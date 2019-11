В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin

2.3 , Kido ( ok ), 11:54, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – Не выдавай желаемое за действительное. Тех, кто ставит всякие адблоки исчезающе мало из всей массы юзеров хрома. Теми, кто узнает об этой новости вообще пренебречь ибо погрешность.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:23, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы. И это «исчезающе мало»? Хотя популярность хрома это конечно не убьёт, но гики определённо больше не будут рекомендовать хром неопытным пользователям.

4.22 , Kido ( ok ), 12:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 25 из этих 30 просто перейдут на хромовский блокировщик или на совместимый.

4.51 , Аноним84701 ( ok ), 13:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы. По чьей? Цифры сильно разнятся.

Ну и цель гугла, вроде как, совсем не "запретить все-все-все блокировщики". Ведь избыток рекламы в любом случае "обесценивает" отдельный ролик-баннер-ссылку, вынуждая "сражаться" за внимание посетителя (который и без блокировщиков навострится игнорировать большую часть) и рискуя получить другой вариант адблокера, только уже на уровне ОС/прокси. А вот если оставить только умеющие блокировать "неправильную" (т.е. от которой гуглу светит только фига с маслом) рекламу и пропускать редкую (и поэтому ценную) "правильную" …

Все по заветам "не можешь предотвратить – возглавь!"

5.87 , SOska ( ? ), 15:10, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать

6.128 , Аноним84701 ( ok ), 16:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать Вы опоздали.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46415

> Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы

> 20.04.2017 09:59

> По данным издания The Wall Street Journal, полученным через неофициальные каналы, компания Google планирует добавить в настольную и мобильную версии Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы. Блокировке могут подвергнуться некоторые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого. Окончательно решение по внедрению данной возможности ещё не принято и детали реализации могут измениться. Ну и (не иначе как случайное совпадение!):

"приемлимая/неприемлимая" реклама:

https://www.betterads.org/

> members: ... Facebook, Google, Microsoft ... 4.73 , Аноним ( 73 ), 14:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука. Где теперь эта опера?

5.94 , zzz ( ?? ), 15:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Программы, не портированные на линукс, обречены на вымирание. Примеров полно: MS Office, CorelDraw, Adobe Premiere, я уж не говорю про игры.

6.139 , аномнез ( ? ), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты вышел из контекста. Речь о браузерах - то, что ставят "гики" всем своим знакомым. перечисленных тобой ненужностей никогда небыло на линуксе и люди, которые этим пользуются не просят знакомых поставить это себе. Ну а из игр - из последнего, феникс-пойнт нехило пострадал репутацинно, когда сказал что не выйдет на линуксе.

5.99 , Аноним84701 ( ok ), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей

> линука. Где теперь эта опера? Это да. А вот та же Нокия никогда не могла заинтересовать меня!

Номерной аноним предпочитал сначала Сименс, а потом, разочаровавшись, LG!

Ну и где теперь эта ваша Нокия (и Сименс мобайл), а?!

Хром кстати, тоже никогда не мог заинтересовать меня (тыкал всерьез в 2010-11). Так что, дорогие фанаты и просто пользователи Хрома, готовьтесь 😈 5.119 , Аноним ( 119 ), 16:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Где теперь эта опера? А где теперь этот линукс? Сильно выше процента на десктопах за 20 лет вырос, а? А? А? Я не слышу! Отвечай твердо и четко!

6.133 , Аноним ( 133 ), 16:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А ответить придётся. Он на...уй ни кому не уперся. попробовав разок все опять переходят на Винду.

Ибо неудобно.

7.145 , аномнез ( ? ), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как ты тут окзался, на этом сайте? человек, который не может отличить Linux от DE

6.138 , istepan ( ok ), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас все в телефонах втыкают.

6.143 , аномнез ( ? ), 16:25, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 96,5 процетов интернета - линукс. подовляющая часть смартфонов - линукс. он везде! от кофеварок, до космических станций

5.146 , soarin ( ok ), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука Какой-то бред. Понимаю, что тут любят альтернативные истории...

У Opera была основная фишка с Presto – лёгкая портируемость. Даже под QNX была. Во многом это и стало большими трудностями при переходе в эру на новый и более тяжёлый веб. Когда для борождения веба использование GPU стало чуть ли необходимостью. И вот у разработчиков всё валится, а там сбоку соблазняет готовый и опенсорсный хромиум.

6.149 , аномнез ( ? ), 16:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да нет, это не бред, вот начало конца оперы:

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/90683.html

7.151 , soarin ( ok ), 16:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да нет, это не бред, вот начало конца оперы Да, это бред. Потому что ты пишешь про Opera после переезда на Chromium.

А первая версия такая была (та самая 14-ая), что толку от неё по сравнению с Chromium вообще около нуля.

