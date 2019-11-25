В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS

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|1.1, Аноним (1), 12:34, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Джаваскрипту не место даже в первичном домене по дефолту. Но техника, конечно, изящная.
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|2.20, Студент (??), 13:36, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Объясните плз, щас на 2м курсе проходим веб-программирование, HTML, Java Script, CSS. Дали задание сделать простенький сайт на этих технологиях. Откуда столько хейта к Java Script? Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт. Как без него-то? И если он так плох (кстати, чем?), почему на лекциях об этом не говорят?
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|3.24, Аноним (24), 13:45, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Приложение под видом документа - это троян. То есть в магазинах например интерактивность уместна и ожидается, но его же везде пихают.
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|4.54, СеменСеменыч777 (?), 15:51, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в магазинах например интерактивность уместна
не нужна. список товаров - статика, описание товара - статика, картинки - статика, цены - статика (если клиент с айфона то наценить еще на 10% хехехе).
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|6.70, Аноним (70), 16:33, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шокирующие новости: чтобы отправить форму не нужен JS. Оставайтесь с нами и вы узнаете ещё много интересного из секретов древних.
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|5.68, Анони (?), 16:26, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и перезагружайте страницу каждый раз, возвращаясь в начало страницы/якоря.
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|3.27, DmA (??), 13:59, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Из вас похоже выращивают программистов, а не безопасников. Через javascript можно вытащить очень много данных о вашей системе, установленных шрифтах, размере экрана, уникальном отпечатке браузера, установленной ОС, установленных плагинах и много чего другого. Это с точки зрения приватности. С точки безопасного исполнения кода ситуация приблизительно такая-же, ваш компьютер могут заставить майнить биткоины и много чего другого, большинство проблем безопасности в браузерах из-за Javascript. Единственное место, где может быть место Javascript - это на каких-то доверенных сайтах(локальная сеть). В остальном месте, лучше, чтобы оно вовсе не работало.
Если из вас готовят веб-программистов, то лучше, чтобы два варианта сайта было как минимум, в том числе и без поддержки javascript.
Например, opennet.ru прекрасно работает и без поддержки javascipt в браузере!
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|4.37, Студент (??), 14:43, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так весь вопрос в том КАК использовать Java Script? Если мне не интересно собирать статистику или майнить, а делать просто сайт полезней и интерактивней, то проблемы нет?
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|5.47, Тфьу (?), 15:18, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проблема есть, т.к. браузеры по-умолчанию разрешают это все делать из жабаскрипта.
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|6.55, Студент (??), 15:51, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. злоумышленник может заюзать мой хороший код и сделать из него нехороший?
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|7.61, Аноним (61), 16:03, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Хороший" код денег не приносит. Этим страдают все веб-программисты, это касается в первую очередь всевозможных "магазинов" и "социальных" сетей. Доверчивые посетители просто не ждут такой подставы и попадаются. В мире слишком много людей с низкой социальной ответственностью. Но если это не сделаешь ты, это же сделает вон тот индус. Деньги правят миром.
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|4.52, НяшМяш (ok), 15:41, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот всё правильно написано, но это не ответ на вопрос "чем плох JavaScript как язык". Так-то если в браузер добавить возможность скриптовать странички на C++ (не WASM), то будут те же самые проблемы.
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|3.35, AlexYeCu_not_logged (?), 14:34, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт.
Динамичность на сайтах, как правило, не нужна: бесполезна и часто мешает. Интерактивность же хоть и бывает полезна, на часто её нужно значительно меньше, чем используется.
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|3.39, Vitto74 (ok), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В самом по себе JS нет ничего плохого. Хейтят его по тем же причинам, что и PHP. Из-за низкого порога вхождения на нём пишет очень много не самых умных людей, которые не обременяют себя глубокими размышлениями.
Например мне рассказывал один из прогеров как участвовал в собеседовании. Задачу создания простейшей формы входа пользователя соискатель решил с помощью кода на ReactJS. На вопрос как это сделать проще он ответить не смог, т.к. просто не представляет как страница может работать без JS, что такое html-форма и прочие вполне базовые вещи. Но почему то я уверен, что работу он найти сможет и будет палить из пушки по воробьям. А мы будем видеть много сайтов, которые жутко тормозят на среднем по мощности ПК.
