Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin

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|1.1, Аноним (1), 20:38, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно. В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы.
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|2.2, Ordu (ok), 20:40, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хром овно
> лиса овно
> другие браузера [...] овно
И тут такой комбобрекер:
> я дурак
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|3.33, Аноним (-), 21:38, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Рэймонд также закрыл созданное сообщение о проблеме, пометив его как не подлежащее решению и посоветовал пользователям найти другой браузер, если они хотят использовать uBlock Origin.
Все правильно сделал. Пользователи зoнда должны страдать.
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|2.4, Йопта (?), 20:41, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конкуренция антиреклама, друг друга топят, но нецелесообразно использовать хром, гугл больше всего следит, как и майкрософт
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|3.5, лютый жабист__ (?), 20:47, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но нецелесообразно использовать хром, гугл больше всего следит
ну не винфак вроде, соответственно тутошние обычно в chromium сидят. иногда даже в ungoogled форках. не особо оно и следит.
Ну, почему ещё нет нормального платного форка хромого? я бы платил несколько баксов в год без вопросов.
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|4.15, Аноним (15), 21:08, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты видел исходники хромиума? Ты видел количество коммитов? Какие ещё форки, Маня! Опера отличный допиленный хромой, главное не забывать, что у её разработчиков тоже есть свои интересы, пусть и менее наглые, чем у Гугла. Есть ещё ungoogled chromium, где тебе придётся доверять, что всю телеметрию нашли и вырезали, а обновления обновлять через задний проход.
Есть ещё файрфокс, где тобой неприкрыто торгуют и впаривают тебе проприетарщину. Куда бежать с подводной лодки собрался?
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|5.29, Аноним (29), 21:33, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Опера отличный допиленный хромой, главное не забывать, что у её разработчиков тоже есть свои интересы, пусть и менее наглые, чем у Гугла.
Ещё разработчики в Китае. Так и кто опаснее?
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|6.36, Аноним (15), 21:39, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно, что Гугл. Сейчас весь софт с разработчиками из китая. Вообще весь. Просто потому, что их много, и они стараются. Что опасно, так это железо из Китая (100% железа) и недавняя атака Асуса на россиян (которую он так и не признал афаик) как бы намекает.
Касательно Оперы, персональные данные резидентов и гостей РФ всё равно хранятся в России, так что тут не о чем переживать.
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|2.6, ilyafedin (ok), 20:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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На самом деле, просто сейчас нет нормальных браузеров. Все скатились в... ну, в общем, вы поняли...
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|5.57, Аноним (57), 22:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну можно пойти немного другим путём, не догонять, так как без толку, а сказать хватит, начнем с чистого листа, без многолетнего накопившегося д.p.а
ведь браузер это по сути удобный приёмо-передатчик информации через интернет
а для этого что нужно ? удобный и продуманный язык программирования + gui
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|6.58, Аноним (16), 22:50, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начинай. Да даже без скриптового языка внутри, ни к чёрту он там не нужен в разметке. Я тебе с пенсии закину даже донатом. Как раз к тому времени, как можно будет пользоваться, я, глядишь, на пенсию и выйду ¯\_(ツ)_/¯
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|7.59, Аноним (57), 23:01, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пожалуйста не агрись, я просто хочу что на заре появления браузеров те кто придумали html javascript были обычными людьми и делалось это все на коленке, они не думали о комбайнах на многомилионн строк кода. Спустя стока лет можно просто учесть их опыт и выбрать инструменты и подходы оптимально подходящие под задачу, даже если придется закрыть глаза на то д/pbмо во что превратили современный браузер.
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|3.45, Аноним (45), 22:08, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лисофорками и некоторыми хромоклонами вполне можно пользоваться.
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|4.47, Аноним (15), 22:18, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лолифокс был последний форк жирнолиса, которым можно было пользоваться, увы. Мимопользователь Waterfox.
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|2.26, Аноним (29), 21:30, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно.
>В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы
Ты так формулируешь вопрос, как будто одно противоречит другому. Google Chrome часть PRISM, следит за пользователями, зарабатывает на личных данных. В Fifefox добавляют телеметрию чтобы под благовидным предлогом продавать данные пользователей. Бренд Opera выкупили китайцы. Старую версию на presto забросили, сделали на базе Хромиума сделали со своими зондами.
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|2.31, anonymous (??), 21:35, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это естественное следствие попыток заработать на пользователях. Корпорации хотят сделать из сайтов зонд, и для этого им нужно внедрять в браузеры фичи, которые вредят пользователям. Если браузер внедряет такие фичи - то он овно. Если не внедряет, то на нём нельзя браузить современный веб.
