В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS

2.20 , Студент ( ?? ), 13:36, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Объясните плз, щас на 2м курсе проходим веб-программирование, HTML, Java Script, CSS. Дали задание сделать простенький сайт на этих технологиях. Откуда столько хейта к Java Script? Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт. Как без него-то? И если он так плох (кстати, чем?), почему на лекциях об этом не говорят?

3.24 , Аноним ( 24 ), 13:45, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Приложение под видом документа - это троян. То есть в магазинах например интерактивность уместна и ожидается, но его же везде пихают.

4.54 , СеменСеменыч777 ( ? ), 15:51, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в магазинах например интерактивность уместна не нужна. список товаров - статика, описание товара - статика, картинки - статика, цены - статика (если клиент с айфона то наценить еще на 10% хехехе).

5.60 , Аноним ( 60 ), 16:01, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – поиск по параметрам и оформление заказа

6.70 , Аноним ( 70 ), 16:33, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шокирующие новости: чтобы отправить форму не нужен JS. Оставайтесь с нами и вы узнаете ещё много интересного из секретов древних.

5.68 , Анони ( ? ), 16:26, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и перезагружайте страницу каждый раз, возвращаясь в начало страницы/якоря.

3.27 , DmA ( ?? ), 13:59, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Из вас похоже выращивают программистов, а не безопасников. Через javascript можно вытащить очень много данных о вашей системе, установленных шрифтах, размере экрана, уникальном отпечатке браузера, установленной ОС, установленных плагинах и много чего другого. Это с точки зрения приватности. С точки безопасного исполнения кода ситуация приблизительно такая-же, ваш компьютер могут заставить майнить биткоины и много чего другого, большинство проблем безопасности в браузерах из-за Javascript. Единственное место, где может быть место Javascript - это на каких-то доверенных сайтах(локальная сеть). В остальном месте, лучше, чтобы оно вовсе не работало.

Если из вас готовят веб-программистов, то лучше, чтобы два варианта сайта было как минимум, в том числе и без поддержки javascript.

Например, opennet.ru прекрасно работает и без поддержки javascipt в браузере!

4.37 , Студент ( ?? ), 14:43, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Так весь вопрос в том КАК использовать Java Script? Если мне не интересно собирать статистику или майнить, а делать просто сайт полезней и интерактивней, то проблемы нет?

5.47 , Тфьу ( ? ), 15:18, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проблема есть, т.к. браузеры по-умолчанию разрешают это все делать из жабаскрипта.

6.55 , Студент ( ?? ), 15:51, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Т.е. злоумышленник может заюзать мой хороший код и сделать из него нехороший?

7.59 , Аноним ( 60 ), 15:59, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://onpon4.github.io/articles/kill-js.html

http://blog.danieljanus.pl/2019/10/07/web-of-documents/

7.61 , Аноним ( 61 ), 16:03, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Хороший" код денег не приносит. Этим страдают все веб-программисты, это касается в первую очередь всевозможных "магазинов" и "социальных" сетей. Доверчивые посетители просто не ждут такой подставы и попадаются. В мире слишком много людей с низкой социальной ответственностью. Но если это не сделаешь ты, это же сделает вон тот индус. Деньги правят миром.

4.52 , НяшМяш ( ok ), 15:41, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот всё правильно написано, но это не ответ на вопрос "чем плох JavaScript как язык". Так-то если в браузер добавить возможность скриптовать странички на C++ (не WASM), то будут те же самые проблемы.

3.35 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:34, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт. Динамичность на сайтах, как правило, не нужна: бесполезна и часто мешает. Интерактивность же хоть и бывает полезна, на часто её нужно значительно меньше, чем используется.

3.38 , Аноним ( 38 ), 14:43, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Углеводы есть вредно, от них толстеют.

3.39 , Vitto74 ( ok ), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – В самом по себе JS нет ничего плохого. Хейтят его по тем же причинам, что и PHP. Из-за низкого порога вхождения на нём пишет очень много не самых умных людей, которые не обременяют себя глубокими размышлениями.

