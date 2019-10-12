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Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin

12.10.2019 20:20

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор систем блокирования нежелательного контента uBlock Origin и uMatrix, столкнулся с невозможностью публикации очередного тестового выпуска (1.22.5rc1) блокировщика рекламы uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store. Публикация была отвергнута с указанием в качестве причины недопустимости размещения в каталоге "многоцелевых дополнений", которые включают функции, не связанные с основным заявленным назначением. В соответствии с утверждёнными ещё в 2013 году изменениями правил Chrome Web Store, многоцелевые дополнения не допускаются и подлежат разделению на несколько простых.

Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы), Рэймонд посчитал, что это ложное срабатывание и предпринял повторую попытку публикации обновления, сменив номер версии (1.22.5rc2), но она оказались безуспешной. Добиться у службы поддержки ответа на вопрос, какая именно дополнительная функциональность присутствует в uBlock Origin, также не удалось. На просьбу уточнить причину и попытку убедить службу поддержки в отсутствии нарушения приходят лишь ссылки на общие пункты правил, без детализации в чём именно нарушение.

В итоге Рэймонд пришёл к выводу, что бесполезно пытаться по электронной почте доказать ошибочный характер отклонения новой версии, так как в ответ приходят лишь повторяющиеся типовые общие отписки и никто не пытается вникнуть в суть проблемы. Рэймонд также закрыл созданное сообщение о проблеме, пометив его как не подлежащее решению и посоветовал пользователям найти другой браузер, если они хотят использовать uBlock Origin.

Дополнение: Несколько минут назад в каталоге Chrome Web Store появился новый тестовый выпуск 1.22.5.102 (rc2), но подтверждения урегулирования проблемы пока нет и не ясно не возникнет ли проблем при попытке обновления стабильной ветки, будущий выпуск (1.22.5) которой идентичен последним тестовым обновлениям, попытка публикации которых привела к проблемам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/chrom...)
  2. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  3. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  4. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  5. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  6. OpenNews: Google обосновал ограничение API webRequest, используемого блокировщиками рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, ublock
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  • 1.1, Аноним (1), 20:38, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно. В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы.
     
     
  • 2.2, Ordu (ok), 20:40, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хром овно
    > лиса овно
    > другие браузера [...] овно

    И тут такой комбобрекер:

    >  я дурак

     
     
  • 3.33, Аноним (-), 21:38, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Рэймонд также закрыл созданное сообщение о проблеме, пометив его как не подлежащее решению и посоветовал пользователям найти другой браузер, если они хотят использовать uBlock Origin.

    Все правильно сделал. Пользователи зoнда должны страдать.

     
  • 2.4, Йопта (?), 20:41, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конкуренция антиреклама, друг друга топят, но нецелесообразно использовать хром, гугл больше всего следит, как и майкрософт
     
     
  • 3.5, лютый жабист__ (?), 20:47, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но нецелесообразно использовать хром, гугл больше всего следит

    ну не винфак вроде, соответственно тутошние обычно в chromium сидят. иногда даже в ungoogled форках. не особо оно и следит.

    Ну, почему ещё нет нормального платного форка хромого? я бы платил несколько баксов в год без вопросов.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 21:08, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видел исходники хромиума? Ты видел количество коммитов? Какие ещё форки, Маня! Опера отличный допиленный хромой, главное не забывать, что у её разработчиков тоже есть свои интересы, пусть и менее наглые, чем у Гугла. Есть ещё ungoogled chromium, где тебе придётся доверять, что всю телеметрию нашли и вырезали, а обновления обновлять через задний проход.

    Есть ещё файрфокс, где тобой неприкрыто торгуют и впаривают тебе проприетарщину. Куда бежать с подводной лодки собрался?

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 21:33, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Опера отличный допиленный хромой, главное не забывать, что у её разработчиков тоже есть свои интересы, пусть и менее наглые, чем у Гугла.

    Ещё разработчики в Китае. Так и кто опаснее?

     
     
  • 6.36, Аноним (15), 21:39, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что Гугл. Сейчас весь софт с разработчиками из китая. Вообще весь. Просто потому, что их много, и они стараются. Что опасно, так это железо из Китая (100% железа) и недавняя атака Асуса на россиян (которую он так и не признал афаик) как бы намекает.

    Касательно Оперы, персональные данные резидентов и гостей РФ всё равно хранятся в России, так что тут не о чем переживать.

     
     
  • 7.51, Аноним (29), 22:37, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ну теперь я спокоен. Нет.
     
