромог - как надо хромог. Адресная строка - не зависает.


     
  • 5.90, Аноним (15), 21:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не. Це ленуксоид.
     

  • 1.29, 666 (??), 15:57, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    wayland?
     
  • 1.30, Нонон (?), 15:59, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Где Wayland?
     
  • 1.43, Аноним (43), 16:33, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хром хорош, но еще лучше тред о нем на хакерньюз https://news.ycombinator.com/item?id=22236106
     
     
  • 2.53, Аноним (15), 17:53, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачётная соплежуйка! :-)
     

  • 1.58, user90 (?), 18:19, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скачал вот Оперу 12.16 - работает! В основном ваще без особых косяков, за исключением гуглосайтов ;) Ну и с шифрованием/протоколами не очень.
     
     
  • 2.60, Аноним (15), 18:28, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм... Гуглосайты? Это больше чем полинтернета? Нда... хреновенько.
     
     
  • 3.61, user90 (?), 18:56, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак! Ну ты же сам себе поставил диагноз))
     
     
  • 4.63, Аноним (15), 18:59, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе чувак! Вот и выкручивайся!
    Хоть на ёпере-12, хоть на лисе-3. :-)
     
     
  • 5.68, user90 (?), 19:09, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего это? Это цифровая археология)) а главное в другом.
     
     
  • 6.91, Аноним (15), 21:08, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятный пень, что в другом. Главное, чтоб работал. И открывал все страницы. А не кукарекал.
     

  • 1.66, Аноним (66), 19:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ютуб вывесил баннер с уведомлением,что скоро прекратит поддержку вашего устаревшего браузера.
    Баннер скрывается фильтром youtube.com##div[id="alerts"]
    Люди добрые,если у кого есть аккаунт на Руборде зайдите в тему "Браузер Хамелеон" и перепосте там эту новость(Там Валера страдает,эту фигню убрать хочет).
     
     
  • 2.70, user90 (?), 19:11, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Валера, прозрей!!!11"
     
     
  • 3.79, пох. (?), 20:14, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и смени наконец браузер на нормальный. Хром.
    Потому что баннер вывесили не просто так, и скоро он действительно только хромым и будет открываться.

     

  • 1.71, Аноним (71), 19:36, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Запрещён вывод всплывающих окон (вызов метода window.open()) и отправка синхронных запросов XMLHttpRequest в обработчиках событий закрытия или скрытия страницы (unload, beforeunload, pagehide и visibilitychange);

    Ребят, я вот чего не пойму. Допустим они запретили вызывать window.open() внутри обработчика скрытия страницы, но блин - обработчик скрытия страницы легко может оставить маркер в DOM, а другой обработчик настроенный на обнаружение этого маркера уже вызовет window.open()

    В чем смысл этих претубераций, если они ни отчего не защищают, а лишь усложняют разработчику жизнь?

     
     
  • 2.77, пох. (?), 20:10, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В чем смысл этих претубераций, если они ни отчего не защищают, а лишь усложняют разработчику
    > жизнь?

    в том что поломается куча сайтов - но не гугль.

    Сайты отличные от гугля - должны сдохнуть.
    Поэтому и дальше будут сперва придумывать api - а потом, когда он станет массовым - извращенный набор нигде не описанных "тут играем, там рыбу заворачивали".

    Кстати, приятно отметить, что на гитхабе ОПЯТЬ не работает в palemoon выбор ветки.
    ЗАЧЕМ, как вы думаете, эти ^даки без конца переделывают простую и банальную - реализуемую в plain html без даже м-цкого css - выбиралку ветки, то есть выпадающий (нахрен не нужно) список, по сути - html-линков, каждый раз так, что она работает только в самом моднявом браузере? Они по жизни полные м-ки, или все же им кто-то платит?

     

  • 1.80, Аноним (80), 20:16, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда они уже манифест v3 введут в исполнение? Не слышно по этому поводу ничего?
     
     
  • 2.96, Аноним (15), 21:22, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора.
    Вот что говорят: https://developer.chrome.com/extensions/migrating_to_manifest_v3
     

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