В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin

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|1.1, Аноним (1), 11:50, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+35 +/–
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Другими словами Google приступил к третьей стадии собственных похорон. Поприветствуйте их.
Очень жаль что все остальные "хромоноги" повторяют за ними эту ошибку.
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|2.3, Kido (ok), 11:54, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Не выдавай желаемое за действительное. Тех, кто ставит всякие адблоки исчезающе мало из всей массы юзеров хрома. Теми, кто узнает об этой новости вообще пренебречь ибо погрешность.
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|3.12, Аноним (12), 12:23, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы. И это «исчезающе мало»? Хотя популярность хрома это конечно не убьёт, но гики определённо больше не будут рекомендовать хром неопытным пользователям.
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|4.22, Kido (ok), 12:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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25 из этих 30 просто перейдут на хромовский блокировщик или на совместимый.
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|4.51, Аноним84701 (ok), 13:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По статистике 30% посетителей веба используют блокировщики рекламы.
По чьей? Цифры сильно разнятся.
Ну и цель гугла, вроде как, совсем не "запретить все-все-все блокировщики".
Ведь избыток рекламы в любом случае "обесценивает" отдельный ролик-баннер-ссылку, вынуждая "сражаться" за внимание посетителя (который и без блокировщиков навострится игнорировать большую часть) и рискуя получить другой вариант адблокера, только уже на уровне ОС/прокси.
А вот если оставить только умеющие блокировать "неправильную" (т.е. от которой гуглу светит только фига с маслом) рекламу и пропускать редкую (и поэтому ценную) "правильную" …
Все по заветам "не можешь предотвратить – возглавь!"
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|5.87, SOska (?), 15:10, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать
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|6.128, Аноним84701 (ok), 16:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот это звучит как план. Спасибо за вашу идею, немедленно начнем имплементировать
Вы опоздали.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46415
> Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
> 20.04.2017 09:59
> По данным издания The Wall Street Journal, полученным через неофициальные каналы, компания Google планирует добавить в настольную и мобильную версии Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы. Блокировке могут подвергнуться некоторые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого. Окончательно решение по внедрению данной возможности ещё не принято и детали реализации могут измениться.
Ну и (не иначе как случайное совпадение!):
"приемлимая/неприемлимая" реклама:
https://www.betterads.org/
> members: ... Facebook, Google, Microsoft ...
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|4.73, Аноним (73), 14:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука. Где теперь эта опера?
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|5.94, zzz (??), 15:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Программы, не портированные на линукс, обречены на вымирание. Примеров полно: MS Office, CorelDraw, Adobe Premiere, я уж не говорю про игры.
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|6.139, аномнез (?), 16:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты вышел из контекста. Речь о браузерах - то, что ставят "гики" всем своим знакомым. перечисленных тобой ненужностей никогда небыло на линуксе и люди, которые этим пользуются не просят знакомых поставить это себе. Ну а из игр - из последнего, феникс-пойнт нехило пострадал репутацинно, когда сказал что не выйдет на линуксе.
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|5.99, Аноним84701 (ok), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Именно. Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей
> линука. Где теперь эта опера?
Это да. А вот та же Нокия никогда не могла заинтересовать меня!
Номерной аноним предпочитал сначала Сименс, а потом, разочаровавшись, LG!
Ну и где теперь эта ваша Нокия (и Сименс мобайл), а?!
Хром кстати, тоже никогда не мог заинтересовать меня (тыкал всерьез в 2010-11). Так что, дорогие фанаты и просто пользователи Хрома, готовьтесь 😈
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|5.119, Аноним (119), 16:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Где теперь эта опера?
А где теперь этот линукс? Сильно выше процента на десктопах за 20 лет вырос, а? А? А? Я не слышу! Отвечай твердо и четко!
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|6.133, Аноним (133), 16:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А ответить придётся. Он на...уй ни кому не уперся. попробовав разок все опять переходят на Винду.
Ибо неудобно.
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|7.145, аномнез (?), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как ты тут окзался, на этом сайте? человек, который не может отличить Linux от DE
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|6.143, аномнез (?), 16:25, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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96,5 процетов интернета - линукс. подовляющая часть смартфонов - линукс. он везде! от кофеварок, до космических станций
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|5.146, soarin (ok), 16:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вспомним историю оперы, которая не хотела "тратить ресурсы" на 1% пользователей линука
Какой-то бред. Понимаю, что тут любят альтернативные истории...
