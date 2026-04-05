В KDE реализован новый Wayland-протокол для дробного масштабирования и улучшена поддержка Vulkan

|1.1, Аноним (1), 11:49, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Тем временем гном еле осилил первую версию протокола fractional scaling, при этом несколько лет зачем-то упираясь всеми конечностями. Слишко поздно я перешёл на KDE, лол, столько бы нервов себе сэкономил.
|2.4, Аноним (4), 12:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"осилил"
Ну, как сказать. Рендеринг в следующий целочисленный масштаб, а потом сжатие картинки до нужного навряд ли адекватной реализацией назвать можно.
|3.27, Аноним (27), 16:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А есть идея, зачем реализовывать столько много разных способов получения мыла? И почему за 18 лет до сих пор не могут определиться даже с названием протокола?
|2.25, Аноним (27), 16:01, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> поддержка экспериментального Wayland-протокола xx-fractional-scale-v2
Это после 18 лет разработки протокола? Следующий будет xxxyyyzzz-fractional-scale-v9k-vosade3-goryachiegolovy5?
|4.65, Аноним (27), 19:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Говорили, что уже есть, а оказалось, не работает, и пришлось делать пока экспериментально DE-locked костыль.
|4.96, Аноним (96), 23:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а через сколько он дожен был появится?
Перед тем, как Вайленд начали пропихивать насильно.
|3.48, Мемоним (?), 17:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Следующий будет DLSS 6, но комитет Wayland уже не будет иметь к этому отношения.
|2.37, Soda (?), 16:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты еще больший геморр себя приобрел. Разменять нормальный Gnome на эту туфту? Нет, спасибо.
|4.74, Аноним (96), 19:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Но ведь говорят же, Gnome, самое лучшее De.
> Так оно и есть. Меньше слушайте этого провокатора
А GNU/Linux - самая популярная десктопная ОС. Меньше слушайте провокаторов, поющих про Windows.
|5.76, Аноним (76), 19:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А GNU/Linux
А что такое ГНУ/Линукс?
Линукс знаю, ГНУ - тоже.
Какое отношение ГНУ имеет к линуксу не понятно, и кстати Торвальдс тоже задается этим вопросом.
|6.103, Аноним (96), 00:04, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А что такое ГНУ/Линукс?
Общее название десктопных ОС.
> Какое отношение ГНУ имеет к линуксу не понятно
Такое, что без компонентов GNU твой Линукс - это лишь ядро, а не ОС.
|1.3, Аноним (3), 12:19, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"В KDE реализован Wayland-протокол для дробного масштабирования"
Заголовок такой желтушный, что прям мое увОжение!
Типа не было, не было и тут добавили))
На самом деле поддержка fractional_scale_v1 была добавлена еще в Plasma 5.27 (2023й год).
А то, о чем пишут в новости - это поддержка fractional-scale-v2, который еще экспериментальный, более сложный, но дает свои плюсы.
|3.7, Аноним (7), 12:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В новости же расписано:
"Подобная возможность решает проблему с ограниченным разрешением системы логических координат, недостаточным для позиционирования на уровне отдельных пикселей..." и далее "позволяющий обрабатывать ситуации, когда на единицу логических координат приходится несколько пикселей."
Это происходит кмк не так часто, но то что исправили эджкейс - хорошо.
|4.29, Аноним (27), 16:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> проблему с ограниченным разрешением системы логических координат, недостаточным для позиционирования на уровне отдельных пикселей
В Иксах такой проблемы не было. Удивительно, что вейленд-протокол создали сразу с такой фундаментальной проблемой, и это заметили лишь спустя 18 лет.
|5.49, Аноним (49), 17:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В Иксах такой проблемы не было
Конечно не было! Они ни в какое дробное масштабирование не умели, лол))
А раз этот кусок кала не умеет, то и проблемы нетЪ, фьють ха!
> и это заметили лишь спустя 18 лет.
Обожаю д###в, которые в одной фразе пишут "создали" и "18 лет")
|6.66, Аноним (27), 19:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Конечно не было! Они ни в какое дробное масштабирование не умели
Внезапно оказалось, в вейленде тоже нету (не работает). Потому начали придумывать вот этот сабж.
|7.84, Аноним (84), 20:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Внезапно оказалось, в вейленде тоже нету (не работает).
