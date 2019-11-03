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В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin

03.11.2019 10:51

Компания Google начала тестирование третьей редакции манифеста Chrome, нарушающей работу многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Поддержка нового манифеста, который определяет возможности и ресурсы, предоставляемые дополнениям, добавлена в экспериментальные сборки Chrome Canary. Новый манифест разработан в рамках инициативы по усилению безопасности, конфиденциальности и производительности дополнений (основной целью является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений).

Манифест пока находится на стадии раннего альфа-тестирования, не является окончательным и добавлен, чтобы дать разработчикам возможность начать экспериментировать и адаптировать свои дополнения. Активация нового манифеста ожидается в следующем году. Время прекращения поддержки второй редакции манифеста пока не определено. Для упрощения миграции дополнений на новый манифест подготовлен проверочный список, включающий изменения, на которые следует обратить внимание разработчикам дополнений.

Напомним, что основное недовольство новым манифестом связано с прекращением поддержки блокирующего режима работы API webRequest, который будет ограничен режимом только для чтения. Исключение будет сделано лишь для редакции Chrome для предприятий (Chrome for Enterprise), в которых поддержка API webRequest будет сохранена. Компания Mozilla решила не следовать за новым манифестом и сохранить в Firefox возможность полного использования API webRequest.

Вместо API webRequest для фильтрации контента в новом манифесте предложен декларативный API declarativeNetRequest. Если API webRequest позволял подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик, новый API declarativeNetRequest предоставляет доступ к готовому универсальному встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

В новом манифесте также представлены и другие изменения, влияющие на совместимость с дополнениями. Среди них:

  • Переход к выполнению Service workers в форме фоновых процессов, что потребует от разработчиков изменения кода некоторых дополнений.
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта.
  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ).
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код).


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Mozilla не станет переносить все ограничения API WebExtensions из нового манифеста Chrome
  3. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  4. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  5. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  6. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, manifest
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  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +35 +/
    Другими словами Google приступил к третьей стадии собственных похорон. Поприветствуйте их.
    Очень жаль что все остальные "хромоноги" повторяют за ними эту ошибку.
     
     
  • 2.3, Kido (ok), 11:54, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Не выдавай желаемое за действительное. Тех, кто ставит всякие адблоки исчезающе мало из всей массы юзеров хрома. Теми, кто узнает об этой новости вообще пренебречь ибо погрешность.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:23, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы. И это «исчезающе мало»? Хотя популярность хрома это конечно не убьёт, но гики определённо больше не будут рекомендовать хром неопытным пользователям.
     
     
  • 4.22, Kido (ok), 12:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    25 из этих 30 просто перейдут на хромовский блокировщик или на совместимый.
     
  • 4.51, Аноним84701 (ok), 13:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы.

    По чьей? Цифры сильно разнятся.
    Ну и цель гугла, вроде как, совсем не "запретить все-все-все блокировщики".

    Ведь избыток рекламы в любом случае "обесценивает" отдельный ролик-баннер-ссылку, вынуждая "сражаться" за внимание посетителя (который и без блокировщиков навострится игнорировать большую часть) и рискуя получить другой вариант адблокера, только уже на уровне ОС/прокси.

    А вот если оставить только умеющие блокировать "неправильную" (т.е. от которой гуглу светит только фига с маслом) рекламу и пропускать редкую (и поэтому ценную) "правильную" …
    Все по заветам "не можешь предотвратить – возглавь!"

     
     
  • 5.87, SOska (?), 15:10, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать
     
     
  • 6.128, Аноним84701 (ok), 16:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать

    Вы опоздали.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46415
    > Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
    > 20.04.2017 09:59
    > По данным издания The Wall Street Journal, полученным через неофициальные каналы, компания Google планирует добавить в настольную и мобильную версии Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы. Блокировке могут подвергнуться некоторые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого. Окончательно решение по внедрению данной возможности ещё не принято и детали реализации могут измениться.

    Ну и (не иначе как случайное совпадение!):
    "приемлимая/неприемлимая" реклама:
    https://www.betterads.org/
    > members: ...  Facebook, Google, Microsoft ...

     
  • 4.73, Аноним (73), 14:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука. Где теперь эта опера?
     
     
  • 5.94, zzz (??), 15:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программы, не портированные на линукс, обречены на вымирание. Примеров полно: MS Office, CorelDraw, Adobe Premiere, я уж не говорю про игры.
     
     
  • 6.139, аномнез (?), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты вышел из контекста. Речь о браузерах - то, что ставят "гики" всем своим знакомым. перечисленных тобой ненужностей никогда небыло на линуксе и люди, которые этим пользуются не просят знакомых поставить это себе. Ну а из игр - из последнего, феникс-пойнт нехило пострадал репутацинно, когда сказал что не выйдет на линуксе.
     
  • 5.99, Аноним84701 (ok), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей
    > линука. Где теперь эта опера?