По моему *личному* мнению изучение JS как первого языка программирования очень сильно расслабляет т.к. он прощает даже больше ошибок, чем PHP. На нем будет работать любая дичь, но не надо забывать, что "работает" и "работает правильно" это очень разные понятия.
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|3.40, Аноним (40), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Во-первых, эта динамика и интерактивность не всегда радует пользователя, а оче... текст свёрнут, показать
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|3.44, Аноним (44), 15:03, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Python - не нужен, тормозит и вообще GIL. Go - не нужен, поделка Google, нет дженериков. Rust - не нужен, разработчиков не найдешь, увеличивает срок разработки. PHP - не нужен, используют только быдлокодеры, дырявое говно. JS - не нужен, троянский конь, тормозит сайты. И т.д.
Сложно найти хоть одну новость на опеннете по ЯП или какой-то технологии, где бы местные эксперты не закидали ее говном и не было тонны хейта.
Выбирайте область в которой вы хотите заниматься разработкой и изучайте ЯПы которые лучше всего для этого подходят и поменьше обращайте внимание на местных комментаторов.
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|4.66, Аноним (61), 16:18, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда не слышу ничего плохого про ассемблер. Наверное потому что люди, которые в него могут, всё-таки повыше квалификацией чем чсвшные всем недовольные обезьянки.
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|5.69, Аноним (69), 16:28, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Языки программирования делятся на две категории: те, на которые все жалуются, и те, на которых никто не пишет.
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|6.76, Аноним (61), 16:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Языки программирования делятся на две категории: те, на которые все жалуются, и
> те, на которых никто не пишет.
О, это про лисп. Hackernews по-моему на лиспе, других применений не знаю. На эрланге популярный jabber сервер. Хм, на эликсир никто не жалуется, да и эрланг вроде популярен. И по-моему я не видел, чтобы жаловались на фортран (который сливает си в математике). А на ассемблере ведь всё-таки пишут, без него никуда сегодня.
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|3.57, Ordu (ok), 15:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откуда столько хейта к Java Script? Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт
Динамика и интерактивность может быть хорошо, но часто ими превращают сайт в такое г, что пользоваться невозможно. Отключение js в таком случае не всегда выход, потому что сайт может не грузить контент без js. js не всегда доступен -- всякие там lynx не умеют в js, а сайт не грузится без js. js может тормозить браузер, как cука. Короче причин достаточно.
> если он так плох (кстати, чем?), почему на лекциях об этом не говорят?
Я вижу три возможные причины. Они не взаимоисключающие и могут быть верны все три одновременно.
1. Потому что лекции не для того, чтобы сделать из тебя профессионала, лекции для того, чтобы сделать из тебя личинку профессионала. Вузовский курс больше ознакомительный, обзорный, там напихают много, но по верхам, чтобы ты мог бы осмысленно выбрать свою специализацию и начать её осваивать.
2. Потому что лекция посвящённая технологиям и лекция посвящённая осмысленному применению этих технологий могут быть разнесены во времени. Скажем первая на первом курсе, а вторая на четвёртом.
3. Потому что препод некомпетентен.
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|4.75, имя (ok), 16:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я вижу три возможные причины. Они не взаимоисключающие и могут быть верны
> все три одновременно.
Это всё можно дополнить и тотчас же сократить до:
4. «Забудь всё, чему тебя учили в вузе. Так, открывай терминал, ставь npm curl|sh-ем…» И поди переубеди делать толково, когда каждая фича нужна вчера и любой ценой, соседи по-другому писать не умеют, а сам ты только выпустился.