У Opera была основная фишка с Presto – лёгкая портируемость. Даже под QNX была.
Во многом это и стало большими трудностями при переходе в эру на новый и более тяжёлый веб. Когда для борождения веба использование GPU стало чуть ли необходимостью. И вот у разработчиков всё валится, а там сбоку соблазняет готовый и опенсорсный хромиум.
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|7.151, soarin (ok), 16:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да нет, это не бред, вот начало конца оперы
Да, это бред. Потому что ты пишешь про Opera после переезда на Chromium.
А первая версия такая была (та самая 14-ая), что толку от неё по сравнению с Chromium вообще около нуля.
И смысла выкатывать эту перекрашку под линуксы тоже не было никакого.
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|3.69, Аноним (69), 14:19, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Именно. Мой знакомый, юзающий хром, принципиально не ставит никаких блокировщиков. Ибо "ломает сайты, я в инете не чтобы заглушки смотреть".
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|3.101, Onanim (?), 15:39, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мало - не мало, однако достаточно, чтобы гуголю припекло настолько, чтобы начать совать палки в колеса
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|3.53, Аноним (53), 13:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что там за капец, но за себя - ящики гмыла удалил, гугл в блэклистах. С яндексом то же самое сделал. Просто не нужно это кушать и должно что-то случится, не?
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|4.59, Нанобот (ok), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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твой демарш уменьшил количество пользователей гугла где-то на 0,0000001%. даже если всем опеннетом отказаться, процент увеличится (половина ноликов уйдет)...и всё равно останется на уровне статистической погрешности
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|5.76, Урри (?), 14:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что этот 0,0000001% тянет за собой очень много. Начиная с того что я, например, тяну как минимум 20 человек, которых еще в прошлом году снял с хрома. А они в свою очередь тоже рекомендуют "мне знакомый айтишник советовал"..
Далее - дополнения. Этот 0,0000001% пишет дополнения, которые ставят пользователи. Ну и т.д. и т.п.
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|6.116, Аноним (69), 15:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Большинство дополнений хрома - мусор. А "полезные" гугл и сам напишет - деньги есть.
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|5.89, SOska (?), 15:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну если будет поменьше таких как ты и побольше таких как он тооо процентное соотношение может изменится капрдинально
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|6.147, dimqua (ok), 16:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее будет больше тех, кто "выбирает Яндекс" или ещё какое дерьмо.
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|4.60, IRASoldier_registered (ok), 13:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>не нужно это кушать и должно что-то случится, не?
Не, не должно. Потому что "активистов", которые удалят и заблэклистят - явно будет даже не 1% и не 0,1%, а ещё меньше. Борьба за хорошее дело - дело хорошее, никто не спорит. Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия.
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|5.150, dimqua (ok), 16:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но поиск разумного компромисса - доминирующая по частоте встречаемости стратегия.
Что-то я не вижу, чтобы большинство пользователей искало какой-то компромисс, оно вообще никаких проблем с использованием Google (например) не испытывает.
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|5.196, Аноним (-), 19:47, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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правильную. там даже пароль восстановить нельзя. с клиентами можно, вэб-морда на раундкубе есть. можно оплачивать, а можно и нет. пока всё устраивает
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|2.11, A.Stahl (ok), 12:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>к третьей стадии
К третьей из семисот пятидесяти четырёх тысяч двухсот тридцати двух стадий.
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|2.15, gogo (?), 12:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Они фактически монополисты. Могут позволить себе творить, что вздумается.
Теперь ситуация "чем хуже - тем лучше". Чем сильнее оборзеет гугл, тем больше шансов, что его пошлют на фиг.
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|4.43, A.Stahl (ok), 13:29, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты про IE? Это была случайная монполия. Абсолютно Микрософту не нужная и не интересная. И когда она стала заканчиваться, то Микрософт и пальцем о палец не ударил чтобы спасти IE.
