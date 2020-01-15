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Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome

15.01.2020 11:38

Компания Google объявила о намерении в течение ближайших двух лет полностью прекратить в Chrome поддержку сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики.

Как и заявленное вчера намерение унифицировать заголовок User-Agent, отказ от сторонних Cookie продвигается в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. До конца этого года в режиме origin trial ожидается включение в браузер дополнительных API для измерения конверсии и персонализации рекламы без применения сторонних Cookie.

Для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации и без привязки к истории посещения конкретных сайтов, рекламным сетям предлагается использовать API Floc, для оценки активности пользователя после перехода на рекламу - API Conversion Measurement, а для разделения пользователей без использования межсайтовых идентификаторов - API Trust Token. Развитие спецификаций, связанных с показом таргетированной рекламы без нарушения конфиденциальности, ведётся отдельной рабочей группе, созданной при организации W3C.

В настоящее время в контексте защиты от передачи Cookie в ходе CSRF-атак применяется указываемый в заголовке Set-Cookie атрибут SameSite, который начиная с Chrome 76 по умолчанию выставлен в значение "SameSite=Lax", ограничивающее отправку Cookie для вставок со сторонних сайтов, но сайты могут отменить ограничение, явно выставляя при установке Cookie значение SameSite=None. Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie удерживаются от отправки для любых видов межсайтовых запросов. В режиме 'lax' применяются более мягкие ограничения и передача Cookie блокируется только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe.

В Chrome 80, намеченном на 4 февраля, будет применено более жёсткое ограничение, запрещающее обработку сторонних Cookie для запросов без HTTPS (с атрибутом SameSite=None Cookie смогут выставляться только в режиме Secure). Кроме того, продолжается работа по реализации средств для определения и защиты от применения обходных методов отслеживания и скрытой идентификации ("browser fingerprinting").

Напомним, что в Firefox, начиная с выпуска 69, по умолчанию обеспечено игнорирование Cookie всех сторонних систем отслеживания перемещений. Google считает подобную блокировку оправданной, но требующей предварительной подготовки Web-экосистемы и предоставления альтернативных API для решения задач, для которых ранее использовались сторонние Cookie, без нарушения конфиденциальности и не подрывая модели монетизации сайтов, финансируемых за счёт показа рекламы. В ответ на блокировку Cookie без предоставления альтернативы рекламные сети не прекратили отслеживание, а лишь перешли к применению более изощрённых методов на основе скрытой идентификации пользователей (fingerprinting) или через создание для трекера отельных поддоменов в домене сайта, на котором показывается реклама.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
  4. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  5. OpenNews: В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито
  6. OpenNews: В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, cookie
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  • 1.1, helgi (??), 11:59, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот это поворот. GDPR станет неактуальным?
     
     
  • 2.2, пох. (?), 12:09, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    браузеры отличные от хромога станут неактуальными - в них нет поддержки модного "token api", значит - авторизоваться нигде не получится.

    Впрочем, и без остальных нужных и полезных апи ничего кроме баннера "немедленно установить что положено!" тоже показывать не будут.

    В чем, собственно, и цель гугля, как всегда.

     
  • 2.25, Аноним (25), 13:46, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вот это поворот. GDPR станет неактуальным?

    Вы новость читали? Там описано аж три новых API для сбора информации о пользователях.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:13, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Гуголь уже давно пилит интернет под себя. Только вот не ясно, что делать с этой помойкой.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 15:36, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не пользоватся сервисами гугля.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:42, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про "стандартны", которые заточены под один правильный браузер. От них ты никуда не денешься, и браузер альтернативный не напишешь.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 18:00, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказали же - не пользоваться интернетами, которые служат гуглу.
     
  • 3.70, Урри (?), 17:05, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, кстати, да. Для всего есть альтернативы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но в целом, выпил сторонних кук это правильно и хорошо.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:34, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    В данном случае это говорит лишь о том, что появились более эффективные методы идентификации пользователей. А отключение сторонних печенек лишь борьба с конкурентами.
     