    Это да. А вот та же Нокия никогда не могла заинтересовать меня!
    Номерной аноним предпочитал сначала Сименс, а потом, разочаровавшись, LG!
    Ну и где теперь эта ваша Нокия (и Сименс мобайл), а?!
    Хром кстати, тоже никогда не мог заинтересовать меня (тыкал всерьез в 2010-11). Так что, дорогие фанаты и просто пользователи Хрома, готовьтесь 😈

     
  • 5.119, Аноним (119), 16:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Где теперь эта опера?

    А где теперь этот линукс? Сильно выше процента на десктопах за 20 лет вырос, а? А? А? Я не слышу! Отвечай твердо и четко!

     
     
  • 6.133, Аноним (133), 16:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А ответить придётся. Он на...уй ни кому не уперся. попробовав разок все опять переходят на Винду.
    Ибо неудобно.
     
     
  • 7.145, аномнез (?), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как ты тут окзался, на этом сайте? человек, который не может отличить Linux от DE
     
  • 6.138, istepan (ok), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас все в телефонах втыкают.
     
  • 6.143, аномнез (?), 16:25, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    96,5 процетов интернета - линукс. подовляющая часть смартфонов - линукс. он везде! от кофеварок, до космических станций
     
  • 5.146, soarin (ok), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука

    Какой-то бред. Понимаю, что тут любят альтернативные истории...
    У Opera была основная фишка с Presto – лёгкая портируемость. Даже под QNX была.

    Во многом это и стало большими трудностями при переходе в эру на новый и более тяжёлый веб. Когда для борождения веба использование GPU стало чуть ли необходимостью. И вот у разработчиков всё валится, а там сбоку соблазняет готовый и опенсорсный хромиум.

     
     
  • 6.149, аномнез (?), 16:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нет, это не бред, вот начало конца оперы:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/90683.html
     
     
  • 7.151, soarin (ok), 16:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да нет, это не бред, вот начало конца оперы

    Да, это бред. Потому что ты пишешь про Opera после переезда на Chromium.
    А первая версия такая была (та самая 14-ая), что толку от неё по сравнению с Chromium вообще около нуля.
    И смысла выкатывать эту перекрашку под линуксы тоже не было никакого.

     
  • 3.69, Аноним (69), 14:19, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Именно. Мой знакомый, юзающий хром, принципиально не ставит никаких блокировщиков. Ибо "ломает сайты, я в инете не чтобы заглушки смотреть".
     
     
  • 4.137, Аноним (137), 16:20, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Идеальный гуглораб
     
     
  • 5.186, Аноним (69), 19:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он просто раб по менталитету. Без всяких "гугло".
     
  • 3.101, Onanim (?), 15:39, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мало - не мало, однако достаточно, чтобы гуголю припекло настолько, чтобы начать совать палки в колеса
     
  • 2.5, Нанобот (ok), 11:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Иксперды опеннета объявили гуглукапец
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что там за капец, но за себя - ящики гмыла удалил, гугл в блэклистах. С яндексом то же самое сделал. Просто не нужно это кушать и должно что-то случится, не?
     
     
  • 4.59, Нанобот (ok), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой демарш уменьшил количество пользователей гугла где-то на 0,0000001%. даже если всем опеннетом отказаться, процент увеличится (половина ноликов уйдет)...и всё равно останется на уровне статистической погрешности
     
     
  • 5.76, Урри (?), 14:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что этот 0,0000001% тянет за собой очень много. Начиная с того что я, например, тяну как минимум 20 человек, которых еще в прошлом году снял с хрома. А они в свою очередь тоже рекомендуют "мне знакомый айтишник советовал"..
    Далее - дополнения. Этот 0,0000001% пишет дополнения, которые ставят пользователи. Ну и т.д. и т.п.
     
     
  • 6.116, Аноним (69), 15:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство дополнений хрома - мусор. А "полезные" гугл и сам напишет - деньги есть.
     
  • 5.89, SOska (?), 15:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну если будет поменьше таких как ты и побольше таких как он тооо процентное соотношение может изменится капрдинально
     
     
  • 6.147, dimqua (ok), 16:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее будет больше тех, кто "выбирает Яндекс" или ещё какое дерьмо.
     
  • 4.60, IRASoldier_registered (ok), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >не нужно это кушать и должно что-то случится, не?

    Не, не должно. Потому что "активистов", которые удалят и заблэклистят - явно будет даже не 1% и не 0,1%, а ещё меньше. Борьба за хорошее дело - дело хорошее, никто не спорит. Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия.

     
     
  • 5.150, dimqua (ok), 16:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия.

    Что-то я не вижу, чтобы большинство пользователей искало какой-то компромисс, оно вообще никаких проблем с использованием Google (например) не испытывает.

     
  • 4.110, Корец (?), 15:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какую почту юзаешь вместо?
     
     
  • 5.121, Аноним (119), 16:01, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mail.ru, что ж еще-то?
     
  • 5.196, Аноним (-), 19:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильную. там даже пароль восстановить нельзя. с клиентами можно, вэб-морда на раундкубе есть. можно оплачивать, а можно и нет. пока всё устраивает
     
  • 3.134, Аноним (133), 16:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гуглу на икспердов положить. Большой прибор.
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 12:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >к третьей стадии

    К третьей из семисот пятидесяти четырёх тысяч двухсот тридцати двух стадий.

