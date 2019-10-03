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В Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей

03.10.2019 22:36

Компания Google предупредила об изменении подхода к обработке смешанного контента на страницах, открытых по HTTPS. Ранее при наличии на открытых по HTTPS страницах компонентов, загружаемых с без шифрования (по протоколу http://), выводился специальный индикатор. В будущем решено блокировать загрузку подобных ресурсов по умолчанию. Таким образом, страницы, открытые по "https://", будут гарантированно содержать только ресурсы, загруженные по защищённому каналу связи.

Отмечается, что в настоящее время более 90% сайтов, открываются пользователями Chrome с использованием HTTPS. Наличие вставок, загружаемых без шифрования, создаёт угрозы нарушения безопасности через модификацию незащищённого контента при наличии контроля за каналом связи (например, при подключении через открытые Wi-Fi). Индикатор смешанного контента признан неэффективным и вводящим пользователя в заблуждение, так как он не даёт однозначной оценки безопасности страницы.

В настоящее время наиболее опасные виды смешанного контента, такие как скрипты и iframe, уже блокируются по умолчанию, но изображения, звуковые файлы и видео по-прежнему могут быть загружены по http://. Через подмену изображений атакующий может подставить отслеживающие действия пользователя Cookie, попытаться эксплуатировать уязвимости в обработчиках изображений или совершить подлог, заменив представленную на изображении информацию.

Введение блокировки разделено на несколько этапов. В Chrome 79, намеченном на 10 декабря, появится новая настройка, которая позволит отключить блокировку для конкретных сайтов. Указанная настройка будет применяться для уже блокируемого смешанного контента, такого как скрипты и iframe, и вызываться через меню, выпадающее при клике на символ замка, заменив собой ранее предлагавшийся индикатор для отключения блокировки.

В Chrome 80, который ожидается 4 февраля, будет применена мягкая схема блокировки звуковых и видео файлов, подразумевающая автоматическую замену в ссылках http:// на https://, что позволит сохранить работоспособность, если проблемный ресурс также доступен по HTTPS. Изображения продолжат загружаться без изменений, но в случае загрузки по http:// на станицах https:// для всей страницы начнёт выводится индикатор незащищённого соединения. Для автозамены на https или блокировки изображений разработчики сайтов смогут использовать CSP-свойства upgrade-insecure-requests и block-all-mixed-content. В выпуске Chrome 81, запланированном на 17 марта, при смешанной загрузке изображений будет применена автозамена на http:// на https://.

Кроме того, компания Google объявила об интеграции в один из следующих выпусков браузера Chome нового компонента Password Checkup, ранее развивавшегося в виде внешнего дополнения. Интеграция приведёт к появлению в штатном менеджере паролей Chrome средств для анализа надёжности используемых пользователем паролей. При попытке входа на любой сайт будет выполняться проверка логина и пароля по базе скомпрометированных учётных записей с выводом предупреждения в случае выявления проблем. Проверка осуществляется по базе, охватывающей более 4 миллиардов скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз. Предупреждение также будет выводиться при попытке использования тривиальных паролей, таких как "abc123" (по статистике Google 23% американцев используют подобные пароли), или при использовании одного и того же пароля на нескольких сайтах.

Для сохранения конфиденциальности при обращении к внешнему API передаётся лишь первые два байта хэша от связки из логина и пароля (для хэширования используется алгоритм Argon2). Полный хэш шифруется ключом, генерируемым на стороне пользователя. Исходные хэши в базе Google также дополнительно шифруются и оставляются для индексации только первые два байта хэша. Конечная сверка хэшей, подпадающих под переданный двухбайтовый префикс, производится на стороне пользователя с использованием криптографической техники "ослепления", при которой ни одна из сторон не знает содержимое проверяемых данных. Для защиты от определения содержимого базы скомпрометированных учётных записей путем перебора с запросом произвольных префиксов, отдаваемые данные шифруются в привязке к ключу, сгенерированному на основе проверяемой связки логина и пароля.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome
  3. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
  4. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  5. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: В Chrome 77 и Firefox 70 будет прекращена маркировка сертификатов с расширенной верификацией
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, https
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  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я думал, уже давно запрещено. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Гугл-картинки сломаются от такого.
     
     
  • 2.4, DiabloPC (ok), 22:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как минимум
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:15, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть очень простое гугл-решение этой проблемы.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл-проблемы
     

  • 1.3, Аноним (-), 22:46, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мысль правильная. Надо как-то принудительно затаскивать на нишу безопасности упорных админов с устаревшим видением мира.
     
     
  • 2.5, угу (?), 23:02, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    надо внушить пользователю - все что не гугль - небезопастно, и вообще не работает - не потому что гугль нарочно поломал, а исключительно потому что это неправильные админы с "устаревшим видением мира".