И смысла выкатывать эту перекрашку под линуксы тоже не было никакого.

3.69 , Аноним ( 69 ), 14:19, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Именно. Мой знакомый, юзающий хром, принципиально не ставит никаких блокировщиков. Ибо "ломает сайты, я в инете не чтобы заглушки смотреть".

4.137 , Аноним ( 137 ), 16:20, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Идеальный гуглораб

5.186 , Аноним ( 69 ), 19:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, он просто раб по менталитету. Без всяких "гугло".

3.101 , Onanim ( ? ), 15:39, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мало - не мало, однако достаточно, чтобы гуголю припекло настолько, чтобы начать совать палки в колеса

2.5 , Нанобот ( ok ), 11:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Иксперды опеннета объявили гуглукапец

3.53 , Аноним ( 53 ), 13:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю что там за капец, но за себя - ящики гмыла удалил, гугл в блэклистах. С яндексом то же самое сделал. Просто не нужно это кушать и должно что-то случится, не?

4.59 , Нанобот ( ok ), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – твой демарш уменьшил количество пользователей гугла где-то на 0,0000001%. даже если всем опеннетом отказаться, процент увеличится (половина ноликов уйдет)...и всё равно останется на уровне статистической погрешности

5.76 , Урри ( ? ), 14:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что этот 0,0000001% тянет за собой очень много. Начиная с того что я, например, тяну как минимум 20 человек, которых еще в прошлом году снял с хрома. А они в свою очередь тоже рекомендуют "мне знакомый айтишник советовал"..

Далее - дополнения. Этот 0,0000001% пишет дополнения, которые ставят пользователи. Ну и т.д. и т.п.

6.116 , Аноним ( 69 ), 15:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство дополнений хрома - мусор. А "полезные" гугл и сам напишет - деньги есть.

5.89 , SOska ( ? ), 15:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну если будет поменьше таких как ты и побольше таких как он тооо процентное соотношение может изменится капрдинально

6.147 , dimqua ( ok ), 16:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее будет больше тех, кто "выбирает Яндекс" или ещё какое дерьмо.

4.60 , IRASoldier_registered ( ok ), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >не нужно это кушать и должно что-то случится, не? Не, не должно. Потому что "активистов", которые удалят и заблэклистят - явно будет даже не 1% и не 0,1%, а ещё меньше. Борьба за хорошее дело - дело хорошее, никто не спорит. Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия.

5.150 , dimqua ( ok ), 16:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия. Что-то я не вижу, чтобы большинство пользователей искало какой-то компромисс, оно вообще никаких проблем с использованием Google (например) не испытывает.

4.110 , Корец ( ? ), 15:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какую почту юзаешь вместо?

5.121 , Аноним ( 119 ), 16:01, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Mail.ru, что ж еще-то?

5.196 , Аноним ( - ), 19:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – правильную. там даже пароль восстановить нельзя. с клиентами можно, вэб-морда на раундкубе есть. можно оплачивать, а можно и нет. пока всё устраивает

3.134 , Аноним ( 133 ), 16:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А гуглу на икспердов положить. Большой прибор.

2.11 , A.Stahl ( ok ), 12:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >к третьей стадии К третьей из семисот пятидесяти четырёх тысяч двухсот тридцати двух стадий.

2.15 , gogo ( ? ), 12:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Они фактически монополисты. Могут позволить себе творить, что вздумается.

Теперь ситуация "чем хуже - тем лучше". Чем сильнее оборзеет гугл, тем больше шансов, что его пошлют на фиг.

3.30 , CrazyAlex ( ? ), 13:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Майкрософт уже был монополистом, не помогло

4.43 , A.Stahl ( ok ), 13:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты про IE? Это была случайная монполия. Абсолютно Микрософту не нужная и не интересная. И когда она стала заканчиваться, то Микрософт и пальцем о палец не ударил чтобы спасти IE.

3.54 , Аноним ( 53 ), 13:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Монополисты чего?

2.23 , Аноним ( 23 ), 12:50, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ох уж эти иксперты, верующие в "гуглокапец", из той же оперы видимо, что и "виндекапец" 😂 Корпорациями управляет биомассы, большинство населения планеты, как они скажут, так и будет, а они ничего не скажут, значит будет так, как есть - закручивание гаек.

3.136 , Аноним ( 133 ), 16:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Миллионы мух не могут ошибаться.

3.154 , dimqua ( ok ), 16:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Корпорациями управляет биомассы Скорее наоборот, но суть одна.

2.71 , Total Anonimus ( ? ), 14:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дело не только в рекламе , просто автор ubo громчех и непечатнее всех шумел . Прочитайте весь список - очень многие расширения нельзя переделать , а которые можно - замучаешься постоянно разрешения давать . Хром станет таким - каким его в анекдотах описывают .