Внезапно есть в 22-23 года.
И внезапно работает. Вот прям сейчас на моем компе с которого я пишу.
> Потому начали придумывать вот этот сабж.
Сабж придумывают чтобы захендлить некоторые краевые случаи.
|7.93, Марин (?), 23:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На ноутбуке с 14" 2.5к отлично работает масштабирование 1.75 в тех же кедах и никакого мыла, кроме совсем уж Легаси. Даже в вайне/протоне работает.
|2.28, Аноним (27), 16:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> v2, который еще экспериментальный, более сложный, но дает свои плюсы
А зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть и гораздо лучше Иксов? Я не специалист в сортах вяленого мыла.
|3.41, AleksK (ok), 16:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чел, в иксах вообще нет доброго масштабирования. Там только целочисленный масштаб и когда надо дробное его применяют а потом ресайзят картинку, в общем полнейшее мыло. И да разный масштаб для двух мониторов там тоже что-то из области фантастики.
|4.56, Аноним (56), 18:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я теме маленький секрет открою. Картинка всё равно растровая, так что после дробного масштабирования всё равно будет мыло.В случае же векторного QML масштабирование не нужно как класс. Интерфейс и так подстроится под любой размер.
|4.60, 12yoexpert (ok), 18:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чел, в иксах вообще нет доброго масштабирования.
зато дробное есть сколько себя помню, всегда работало без проблем
да, заскриптованный ты мой, на разных диагоналях, разрешениях, соотношениях сторон и dpi
|5.82, Аноним (82), 20:24, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> да, заскриптованный ты мой
вот уж не тебе об этом говорить)
третий раз тебя спрашиваю:
у меня два моника, с разными диагоналями и разрешающими способностями
вот я загрузился в этот твой хфсе
что мне надо делать дальше, чтобы подвести масштабирование в удобную для меня форму?
для сравнения, на кодое вайланд оно *само* выставилось, но мне не понравилось, и я в два клика мышкой выставил то, которое мне надо, и даже сессию перезапускать не пришлось, оно просто работает
|6.105, Аноним (104), 00:19, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
- доктор, когда я делаю вот так, мне больно!
- пациент, а вы не делайте вот так :)
|6.109, Аноним (109), 00:41, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
1 Поменять разрешения фреймбуфера чтобы оба монитора влезли с масштабированием... большой текст свёрнут, показать
|4.67, Аноним (27), 19:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> вообще нет доброго масштабирования
В сабже тоже не оказалось. Или не работает. Хотя как протокол может не работать - это же просто протокол, не реализация. Иначе попробуй объяснить, почему изобретают вендор-лочные подпорки вместо того, что якобы уже есть.
|5.85, AleksK (ok), 20:45, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> В сабже тоже не оказалось. Или не работает. Хотя как протокол может
> не работать - это же просто протокол, не реализация. Иначе попробуй
> объяснить, почему изобретают вендор-лочные подпорки вместо того, что якобы уже есть.
Во-первых, прочитай что написано в посте. Во-вторых, вендор что? На какой ещё "вендор" залочен Wayland? Что за бред ты несёшь?
|6.98, Аноним (96), 23:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Во-вторых, вендор что? На какой ещё "вендор" залочен Wayland?
Вендор - это Wayland, а конкретные его реализации, которые вынуждены делать собственные расширения, потому что стандартные либо отсутствуют, либо архитектурно неюзабельны. Простейший пример такого - это сохранения позиций окон, которое и в KDE, и в Gnome работает сугубо через специфичные для DE расширения протокола, а вовсе не через xdg-session-management, который вылупился лишь недавно.
Вот это и есть "вендорлок", ибо если ты делаешь свою прогу, ты либо завязываешься на вот эти Gnome/Kde-специфичную дрянь, либо идешь лесом.
> Что за бред ты несёшь?
Классика жанра: чем меньше воин шарит в Вайленде, тем сильнее за него воюет.
|7.108, AleksK (ok), 00:29, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вот это и есть "вендорлок", ибо если ты делаешь свою прогу, ты
> либо завязываешься на вот эти Gnome/Kde-специфичную дрянь, либо идешь лесом.
