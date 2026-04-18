В KDE добавлена поддержка восстановления сеансов при использовании Wayland

2.5 , Трое ( ? ), 15:07, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сомнительно, но да ладно

3.13 , Аноним ( 13 ), 15:42, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая для вас лучшая?

4.16 , Трое ( ? ), 15:55, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сейчас на gnome. Не сказал бы что лучшая. Но в целом приседаний меньше надо сделать из коробки что бы начать пользоваться компьютером. Вчера ставил на рабочий комп alt linux, и решил начать с kde. Запутался в свистоперделках и пару раз упала пока настраивал под себя. Но больше всего мне не нравиться ощущение блеска в ней. Пробовал разные материал темы, ничего толкого не нашел. Да. И интерфейс перегружен. На любой виджет на панели жмешь, он на пол экрана открывается и куча кнопок каких то.

Начал скачивать файл из браузера так у меня уведомление появилось что я скачиваю файл и ещё в панели виджет о том что я скачиваю файл, ладно смску и пуш на мобилу не прислала

5.19 , Аноним ( 19 ), 16:04, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Переключись на иксы в KDE. И забудешь о проблемах

6.21 , Трое ( ? ), 16:05, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Им вроде жить осталось 2 понедельника.

7.25 , Аноним ( 19 ), 16:13, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Даже если поддержку удалят вот завтра из свежей версии KDE, дистрибутивы продолжат собирать нынешние кеды полгода пока не выйдет х.х.5 версия. LTS дистрибутивы будут поддерживать еще 5 лет.

Но это было "в планах" при услови что добъются полной совместимости по фичам с иксами (удачи им). Пока-что до этого далеко.

8.45 , Аноним ( 30 ), 17:48, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Они даже дробный масштаб доделать не могут, а это самое главное отличие, что они... 9.48 , Аноним ( 19 ), 18:18, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как обладатель двух мониторов с разным разрешением и DPI сижу на иксах ибо вялен... 7.44 , Аноним ( 30 ), 17:46, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот сейчас приложения же как-то работают на ещё необрезанном KDE. Вопрос: зачем нужен обрезанный KDE? Продолжаем использовать то, что работает и так.

5.20 , iPony128052 ( ? ), 16:05, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Начал скачивать файл из браузера так у меня уведомление появилось что я скачиваю файл В GNOME похожие приколы бывают. Как-то нажал на извлечение/отмонтирование флешки. Так уведомление о том, что она безопасно отмонтирована так и висело месяц, несмотря на то что я уже её давным давно вынул, да и компьютер уже раз десять включал/включал.

6.24 , Трое ( ? ), 16:09, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня в гноме приколы только с pop os shell. И то. Только на гноме 48.5.на 49+ лучше.

6.37 , eugener ( ok ), 17:13, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > уведомление о том, что она безопасно отмонтирована так и висело месяц есть такое) но других назойливых/висячих уведомлений не припоминаю.

5.22 , Аноним ( 19 ), 16:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блеск отключается в эфектах вроде-бы как и полупрозрачность. все лишнее тоже можно с панели убрать-удалить.

6.23 , Трое ( ? ), 16:07, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отключал до чего руки дотянулись. Возможно надо было гуглить

7.27 , Аноним ( 19 ), 16:23, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Window managment - desktop effects - transcluent вырубить (У меня англ локализация системы)

Затем зайти в свойства панели (зайти в режим редактора панелей на десктопе через пкм) и там выбрать стиль панели непрозрачный всегда.

5.74 , Аноним ( 74 ), 21:38, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Что-то вот я не верю Я честно пытался 2 раза этим пользоваться Настраивал себя... 6.77 , Трое ( ? ), 22:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Честно не знаю можно или нет. Трудностей не вызывало, возможно не частно мне это надо, а может я все через grep делаю. Мне наутилус внешне нравиться, Долфин не зашёл , нету в ней простого отображение в виде таблицы.