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|2.23, Аноним (23), 12:50, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ох уж эти иксперты, верующие в "гуглокапец", из той же оперы видимо, что и "виндекапец" 😂
Корпорациями управляет биомассы, большинство населения планеты, как они скажут, так и будет, а они ничего не скажут, значит будет так, как есть - закручивание гаек.
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|2.71, Total Anonimus (?), 14:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело не только в рекламе , просто автор ubo громчех и непечатнее всех шумел . Прочитайте весь список - очень многие расширения нельзя переделать , а которые можно - замучаешься постоянно разрешения давать . Хром станет таким - каким его в анекдотах описывают .
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|2.9, Аноним (9), 12:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Коих, по известному правилу, 95%. Нет, деточка, это не с ними что-то не так. Что-то не так с тобой, ибо норма - это всё равно, что большинство.
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|3.13, Аноним (-), 12:35, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Большинство - толпа следующая за хитрыми и ловкими, далеко не порядочными лидерами. Думать и анализировать происходящее умеют немногие.
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|3.160, Аноним (160), 17:10, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Коих, по известному правилу, 95%. Нет, деточка, это не с ними что-то не так. Что-то не так с тобой, ибо норма - это всё равно, что большинство.
Ты так говоришь, будто это что-то плохое.
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|4.167, soarin (ok), 17:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ponyatiynoe_mishlenie
Минуту не мог распарсить в ссылке.. Чего-то там pony at...
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|2.135, Аноним (135), 16:15, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще Adblock для Openwrt для нежелающих переезжать с кактуса на Firefox/Palemoon.
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|3.152, anonymous (??), 16:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть еще Adblock для Openwrt для нежелающих переезжать с кактуса на Firefox/Palemoon.
Он умеет https перехватывать?
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|5.182, anonymous (??), 18:42, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он работает на уровне DNS.
то есть бесполезен. На уровне dns и новый API хромиума работать может.
Эх, жаль никак не выходит состыковать squid (который умеет проксировать https) и privoxy (который умеет фильтровать).
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|1.7, Холодильник (?), 12:03, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Почему ни Chrome ни Мозилла не могут наконец оставить в покое пользователей, разработчиков дополнений, и заняться, наконец, ну хотя бы оптимизацией потребления памяти и багфиксами?
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|2.8, Аноним (8), 12:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Потому что для второго нужны дорогостоящие системные программисты, а для первого хватит студентов-практикантов и гендерно-нейтральных маркетологов.
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|3.46, Твой Отец (?), 13:34, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже хочу стать гендерно-нейтральным системным программистом, создающим систему многофакторного анализа поведения пользователей опеннета, с целью организации мероприятий в рамках политики негативной евгеники.
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|4.104, пох. (?), 15:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вменяемого невозможно убедить работать на гугль.
Только деньгами. Причем их придется заплатить больше чем какой-нибудь нормальной компании на противоположном побережьи.
Поэтому имеем индусских гастарбайтеров, китайцев и мексов, привыкших круглое таскать и плоское катать.
Но корпорация зла - microsoft, смотри не перепутай!
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|5.156, dimqua (ok), 16:54, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но корпорация зла - microsoft, смотри не перепутай!
Обе. И не только они.
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|2.14, Аноним (23), 12:36, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потомучто это бизнес, детка ;)
P.S. Продолжай верить в "дедов морозов", безкорыстных и несущих праздник жизни в твою жизнь 😂
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|3.36, CrazyAlex (?), 13:16, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как бы мозилла этими игрищами свою пользовательскую базу-уничтожила. Хром вполне может оказаться следующим - говорят, тот же эдж новый неплох, а впарить его майкрософту не сложно
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|4.74, iPony129412 (?), 14:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У мозилы эти игрища не причём.
Ну не будет сидеть пользователь на тормозном браузере из-за того, что там вимператор есть.
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|6.171, ан (?), 18:06, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На стареньком Атлон 64 3200+ с 2Г озу лиса гораздо быстрее бинарного хрома. Правда лиса собрана из сырцов.
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|2.29, Аноним (29), 13:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На 8 ядерном процессоре и 16 Гб ОЗУ пека не тормозит же ну и ладно, там сейчас основная цель не переманивать пользователей, а расширять приток денег.
