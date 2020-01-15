Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome

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|2.2, пох. (?), 12:09, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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браузеры отличные от хромога станут неактуальными - в них нет поддержки модного "token api", значит - авторизоваться нигде не получится.
Впрочем, и без остальных нужных и полезных апи ничего кроме баннера "немедленно установить что положено!" тоже показывать не будут.
В чем, собственно, и цель гугля, как всегда.
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|2.25, Аноним (25), 13:46, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вот это поворот. GDPR станет неактуальным?
Вы новость читали? Там описано аж три новых API для сбора информации о пользователях.
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|1.3, Аноним (3), 12:13, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Гуголь уже давно пилит интернет под себя. Только вот не ясно, что делать с этой помойкой.
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|3.52, Аноним (52), 15:42, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь про "стандартны", которые заточены под один правильный браузер. От них ты никуда не денешься, и браузер альтернативный не напишешь.
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|4.72, Аноним (72), 18:00, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сказали же - не пользоваться интернетами, которые служат гуглу.
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|2.5, Аноним (5), 12:34, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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В данном случае это говорит лишь о том, что появились более эффективные методы идентификации пользователей. А отключение сторонних печенек лишь борьба с конкурентами.
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|4.54, Аноним (52), 15:43, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты это говоришь так, будто альтернатив полно. Их практически нет, и не будет с таким подходом.
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|2.15, супернуб (?), 13:06, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если мне не изменяет склероз, то это уже как бы есть - есль не в самом враузере ("отключить печеньки от третьиз лиц"), так в виде "примочек". Кто хотел - тот давно пользуется.
А от гугля ничего хорошего ждать не следует - "бойтесь данайцев дары приносящих..."(с)
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|3.20, йййй (ok), 13:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В связи с неуклонной потерей своей доли лисой, скоро последним оплотом сопротивления огугливанию интернета похоже останется сафари.
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|4.47, ползкрокодил (?), 15:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он уже есть. На WebKit полно браузеров под линукс — пользуйтесь, тестируйте, репортите баги (в том числе на сайты, которые не поддерживают WebKit; многие сайтоделы вообще игнорят тесты под Safari именно потому, что сложно и дорого достать тачку с macOS/iOS, а про другие браузеры на WebKit не знают).
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|5.55, Анонимомус (?), 15:55, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По историческим причинам(читай из-за тестирования в недобраузерах линейки IE/Edge), многие верстальщики сидят на винде, под которую сейчас актуальный браузер на WebKit2 не сыщеш, потому в нем и не тестируют, а косяков в нем тонна и маленькая тележка, некоторые баги наверное еще со времен khtml, в blink/chrome их уже поправили, а apple и сообщество не чешется.
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|4.66, Тфьу (?), 16:36, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну такими темпами фаерфокс может начать возвращать свои позиции.
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|2.16, Аноним84701 (ok), 13:12, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Хм... И как же будут открываться сайты?!
Да нормально будут.
Пользуюсь настройкой браузеров "forbid third-party cookies" лет надцать как и "полет нормальный, держу в курсе!".
А те 2½ сайта от "особо одаренных", где могут быть проблемы – все равно обычно не ограничиваются такими мелочами, им там еще и правильный браузер правильной версии с правильными плагинами подавай.
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|3.60, Аноним (60), 16:21, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну правильно, потому что индентификация давно уже не по сторонним кукам происходит а куда более сложными методами, вплодь до чтения содержимого соседней вкладки, невзирая на всякие контейнеры.
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|1.7, Аноним (7), 12:46, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А будут дополнения, позволяющие отключить API для рекламы и другого мусора, которые придут на замену cookies? Впринципе с точки зрения убирания баннеров "мы используем cookie" идея хорошая, но адблок тут явно не очень хорошо справится и нужно что-то дополнительно придумывать.
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|2.24, Аноним (23), 13:45, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Боишься, что после твоей сессии твоя мама будет видеть на сайтах рекламу (таргетированную офкоз) собачьих дылд?
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|3.26, Аноним (25), 13:47, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто после того, как я нагуглю и куплю дылду для своей собаки, не надо мне ещё полгода их предлагать.
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|4.50, Аноним (50), 15:32, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто очищай данные браузера при закрытии, в лисе после снятия 20 галочек в настройках это автоматически делается
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|2.31, Аноним (25), 13:53, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на замену cookies? Впринципе с точки зрения убирания баннеров "мы используем cookie"
Вы новость вообще читали? Cookies никто отменять не собирается.
