В KDE добавлена поддержка восстановления сеансов при использовании Wayland

|1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:04, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> расширены возможности ...
> теперь можно вводить не только "sqrt(2) + 2", но и "2 + sqrt(2)"
т.е ранее этого не было и этим они занимались ?
|2.30, Аноним (30), 16:41, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это ж KDE, они только сейчас узнали, что такое приоритеты операций.
|4.16, Трое (?), 15:55, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сейчас на gnome. Не сказал бы что лучшая. Но в целом приседаний меньше надо сделать из коробки что бы начать пользоваться компьютером. Вчера ставил на рабочий комп alt linux, и решил начать с kde. Запутался в свистоперделках и пару раз упала пока настраивал под себя. Но больше всего мне не нравиться ощущение блеска в ней. Пробовал разные материал темы, ничего толкого не нашел. Да. И интерфейс перегружен. На любой виджет на панели жмешь, он на пол экрана открывается и куча кнопок каких то.
Начал скачивать файл из браузера так у меня уведомление появилось что я скачиваю файл и ещё в панели виджет о том что я скачиваю файл, ладно смску и пуш на мобилу не прислала
|7.25, Аноним (19), 16:13, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже если поддержку удалят вот завтра из свежей версии KDE, дистрибутивы продолжат собирать нынешние кеды полгода пока не выйдет х.х.5 версия. LTS дистрибутивы будут поддерживать еще 5 лет.
Но это было "в планах" при услови что добъются полной совместимости по фичам с иксами (удачи им). Пока-что до этого далеко.
|8.45, Аноним (30), 17:48, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Они даже дробный масштаб доделать не могут, а это самое главное отличие, что они... текст свёрнут, показать
|9.48, Аноним (19), 18:18, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как обладатель двух мониторов с разным разрешением и DPI сижу на иксах ибо вялен... текст свёрнут, показать
|7.44, Аноним (30), 17:46, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот сейчас приложения же как-то работают на ещё необрезанном KDE. Вопрос: зачем нужен обрезанный KDE? Продолжаем использовать то, что работает и так.
|5.20, iPony128052 (?), 16:05, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Начал скачивать файл из браузера так у меня уведомление появилось что я скачиваю файл
В GNOME похожие приколы бывают.
Как-то нажал на извлечение/отмонтирование флешки. Так уведомление о том, что она безопасно отмонтирована так и висело месяц, несмотря на то что я уже её давным давно вынул, да и компьютер уже раз десять включал/включал.
|6.24, Трое (?), 16:09, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня в гноме приколы только с pop os shell. И то. Только на гноме 48.5.на 49+ лучше.
|6.37, eugener (ok), 17:13, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> уведомление о том, что она безопасно отмонтирована так и висело месяц
есть такое) но других назойливых/висячих уведомлений не припоминаю.
|5.22, Аноним (19), 16:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Блеск отключается в эфектах вроде-бы как и полупрозрачность. все лишнее тоже можно с панели убрать-удалить.
|6.23, Трое (?), 16:07, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Отключал до чего руки дотянулись. Возможно надо было гуглить
|7.27, Аноним (19), 16:23, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Window managment - desktop effects - transcluent вырубить (У меня англ локализация системы)
Затем зайти в свойства панели (зайти в режим редактора панелей на десктопе через пкм) и там выбрать стиль панели непрозрачный всегда.
|5.74, Аноним (74), 21:38, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что-то вот я не верю Я честно пытался 2 раза этим пользоваться Настраивал себя... большой текст свёрнут, показать
|6.77, Трое (?), 22:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Честно не знаю можно или нет. Трудностей не вызывало, возможно не частно мне это надо, а может я все через grep делаю. Мне наутилус внешне нравиться, Долфин не зашёл , нету в ней простого отображение в виде таблицы.
|8.91, Трое (?), 07:52, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну тут либо я слепошарый, либо это где то в настройках опять искать надо ... текст свёрнут, показать
|6.93, Аноним (93), 08:22, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> (кто это вообще придумал?)