     
  • 2.15, gogo (?), 12:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они фактически монополисты. Могут позволить себе творить, что вздумается.
    Теперь ситуация "чем хуже - тем лучше". Чем сильнее оборзеет гугл, тем больше шансов, что его пошлют на фиг.
     
     
  • 3.30, CrazyAlex (?), 13:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт уже был монополистом, не помогло
     
     
  • 4.43, A.Stahl (ok), 13:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты про IE? Это была случайная монполия. Абсолютно Микрософту не нужная и не интересная. И когда она стала заканчиваться, то Микрософт и пальцем о палец не ударил чтобы спасти IE.
     
  • 3.54, Аноним (53), 13:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монополисты чего?
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:50, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ох уж эти иксперты, верующие в "гуглокапец", из той же оперы видимо, что и "виндекапец" 😂

    Корпорациями управляет биомассы, большинство населения планеты, как они скажут, так и будет, а они ничего не скажут, значит будет так, как есть - закручивание гаек.

     
     
  • 3.136, Аноним (133), 16:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миллионы мух не могут ошибаться.
     
  • 3.154, dimqua (ok), 16:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпорациями управляет биомассы

    Скорее наоборот, но суть одна.

     
  • 2.71, Total Anonimus (?), 14:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело не только в рекламе , просто автор ubo громчех и непечатнее всех шумел . Прочитайте весь список - очень многие расширения нельзя переделать , а которые можно - замучаешься постоянно разрешения давать . Хром станет таким - каким его в анекдотах описывают .
     

     ....большая нить свёрнута, показать (44)

  • 1.4, Аноним (-), 11:57, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Сегодня браузер без ublock нужен только совсем тупым.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Коих, по известному правилу, 95%. Нет, деточка, это не с ними что-то не так. Что-то не так с тобой, ибо норма - это всё равно, что большинство.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 12:35, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Большинство - толпа следующая за хитрыми и ловкими, далеко не порядочными лидерами. Думать и анализировать происходящее умеют немногие.
     
     
  • 4.18, Анонымоус (?), 12:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вот Вы походя раскрыли главную тайну демократии.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 12:59, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамкиного меритократа порвало
     
  • 5.84, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём вышеотписавшиеся по умолчанию включают себя в умные 5%. Наивные...
     
  • 3.90, SOska (?), 15:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миллионы мух не ошибаются
     
  • 3.160, Аноним (160), 17:10, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Коих, по известному правилу, 95%. Нет, деточка, это не с ними что-то не так. Что-то не так с тобой, ибо норма - это всё равно, что большинство.

    Ты так говоришь, будто это что-то плохое.

     
  • 3.162, Аноним (160), 17:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >меньше 20% людей обладают полноценным понятийным мышлением

    https://www.b17.ru/blog/ponyatiynoe_mishlenie/

     
     
  • 4.167, soarin (ok), 17:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ponyatiynoe_mishlenie

    Минуту не мог распарсить в ссылке.. Чего-то там pony at...

     
     
  • 5.191, Anonim (??), 19:35, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    O, vi govorite po-angliyski? Mgimo finished?
     
  • 2.135, Аноним (135), 16:15, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще Adblock для Openwrt для нежелающих переезжать с кактуса на Firefox/Palemoon.
     
     
  • 3.152, anonymous (??), 16:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть еще Adblock для Openwrt для нежелающих переезжать с кактуса на Firefox/Palemoon.

    Он умеет https перехватывать?

     
     
  • 4.155, dimqua (ok), 16:51, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он работает на уровне DNS.
     
     
  • 5.182, anonymous (??), 18:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он работает на уровне DNS.

    то есть бесполезен. На уровне dns и новый API хромиума работать может.

    Эх, жаль никак не выходит состыковать squid (который умеет проксировать https) и privoxy (который умеет фильтровать).

     

  • 1.6, Холодильник (?), 12:01, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подскажите, когда была последняя хорошая новость про Chrome в этом году?
     
     
  • 2.130, Аноним (133), 16:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром ещё жив.
     
     
  • 3.193, Anonim (??), 19:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь была о хорошей новости.
     

  • 1.7, Холодильник (?), 12:03, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Почему ни Chrome ни Мозилла не могут наконец оставить в покое пользователей, разработчиков дополнений, и заняться, наконец, ну хотя бы оптимизацией потребления памяти и багфиксами?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Потому что для второго нужны дорогостоящие системные программисты, а для первого хватит студентов-практикантов и гендерно-нейтральных маркетологов.
     
     
  • 3.46, Твой Отец (?), 13:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже хочу стать гендерно-нейтральным системным программистом, создающим систему многофакторного анализа поведения пользователей опеннета, с целью организации мероприятий в рамках политики негативной евгеники.
     
