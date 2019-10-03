В Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я думал, уже давно запрещено. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.
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|1.3, Аноним (-), 22:46, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мысль правильная. Надо как-то принудительно затаскивать на нишу безопасности упорных админов с устаревшим видением мира.
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|2.5, угу (?), 23:02, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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надо внушить пользователю - все что не гугль - небезопастно, и вообще не работает - не потому что гугль нарочно поломал, а исключительно потому что это неправильные админы с "устаревшим видением мира".
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|3.14, Аноним (13), 23:27, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В неокрепших умах комментаторов опеннета тлс == гугол, я понимаю
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|1.6, Аноним (6), 23:03, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, давно пора сломать мой интернет. Вы пробовали это делать, блокировать? Я вот пробовал. Не оправдываю кривые сайты, но со всякими форумами будет проблемка.
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|2.7, пох. (?), 23:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну сколько-то еще этот твой интернет протрепыхается, конечно - за счет того что у любого достаточно старого сайта найдется не-https версия.
Но, полагаю, это будет следующим прекрасным предложением гугля, от которого нельзя будет отказаться - "а давайте вообще будем показывать белую страницу, полную невменяемого бреда, вместо любого http-сайта".
На чем они и прекратят свое существование.
должны остаться только гугл, гугл, и еще вот немножко - фейсбук.
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|2.9, Аноним (8), 23:16, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пробовали. И уже давно, в Firefox. Так до сих пор и не отключаю опции, удобно и проблем, лично у меня, не возникло.
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|1.10, Аноним (6), 23:18, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надеюсь, пароли при этом будут передаваться в гугл? Или хотя бы в фсб. Ну, для "проверки". А то вдруг вы там поддерживаете запрещённые организации.
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|2.11, Аноним (6), 23:20, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или торгуете препаратами. А так куратор зашёл (в случае гугла нейронка), посмотрел, поставил галочку что ничего подозрительного пока нет.
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|1.16, Аноним (-), 23:29, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тонкий ход, смысл которого раскроется тогда, когда сертификаты будет выдавать АНБ/ФСБ.
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|1.17, Аноним (-), 23:41, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередное ненужно-внимательным-пользователям-но-нужно-копрорации-добра "решение" - подгребают весь вэб (и мобилы) под "себя", а наивный пипл хавает и нахваливает. Печаль.
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|1.18, Аноним (-), 23:41, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проверка осуществляется по базе, охватывающей более 4 миллиардов скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз.
То есть, эта база будет либо локально хранится, либо что более вероятно пароли будут отправляться куда-то на гуглосервер, для сверки с этой базой. И все говорят о безопасности. :D
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|2.19, Аноним (6), 23:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А всё просто, 5 eyes не так давно попросили корпорации позаботиться о доступности приватных пользовательских данных нужным людям. Видимо, закладочек становится всё меньше и пора принимать более кардинальные меры.
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|3.22, Аноним (22), 00:05, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл не просто будет их сверять (они отродясь просто так ничего не делали), они свяжут пароли с пользователями (ведь логины, как несложно догадаться, тоже будут отправляться). Преподносить эту мерзость, как меру безопасности, это уже театр абсурда какой-то.
Следующим шагом вероятно будет требование отсылать паспортные данные сразу рекламодателям, с анкетой своих предпочтений, а также с одновременной передачей некой суммы на счет гугла. :D
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|2.23, Аноним (23), 00:17, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующий абзац ты, конечно, не осилил. Видимо, там слишком много незнакомых слов оказалось.
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|3.25, Аноним (-), 00:29, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Следующий абзац ты, конечно, не осилил. Видимо, там слишком много незнакомых слов оказалось.
Следующий абзац просто мутит воду. Так или иначе логин и пароль передается либо туда. Либо на основании переданного "слепка" часть базы будет передаваться на сторону пользователя. Иначе ничего сверить не получится. Если в этой получаемой части прочие данные будут случайны, то гугл все равно сможет получить пароли пользователя. Только не за один раз, а за несколько, пока случайные данные не отсеются.
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|1.20, Аноним (20), 00:01, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Аноним начнёт блокировать Chrome на своих компьютерах и запретит установку вредоносного гуглософта.
Так лучше.
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|1.24, abi (?), 00:25, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что мой уютный RSS агрегатор сломается если в нём будет хотя бы один источник без https ? Хорошо что я не пользователь Chrome :)
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|1.28, Аноним (28), 00:53, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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началось... гугл, ты дурак?
у меня есть сайт, чтобы всё было чики-пуки на нём установлен сертификат. но на сайте есть плеер с потоковым интернет-радио, а этот поток никогда не шифруется и, возможно, и не будет. всё, приплыли?
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|1.29, Hgtuugt (?), 00:57, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начинают забывать, что они делают браузер.
Сегодня блокируют http-ресурсы, а завтра - все, что не нравится SJW-радикалам.
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