     
     
  • 3.14, Аноним (13), 23:27, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В неокрепших умах комментаторов опеннета тлс == гугол, я понимаю
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:03, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, давно пора сломать мой интернет. Вы пробовали это делать, блокировать? Я вот пробовал. Не оправдываю кривые сайты, но со всякими форумами будет проблемка.
     
     
  • 2.7, пох. (?), 23:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну сколько-то еще этот твой интернет протрепыхается, конечно - за счет того что у любого достаточно старого сайта найдется не-https версия.

    Но, полагаю, это будет следующим прекрасным предложением гугля, от которого нельзя будет отказаться - "а давайте вообще будем показывать белую страницу, полную невменяемого бреда, вместо любого http-сайта".
    На чем они и прекратят свое существование.

    должны остаться только гугл, гугл, и еще вот немножко - фейсбук.

     
  • 2.9, Аноним (8), 23:16, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пробовали. И уже давно, в Firefox. Так до сих пор и не отключаю опции, удобно и проблем, лично у меня, не возникло.
     

  • 1.10, Аноним (6), 23:18, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, пароли при этом будут передаваться в гугл? Или хотя бы в фсб. Ну, для "проверки". А то вдруг вы там поддерживаете запрещённые организации.
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 23:20, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или торгуете препаратами. А так куратор зашёл (в случае гугла нейронка), посмотрел, поставил галочку что ничего подозрительного пока нет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:29, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно
     
  • 1.16, Аноним (-), 23:29, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тонкий ход, смысл которого раскроется тогда, когда сертификаты будет выдавать АНБ/ФСБ.
     
     
  • 2.21, вейланд (?), 00:05, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле -когда?
     

  • 1.17, Аноним (-), 23:41, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное ненужно-внимательным-пользователям-но-нужно-копрорации-добра "решение" - подгребают весь вэб (и мобилы) под "себя", а наивный пипл хавает и нахваливает. Печаль.
     
  • 1.18, Аноним (-), 23:41, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проверка осуществляется по базе, охватывающей более 4 миллиардов скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз.

    То есть, эта база будет либо локально хранится, либо что более вероятно пароли будут отправляться куда-то на гуглосервер, для сверки с этой базой. И все говорят о безопасности. :D

     
     
  • 2.19, Аноним (6), 23:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А всё просто, 5 eyes не так давно попросили корпорации позаботиться о доступности приватных пользовательских данных нужным людям. Видимо, закладочек становится всё меньше и пора принимать более кардинальные меры.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:05, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл не просто будет их сверять (они отродясь просто так ничего не делали), они свяжут пароли с пользователями (ведь логины, как несложно догадаться, тоже будут отправляться). Преподносить эту мерзость, как меру безопасности, это уже театр абсурда какой-то.
    Следующим шагом вероятно будет требование отсылать паспортные данные сразу рекламодателям, с анкетой своих предпочтений, а также с одновременной передачей некой суммы на счет гугла. :D
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:17, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий абзац ты, конечно, не осилил. Видимо, там слишком много незнакомых слов оказалось.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 00:29, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Следующий абзац ты, конечно, не осилил. Видимо, там слишком много незнакомых слов оказалось.

    Следующий абзац просто мутит воду. Так или иначе логин и пароль передается либо туда. Либо на основании переданного "слепка" часть базы будет передаваться на сторону пользователя. Иначе ничего сверить не получится. Если в этой получаемой части прочие данные будут случайны, то гугл все равно сможет получить пароли пользователя. Только не за один раз, а за несколько, пока случайные данные не отсеются.

     

  • 1.20, Аноним (20), 00:01, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Аноним начнёт блокировать Chrome на своих компьютерах и запретит установку вредоносного гуглософта.

    Так лучше.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:29, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сложно блокировать то, чего нет в репах🤦️
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 00:46, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хавно можно скачать с гуглопомойки, что многие и делают.
     

  • 1.24, abi (?), 00:25, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что мой уютный RSS агрегатор сломается если в нём будет хотя бы один источник без https ? Хорошо что я не пользователь Chrome :)
     
  • 1.28, Аноним (28), 00:53, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    началось... гугл, ты дурак?
    у меня есть сайт, чтобы всё было чики-пуки на нём установлен сертификат. но  на сайте есть плеер с потоковым интернет-радио, а этот поток никогда не шифруется и, возможно, и не будет. всё, приплыли?
     
  • 1.29, Hgtuugt (?), 00:57, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинают забывать, что они делают браузер.
    Сегодня блокируют http-ресурсы, а завтра - все, что не нравится SJW-радикалам.
     

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