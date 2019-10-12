Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор систем блокирования нежелательного контента uBlock Origin и uMatrix, столкнулся с невозможностью публикации очередного тестового выпуска (1.22.5rc1) блокировщика рекламы uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store. Публикация была отвергнута с указанием в качестве причины недопустимости размещения в каталоге "многоцелевых дополнений", которые включают функции, не связанные с основным заявленным назначением. В соответствии с утверждёнными ещё в 2013 году изменениями правил Chrome Web Store, многоцелевые дополнения не допускаются и подлежат разделению на несколько простых.

Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы), Рэймонд посчитал, что это ложное срабатывание и предпринял повторую попытку публикации обновления, сменив номер версии (1.22.5rc2), но она оказались безуспешной. Добиться у службы поддержки ответа на вопрос, какая именно дополнительная функциональность присутствует в uBlock Origin, также не удалось. На просьбу уточнить причину и попытку убедить службу поддержки в отсутствии нарушения приходят лишь ссылки на общие пункты правил, без детализации в чём именно нарушение.

В итоге Рэймонд пришёл к выводу, что бесполезно пытаться по электронной почте доказать ошибочный характер отклонения новой версии, так как в ответ приходят лишь повторяющиеся типовые общие отписки и никто не пытается вникнуть в суть проблемы. Рэймонд также закрыл созданное сообщение о проблеме, пометив его как не подлежащее решению и посоветовал пользователям найти другой браузер, если они хотят использовать uBlock Origin.

Дополнение: Несколько минут назад в каталоге Chrome Web Store появился новый тестовый выпуск 1.22.5.102 (rc2), но подтверждения урегулирования проблемы пока нет и не ясно не возникнет ли проблем при попытке обновления стабильной ветки, будущий выпуск (1.22.5) которой идентичен последним тестовым обновлениям, попытка публикации которых привела к проблемам.