     
  • 3.37, хотел спросить (?), 14:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользуйтесь хромым браузером
     
     
  • 4.54, Аноним (52), 15:43, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты это говоришь так, будто альтернатив полно. Их практически нет, и не будет с таким подходом.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:49, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нехорошо пить сторонние куки
     
  • 2.15, супернуб (?), 13:06, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если мне не изменяет склероз, то это уже как бы есть - есль не в самом враузере ("отключить печеньки от третьиз лиц"), так в виде "примочек". Кто хотел - тот давно пользуется.
    А от гугля ничего хорошего ждать не следует - "бойтесь данайцев дары приносящих..."(с)
     
     
  • 3.20, йййй (ok), 13:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В связи с неуклонной потерей своей доли лисой, скоро последним оплотом сопротивления огугливанию интернета похоже останется сафари.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:43, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > сафари

    Сказочный хомяк.

     
  • 4.47, ползкрокодил (?), 15:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он уже есть. На WebKit полно браузеров под линукс — пользуйтесь, тестируйте, репортите баги (в том числе на сайты, которые не поддерживают WebKit; многие сайтоделы вообще игнорят тесты под Safari именно потому, что сложно и дорого достать тачку с macOS/iOS, а про другие браузеры на WebKit не знают).
     
     
  • 5.55, Анонимомус (?), 15:55, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По историческим причинам(читай из-за тестирования в недобраузерах линейки IE/Edge), многие верстальщики сидят на винде, под которую сейчас актуальный браузер на WebKit2 не сыщеш, потому в нем и не тестируют, а косяков в нем тонна и маленькая тележка, некоторые баги наверное еще со времен khtml, в blink/chrome их уже поправили, а apple и сообщество не чешется.
     
  • 4.66, Тфьу (?), 16:36, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такими темпами фаерфокс может начать возвращать свои позиции.
     
     
  • 5.69, Aqueelone (?), 17:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или ждем AmazonFox?
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:39, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм... И как же будут открываться сайты?!
     
     
  • 2.16, Аноним84701 (ok), 13:12, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Хм... И как же будут открываться сайты?!

    Да нормально будут.
    Пользуюсь настройкой браузеров "forbid third-party cookies" лет надцать как и "полет нормальный, держу в курсе!".
    А те 2½ сайта от "особо одаренных", где могут быть проблемы –  все равно обычно не ограничиваются такими мелочами, им там еще и правильный браузер правильной версии с правильными плагинами подавай.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 16:21, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну правильно, потому что индентификация давно уже не по сторонним кукам происходит а куда более сложными методами, вплодь до чтения содержимого соседней вкладки, невзирая на всякие контейнеры.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:46, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А будут дополнения, позволяющие отключить API для рекламы и другого мусора, которые придут на замену cookies? Впринципе с точки зрения убирания баннеров "мы используем cookie" идея хорошая, но адблок тут явно не очень хорошо справится и нужно что-то дополнительно придумывать.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 13:45, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боишься, что после твоей сессии твоя мама будет видеть на сайтах рекламу (таргетированную офкоз) собачьих дылд?
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:47, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто после того, как я нагуглю и куплю дылду для своей собаки, не надо мне ещё полгода их предлагать.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:32, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто очищай данные браузера при закрытии, в лисе после снятия 20 галочек в настройках это автоматически делается
     
  • 2.31, Аноним (25), 13:53, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на замену cookies? Впринципе с точки зрения убирания баннеров "мы используем cookie"

    Вы новость вообще читали? Cookies никто отменять не собирается.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:49, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Развитие спецификаций, связанных с показом таргетированной рекламы без нарушения конфиденциальности, ведётся отдельной рабочей группе, созданной при организации W3C.

    Дожили, в технической организации целым комитет по показу рекламы.

     
     
  • 2.13, anonymous (??), 12:54, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее акцент на не-потерю конфиденциальности, чем на рекламе.
     
  • 2.73, Аноним (72), 18:14, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы же хотели цифровую экономику Вот вам ваша цифровая экономика - шпионаж, DR... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.74, Аноним (74), 18:22, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > целым комитет по показу рекламы

    Эм... Вообще-то реклама и продажа данных - ведущее направление гугля во все времена, особенно в начале, когда цель была продать поисковые запросы, а не работать над поисковой выдачей, так они первый капитал нарубили. А потом их спецслужбы приметили, что можно выбирать обвиняемых по нахождению ведроидов в районе происшествия.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вы, главное, продолжайте пользоваться быстрым "барузером" хром, то ли еще будет!
    Ведь файрфокс "тормозит" и "жрет память"!!!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:54, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, всё норм. Я запрещал сторонние куки ещё 15 лет назад, тогда и хрома то не было.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:51, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в таком случае работает сценарий, когда ты авторизуешься на едином сайте (типа auth.redhat.com) и в результате на всех ресурсах компании (разных доменах) остаешься авторизованным? Через OAuth что-ли?
     