  • 3.91, SOska (?), 15:15, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо дорогостоящих, хватит просто вменяемых
     
     
  • 4.104, пох. (?), 15:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вменяемого невозможно убедить работать на гугль.
    Только деньгами. Причем их придется заплатить больше чем какой-нибудь нормальной компании на противоположном побережьи.

    Поэтому имеем индусских гастарбайтеров, китайцев и мексов, привыкших круглое таскать и плоское катать.

    Но корпорация зла - microsoft, смотри не перепутай!

     
     
  • 5.156, dimqua (ok), 16:54, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но корпорация зла - microsoft, смотри не перепутай!

    Обе. И не только они.

     
  • 2.14, Аноним (23), 12:36, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потомучто это бизнес, детка ;)
    P.S. Продолжай верить в "дедов морозов", безкорыстных и несущих праздник жизни в твою жизнь 😂
     
     
  • 3.36, CrazyAlex (?), 13:16, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как бы мозилла этими игрищами свою пользовательскую базу-уничтожила. Хром вполне может оказаться следующим - говорят, тот же эдж новый неплох, а впарить его майкрософту не сложно
     
     
  • 4.74, iPony129412 (?), 14:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У мозилы эти игрища не причём.
    Ну не будет сидеть пользователь на тормозном браузере из-за того, что там вимператор есть.
     
     
  • 5.118, Аноним (69), 15:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но тормозной браузер - это хром.
     
  • 5.157, dimqua (ok), 16:57, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже нет, и он уже не тормозной. :-)
     
     
  • 6.168, soarin (ok), 17:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечательно.

    Вот ещё довольно прикольно https://mozillagfx.wordpress.com/2019/10/22/dramatically-reduced-power-usage-i

    А вот теперь, когда Firefox не стыдно поставить рядом с Chromium-ными, то достаточно же сказать "ух-ты, ах-ты, давайте обратно!". И всё - сразу побежали.

     
  • 6.171, ан (?), 18:06, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стареньком Атлон 64 3200+ с 2Г озу лиса гораздо быстрее бинарного хрома. Правда лиса собрана из сырцов.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На 8 ядерном процессоре и 16 Гб ОЗУ пека не тормозит же ну и ладно, там сейчас основная цель не переманивать пользователей, а расширять приток денег.
     
     
  • 3.56, Анони (?), 13:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня LTE-модем, когда траф рекламы больше контента, ещё и с запуском какого-нить видео, это перебор.
    Яндекс и Нугл предлагает отключение рекламы через подписку, это же вымогательство, т.к. ну никогда я не ходил по рекламе в поиске чего-то, не выгодно мне показывать, тока сервер отдачи грузить, всё равно не кликну.
     
  • 2.63, Аноним (63), 14:04, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, мозилла и начала полностью перерабатывать свой браузер с целью увеличения быстродействия. И у них это получилось. Вы, конечно, по малолетству не помните, но в середине нулевых фокс НУ ОЧЕНЬ сильно тормозил. Заходишь на какой-нибудь хабр с парой десятков комментов, а у тебя позтоянные фризы не только сайта, но и интерфейса браузера.
     
     
  • 3.75, iPony129412 (?), 14:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не помню как там в нулевых фурифокс был.
    Даже с трудом смогу вспомнить, какой нетскейп был... Вроде иконка руля, а чего и как там уже совсем не помню.

    Нов тормоз фурифокс из недалёкого прошлого этак до 50-ой версии я помню отлично.

     
     
  • 4.158, dimqua (ok), 17:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Firefox был второй-третьей версии, то и тормозить в вебе было нечему, не было тонны скриптов на сайтах и т.п.
     
     
  • 5.177, пох. (?), 18:36, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда Firefox был второй-третьей версии, то и тормозить в вебе было нечему

    чего ж тогда ТАК тормозило-то, ась?

    И современная поебда - она не от того, что охренеть-как-все-переписали-на-ненужноязычок, а от того что научились жрать не единственный p4 celeron, на котором у меня тормозила третья тормозила (и по прежнему тормозит, он вот, все еще рядом стоит и можно убедиться - и сайт 2003го года у меня для этого найдется), а шестидесятичетырехядерные ксеоны.

    При этом хромог был быстрее тогда, на том соплероне, и он быстрее сейчас - хотя и тоже научился жрать все ядра и еще пожалуйста оперативки пару терабайт, чтобы как-то угнаться за тем самым вебом, который его же разработчики и породили.

     
     
  • 6.183, Аноним (183), 19:01, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От однопоточности. UI, который ждёт завершения выполнения скриптов на странице, это было «божественно».
     
  • 3.117, Аноним (117), 15:57, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  конечно, по малолетству не помните, но в середине нулевых фокс НУ ОЧЕНЬ сильно тормозил.

    Ахаха, вчерашний школьничек решил понтануться малолетством. Некоторые из присутсвующихи нетшкаф застали, и сборки Мх версий, и последующей мозилла сьют. И не напрягало никого происходящее, только таких вот смузихлебов. Потому что функционал был превосходен.