башковитые умники смогли использовать иерархию для приложений, но осилить проход по имени справа налево, как в ptr, не смогли
|5.92, Аноним (93), 08:10, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вчера ставил на рабочий комп alt linux
Использует альт вместо дистрибутива. Жалуется на кеды.
Мда.
|6.100, Трое (?), 08:59, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И что же в нем не так??
И какой по твоему мнению Тру дистр??
|6.110, Марин (?), 23:58, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну если выбирать среди дистрибутивов от российских контор, то альт самый адекватный
|
"Но в целом приседаний меньше надо сделать из коробки что бы начать пользоваться компьютером"
У меня все совершенно наоборот. Кеды уже искаробки вполне юзабельны, все что нужно настраивается нативно в два клика. А с гномом вечно проблемы. Версия новая - не все расширения работают, а без расширений очень многое неюзабельно в принципе. Чего стоят только адские костыли, чтобы просто привычно раскладку менять по шифтконтролу или видеть значки на рабочем столе... Если кеды пытаются быть универсальными и удобными, то гном насильно навязывает свой минимализм в ущерб удобству.
|3.28, Аноним (19), 16:25, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Другой нормальной просто нет. Гном - кастрирован и тормознут. Остальные... ну даже отмонтировать флешку неадо доустанавливать виджеты.
|4.29, Аноним (19), 16:26, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По поводу тормознутости у меня есть простой тест, я ставлю ДЕ на свой старый планшет с 1 ггц процом... гном показывает на нем слайдшоу, кеды спокойно работают.
|5.40, Аноним (40), 17:24, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
После выключения в GNOME визуальных эффектов он прилично работает даже на машине, собранной 15 лет назад.
|6.49, Аноним (19), 18:20, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня не работает и дело не в визуале а в том что гномоприложения очень любят читать с диска на каждый чих, а у меня в том компе emmc.
|6.94, Аноним (93), 08:23, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Представь только что будет, если на кедах свистелки выключить, ууух
|5.111, Аноним (111), 03:03, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гному не проц нужен, а нормальное аппаратное ускорение, и если его нет тогда идёт переключение на программную отрисовку и тормоза из-за того что вся отрисовка на cpu ложиться.
|4.59, Аноним (59), 20:11, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гном в дефолте - это просто шелл для нормисов. Запустил - работает. Нужно что-то больше - расширения есть вообще подо всё. Это грамотная модульность.
|5.75, Аноним (74), 21:45, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да Подскажи, плиз, расширение для ситуации, которую я тут поисал https www o... большой текст свёрнут, показать
|6.95, Аноним (93), 08:24, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Поэтому открываешь гномий "репозиторий" расширений - их там мульон.
Зато ынклюзивный паджит из редхата закрыл свой кпи на месяц по расширению плагинов
|6.112, Аноним (111), 03:15, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не нравится файловый менеджер поставь другой, Gnome не запрещает пользоваться другим софтом. Про расширение бред, давно уже расширения не отваливаются каждый релиз, это редкость, и если расширениям нужны обновления для работы на новой версии они успевают обновиться к тому времени пока новая версия Gnome попадет в релиз у дистрибутивов.
|
|7.116, trapture (?), 04:19, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Gnome не запрещает пользоваться другим софтом.
Это тот гном который выпилил sysV и X'ы? Или какой-то другой гном, который с нами в одной комнате?
|2.120, Axonic (ok), 18:41, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лучшая DE
Поразительное заявление. Но если вам для работы, то лучшее DE — точно не KDE.
|3.96, Аноним (93), 08:26, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> файлменеджер
гномовский просмотр папок, ты хотел сказать?
менеджером назвать это очень сложно, нечем менеджить
|2.34, Admino (ok), 16:56, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это было бы смешно, но автор специально хотел показать, что поддерживаются не только KDE-приложения.
|
|2.47, Аноним (47), 17:59, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может это какая то скрытая крутость, о которой мы мросто незнаем.