7.85 , Аноним ( 74 ), 23:21, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а может я все через grep делаю Всему своё место. Что-то удобнее через консоль, что-то через гуй. > Долфин не зашёл , нету в ней простого отображение в виде таблицы Как это нету?

https://i.ibb.co/mFhSgbnQ/Screenshot-20260418-231721.png

8.91 , Трое ( ? ), 07:52, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну тут либо я слепошарый, либо это где то в настройках опять искать надо ... 8.101 , Трое ( ? ), 09:11, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https ibb co xRmKzhv ну какие то фильтры по типам файлов есть ... 6.93 , Аноним ( 93 ), 08:22, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (кто это вообще придумал?) башковитые умники смогли использовать иерархию для приложений, но осилить проход по имени справа налево, как в ptr, не смогли

5.92 , Аноним ( 93 ), 08:10, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вчера ставил на рабочий комп alt linux Использует альт вместо дистрибутива. Жалуется на кеды. Мда.

6.100 , Трое ( ? ), 08:59, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И что же в нем не так??

И какой по твоему мнению Тру дистр??

6.110 , Марин ( ? ), 23:58, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если выбирать среди дистрибутивов от российских контор, то альт самый адекватный

5.121 , Игр ( ? ), 04:31, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Но в целом приседаний меньше надо сделать из коробки что бы начать пользоваться компьютером"

У меня все совершенно наоборот. Кеды уже искаробки вполне юзабельны, все что нужно настраивается нативно в два клика. А с гномом вечно проблемы. Версия новая - не все расширения работают, а без расширений очень многое неюзабельно в принципе. Чего стоят только адские костыли, чтобы просто привычно раскладку менять по шифтконтролу или видеть значки на рабочем столе... Если кеды пытаются быть универсальными и удобными, то гном насильно навязывает свой минимализм в ущерб удобству.

3.28 , Аноним ( 19 ), 16:25, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другой нормальной просто нет. Гном - кастрирован и тормознут. Остальные... ну даже отмонтировать флешку неадо доустанавливать виджеты.

4.29 , Аноним ( 19 ), 16:26, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По поводу тормознутости у меня есть простой тест, я ставлю ДЕ на свой старый планшет с 1 ггц процом... гном показывает на нем слайдшоу, кеды спокойно работают.

5.40 , Аноним ( 40 ), 17:24, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После выключения в GNOME визуальных эффектов он прилично работает даже на машине, собранной 15 лет назад.

6.49 , Аноним ( 19 ), 18:20, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня не работает и дело не в визуале а в том что гномоприложения очень любят читать с диска на каждый чих, а у меня в том компе emmc.

6.94 , Аноним ( 93 ), 08:23, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Представь только что будет, если на кедах свистелки выключить, ууух

5.111 , Аноним ( 111 ), 03:03, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гному не проц нужен, а нормальное аппаратное ускорение, и если его нет тогда идёт переключение на программную отрисовку и тормоза из-за того что вся отрисовка на cpu ложиться.

4.59 , Аноним ( 59 ), 20:11, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Гном в дефолте - это просто шелл для нормисов. Запустил - работает. Нужно что-то больше - расширения есть вообще подо всё. Это грамотная модульность.

5.75 , Аноним ( 74 ), 21:45, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да Подскажи, плиз, расширение для ситуации, которую я тут поисал https www o... 6.95 , Аноним ( 93 ), 08:24, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому открываешь гномий "репозиторий" расширений - их там мульон. Зато ынклюзивный паджит из редхата закрыл свой кпи на месяц по расширению плагинов

6.112 , Аноним ( 111 ), 03:15, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нравится файловый менеджер поставь другой, Gnome не запрещает пользоваться другим софтом. Про расширение бред, давно уже расширения не отваливаются каждый релиз, это редкость, и если расширениям нужны обновления для работы на новой версии они успевают обновиться к тому времени пока новая версия Gnome попадет в релиз у дистрибутивов.

7.116 , trapture ( ? ), 04:19, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Gnome не запрещает пользоваться другим софтом. Это тот гном который выпилил sysV и X'ы? Или какой-то другой гном, который с нами в одной комнате?

2.120 , Axonic ( ok ), 18:41, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучшая DE Поразительное заявление. Но если вам для работы, то лучшее DE — точно не KDE.