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|1.9, Аноним (9), 12:49, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Развитие спецификаций, связанных с показом таргетированной рекламы без нарушения конфиденциальности, ведётся отдельной рабочей группе, созданной при организации W3C.
Дожили, в технической организации целым комитет по показу рекламы.
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|2.73, Аноним (72), 18:14, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы же хотели цифровую экономику Вот вам ваша цифровая экономика - шпионаж, DR... большой текст свёрнут, показать
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|2.74, Аноним (74), 18:22, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> целым комитет по показу рекламы
Эм... Вообще-то реклама и продажа данных - ведущее направление гугля во все времена, особенно в начале, когда цель была продать поисковые запросы, а не работать над поисковой выдачей, так они первый капитал нарубили. А потом их спецслужбы приметили, что можно выбирать обвиняемых по нахождению ведроидов в районе происшествия.
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|1.10, Аноним (10), 12:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вы, главное, продолжайте пользоваться быстрым "барузером" хром, то ли еще будет!
Ведь файрфокс "тормозит" и "жрет память"!!!
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|2.12, Аноним (12), 12:54, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не, всё норм. Я запрещал сторонние куки ещё 15 лет назад, тогда и хрома то не было.
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|3.29, Аноним (29), 13:51, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как в таком случае работает сценарий, когда ты авторизуешься на едином сайте (типа auth.redhat.com) и в результате на всех ресурсах компании (разных доменах) остаешься авторизованным? Через OAuth что-ли?
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|4.33, Аноним (25), 13:56, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Если очередной домен увидит, что вы не авторизованы, он вас редиректнет на auth-сервер с определенными параметрами в GET, тот их прочитает, сверит со своей БД и редиректнет обратно, тоже с правильными параметрами, на основании которых установятся куки целевого домена (уже с его сервера).
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|5.34, Аноним (25), 13:57, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первичны, конечно, куки для домена auth-сервера, но при помощи такого волейбола их можно установить на любом домене компании, при условии взаимного доверия с auth-сервером.
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|3.38, хотел спросить (?), 14:06, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так для таких как ты там же целых 3 апи добавили
так что уж лучше по старинке... юзать FF и отрубить 3rd party куки
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|1.11, анонимно (?), 12:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а можно было бы оценивать время выполнения fingerprint-ного задания с сайта и при превышении некоего лимита (желательно рандомно плавающего в определенных рамках) прерывать его выполнение, не давая сайтам создать полноценный отпечаток?
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|2.18, Аноним (17), 13:14, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Chrome и хотят сделать Privacy Budget, это примерно оно и есть.
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|2.32, Аноним (29), 13:55, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Fingerprinting, насколько я понимаю, делается в том числе и через рассчет времени выполнения разных операций типа рендеринга WebGL или особенностей работы WebAssembly. Как тут прерывания помогут? 100 раз выполнил операцию - взял минимальное время, а прерывания очень сильно ухудшат производительность в случае нормального использования ресурса.
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|1.14, annomaus (?), 13:03, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прочитав мельком заголовок в ленте, сначала понял его как: "...Google намерен полностью прекратить в Chrome поддержку сторонних cookie отличных от cookie самого Google..."
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|3.67, Тфьу (?), 16:50, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навекрняка в гугле уже давно это обсуждают и черех пару лет выдвинут прорывную идею.
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|1.21, Аноним (21), 13:25, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все правильно, но забыли упомянуть сайты, которые не зарабатывают на показе рекламы (open-source софт без рекламы и википедию, openstreetmaps например). Как-будто весь мир держится на этом зле!
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|2.28, Аноним (25), 13:50, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И зачем им отслеживать пользователя?
Для SSO-аутентификации кросс-сайтовые cookies необязательны, можно делать через явный редирект. Это, в отличие от отслеживания, можно не скрывать от пользователя.
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|1.22, huec (?), 13:36, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Для определения категории интересов пользователя без проведения индивидуальной идентификации и без привязки к истории посещения конкретных сайтов"
Конечно, никто не подумал что мне например и нафиг не надо чтобы кто-то интересовался моими интересами и темболее отслеживал их.
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|2.30, Аноним (25), 13:52, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конечно, никто не подумал что мне например и нафиг не надо чтобы кто-то интересовался моими интересами и темболее отслеживал их.