Нунапример кроссплатфтрменность.
|
|1.11, Аноним (19), 15:29, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То-есть KDE научилась сохранять позицию и размер окон в вяленом да ? Оно работает везде или только в новых QT6 приложениях ?
|2.35, Admino (ok), 16:57, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Оно работает везде или только в новых QT6 приложениях ?
Специально для тебя на видео показан nautilus.
|2.38, Аноним (38), 17:17, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну почему, ещё gtk4. Тысячи софта на гтк3 и сдл никто исправлять не собирается, надо понимать, но xwayland и gtk2 неплохо бы пофиксить.
|
|3.41, Аноним (30), 17:27, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Тысячи софта на гтк3 и сдл никто исправлять не собирается
Не пойму, эта фича сохранения позиции, это приложение САМО должно СЕБЯ сохранять, что ли?
|4.50, НяшМяш (ok), 18:34, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы ещё скажите, что приложение САМО должно СЕБЯ рисовать, что ли? /s
|5.63, Аноним (30), 20:29, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Весь посыл безопасности вейленда был в том, что приложение не знает, где оно. И тут - бац! - сделали, как было в Иксах.
|2.62, Аноним (62), 20:26, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> То-есть KDE научилась сохранять позицию и размер окон в вяленом да ? Оно работает везде или только в новых QT6 приложениях ?
В новых Qt6 приложениях оно не работает, потому что поддержку протокола xdg-session-management нужно добавлять на сторону Qt. Причем так, чтобы ты на уровне своего Qt кода присваивал окнам уникальные строковые идентификаторы, лол.
|3.89, Alladin (?), 06:46, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
т.е абсолютно все приложения в линуксе будут сами определять в какой позиции возникнуть?. ладно там что многие приложения просто не запомнят свои положения, но выходит они хороший они бэкдор заложили, безопасненько
|2.66, Аноним (66), 20:37, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, лучший был монитор, чем то, что есть сейчас.
Ещё бы muon вернули в разработку.
Годная штука была вместо gtk synaptic.
Как знать, может и вернутся.
Вон Amarok же оживили.
|1.32, Аноним (62), 16:43, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Реализована полноценная поддержка сохранения и восстановления сеансов при использовании Wayland, позволяющая восстановить состояние, привязку к виртуальным рабочим столам и позицию окон прерванного сеанса
Жду сеанс копиума от AleksK, который в каждой новости о Вяленом говорил, что восстановление окон - это никому не нужный пережиток из 90х. 🤔
А тут - БА! - таки добавили. Как так-то?
|2.51, НяшМяш (ok), 18:37, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Восстановление характеристик окон можно было и вручную сделать с первого же дня - через Параметры системы -> Диспетчер окон -> Особые параметры окон. Да, это хардкод, иногда после обновления у приложений имя меняется и конфиг слетает - но мне важны позиции всего пары-тройки постоянно используемых приложений, поэтому не напрягает.
|2.53, Аноним (53), 19:02, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Восстановление в данном контексте — это значит не ронять все процессы если крашится сервер (например, при глюках с драйверами видеокарты), а аккуратненько переподхватить всё как было при перезапуске.
Когда каждое приложение хочет иметь собственный конфигурационный файл, в котором хранить положение своего окна и само его восстанавливать при старте, самостоятельно двигая своим окном в абсолютные координаты по экрану — вот это да, никому не нужный пережиток, за такое надо руки ампутировать по самые гланды.
|3.55, Аноним (62), 19:47, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ничего, что xdg-session-management это позволяет Иди загляни внутрь спеки и п... большой текст свёрнут, показать
|4.65, Аноним (53), 20:35, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда позиции окон восстанавливаются централизованно, оконным менеджером — это норм.