     
  • 2.129, Аноним (133), 16:06, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А им оно надо?!
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:16, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опера уже на готове
     
     
  • 2.20, Богдан Помазан (?), 12:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Brave
     
     
  • 3.80, Урри (?), 14:57, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    постоянные фризы
     
     
  • 4.102, провоцирование (?), 15:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вранье
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В идеале ей нужно включить хоть какую-то пиар-кампанию на эту тему.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:44, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не будет ublock в хроме, не будет хром никому нужен. благо есть и другие альтернативы.
     
     
  • 2.127, Аноним (133), 16:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Благо. Но их нет. Весь контент сейчас делается под хром.
    Начинают появляться сайты, которые не работают ни на чем, кроме как на хромом. И никакие костыли не помогают. Се-ля-ви.
     

  • 1.17, Аноним (16), 12:45, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    забанят ублок у эджа от мелгомягких появится шанс опять занять лидерство на рынке браузеров. главное непрофукать это, как это умеют мелгомягкие.
     
  • 1.19, th3m3 (ok), 12:45, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Отличная новость! Ждём всех в Firefox ;)
     
     
  • 2.34, Аноним (29), 13:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На Винде да Firefox там вне конкуренции из-за лучшего рендеринга шрифтов. На Линуксе же наоборот, у лисы ужасный рендер шрифтов, когда у хромиума в разы лучше.
     
     
  • 3.35, Аноним (29), 13:16, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяется так: Устанавливаем Fedora 31, копируем основные вендошрифты, открываем опеннет в обоих браузерах.
     
     
  • 4.67, Аноним (183), 14:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ставить вендошрифты, если можно поставить метрикосовместимые, где и проблем подобных нет?
     
     
  • 5.78, Онаним (?), 14:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие еще метрикосовместимые шрифты? Можно и не ставить вендошрифты. А тупо сравнить на свежеустановленной Fedora 31/ Ubuntu 19.10 там везде +- одинаково. Конфиги в /etc/fontconfig везде у всех свои трешаковые и никто не хочет исправлять ситуацию. Почему один дистрибутив должен удовлетворять всем Азиатским иероглифам как и Latin/Cyrillic одновременно? Разделите пакеты йопт.
     
  • 4.68, Илья (??), 14:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я рад что не отличаю шрифты один от другого. Столько проблем  не понятны мне. Ни разу не полстраивал шрифты
     
     
  • 5.81, Урри (?), 14:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я рад что безногий. Столько проблем не понятны мне. Ни разу не покупал себе обувь.
     
     
  • 6.124, Илья (??), 16:03, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А? Не понял вас. При чем тут ноги. Текст читается и ладно.
     
  • 5.141, istepan (ok), 16:25, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думал один такой.
     
  • 4.120, Аноним (69), 16:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть шрифтовый фингерпринтинг в фф до сих пор не пофиксили?!
     
  • 3.48, VINRARUS (ok), 13:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код Хромиума вроде открыт, портируй в Огнепанду.
     
     
  • 4.181, Аноним (181), 18:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл в отличие от Мозиллы заботится о том как браузер выглядит из коробки. У них есть хромобуки. У них есть пользователи. А менеджмент в Мозилле это НЛО с Марса, собственно как и автор этого сайта.

    https://i.imgur.com/rrVazGq.png вот так выглядит LOR в этих браузерах. Заметьте практически одинаково с той разницей что в Firefox радуга.

     
  • 3.49, Анони (?), 13:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую, как тока не крутил, и в абоут:конфиг, и шрифты, и в системе. Fedora KDE. Это на стороне лисы или сборки федоровской, т.к. в других GTK-приложениях всё хорошо. Раньше на Альте вроде норм было, может старая версия была.
     
  • 3.65, VINRARUS (ok), 14:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Линуксе же наоборот, у лисы ужасный рендер шрифтов

    Вот на твою критику мой Firefox и обиделся: https://picua.org/image/Sbskmm

     
     
  • 4.178, Аноним (181), 18:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://i.imgur.com/dhnhfxF.png Chrome и Firefox все по дефолту конфиги. Firefox работает в WebRender хотя это ничего не исправляет.
     
  • 3.97, microcoder (ok), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Линуксе же наоборот, у лисы ужасный рендер шрифтов

    Это смотря у кого... У меня в Линуксе всё идеально, идеальное сглаживание и идеальный кегль шрифтов. В 10 винде всё не так, там даже сглаживания шрифтов нормального не осилили на уровне системы, ореолы вокруг кегля которые мылят глаз и никак это не устранить, кроме как переключить режим сглаживания на уровень ниже, в грей.

     
  • 2.122, Аноним (133), 16:02, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. От добра говна не ищут!
     

  • 1.21, Анонимчик (?), 12:47, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное в лисе этого пока не будет, а значит в seamonkey ещё дольше ublock продержится.) Новость в целом приятная. Вот даже сейчас ublock показывает, что заблочил 5 нехорошестей на opennet. На youtube и вовсе без него плохо очень... Шли бы уже эффективные рекламщики пшеницу сеять. Земля говорят кормит.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Земля говорят кормит.