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|2.41, Аноним (41), 14:49, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Техника нихрена не изящная Владельцы сайтов с отслеживанием ведь добровольно ег... текст свёрнут, показать
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|1.2, Голубой гигант (?), 12:37, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ура! Теперь на опеннете, на джое, и много где ещё, где нет https, не будет рекламы на весь экран! У меня провайдер встраивает! Ростелеком и Теле2 4G, если кому-нибудь интересно. Если нажать "исследовать элемент", то Ростелекомовская реклама (а она у этих двух провайдеров разная) показывает "mail.ru ads", а теле2-шную не смотрел ещё. А Билайн, МТС и Мегафон не встраивают! Они там долбанулись что ли? Считают нас за овощей? А во времена интернета по карточкам такого не было, потому что все бы тогда таких провайдеров "послали"!
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|2.18, Аноним (40), 13:32, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А Билайн, МТС и Мегафон не встраивают!
Мегафон - ещё как встраивает! Megafon.pro у меня в кастомных фильтрах ублока с первых дней использования "очень сильного интернета самого быстрого мобильного".
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|3.23, Аноним (40), 13:45, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот ещё нашёл в черновиках почты (щас на другой машине сижу, свежего списка нет под рукой):
mobilebanner.ru
traftaxi.eu
podpiskipro.ru
redirdomain.ru
wapimperia.pw
m0bportal.biz
countad.ru
relap.io
redirectim.xyz
Мегафон использует их для провоцирования "премиум-кликов" и списания денег со счёта.
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|2.51, ilyafedin (ok), 15:36, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эмм, мегафон встраивают. Добавляют в head сайтов без https скрипт с *.mobilebanner.ru.
Проявляется только на телефонах/планшетах в виде закрываемой рекламы, показывающейся на весь экран. Проверка на девайс происходит где-то в самом скрипте по размеру экрана, потмоу что если увеличить масштаб на ноутбуке, тоже начинает показываться (а еще uMatrix прекрасно это дело блочит).
Например, самый очевидный пример, на чем можно проверить - 4pda. У них https опционален и народ тупо не отличает рекламу меговна от 4pda'вской.
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|1.3, timur.davletshin (ok), 12:37, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да, есть такая бодяга. Lenta.ru её использует. Но это лечится umatrix referrer-spoof'ом на домен lenta.ru или другой любой. Если это будет из коробки, то только плюс!
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|2.11, Аноним (11), 13:00, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не очень понял, а как referrer-spoof лечит проблему?
Даже если лечит, то проблем с такими настройками, получается, не было?
network.http.referer.XOriginPolicy = 2
network.http.referer.XOriginTrimmingPolicy = 2
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|3.21, timur.davletshin (ok), 13:37, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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referrer-spoof ломает отслеживание на стороне сервера. В случае с рекламой яндекса это ломает выдачу. Они стали это юзать уже около года, всех деталей не помню уже, долго копался, как это побороть. Но там достаточно интеллектуально всё сделано. Там и рандомизация тегов и имён. Просто так его не заблокируешь уже. Можно сказать, что это новое слово в онлайн-рекламе и слежке.
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|1.5, Total Anonimus (?), 12:45, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Теперь пиратским сайтам , использующим субдомены для обхода блокировок , достанется . Роскомпозор одобряет .
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|2.9, 00 (?), 12:55, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как связаны блокировки ркн и резолвинг cname для получения реального адреса?
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|3.49, Total Anonimus (?), 15:28, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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skachatbesplatno.tut - заблокирует ркн , а b29.skachatbesplatno.tut , который для обхода блокировки - ubo .
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|1.8, th3m3 (ok), 12:54, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Что-то не нашёл в расширенных настройках параметра cnameAliasList. Если самому добавлять - удаляется.
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|2.12, Аноним (12), 13:03, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через штатный механизм мозиллы сейчас доступна только версия 1.24.0.
Фича реализована в версии 1.24.2, которая есть только на сайте проекта.
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|3.17, Аноним (11), 13:10, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1.24.2 обновился через штатный механизм. то же самое. может в firefox esr дело?
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|5.78, Аноним (61), 17:04, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В штатном из "магазина" дополнений ещё нет. Это ты просто наверное поставил
> с github его когда-то.
Что значит "нет", если ещё вчера прилетела? У тебя тоже security.OCSP.require включена и провайдер кривой mitm устраивает?