Например мне рассказывал один из прогеров как участвовал в собеседовании. Задачу создания простейшей формы входа пользователя соискатель решил с помощью кода на ReactJS. На вопрос как это сделать проще он ответить не смог, т.к. просто не представляет как страница может работать без JS, что такое html-форма и прочие вполне базовые вещи. Но почему то я уверен, что работу он найти сможет и будет палить из пушки по воробьям. А мы будем видеть много сайтов, которые жутко тормозят на среднем по мощности ПК.

По моему *личному* мнению изучение JS как первого языка программирования очень сильно расслабляет т.к. он прощает даже больше ошибок, чем PHP. На нем будет работать любая дичь, но не надо забывать, что "работает" и "работает правильно" это очень разные понятия.

3.40 , Аноним ( 40 ), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Во-первых, эта динамика и интерактивность не всегда радует пользователя, а оче... 3.44 , Аноним ( 44 ), 15:03, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Python - не нужен, тормозит и вообще GIL. Go - не нужен, поделка Google, нет дженериков. Rust - не нужен, разработчиков не найдешь, увеличивает срок разработки. PHP - не нужен, используют только быдлокодеры, дырявое говно. JS - не нужен, троянский конь, тормозит сайты. И т.д.

Сложно найти хоть одну новость на опеннете по ЯП или какой-то технологии, где бы местные эксперты не закидали ее говном и не было тонны хейта.

Выбирайте область в которой вы хотите заниматься разработкой и изучайте ЯПы которые лучше всего для этого подходят и поменьше обращайте внимание на местных комментаторов.

4.66 , Аноним ( 61 ), 16:18, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда не слышу ничего плохого про ассемблер. Наверное потому что люди, которые в него могут, всё-таки повыше квалификацией чем чсвшные всем недовольные обезьянки.

5.69 , Аноним ( 69 ), 16:28, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Языки программирования делятся на две категории: те, на которые все жалуются, и те, на которых никто не пишет.

6.76 , Аноним ( 61 ), 16:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Языки программирования делятся на две категории: те, на которые все жалуются, и

> те, на которых никто не пишет. О, это про лисп. Hackernews по-моему на лиспе, других применений не знаю. На эрланге популярный jabber сервер. Хм, на эликсир никто не жалуется, да и эрланг вроде популярен. И по-моему я не видел, чтобы жаловались на фортран (который сливает си в математике). А на ассемблере ведь всё-таки пишут, без него никуда сегодня.

3.57 , Ordu ( ok ), 15:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откуда столько хейта к Java Script? Он же добавляет динамики и интерактивности на сайт Динамика и интерактивность может быть хорошо, но часто ими превращают сайт в такое г, что пользоваться невозможно. Отключение js в таком случае не всегда выход, потому что сайт может не грузить контент без js. js не всегда доступен -- всякие там lynx не умеют в js, а сайт не грузится без js. js может тормозить браузер, как cука. Короче причин достаточно. > если он так плох (кстати, чем?), почему на лекциях об этом не говорят? Я вижу три возможные причины. Они не взаимоисключающие и могут быть верны все три одновременно. 1. Потому что лекции не для того, чтобы сделать из тебя профессионала, лекции для того, чтобы сделать из тебя личинку профессионала. Вузовский курс больше ознакомительный, обзорный, там напихают много, но по верхам, чтобы ты мог бы осмысленно выбрать свою специализацию и начать её осваивать. 2. Потому что лекция посвящённая технологиям и лекция посвящённая осмысленному применению этих технологий могут быть разнесены во времени. Скажем первая на первом курсе, а вторая на четвёртом. 3. Потому что препод некомпетентен.

4.75 , имя ( ok ), 16:58, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я вижу три возможные причины. Они не взаимоисключающие и могут быть верны

> все три одновременно. Это всё можно дополнить и тотчас же сократить до: 4. «Забудь всё, чему тебя учили в вузе. Так, открывай терминал, ставь npm curl|sh-ем…» И поди переубеди делать толково, когда каждая фича нужна вчера и любой ценой, соседи по-другому писать не умеют, а сам ты только выпустился.

2.41 , Аноним ( 41 ), 14:49, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Техника нихрена не изящная Владельцы сайтов с отслеживанием ведь добровольно ег...