     
  • 4.33, Аноним (25), 13:56, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Если очередной домен увидит, что вы не авторизованы, он вас редиректнет на auth-сервер с определенными параметрами в GET, тот их прочитает, сверит со своей БД и редиректнет обратно, тоже с правильными параметрами, на основании которых установятся куки целевого домена (уже с его сервера).
     
     
  • 5.34, Аноним (25), 13:57, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первичны, конечно, куки для домена auth-сервера, но при помощи такого волейбола их можно установить на любом домене компании, при условии взаимного доверия с auth-сервером.
     
  • 3.38, хотел спросить (?), 14:06, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так для таких как ты там же целых 3 апи добавили

    так что уж лучше по старинке... юзать FF и отрубить 3rd party куки

     

  • 1.11, анонимно (?), 12:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а можно было бы оценивать время выполнения fingerprint-ного задания с сайта и при превышении некоего лимита (желательно рандомно плавающего в определенных рамках) прерывать его выполнение, не давая сайтам создать полноценный отпечаток?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:13, 15/01/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:14, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Chrome и хотят сделать Privacy Budget, это примерно оно и есть.
     
  • 2.32, Аноним (29), 13:55, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Fingerprinting, насколько я понимаю, делается в том числе и через рассчет времени выполнения разных операций типа рендеринга WebGL или особенностей работы WebAssembly. Как тут прерывания помогут? 100 раз выполнил операцию - взял минимальное время, а прерывания очень сильно ухудшат производительность в случае нормального использования ресурса.
     

  • 1.14, annomaus (?), 13:03, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прочитав мельком заголовок в ленте, сначала понял его как: "...Google намерен полностью прекратить в Chrome поддержку сторонних cookie отличных от cookie самого Google..."
     
     
  • 2.19, йййй (ok), 13:15, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Вы забегаете вперед
     
     
  • 3.67, Тфьу (?), 16:50, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навекрняка в гугле уже давно это обсуждают и черех пару лет выдвинут прорывную идею.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:25, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все правильно, но забыли упомянуть сайты, которые не зарабатывают на показе рекламы (open-source софт без рекламы и википедию, openstreetmaps например). Как-будто весь мир держится на этом зле!
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 13:50, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И зачем им отслеживать пользователя?

    Для SSO-аутентификации кросс-сайтовые cookies необязательны, можно делать через явный редирект. Это, в отличие от отслеживания, можно не скрывать от пользователя.

     

  • 1.22, huec (?), 13:36, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации и без привязки к истории посещения конкретных сайтов"

    Конечно, никто не подумал что мне например и нафиг не надо чтобы кто-то интересовался моими интересами и темболее отслеживал их.

     
     
  • 2.30, Аноним (25), 13:52, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечно, никто не подумал что мне например и нафиг не надо чтобы кто-то интересовался моими интересами и темболее отслеживал их.

    С чего вы взяли, что хозяева интернета должны выполнять ваши пожелания?

    Как потребитель, всё, что вы можете — это проголосовать ногами (уйти в гипертекстовый векторный Фидонет, например).

     
  • 2.35, Аноним (29), 13:58, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, для параноиков появится плагин, который будет рандомизировать выдаваемые этим API значения.
     
     
  • 3.36, Аноним (25), 14:02, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю, для противодействия параноикам, гугл и мозилла ограничат доступ к этим API для плагинов.

    Конечно же, ради блага пользователей — нечего плагину иметь доступ к персональным данным. Вдруг он вас отслеживать будет?

     
     
  • 4.40, хотел спросить (?), 14:09, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если мозилла совсем зашквариться, то есть Ungoogled Chromium, Waterfox и тп
     
     
  • 5.44, ryoken (ok), 14:30, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так себе альтернативы. Про Ungoogled Chromium всякие помои писали, да и когда оно там последний раз обновлялось?
     