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|3.56, Анони (?), 13:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня LTE-модем, когда траф рекламы больше контента, ещё и с запуском какого-нить видео, это перебор.
Яндекс и Нугл предлагает отключение рекламы через подписку, это же вымогательство, т.к. ну никогда я не ходил по рекламе в поиске чего-то, не выгодно мне показывать, тока сервер отдачи грузить, всё равно не кликну.
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|2.63, Аноним (63), 14:04, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, мозилла и начала полностью перерабатывать свой браузер с целью увеличения быстродействия. И у них это получилось. Вы, конечно, по малолетству не помните, но в середине нулевых фокс НУ ОЧЕНЬ сильно тормозил. Заходишь на какой-нибудь хабр с парой десятков комментов, а у тебя позтоянные фризы не только сайта, но и интерфейса браузера.
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|3.75, iPony129412 (?), 14:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не помню как там в нулевых фурифокс был.
Даже с трудом смогу вспомнить, какой нетскейп был... Вроде иконка руля, а чего и как там уже совсем не помню.
Нов тормоз фурифокс из недалёкого прошлого этак до 50-ой версии я помню отлично.
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|4.158, dimqua (ok), 17:00, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда Firefox был второй-третьей версии, то и тормозить в вебе было нечему, не было тонны скриптов на сайтах и т.п.
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|5.177, пох. (?), 18:36, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда Firefox был второй-третьей версии, то и тормозить в вебе было нечему
чего ж тогда ТАК тормозило-то, ась?
И современная поебда - она не от того, что охренеть-как-все-переписали-на-ненужноязычок, а от того что научились жрать не единственный p4 celeron, на котором у меня тормозила третья тормозила (и по прежнему тормозит, он вот, все еще рядом стоит и можно убедиться - и сайт 2003го года у меня для этого найдется), а шестидесятичетырехядерные ксеоны.
При этом хромог был быстрее тогда, на том соплероне, и он быстрее сейчас - хотя и тоже научился жрать все ядра и еще пожалуйста оперативки пару терабайт, чтобы как-то угнаться за тем самым вебом, который его же разработчики и породили.
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|6.183, Аноним (183), 19:01, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От однопоточности. UI, который ждёт завершения выполнения скриптов на странице, это было «божественно».
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|3.117, Аноним (117), 15:57, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> конечно, по малолетству не помните, но в середине нулевых фокс НУ ОЧЕНЬ сильно тормозил.
Ахаха, вчерашний школьничек решил понтануться малолетством. Некоторые из присутсвующихи нетшкаф застали, и сборки Мх версий, и последующей мозилла сьют. И не напрягало никого происходящее, только таких вот смузихлебов. Потому что функционал был превосходен.
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|2.32, Аноним (32), 13:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В идеале ей нужно включить хоть какую-то пиар-кампанию на эту тему.
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|1.16, Аноним (16), 12:44, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не будет ublock в хроме, не будет хром никому нужен. благо есть и другие альтернативы.
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|2.127, Аноним (133), 16:05, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Благо. Но их нет. Весь контент сейчас делается под хром.
Начинают появляться сайты, которые не работают ни на чем, кроме как на хромом. И никакие костыли не помогают. Се-ля-ви.
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|1.17, Аноним (16), 12:45, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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забанят ублок у эджа от мелгомягких появится шанс опять занять лидерство на рынке браузеров. главное непрофукать это, как это умеют мелгомягкие.
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|2.34, Аноним (29), 13:14, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На Винде да Firefox там вне конкуренции из-за лучшего рендеринга шрифтов. На Линуксе же наоборот, у лисы ужасный рендер шрифтов, когда у хромиума в разы лучше.
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|3.35, Аноним (29), 13:16, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверяется так: Устанавливаем Fedora 31, копируем основные вендошрифты, открываем опеннет в обоих браузерах.
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|4.67, Аноним (183), 14:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем ставить вендошрифты, если можно поставить метрикосовместимые, где и проблем подобных нет?
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|5.78, Онаним (?), 14:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие еще метрикосовместимые шрифты? Можно и не ставить вендошрифты. А тупо сравнить на свежеустановленной Fedora 31/ Ubuntu 19.10 там везде +- одинаково. Конфиги в /etc/fontconfig везде у всех свои трешаковые и никто не хочет исправлять ситуацию. Почему один дистрибутив должен удовлетворять всем Азиатским иероглифам как и Latin/Cyrillic одновременно? Разделите пакеты йопт.