С чего вы взяли, что хозяева интернета должны выполнять ваши пожелания?
Как потребитель, всё, что вы можете — это проголосовать ногами (уйти в гипертекстовый векторный Фидонет, например).
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|2.35, Аноним (29), 13:58, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, для параноиков появится плагин, который будет рандомизировать выдаваемые этим API значения.
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|3.36, Аноним (25), 14:02, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю, для противодействия параноикам, гугл и мозилла ограничат доступ к этим API для плагинов.
Конечно же, ради блага пользователей — нечего плагину иметь доступ к персональным данным. Вдруг он вас отслеживать будет?
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|5.44, ryoken (ok), 14:30, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так себе альтернативы. Про Ungoogled Chromium всякие помои писали, да и когда оно там последний раз обновлялось?
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|6.53, хотел спросить (?), 15:42, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так себе альтернативы. Про Ungoogled Chromium всякие помои писали, да и когда
> оно там последний раз обновлялось?
последние месяца 3 обновляется регулярно с выходом очередной залатаной дыры
перестал крешиться на на моем с сайте с анимациями
так что процесс идет и я этому рад... обычного хрома у меня больше нет
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|5.63, Аноним (6), 16:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот про и тп поподробнее. Легаси-браузеров всего-то с гулькин х...! Раз-два, да обсчитался. Ватерфокс далеко не лучший представитель ентого семейства. Хамелеон вечно в летаргическом сне вместе со своим предводителем. Симанка иногда просыпается, булькает спросонья, но этот престарелый комбайн уперся в стену квантума и не знает что делать. Кто ещё остался? Все знают. И да, все легаси-браузеры частенько затыкаются на современных (читай заскриптованных) сайтах. И приходится держать еще как минимум один, чтобы хорошо отрабатывал на любом материале. Заменялово сомнительное.
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|4.43, Аноним (29), 14:29, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну, а стринги-браузер пропатчит chromium и даже сделает специальную настройку дл... большой текст свёрнут, показать
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|5.58, Аноним (-), 16:17, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы как то резво отождествили себя любимого со всеми остальными пользователями. Думаю где то здесь кроется ошибка. ИМХО, таких как Вы, один на 100/1000/10000/... Конечно, может быть, что менее чем один на сто, но сильно сомневаюсь.
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|5.61, Аноним (6), 16:22, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О мама-мия! Как я отстал. Стринги браузер... Браузер трусы... Это ещё что? Для гомосеков?
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|1.41, Аноним (41), 14:10, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Телефонию уже отдали полностью в руки Apple & Google.
Осталось добить остатки рынка рекламы и личных данных, и наступит "всеобщее счастье".
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|2.68, НяшМяш (ok), 17:02, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Телефонию уже отдали полностью в руки Apple & Google.
Ещё нет. Ждём, когда симкарты не будут запускаться без приложения провайдера на смартфоне.
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|1.45, Аноним (45), 14:33, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Обычная практика - они научились следить за интернет-пользователями без кук и UserAgent'а и теперь давят конкурентов в зародыше.
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|1.46, Аноним (46), 14:43, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня прикалывает, когда разрабы современных говнобраузеров с многолетним опозданием интегрируют в свои корявые поделия сильно урезанный функционал давно существующих дополнений и преподносят это как некое нововведение и достижение.
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|1.49, Аноним (-), 15:31, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей.
Не смешите мои тапочки! ;)
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|2.62, Аноним (60), 16:27, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лиса же.
> Напомним, что в Firefox, начиная с выпуска 69, по умолчанию обеспечено игнорирование Cookie всех сторонних систем отслеживания перемещений.
Просто гугл решил более тонко подойти к вопросу индетификации пользователя. К слову, у меня third-party cookies давно отключены и ublock стоит, а гугл умудряется меня помнить, даже когда подчистишь все куки, удалишь профиль браузера и сменишь ip адресс (причём происходит это в Firefox, о, ирония). Хорошо видно на примере YouTube, где неделю может висеть "рекомендованное".
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|3.65, Аноним (6), 16:36, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лиса уж нигде выше 5% не поднимается. Кого она укусила?!
Давно это было, когда Лиса-то в фаворе была. Но с появлением Гуголя она сдулась. А сейчас ее вообще натянули на шишку. И гонора поубавилось.
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