    для рекламщиков земля это люди, засеянное поле это просмотренная реклама, а собранный урожай это хрустящие зелёные баксы.

     
  • 2.79, Онаним (?), 14:52, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх ты, Максимка там вон 15 килорублей за баннер в подвале сайта просит, а ты его блокируешь.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:57, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Глобальные корпорации под вялое недовольное фырканье хомячков неспеша и методично продолжают строить электронную тюрьму будущего... Альтернатив пока не видно...
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:19, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Глобальные корпорации под вялое недовольное фырканье хомячков неспеша и методично продолжают
    > строить электронную тюрьму будущего... Альтернатив пока не видно...

    Волк_из_Ну-Погоди_закладывает_кирпичами_стену.жпг

     

  • 1.27, Отражение луны (ok), 13:09, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Зачем какой-то uBlock если есть нормальный адблок?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они оба ничто на Lenta.ru, например )
     
     
  • 3.38, Аноним (29), 13:18, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни один адблокер не работает там где структура сайта автоматически генерирует новые ID всем объектам HTML, так например с любыми сервисами Яндекса.
     
     
  • 4.41, НяшМяш (ok), 13:24, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые ID обходятся правилами вида div:nth-child(42), хотя на яндексе может и не помочь.
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 14:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подробнее и, если можно, со ссылками на правила составления таких фильтров?
    Заранее спасибо.
     
     
  • 6.70, Аноним (183), 14:20, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.w3.org/TR/selectors-3/#selectors

    С откровением.

    Есть ещё https://www.w3.org/TR/selectors-4/#overview но не все новые вещи оттуда могут работать уже сейчас в браузерах.

     
  • 4.44, VINRARUS (ok), 13:30, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ни один адблокер не работает там где структура сайта автоматически генерирует новые ID всем объектам HTML, так например с любыми сервисами Яндекса.

    Ну адблокер под названием "Україна" справляется даже с таким видом навязывания говна.

     
     
  • 5.82, Аноним (66), 15:04, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению, из РФ на сайте "Европейской правды" видна реклама со ссылками на рос. сайты.
    Не знаю, яндекс-директ это или нет.
    Вероятно, если заходить из Украины, то реклама будет другая.
     
     
  • 6.95, провоцирование (?), 15:33, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Brave заблокировал 23 трекера на eurointegration.com.ua, и никакой рекламы не вижу. Чини свой говнобраузер/адблок.

    В основном хлам типа yadro.ru, admixer, adnet, twitter; яндекса нет.

     
  • 4.58, Анони (?), 13:51, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо адблок на машинном обучении. Fight Fire With Fire.
     
  • 3.85, Урри (?), 15:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нету на lenta.ru рекламы. А все просто - мой межушный ганглий c 40м IQ умеет нажать кнопку "настройка" юблока и поставить галочку напротив "RUS: RU Adlist". Пруф https://imgur.com/a/ZkcyWbl

    Почему ваш такое не умеете, мне невдомек.

     
     
  • 4.88, Урри (?), 15:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глянул я эти новости... Скажите, зачем вам это гoвно??
     
     
  • 5.109, пох. (?), 15:44, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ведь никаких других новостей и нет?!
     
  • 3.144, istepan (ok), 16:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем лента, если есть лентачь в телеге?
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 13:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, толстенький новичок. На первый раз простим за неудачную попытку.
     
  • 2.112, user90 (?), 15:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело вкуса жи? Но ты можешь рассказать о преимуществах своего выбора, прочтем-с.
     

  • 1.33, Анонимчик (?), 13:14, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на гит скачал его 100500 лет назад и открыв в браузере ставлю вместе с seatab который для крестиков на вкладках.
     
  • 1.37, Анонимчик (?), 13:17, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати плохой сайт эта Лента, калоприемник новостной, хотя честно сказали, что за хорошие новости надо платить и если выбрать там только хорошие новости, то их будет штук пять и не интересный, а портить настроение либеральным помётом не всегда хочется.
     
     
  • 2.45, VINRARUS (ok), 13:33, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так Путляндия же перед войной с Украиной сменила руководство и большую часть авторов сайта lenta.ru на проституток киселёва.
    Совпадение? Не думаю!
     
     
  • 3.106, Аноним (133), 15:43, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какого Киселёва? Того жирного усатого? Который щёки надувал важно и надменно? Женю что ли?
    И где от теперь, этот либераст?!
     
     
  • 4.111, Аноним (133), 15:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там же небось. Где и другие подобные. Среди политических проституток. на майдане. :-)
     
  • 4.192, жабабыдлокодер (ok), 19:35, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это который работал на украинского олигарха Пинчука. См. в Википедии Дмитрий Киселев. Я не знаю почему, но хохлы ужасно его боятся и ненавидят.
     
  • 2.52, OpenEcho (?), 13:43, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >хотя честно сказали, что за хорошие новости надо платить и если выбрать там только хорошие новости

    Вам какую новость сгенерировать ? Хорошую || плохую ?

    https://medium.com/swlh/synthetic-content-9cf5838d8e80

    Если б не артифакты ИИ в сгенерированных несуществующих лиц нa http://wallstreethack.com/ и http://perfectlifehack.com/, то контент очень даже "сьедобный", а если личики сделать поменьше, так массам на ура прокатит.