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|4.68, Илья (??), 14:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я рад что не отличаю шрифты один от другого. Столько проблем не понятны мне. Ни разу не полстраивал шрифты
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|5.81, Урри (?), 14:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я рад что безногий. Столько проблем не понятны мне. Ни разу не покупал себе обувь.
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|4.181, Аноним (181), 18:41, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл в отличие от Мозиллы заботится о том как браузер выглядит из коробки. У них есть хромобуки. У них есть пользователи. А менеджмент в Мозилле это НЛО с Марса, собственно как и автор этого сайта.
https://i.imgur.com/rrVazGq.png вот так выглядит LOR в этих браузерах. Заметьте практически одинаково с той разницей что в Firefox радуга.
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|3.49, Анони (?), 13:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую, как тока не крутил, и в абоут:конфиг, и шрифты, и в системе. Fedora KDE. Это на стороне лисы или сборки федоровской, т.к. в других GTK-приложениях всё хорошо. Раньше на Альте вроде норм было, может старая версия была.
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|3.97, microcoder (ok), 15:37, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Линуксе же наоборот, у лисы ужасный рендер шрифтов
Это смотря у кого... У меня в Линуксе всё идеально, идеальное сглаживание и идеальный кегль шрифтов. В 10 винде всё не так, там даже сглаживания шрифтов нормального не осилили на уровне системы, ореолы вокруг кегля которые мылят глаз и никак это не устранить, кроме как переключить режим сглаживания на уровень ниже, в грей.
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|1.21, Анонимчик (?), 12:47, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное в лисе этого пока не будет, а значит в seamonkey ещё дольше ublock продержится.) Новость в целом приятная. Вот даже сейчас ublock показывает, что заблочил 5 нехорошестей на opennet. На youtube и вовсе без него плохо очень... Шли бы уже эффективные рекламщики пшеницу сеять. Земля говорят кормит.
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|2.26, Аноним (26), 13:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Земля говорят кормит.
для рекламщиков земля это люди, засеянное поле это просмотренная реклама, а собранный урожай это хрустящие зелёные баксы.
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|2.79, Онаним (?), 14:52, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх ты, Максимка там вон 15 килорублей за баннер в подвале сайта просит, а ты его блокируешь.
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|1.24, Аноним (24), 12:57, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Глобальные корпорации под вялое недовольное фырканье хомячков неспеша и методично продолжают строить электронную тюрьму будущего... Альтернатив пока не видно...
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|2.39, Аноним (39), 13:19, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Глобальные корпорации под вялое недовольное фырканье хомячков неспеша и методично продолжают
> строить электронную тюрьму будущего... Альтернатив пока не видно...
Волк_из_Ну-Погоди_закладывает_кирпичами_стену.жпг
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|3.38, Аноним (29), 13:18, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни один адблокер не работает там где структура сайта автоматически генерирует новые ID всем объектам HTML, так например с любыми сервисами Яндекса.
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|4.41, НяшМяш (ok), 13:24, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые ID обходятся правилами вида div:nth-child(42), хотя на яндексе может и не помочь.
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|5.66, Аноним (66), 14:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подробнее и, если можно, со ссылками на правила составления таких фильтров?
Заранее спасибо.
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|4.44, VINRARUS (ok), 13:30, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ни один адблокер не работает там где структура сайта автоматически генерирует новые ID всем объектам HTML, так например с любыми сервисами Яндекса.
Ну адблокер под названием "Україна" справляется даже с таким видом навязывания говна.
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|5.82, Аноним (66), 15:04, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, из РФ на сайте "Европейской правды" видна реклама со ссылками на рос. сайты.
Не знаю, яндекс-директ это или нет.
Вероятно, если заходить из Украины, то реклама будет другая.
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|6.95, провоцирование (?), 15:33, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Brave заблокировал 23 трекера на eurointegration.com.ua, и никакой рекламы не вижу. Чини свой говнобраузер/адблок.
В основном хлам типа yadro.ru, admixer, adnet, twitter; яндекса нет.
