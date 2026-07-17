Доступен Wayland 1.26

После четырёх месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.26. Ветка 1.26 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Эталонный композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

Добавлено событие wl_pointer.warp, через которое можно получать уведомления о новой позиции указателя без обработки события wl_pointer.motion, генерируемого при активности пользователя.

Добавлен запрос wl_fixes.ack_global_remove, предназначенный для отправки композитному менеджеру подтверждения того, что клиент прекратил обработку события для исключения состояния гонки при удалении глобальных событий. После получения подтверждения от всех клиентов композитный менеджер может удалить связанный с событием обработчик на своей стороне.

Добавлена функция wl_display_remove_socket_fd() для удаления сокетов, до этого добавленных через вызов wl_display_add_socket_fd().

В отладочном режиме WAYLAND_DEBUG обеспечен вывод в лог времени в формате "HH:MM:ss.xxxxxx", упрощающем разбор и сравнение логов.

Добавленные после рошлого выпуска Wayland расширения протоколов, дополняющие базовый протокол Wayland и поставляемые в отдельном наборе Wayland-Protocols:

xx-fractional-scale - для масштабирования системы логических координат, значения в которой задаются целыми числами, для повышения точности позиционирования и увеличения разрешения логических координат до отдельных пикселей. Подобная возможность решает проблему с ограниченным разрешением системы логических координат, недостаточным для позиционирования на уровне отдельных пикселей, необходимого для полноценной реализации дробного масштабирования.

xx-cutouts - для получения информации о вырезах на экране (например, области под фронтальную камеру на экране смартфона).

xx-zones - для создания и добавления окон верхнего уровня в "зоны" - окружения со своим пространством координат. Протокол позволяет организовать логическую расстановку окон, в которой каждое окно размещается относительно другого окна.

xx-keyboard-filter - для перехвата клиентом выбранных событий клавиатуры, изменения событий ввода или блокирования передачи определённых событий в Wayland-поверхность, на которой установлен фокус ввода.

В категорию "staging" добавлен протокол xdg-session-management, предоставляющий возможности для восстановления состояния и позиции окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, после аварийного завершения композитного сервера или приложения.

В протокол "linux-dmabuf" добавлена поддержка работы на системах с несколькими GPU. На подобных системах клиент может согласовать с композитными сервером какой из GPU следует использовать.

В протокол color-management-v1 добавлена поддержка метаданных изображений в формате BT.2100 для применения в композитном сервере специфичных обработчиков, позволяющих корректно отображать HDR-контент, созданный для Windows.

Наиболее заметные события, связанные с Wayland и произошедшие после публикации прошлого выпуска:

Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11 в X.Org Server, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода (в XLibre XServer реализовано X11-расширение Xnamespace, обеспечивающее изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён). Поддержка прямой работы c Wayland реализована для большинства применяемых в Linux графических библиотек, включая GTK, Qt, SDL, FLTK, wxWidgets, Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library).

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.