     
  • 2.125, Анони (?), 16:03, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обрати-ка внимание, что новостные сайты молчат про Шиес. И после этого можно сделать вывод, зачем нужен отформатированный кал в голове...
     

  • 1.42, Аноним (42), 13:25, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь-то гуглу точно капец. (c)
     
     
  • 2.93, Аноним (-), 15:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не капец, но прocpaлся хорошо.
     
     
  • 3.103, Аноним (133), 15:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да с гугла, как с гуся вода. Пронесёт и всё, делов то! А вот остальным он вставит потом. По самые помидоры.
     

  • 1.47, Аноним (47), 13:36, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У ublock origin вообще дела не весело идут.

    Пару месяцев назад, он перестал работать в Сафари, из-за перехода на новый апи. Теперь стала известна дата, когда он точно перестанет работать в хроме.

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дела _у_ ubo? Разработчик с него профита не получает, так он только с чистой совестью сможет облегчить себе работу по поддержке десятка браузеров. Дела невесело идут скорее у пользователей браузеров, решивших подкрутить гайки
     
  • 2.57, soarin (ok), 13:50, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём соль то?
    Там же вроде в количестве правил дело, ну взял и разделил...
    https://i.imgur.com/lWJbjyz.jpg
     
     
  • 3.61, Аноним (55), 13:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая разница сколько там дозволено правил, если нельзя подцепить свой обработчик?
     
     
  • 4.72, iPony129412 (?), 14:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего в Safari то стало нельзя? я так и не понял...
     
     
  • 5.86, 8181 (?), 15:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь в сафари блокировкой занимается сам браузер, а расширения только подсовывают ему правила для обработки
     
     
  • 6.108, провоцирование (?), 15:43, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Давно нужно было так сделать.
     
  • 3.140, Аноним (133), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соль будет у тебя в жопе. Дуплетом из двух стволов.
     
  • 2.100, провоцирование (?), 15:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этот ваш мак/айфон можно поставить Chrome/Brave/etc в один клик.

    Перестанет работать в хроме? Аналогично, сменить браузер или блокировщик рекламы - ВНЕЗАПНО, в один клик тоже.

     
  • 2.123, Аноним (69), 16:03, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и фиг с этими унтербраузерами.
     

  • 1.50, Аноним (53), 13:41, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мозилла-то зачем в этом гадюшнике околачивается?
     
     
  • 2.62, IRASoldier_registered (ok), 13:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаем внимательно и только потом комментируем:

    "Компания Mozilla решила не следовать за новым манифестом и сохранить в Firefox возможность полного использования API webRequest."

    Ну и где тут и кто околачивается?

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 14:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    знаем мы мурзиллу, у неё семь пятниц на неделе.
     
  • 2.98, Аноним (133), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Светские тусовки надо посещать. А то дядя гугл накажет.
     

  • 1.64, Анонимчик (?), 14:07, 03/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.83, Sluggard (ok), 15:04, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Новый манифест разработан в рамках инициативы по

    ...защите Гугла от блокировки их рекламы.

     
     
  • 2.189, Аноним (69), 19:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для защрты гугла от блокировки их рекламы достаточно защитить их домены от webrequest и webnavigation.
     

  • 1.92, Аноним (-), 15:28, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и славненько, возвращаюсь на FF, слышал на новом движке он даже быстрее.
     
  • 1.96, Аноним (133), 15:36, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хром -кал. Мозила - кал. Чем же пользоваться???
     
     
  • 2.107, Total Anonimus (?), 15:43, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туалетной бумагой "Правда" . Ну или хотя бы "Известия" .
     
  • 2.166, Аноним (160), 17:20, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OPERA PRESTO
     
     
  • 3.176, Аноним (133), 18:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дохлое кумарево. Ничего не открывает. Не по сеньке шапка.
     

  • 1.105, user90 (?), 15:41, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну йузеры гугло-приложений сами подставляют попку, их не жалко)) Главное чтоп подобные тенденции не докатились до Мозиллы.. а тут фиг знает.
     
     
  • 2.115, Аноним (133), 15:51, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только они. Все уже крепко сидят у гугла на кукане!
    Никто даже не рыпается.
     

  • 1.113, Аноним (133), 15:48, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мазила - это подразделение гугла сейчас. Она уже под ним.
     
     
  • 2.132, Аноним (132), 16:11, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остается только получать удовольствие.
     

  • 1.114, Аноним (133), 15:50, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Она натянула на себя ущербный фимозный гуглохромистый API и отказалась от нормальных расширений. С тех пор она мертва. Это ненастраиваемая поделка с хитровы...банным логотипом у которого и лапы уже оторвали. Скоро и головы не будет.
     
     
  • 2.126, Аноним (69), 16:04, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Головы давно нет. С тех пор, как Айка выжили.
     