  • 2.6, ilyafedin (ok), 20:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    На самом деле, просто сейчас нет нормальных браузеров. Все скатились в... ну, в общем, вы поняли...
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 20:58, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что мешает свой запилить, "нормальный"?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 21:10, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То, что к следующему веку закончишь, в лучшем случае?
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 22:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну можно пойти немного другим путём, не догонять, так как без толку, а сказать хватит, начнем с чистого листа, без многолетнего накопившегося д.p.а
    ведь браузер это по сути удобный приёмо-передатчик информации через интернет
    а для этого что нужно ? удобный и продуманный язык программирования + gui
     
     
  • 6.58, Аноним (16), 22:50, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинай. Да даже без скриптового языка внутри, ни к чёрту он там не нужен в разметке. Я тебе с пенсии закину даже донатом. Как раз к тому времени, как можно будет пользоваться, я, глядишь, на пенсию и выйду ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 7.59, Аноним (57), 23:01, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пожалуйста не агрись, я просто хочу что на заре появления браузеров те кто придумали html javascript были обычными людьми и делалось это все на коленке, они не думали о комбайнах на многомилионн строк кода. Спустя стока лет можно просто учесть их опыт и выбрать инструменты и подходы оптимально подходящие под задачу, даже если придется закрыть глаза на то д/pbмо во что превратили современный браузер.
     
     
  • 8.60, Аноним (57), 23:02, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fix я просто хочу сказать... текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, burjui (ok), 21:13, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой веб, такие и браузеры.
     
  • 3.45, Аноним (45), 22:08, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лисофорками и некоторыми хромоклонами вполне можно пользоваться.
     
     
  • 4.47, Аноним (15), 22:18, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лолифокс был последний форк жирнолиса, которым можно было пользоваться, увы. Мимопользователь Waterfox.
     
  • 2.13, Организация Объединённых Тюленей (?), 21:02, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все дураки и не лечатся.
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:11, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не поверишь, но это пишут разные Анонимы.
     
  • 2.26, Аноним (29), 21:30, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно.
    >В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы

    Ты так формулируешь вопрос, как будто одно противоречит другому. Google Chrome часть PRISM, следит за пользователями, зарабатывает на личных данных. В Fifefox добавляют телеметрию чтобы под благовидным предлогом продавать данные пользователей. Бренд Opera выкупили китайцы. Старую версию на presto забросили, сделали на базе Хромиума сделали со своими зондами.

     
  • 2.28, VINRARUS (ok), 21:33, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто мир такой,овняный...
     
  • 2.31, anonymous (??), 21:35, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это естественное следствие попыток заработать на пользователях. Корпорации хотят сделать из сайтов зонд, и для этого им нужно внедрять в браузеры фичи, которые вредят пользователям. Если браузер внедряет такие фичи - то он овно. Если не внедряет, то на нём нельзя браузить современный веб.

    Плюс ко всему война стандартов. Они постоянно становятся запутаннее. Соответственно простым энтузиастам затруднительно реализовать свой браузер. А копропративные рабы (разработчики firefox или chromium) за зарплату запихивают пользователю зонд поглубже. Зато сайты работают красиво.

    В общем, это проблема веба, а не браузеров. Бабло, капитализм и вот это вот всё.

     
  • 2.32, Аноним (29), 21:36, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно. В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы.

    Читай https://prism-break.org/ru/subcategories/windows-web-browsers/

     
     
  • 3.34, Аноним (29), 21:39, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В теме про хром пишут, что хром овно. В теме про лису пишут, что лиса овно. В теме про другие браузера пишут, что они овно. То-ли я дурак, то-ли опенннетовские комментаторы.

    Можно ещё https://www.gnu.org/software/gnuzilla/

     
  • 2.54, pda (?), 22:43, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opennet - уникальное сочетание оперативно появляющихся, хорошо оформленных новостей и совершенно неадекватных коментаторов. Будет обругано и заклеймлено абсолютно всё.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:40, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ничо, схаваете.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:51, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Слишком хорошо сделано и слишком уж хорошо выполняет свою функцию))
    Впрочем, кому может быть интересно, чего там с хромым происходит..
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 22:38, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно тем, кто форками пользуется.
     
  • 2.55, zloykakpes (ok), 22:43, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Впрочем, кому может быть интересно, чего там с хромым происходит..

    Ну так тебе же и интересно :)

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:56, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ничего удивительного, в яндекс браузере уже давно помечено как несовместимое, хотя можно поставить через хром стор и все работает. Надо пилить бало с рекламы, тут какой-то блокировщик рекламы.
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:58, 12/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +18 +/
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 21:00, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 3.21, burjui (ok), 21:15, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.37, Адекватный человек (?), 21:43, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (53), 22:42, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.56, zloykakpes (ok), 22:45, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.11, Сейд (ok), 20:59, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь Огнелисом и не смотрю рекламу.
     