Но вы то ратуете за то, чтобы каждое приложение могло елозить своим окном по экрану как ему вздумается. Причём не потому что это что–то хорошее, а ради того чтобы придраться, найти повод, почему вяленд необратимо поломан и надо сидеть на протухших иксах.
|5.68, Аноним (62), 21:03, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
потому что именно так это работает во всех без исключения десктопных ОС вклю... большой текст свёрнут, показать
|6.115, Аноним (111), 04:04, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во все времена ретрограды жаловались на все новое и непривычное, хотели вернуть как было и привычно, но все меняется независимо от желаний громкого меньшинства. Современным ОС нужна безопасность поэтому нужно переделывать всё с учётом современных реалий, а не копировать старое просто потому что так привычнее определенному кругу лиц.
|5.82, Аноним (74), 23:03, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А, собственно, почему нет Это самое, что ни на есть, хорошее Тебе в голову вдо... большой текст свёрнут, показать
|3.56, Аноним (38), 19:48, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот полностью согласен, пережиток прошлого. Оконный менеджер должен сам запоминать, где были окна. И их размеры. Вот как в иксах. А все эти сохранённые позиции такая глупость.
|2.119, AleksK (ok), 09:45, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоило мне отъехать по делам, а ты тут уже порвался. В кедах будет ещё дофига всего но это праздник жизни не для тебя, дружок
> Разработчики KDE официально решили полностью прекратить поддержку X11 в выпуске Plasma 6.8, который ожидается в конце 2026 года. До этого момента (в версиях 6.0–6.7) сеанс X11 будет присутствовать, но получать только критические исправления.
Так что будешь ты со своей древней невидией сидеть в иксах на каком нибудь маргинальном wm, пока не купишь нормальную видяху. Фанатики хуанга должны страдать.
|1.42, Аноним (42), 17:39, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"Добавлена возможность независимого переключения между виртуальными рабочими столами на каждом экране". Вах, наконец-то! Из-за этого когда-то ушёл на тайловые менеджеры. Захожу иногда в гости к гномику, "как там у вас, колбасы хватает?" - и домой в нири, ленты родные накручивать.
|1.43, Аноним (30), 17:43, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> возможность независимого переключения между виртуальными рабочими столами на каждом экране
Это уже было в Иксах на втором гноме.
|2.46, Аноним (42), 17:52, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О, не знал. С нормальным овервью по всем столам? Да впрочем не важно. Душу я уже продал))
|1.52, вах (ok), 18:40, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А как на счёт шифрование DNS через Oblivious DNS over HTTPS (ODoH)?
|1.57, Джон Титор (ok), 19:50, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По моему в Xorg с KDE это уже есть. Значит пофиксили ошибку регрессии. Новость подается так будто они что-то новое сделали. Мне кажется все это и раньше было.
|1.67, Аноним (67), 21:02, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На видео неплохо бы визуальный индикатор потребления ресурсов и инфа о платформе. Для информативности.
|2.98, Аноним (93), 08:30, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И че?
Покажут на мощной тачке - будут вскукареки про "ыыы на мощном пека запустили"
Запустят на слабой - "ыыы да это модифицированная сборка"
А так - поставил сам, посмотрел на своем железе.
А если и внедрять требу, то тогда надо и гномеров притягивать. Правда инфа о платформе будет всегда "Виртуалка на маке"
|1.70, Аноним (74), 21:26, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
А можно на человечьем Вот падает у меня квин на х11 После перезапуска у меня в... большой текст свёрнут, показать
|2.73, Аноним (38), 21:36, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Падает квин на вейланде - чистый лист.
Пора бы обновиться -- даже в 5 кедах кутешные окна вейланда восстанавливались при падении/перезапуске квина и программы ничего не замечали. Для сравнения, при падении/перезапуске иксов вообще ничего не восстанавливается.
|3.78, Аноним (30), 22:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Странное сравнение. Ты уж тогда анализируй, что будет при падении вейленда.
|4.79, Аноним (38), 22:22, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так я же сказал. При падении/перезапуске композитора вейланда (квин) раньше все открытые окна отправлялись на 1 рабочий стол, теперь они будут оставаться на местах. При падении иксов хорошо если видеокарта останется работать, но все программы падают и умирают.
|5.86, Аноним (86), 00:16, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> При падении иксов хорошо если видеокарта останется работать, но все программы падают и умирают.