Плюс ко всему война стандартов. Они постоянно становятся запутаннее. Соответственно простым энтузиастам затруднительно реализовать свой браузер. А копропративные рабы (разработчики firefox или chromium) за зарплату запихивают пользователю зонд поглубже. Зато сайты работают красиво.
В общем, это проблема веба, а не браузеров. Бабло, капитализм и вот это вот всё.
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|2.54, pda (?), 22:43, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Opennet - уникальное сочетание оперативно появляющихся, хорошо оформленных новостей и совершенно неадекватных коментаторов. Будет обругано и заклеймлено абсолютно всё.
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|1.7, Аноним (7), 20:51, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Слишком хорошо сделано и слишком уж хорошо выполняет свою функцию))
Впрочем, кому может быть интересно, чего там с хромым происходит..
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|2.55, zloykakpes (ok), 22:43, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Впрочем, кому может быть интересно, чего там с хромым происходит..
Ну так тебе же и интересно :)
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|1.8, Аноним (8), 20:56, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ничего удивительного, в яндекс браузере уже давно помечено как несовместимое, хотя можно поставить через хром стор и все работает. Надо пилить бало с рекламы, тут какой-то блокировщик рекламы.
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|1.14, Аноним (15), 21:02, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сами себя закапывают. Ну ничего, Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню. А вообще, всё это увлечение Гуглы ИИ и ботами уже давно напрягает. Кроме ботов у них есть ещё индусы, после общения с которыми ты сам попросишь вернуть ботов.
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|2.17, Аноним (17), 21:10, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню.
Если обещала, то для начала открылась бы.
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|4.30, Аноним (15), 21:34, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я читал финансовые отчёты (ежегодные, так оно принято) и по-моему там идея закопать свои старые движки это лучшее, что с ней случилось. Конечно, её слили китайцам, но те тоже вряд ли убыточное стали бы покупать, да и наработки по созданию приятного пользователям браузера чего-то стоят - у конкурентов так и не получилось удобоваримый браузер запилить.
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|2.27, Аноним (29), 21:32, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну ничего, Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню.
На вашей это на какой? На китайской?
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|3.39, Аноним (15), 21:49, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На самом деле на стороне людей, которым не нравятся претензии гугла на монополию рекламы и слежения. Опера - это та компания, которая обещала оставить апи для ублока даже если гугл его выкинет. Я просто напомню, что опера была едва ли не первым браузером, в котором появился встроенный блокировщик рекламы (это было ещё в эпоху порнофлешбаннеров, остальные что-то не особо шевелились), потом уже были адблоки и прочие сомнительные проекты, до появления ублока был ещё десяток лет (или около того).
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|2.44, оалвф (?), 21:55, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что значит забанить? мы тут .. ты эта .. да как .. совсм че ли .. да я сча .. прекратить такое.
а компенсация? возмещать кто будет?
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|1.22, th3m3 (ok), 21:18, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>посоветовал пользователям найти другой браузер
Отличное решение проблемы! Без шуток. Но нужно было сразу советовать Firefox.
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|2.35, Весельчак У (?), 21:39, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там роботы везде. Гугл с разработчиками приложений также общается. Максимально обтекаемые формулировки, до людей не достучаться, чуть что сразу бан и главное ничего не доказать.
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|1.38, Аноним (38), 21:45, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы).
uBlock Origin не позиционируется как блокировщик рекламы. Это просто эффективный блокировщик, а блокировка рекламы — лишь следствие этого.
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|1.40, anonymous (??), 21:49, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот давно удивляюсь работе саппорта крупных компаний. Единственный способ добиться внимания к своей проблеме - это заявить о ней вслух на достаточно посещяемом ресурсе.
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|2.50, zzz (??), 22:29, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это делается специально, чтобы люди не задалбывали сапорт тупыми вопросами, которые могут решить сами. Ну, там, роутер перезагрузить, ман почитать.
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|1.42, Аноним (42), 21:52, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы) -- я нашел ещё одну она мне нравиться больше чем только блок рекламы. здесь она 2ip.ru/user-tracking/
вчера на хром поставил и на андроид всё нормально у меня.
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|1.46, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рано разводить конспирологию на тему "Google хочет избавиться от эффективного блокирования рекламы". У Google техподдержка в сторе, что для Андроида, что для Хрома, находится в откровенно свинском состоянии - желающие могут нагуглить не одну статью на Хабре на тему "мою программу выпилили, причины не объяснили толком, в письмах тупо цитируют правила". Так что дело не в тайной ложе, а в явной лаже.
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|2.49, Аноним (57), 22:27, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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только вот система построена так что ты никогда не сможешь отличить "тайную лож, от явной лажы", неправда ли удобно ?
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