  • 1.14, Аноним (15), 21:02, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сами себя закапывают. Ну ничего, Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню. А вообще, всё это увлечение Гуглы ИИ и ботами уже давно напрягает. Кроме ботов у них есть ещё индусы, после общения с которыми ты сам попросишь вернуть ботов.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:10, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню.

    Если обещала, то для начала открылась бы.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:25, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вскрылась она уже давно...
     
     
  • 4.30, Аноним (15), 21:34, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я читал финансовые отчёты (ежегодные, так оно принято) и по-моему там идея закопать свои старые движки это лучшее, что с ней случилось. Конечно, её слили китайцам, но те тоже вряд ли убыточное стали бы покупать, да и наработки по созданию приятного пользователям браузера чего-то стоят - у конкурентов так и не получилось удобоваримый браузер запилить.
     
  • 2.27, Аноним (29), 21:32, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну ничего, Опера обещала быть на нашей стороне, я всё помню.

    На вашей это на какой? На китайской?

     
     
  • 3.39, Аноним (15), 21:49, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле на стороне людей, которым не нравятся претензии гугла на монополию рекламы и слежения. Опера - это та компания, которая обещала оставить апи для ублока даже если гугл его выкинет. Я просто напомню, что опера была едва ли не первым браузером, в котором появился встроенный блокировщик рекламы (это было ещё в эпоху порнофлешбаннеров, остальные что-то не особо шевелились), потом уже были адблоки и прочие сомнительные проекты, до появления ублока был ещё десяток лет (или около того).
     

  • 1.18, Аноним (19), 21:11, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора этих бандитов что воруют деньги у Гугла забанить.
     
     
  • 2.44, оалвф (?), 21:55, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит забанить? мы тут .. ты эта .. да как .. совсм че ли .. да я  сча .. прекратить такое.
    а компенсация? возмещать кто будет?
     

  • 1.22, th3m3 (ok), 21:18, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >посоветовал пользователям найти другой браузер

    Отличное решение проблемы! Без шуток. Но нужно было сразу советовать Firefox.

     
  • 1.24, Аноним (7), 21:20, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А по факту какой-нибудь индус гугловский тупанул
     
     
  • 2.35, Весельчак У (?), 21:39, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там роботы везде. Гугл с разработчиками приложений также общается. Максимально обтекаемые формулировки, до людей не достучаться, чуть что сразу бан и главное ничего не доказать.
     

  • 1.38, Аноним (38), 21:45, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы).

    uBlock Origin не позиционируется как блокировщик рекламы. Это просто эффективный блокировщик, а блокировка рекламы — лишь следствие этого.

     
  • 1.40, anonymous (??), 21:49, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот давно удивляюсь работе саппорта крупных компаний. Единственный способ добиться внимания к своей проблеме - это заявить о ней вслух на достаточно посещяемом ресурсе.
     
     
  • 2.50, zzz (??), 22:29, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это делается специально, чтобы люди не задалбывали сапорт тупыми вопросами, которые могут решить сами. Ну, там, роутер перезагрузить, ман почитать.
     

  • 1.41, Аноним (41), 21:52, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугол такой гугол с полным отсутствием адекватной обратной связи.
     
  • 1.42, Аноним (42), 21:52, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так как uBlock Origin реализует лишь одну конкретную функциональность (блокирование рекламы)  -- я нашел ещё одну она мне нравиться больше чем только блок рекламы. здесь она  2ip.ru/user-tracking/

    вчера на хром поставил и на андроид всё нормально у меня.

     
     
  • 2.43, 0309 (?), 21:54, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забыл подписаться в верху 0309
     
  • 2.48, IRASoldier_registered (ok), 22:21, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2ip.ru/user-tracking/

    Примитивный скрипт же. Такое пишет студент максимум на второй месяц посещения семинаров по PHP.

     

  • 1.46, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рано разводить конспирологию на тему "Google хочет избавиться от эффективного блокирования рекламы". У Google техподдержка в сторе, что для Андроида, что для Хрома, находится в откровенно свинском состоянии - желающие могут нагуглить не одну статью на Хабре на тему "мою программу выпилили, причины не объяснили толком, в письмах тупо цитируют правила". Так что дело не в тайной ложе, а в явной лаже.
     
     
  • 2.49, Аноним (57), 22:27, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только вот система построена так что ты никогда не сможешь отличить "тайную лож, от явной лажы", неправда ли удобно ?
     

  • 1.61, Аноним (61), 23:05, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Elinks и Surf вам в помощь.
     

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