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|3.85, Урри (?), 15:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня нету на lenta.ru рекламы. А все просто - мой межушный ганглий c 40м IQ умеет нажать кнопку "настройка" юблока и поставить галочку напротив "RUS: RU Adlist". Пруф https://imgur.com/a/ZkcyWbl
Почему ваш такое не умеете, мне невдомек.
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|4.88, Урри (?), 15:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глянул я эти новости... Скажите, зачем вам это гoвно??
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|2.40, НяшМяш (ok), 13:22, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, толстенький новичок. На первый раз простим за неудачную попытку.
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|2.112, user90 (?), 15:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело вкуса жи? Но ты можешь рассказать о преимуществах своего выбора, прочтем-с.
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|1.33, Анонимчик (?), 13:14, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я на гит скачал его 100500 лет назад и открыв в браузере ставлю вместе с seatab который для крестиков на вкладках.
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|1.37, Анонимчик (?), 13:17, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати плохой сайт эта Лента, калоприемник новостной, хотя честно сказали, что за хорошие новости надо платить и если выбрать там только хорошие новости, то их будет штук пять и не интересный, а портить настроение либеральным помётом не всегда хочется.
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|2.45, VINRARUS (ok), 13:33, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так Путляндия же перед войной с Украиной сменила руководство и большую часть авторов сайта lenta.ru на проституток киселёва.
Совпадение? Не думаю!
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|3.106, Аноним (133), 15:43, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это какого Киселёва? Того жирного усатого? Который щёки надувал важно и надменно? Женю что ли?
И где от теперь, этот либераст?!
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|4.111, Аноним (133), 15:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там же небось. Где и другие подобные. Среди политических проституток. на майдане. :-)
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|4.192, жабабыдлокодер (ok), 19:35, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это который работал на украинского олигарха Пинчука. См. в Википедии Дмитрий Киселев. Я не знаю почему, но хохлы ужасно его боятся и ненавидят.
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|2.125, Анони (?), 16:03, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обрати-ка внимание, что новостные сайты молчат про Шиес. И после этого можно сделать вывод, зачем нужен отформатированный кал в голове...
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|3.103, Аноним (133), 15:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да с гугла, как с гуся вода. Пронесёт и всё, делов то! А вот остальным он вставит потом. По самые помидоры.
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|1.47, Аноним (47), 13:36, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У ublock origin вообще дела не весело идут.
Пару месяцев назад, он перестал работать в Сафари, из-за перехода на новый апи. Теперь стала известна дата, когда он точно перестанет работать в хроме.
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|2.55, Аноним (55), 13:48, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дела _у_ ubo? Разработчик с него профита не получает, так он только с чистой совестью сможет облегчить себе работу по поддержке десятка браузеров. Дела невесело идут скорее у пользователей браузеров, решивших подкрутить гайки
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|3.61, Аноним (55), 13:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница сколько там дозволено правил, если нельзя подцепить свой обработчик?
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|5.86, 8181 (?), 15:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь в сафари блокировкой занимается сам браузер, а расширения только подсовывают ему правила для обработки
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|2.100, провоцирование (?), 15:38, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этот ваш мак/айфон можно поставить Chrome/Brave/etc в один клик.
Перестанет работать в хроме? Аналогично, сменить браузер или блокировщик рекламы - ВНЕЗАПНО, в один клик тоже.
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|2.62, IRASoldier_registered (ok), 13:58, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читаем внимательно и только потом комментируем:
"Компания Mozilla решила не следовать за новым манифестом и сохранить в Firefox возможность полного использования API webRequest."
Ну и где тут и кто околачивается?
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|1.83, Sluggard (ok), 15:04, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Новый манифест разработан в рамках инициативы по
...защите Гугла от блокировки их рекламы.
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|2.189, Аноним (69), 19:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для защрты гугла от блокировки их рекламы достаточно защитить их домены от webrequest и webnavigation.
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|1.92, Аноним (-), 15:28, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и славненько, возвращаюсь на FF, слышал на новом движке он даже быстрее.
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|1.105, user90 (?), 15:41, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну йузеры гугло-приложений сами подставляют попку, их не жалко)) Главное чтоп подобные тенденции не докатились до Мозиллы.. а тут фиг знает.