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|3.30, th3m3 (ok), 14:17, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Через штатный механизм мозиллы сейчас доступна только версия 1.24.0.
> Фича реализована в версии 1.24.2, которая есть только на сайте проекта.
Вроде у меня штатная версия. Во всяком случае, пишет что версия 1.24.2.
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|1.25, Аноним (24), 13:48, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если сайт сам является источником гадости, то на нём нужно отключить скрипты или вообще перестать туда заглядывать.
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|3.58, user90 (?), 15:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> пикабу
и даже не понять, наброс это или сей комментатор действительно лох?))
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|1.26, Аноним (26), 13:52, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> владельцы сайтов, желающие разместить код для отслеживания или показа рекламы, создают в DNS отдельный поддомен...
И вместо того, чтобы пинать таких владельцев, которые злонамеренно портят свои сайты и подло предают своих пользователей, мы будем тихо исправлять их сайты блокировщиками.
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|2.71, Аноним (71), 16:35, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя нет никаких рычагов давления над владельцами сайтов, гений
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|2.29, . (?), 14:13, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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uBlock-user commented 14 days ago
Will this be applied in uMatrix too ?
@gorhill
gorhill commented 14 days ago
Yes.
то есть в нынешнем виде - нет, ждите обновление.
А пока просто не ходите на "liberation.fr" (ух, название-то какое)
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|2.45, Аноним (45), 15:06, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так в uMatrix сам можешь выбрать с каких сайтов что грузить. Разве не так?
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|3.56, DmA (??), 15:54, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто по умолчанию в юматрикс заблокирован весь контент с третьих сайтов, было удобно, гадости мало какой проскакивало. В случае размещения рекламы на этом же поддомене, но на ip адресах рекламных сетей, будет проскакивать много чего.
Следующий шаг рекламщиков и владельцев сайтов - это размещение всех сайтов на серверах рекламщиков...
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|4.63, Аноним (61), 16:11, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддомены обычно разрешены. Поэтому часто приходится блокировать части сайта в umatrix: js, css, и прочее такое, довольно сложно добиться, чтобы сайт после этого ещё и работал. В особо запущенных случаях зловредные скрипты размещают в одном домене со скриптами, необходимыми для работы сайта.
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|1.31, user90 (?), 14:22, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только "* * 3p block" и белый список! Уже так давно, что аж вздрагиваю от прочих юзерских браузеров и того, что в них всплывает-мигает-бегает и прыгает)))
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|3.53, user90 (?), 15:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык не факт, что у меня и основной домен будет в белом списке ;) Ну а если я действительно пользуюсь сервисами данного сайта -> нужны их скрипты, тогда о чем разговор? Имеют право отслеживать и вести свою аналитику.
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|1.33, Аноним (33), 14:30, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Молодцы!
Жаль, в версию для PaleMoon (и других XUL-based) уже не добавят =(
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|2.46, . (?), 15:13, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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туда для начала придется ресолвинговый апи добавить.
Насколько я понимаю, его в xul нет.
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|3.64, Аноним (61), 16:12, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хоть какая-то польза от фф. А на недофорки от неадеквашек пофиг.
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|1.34, KonstantinB (ok), 14:33, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для Chrome проверка CNAME не может быть добавлена, так как API dns.resolve() доступен только для дополнений в Firefox и не поддерживается в Chrome.
Как вариант - DNS over HTTPS, штук 5 публичных резолверов есть.
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|3.48, Аноним (48), 15:28, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю комментатор имел ввиду что плагин в гуглобраузере может вместо API dns.resolve() использовать обращение к DNS через HTTP
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|2.72, Аноним (71), 16:39, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Резолвинг через апи, очевидно, подразумевает какой-никакой кеш, если не браузерный, то какой-нибудь локальный dnsmasq. Doh нивелирует то и то, это 100% еще один запрос. +тормоза
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|1.43, Аноним (43), 15:03, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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uBo уже перестал обновляться в магазине хрома?
Там до сих пор старая версия лежит.
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|2.65, Аноним (61), 16:15, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Umatrix тоже старый. Там раньше была ещё девелоперская ветка в сторе, но гугл её забанил.
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