     
  • 3.148, Uchkuduk (?), 16:31, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где этот ваш Айк, пилит майнобраузер со свои блекджеком.
     
     
  • 4.161, dimqua (ok), 17:11, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато без геев!
     
     
  • 5.172, Аноним (133), 18:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с трансгендерами.
     
     
  • 6.175, Аноним (133), 18:16, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И онанистами.
     
  • 4.169, Аноним (69), 17:49, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ему ещё остаётся делать?
     
     
  • 5.173, Аноним (133), 18:15, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрочить.
     

  • 1.131, Аноним (132), 16:11, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что не новость, то праздник.
     
     
  • 2.142, Аноним (133), 16:25, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь!
     

  • 1.153, Аноним (153), 16:39, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и пришло время, когда хром становится тем, чем был в последнее время ныне покойный IE. Еще больше убеждаюсь в том, что правильно сделал отказавшись от него в пользу FF неделю назд. А тут бац и такая новость.
     
  • 1.159, Аноним (159), 17:07, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу независимый от браузера адблок, который понимает адблоковские фильтры.
     
  • 1.165, Аноним (160), 17:19, 03/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.170, jOKer (ok), 17:55, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже что эпоха локальных (и не совсем) прокси со встроенной банеро-резкой снова вернулась к нам. Проще настроить свой личный прокси, чем бороться с целым зоопарком браузеров и правил их строителей. Сквид снова в тренде?
     
     
  • 2.179, Филимон Проницательный (?), 18:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отбой! Ничего никуда не вернулось - теперь весь трафик зашифрованный
     
     
  • 3.185, jOKer (ok), 19:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Отбой! Ничего никуда не вернулось - теперь весь трафик зашифрованный

    Ой-ой, нашли проблему. Делаем самоподписанный корневой сертификат , устанавливаем его в систему в качестве доверенного, а его приватный ключ отдаем прокси. Теперь на каждый вызов сайтов с нежелательным контентом, контент, в виде прозрачного пикселя, будет приходить подписанным сертификатом сгенеренным "на лету" проксиком. И браузер будет его отлично кушать, потому что корневой сертификат, с помощью которого проксик его выпускал и подписывал, для браузера - доверенный.

    ЗЫ В общем, зря старались ставя мне минус. Прокси все-таки вернуться. Но видимо, вернуться в виде более компактного и специализированного решения.

     
     
  • 4.188, Аноним (-), 19:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты собрался подделывать сертификаты для каждого внешнего https-запроса? ты идиот?
     
     
  • 5.190, jOKer (ok), 19:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты собрался подделывать сертификаты для каждого внешнего https-запроса?

    Для каждого домена банера и для каждого домена скрипта. Они меня не спрашивали, когда занимались трекингом и прочими гадостями. Так что и я их не спрошу, и не только перевыпущу их сертификаты /прокси это сделает/, но еще и закэширую их)))

    Ваша проблема малоуважаемый, в том, что вы полагаете что шифрование трафика нужно для браузера. Тогда как оно нужно для пользователя. Для того что бы меня, пользователя, сторонний сайт не обманул. А если этот механизм будет использоваться _с моего ведома_ и по моему желанию - то я лично ничего в этом плохого не вижу. Лично для меня мой прокси вполне себе доверенный..... а гуголь может идти в сад интересоваться размерами бамбука!

     
     
  • 6.199, Аноним (-), 19:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждый запрос такого прокси нужно будет проверять на валидность соотв ему сертификата, в случае невалидного сертификата нужно будет "проксировать" сообщение об ошибке, особенно весело это будет выглядеть в случае разбора данных ответа в соотв контексте (страница, содержащая картинки, скрипты) - будешь свой протокол для этого изобретать? корректно такой разбор данных и соблюдение политики безопасности уровня современных браузеров (например, запрет cross-domain-запросов с невалидными/отсутствующими сертификатами), можно осуществить только с "проксей", обладающей функционалом браузера. вопрос про твой идиотизм был риторическим, разумеется
     

  • 1.174, Аноним (133), 18:15, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На чем же серфить, бля?!
     
     
  • 2.187, Аноним (187), 19:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера заявляла, что будет поддерживать все эти блокировщики и старые аддоны. Всед за ней такие заявления сделали операклоны, но на их счёт есть некоторые сомнения. Мазила как известно во всём следует за гуглом, так что это не вариант.
     
     
  • 3.194, Аноним (133), 19:44, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обана! Операклоны это кто?!
     
  • 3.195, Аноним (133), 19:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама по себе Опера - дерьмо полное. Никаких настроек. Голимый хром. Только морду разрисовали.
     

  • 1.180, Аноним (133), 18:37, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Василиск. И точка. Весь новодел - кал!
     
  • 1.184, Аноним (184), 19:07, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ослик умер. Да здравствует Ослик!
     
  • 1.197, Аноним (133), 19:53, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто идет от классики к попсовому модерну, получает чёрную мазню Малевича в табло.
     
  • 1.198, Аноним (-), 19:56, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    потсоны, что в линуксах живого осталось из gtk-браузеров, только luakit и surf?
     

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