Только есть один маленький нюанс: в иксах композитор и WM идут отдельно от иксов (и даже, местами, друг от друга).
Ну и насчет постоянных падений и перезагрузок самих иксов ...
[CODE]
% w
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
анон v1 - 30May24 277days xinit /home/анон/.xinitrc -- /usr/local/bin/X :0 -auth /home/анон/.serverauth.75855
% grep log /var/log/Xorg.0.log
[ 517.963] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 30 22:18:03 2024
[/CODE]
Бгггг
|6.88, Аноним (38), 00:31, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну ты побольше софта с шейдерами запускай, vkd3d или что-нибудь такое там. Можно хромиум, если амд. Раз в неделю будут иксы умирать с концами. Потому что сброс зависшей видеокарты будет работать только в вейланде.
|7.104, Аноним (30), 11:37, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> зависшей видеокарты
Поставь уже бездефектную видюху - и не будет проблем. А то понакупят бракованных...
|3.80, Аноним (74), 22:34, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Пора бы обновиться
Расскажи куда, болезный:
> sudo dnf list --installed kwin
kwin.x86_64 6.6.3-1.fc43 updates
> даже в 5 кедах кутешные окна вейланда восстанавливались при падении/перезапуске квина
Там какая-то беспонтовая перезапускалка программ была. Очень прикольно наблюдать 4 пустые окна консоли. Зачем оно мне без восстановления состояния? Я это отключил.
> и программы ничего не замечали
Только во влажных мечтах.
|4.81, Аноним (38), 22:43, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>отключил.
Как всегда, проблема в прокладке? Кот бы мог подумать. Ничего там не перезапускается, аж с
плазмы 5.21 все открытые окна остаются открытыми со всеми сессиями в них. В куте6 это включили по умолчанию.
|5.83, Аноним (74), 23:15, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Алё, логика вышла в окно Давай еще раз, как для ребенка с СДВГ объясню Падение... большой текст свёрнут, показать
|6.84, Аноним (38), 23:19, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Естественно, сам кривыми руками сломал, теперь и не работает. Dolphin исправили ещё до того, он каждые 5 секунд сохраняет табы. Это захардкожено, ты не мог отключить (я отключал, но надоело кривые коммиты перелопачивать каждое обновление). Как раз под предлогом того, что не было переподключения окон, но его добавили тысячу лет назад.
|4.99, Аноним (93), 08:32, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я конечно понимаю, что ты федорист и нужно делать скидку на знание матчасти
Но если тебе нужно состояние эмулятора сохранять, то это как бе тебе в tmux.
|1.76, Аноньчик (?), 21:50, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлена возможность независимого переключения между виртуальными рабочими столами на каждом экране
Круто. Еще б вот добавили чтобы выделение активного окна с затемнением других нормально работало на нескольких мониках и затемняло бы только экран где находится это активное окно. А то бред какой то.
|1.87, Аноним (87), 00:28, 19/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нифига себе прогресс!
Хотя КДЕ еще в прошлом веке умел же это делать...
|2.90, Alladin (?), 06:52, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
теперь лучше, если раньше запоминались абсолютно любые окошки то теперь только новые qtтешные с поддержкой этого протокола. т.е большая часть просто не запомнит свои позиции.
а еще лучше, что теперь окна сами определяют где и как им возникнуть, не следуя правилам)
|3.103, Аноним (30), 11:32, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> большая часть просто не запомнит свои позиции
Прям "прогресс", там можно долго "развиваться".
> теперь окна сами определяют где и как им возникнуть
Сколько ещё предстоит открыть дивных функций Иксов!
|2.106, 12yoexpert (ok), 13:16, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
просто подпишись на этот персональный твиттор Натана Грэхэма, дай ему денег и не задавай лишних вопросов
|1.108, Zloy (ok), 14:28, 19/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня плазма падает постоянно при альт+таб и особенно при Win+T, устал уже. А X11 плохо работает с двумя мониторами и некоторые возможности не поддерживаются.