     
  • 6.53, хотел спросить (?), 15:42, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так себе альтернативы. Про Ungoogled Chromium всякие помои писали, да и когда
    > оно там последний раз обновлялось?

    последние месяца 3 обновляется регулярно с выходом очередной залатаной дыры

    перестал крешиться на на моем с сайте с анимациями

    так что процесс идет и я этому рад... обычного хрома у меня больше нет

     
     
  • 7.57, ryoken (ok), 16:16, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо глянуть.
     
  • 7.64, Аноним (6), 16:30, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настроек ноль.
     
  • 5.63, Аноним (6), 16:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот про и тп поподробнее. Легаси-браузеров всего-то с гулькин х...! Раз-два, да обсчитался. Ватерфокс далеко не лучший представитель ентого семейства. Хамелеон вечно в летаргическом сне вместе со своим предводителем. Симанка иногда просыпается, булькает спросонья, но этот престарелый комбайн уперся в стену квантума и не знает что делать. Кто ещё остался? Все знают. И да, все легаси-браузеры частенько затыкаются на современных (читай заскриптованных) сайтах. И приходится держать еще как минимум один, чтобы хорошо отрабатывал на любом материале. Заменялово сомнительное.
     
  • 4.43, Аноним (29), 14:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, а стринги-браузер пропатчит chromium и даже сделает специальную настройку дл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.58, Аноним (-), 16:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы как то резво отождествили себя любимого со всеми остальными пользователями. Думаю где то здесь кроется ошибка. ИМХО, таких как Вы, один на 100/1000/10000/... Конечно, может быть, что менее чем один на сто, но сильно сомневаюсь.
     
  • 5.61, Аноним (6), 16:22, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О мама-мия! Как я отстал. Стринги браузер... Браузер трусы... Это ещё что? Для гомосеков?
     
  • 3.39, Броколь (?), 14:07, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, портируют сегодняшние плагины для рандомизации кукисов.
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:10, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телефонию уже отдали полностью в руки Apple & Google.
    Осталось добить остатки рынка рекламы и личных данных, и наступит "всеобщее счастье".
     
     
  • 2.68, НяшМяш (ok), 17:02, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Телефонию уже отдали полностью в руки Apple & Google.

    Ещё нет. Ждём, когда симкарты не будут запускаться без приложения провайдера на смартфоне.

     

  • 1.42, Аноним (42), 14:21, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    атласиан-стек без third party cookies не работает
     
  • 1.45, Аноним (45), 14:33, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Обычная практика - они научились следить за интернет-пользователями без кук и UserAgent'а и теперь давят конкурентов в зародыше.
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:43, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня прикалывает, когда разрабы современных говнобраузеров с многолетним опозданием интегрируют в свои корявые поделия сильно урезанный функционал давно существующих дополнений и преподносят это как некое нововведение и достижение.
     
  • 1.48, Ilya Indigo (ok), 15:05, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже, минимум, лет 5 блокирую сторонние куки.
    Давно пора!
     
     
  • 2.59, Аноним (6), 16:19, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно все блокировать.
     
     
  • 3.71, Аноним (25), 17:23, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Роскомнадзор, я тебя узнал!
     

  • 1.49, Аноним (-), 15:31, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей.

    Не смешите мои тапочки! ;)

     
  • 1.56, Аноним (56), 16:04, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то откусил часть рынка что они решили лавочку прикрыть?
     
     
  • 2.62, Аноним (60), 16:27, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса же.

    > Напомним, что в Firefox, начиная с выпуска 69, по умолчанию обеспечено игнорирование Cookie всех сторонних систем отслеживания перемещений.

    Просто гугл решил более тонко подойти к вопросу индетификации пользователя. К слову, у меня third-party cookies давно отключены и ublock стоит, а гугл умудряется меня помнить, даже когда подчистишь все куки, удалишь профиль браузера и сменишь ip адресс (причём происходит это в Firefox, о, ирония). Хорошо видно на примере YouTube, где неделю может висеть "рекомендованное".

     
     
  • 3.65, Аноним (6), 16:36, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса уж нигде выше 5% не поднимается. Кого она укусила?!
    Давно это было, когда Лиса-то в фаворе была. Но с появлением Гуголя она сдулась. А сейчас ее вообще натянули на шишку. И гонора поубавилось.
     

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