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|2.115, Аноним (133), 15:51, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только они. Все уже крепко сидят у гугла на кукане!
Никто даже не рыпается.
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|1.114, Аноним (133), 15:50, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Она натянула на себя ущербный фимозный гуглохромистый API и отказалась от нормальных расширений. С тех пор она мертва. Это ненастраиваемая поделка с хитровы...банным логотипом у которого и лапы уже оторвали. Скоро и головы не будет.
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|1.153, Аноним (153), 16:39, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и пришло время, когда хром становится тем, чем был в последнее время ныне покойный IE. Еще больше убеждаюсь в том, что правильно сделал отказавшись от него в пользу FF неделю назд. А тут бац и такая новость.
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|1.159, Аноним (159), 17:07, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу независимый от браузера адблок, который понимает адблоковские фильтры.
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|1.170, jOKer (ok), 17:55, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже что эпоха локальных (и не совсем) прокси со встроенной банеро-резкой снова вернулась к нам. Проще настроить свой личный прокси, чем бороться с целым зоопарком браузеров и правил их строителей. Сквид снова в тренде?
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|3.185, jOKer (ok), 19:09, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отбой! Ничего никуда не вернулось - теперь весь трафик зашифрованный
Ой-ой, нашли проблему. Делаем самоподписанный корневой сертификат , устанавливаем его в систему в качестве доверенного, а его приватный ключ отдаем прокси. Теперь на каждый вызов сайтов с нежелательным контентом, контент, в виде прозрачного пикселя, будет приходить подписанным сертификатом сгенеренным "на лету" проксиком. И браузер будет его отлично кушать, потому что корневой сертификат, с помощью которого проксик его выпускал и подписывал, для браузера - доверенный.
ЗЫ В общем, зря старались ставя мне минус. Прокси все-таки вернуться. Но видимо, вернуться в виде более компактного и специализированного решения.
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|4.188, Аноним (-), 19:28, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты собрался подделывать сертификаты для каждого внешнего https-запроса? ты идиот?
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|5.190, jOKer (ok), 19:32, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты собрался подделывать сертификаты для каждого внешнего https-запроса?
Для каждого домена банера и для каждого домена скрипта. Они меня не спрашивали, когда занимались трекингом и прочими гадостями. Так что и я их не спрошу, и не только перевыпущу их сертификаты /прокси это сделает/, но еще и закэширую их)))
Ваша проблема малоуважаемый, в том, что вы полагаете что шифрование трафика нужно для браузера. Тогда как оно нужно для пользователя. Для того что бы меня, пользователя, сторонний сайт не обманул. А если этот механизм будет использоваться _с моего ведома_ и по моему желанию - то я лично ничего в этом плохого не вижу. Лично для меня мой прокси вполне себе доверенный..... а гуголь может идти в сад интересоваться размерами бамбука!
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|6.199, Аноним (-), 19:56, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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каждый запрос такого прокси нужно будет проверять на валидность соотв ему сертификата, в случае невалидного сертификата нужно будет "проксировать" сообщение об ошибке, особенно весело это будет выглядеть в случае разбора данных ответа в соотв контексте (страница, содержащая картинки, скрипты) - будешь свой протокол для этого изобретать? корректно такой разбор данных и соблюдение политики безопасности уровня современных браузеров (например, запрет cross-domain-запросов с невалидными/отсутствующими сертификатами), можно осуществить только с "проксей", обладающей функционалом браузера. вопрос про твой идиотизм был риторическим, разумеется
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|2.187, Аноним (187), 19:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опера заявляла, что будет поддерживать все эти блокировщики и старые аддоны. Всед за ней такие заявления сделали операклоны, но на их счёт есть некоторые сомнения. Мазила как известно во всём следует за гуглом, так что это не вариант.
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|3.195, Аноним (133), 19:45, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сама по себе Опера - дерьмо полное. Никаких настроек. Голимый хром. Только морду разрисовали.
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|1.197, Аноним (133), 19:53, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто идет от классики к попсовому модерну, получает чёрную мазню Малевича в табло.
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|1.198, Аноним (-), 19:56, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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потсоны, что в линуксах живого осталось из gtk-браузеров, только luakit и surf?
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