И кстати, в свое время самым популярным композитным менеджером в иксах был compiz, и в нем сохранение положения окон тоже работало через его "специфичную дрянь", выдавало немало проблем, и по умолчанию новые окна всегда открывались в центре экрана. Так что даже в этой фиче иксы давно слились. А работать в иксах без композитного менеджера было весьма неприятно.
|8.110, Аноним (96), 00:53, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты не поверишь, но на моем свеженьком Mint с XFCE тоже Compiz
|4.69, Аноним (96), 19:18, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть и гораздо лучше Иксов?
> Чел, в иксах вообще нет доброго масштабирования
Чел, вопрос был не о том, есть ли оно в Иксах, а "зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть". Можешь ответить что-то внятное?
|5.72, AleksK (ok), 19:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чел, вопрос был не о том, есть ли оно в Иксах, а
> "зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть". Можешь
> ответить что-то внятное?
Ты сам пост прочитай для начала, там все подробно описано
|5.83, Аноним (84), 20:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> уже есть и гораздо лучше Иксов?
Учитывая что в иксах его просто нет, то что угодно будет лучше "чем в иксах", лол)))
Зачем нужен v2 в новости расписано более чем внятно, но для не умеющих понимать - чтобы сделать еще лучше то, что уже работает.
|6.87, Аноним (96), 21:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зачем нужен v2 [...] - чтобы сделать еще лучше то, что уже работает.
Чтобы исправить то, что сделано через одно место и работает криво.
|4.71, Аноним (96), 19:19, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> А зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть и гораздо лучше Иксов?
> Чел, в иксах вообще нет доброго масштабирования
Чел, вопрос был не о том, есть ли оно в Иксах, а "зачем нужен v2, если v1, как говорят вялеруны, уже есть". Можешь ответить что-то внятное?
|1.6, Кирилл (??), 12:50, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Было бы неплохо чтобы спустя жалкие 15 лет вайланд-комитет наконец то определился насчёт того как должна работать оконная система. Не то чтобы у них прямо перед глазами не было пары-тройки вполне себе рабочх примера в которые достаточно добавить 3, максимум 4 фичи... Не, это было бы слшком просто.
|2.8, 16yo expert (?), 13:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Берешь голову, руки (при наличии), открываешь браузер, заходишь на гитлаб с вяленым, заводишь там учетку и нормальным английским языком рассказываешь там в подробностях как нужно сделать самую правильную оконную систему.
О результатах отчитаешь в следующем комментарии.
|3.17, Аноним (17), 15:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Ну вот чел, который хотел задание оконных координат, два с лишнии года там переписывался. Согласились xx-zones принять только когда оказалось, что куча народа насрала на мнение этих комитетчиков и пользуются протоколом вживую.
Так что нет, в этот гитлаб писать не надо. Его надо игнорировать, а всех задействованных в нём чморить по всему интернету за их вопиющую тупость и бесполезность.
|4.58, Аноним (58), 18:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> чел, который хотел задание оконных координат, два с лишнии года там переписывался.
Ага.
Он хотел координаты "как ф икфах".
Чего никто принимать не собирался.
> Согласились xx-zones принять
Вот именно.
> только когда оказалось, что куча народа насрала на мнение этих комитетчиков и пользуются протоколом вживую.
И что это за "куча"?
Ну т.е я догадываюсь, но интересно чужое мнение.
|5.61, Аноним (96), 18:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Он хотел координаты "как ф икфах".
Не только в Иксах, а и на всех без исключения API других оконных систем, включая Винду и Мак.
> Чего никто принимать не собирался.
Пока не столкнулись с реальностью.
|3.111, Аноним (96), 01:03, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Берешь голову, руки (при наличии), открываешь браузер, заходишь на гитлаб с вяленым, заводишь там учетку и нормальным английским языком рассказываешь там в подробностях как нужно сделать самую правильную оконную систему.
А можно гораздо проще: делать сразу свою правильную оконную сиситему не связываясь с вялеными разработчиками! Вот прямо как Valve пришлось сделать:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61925
"Создание отдельного набора протоколов к Wayland объясняется слишком медленным и буксующим в бесконечных обсуждениях процессом принятия новых протоколов в wayland-protocols, который может затягиваться на месяцы и годы. "
|1.9, Аноним (9), 14:06, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
NVIDIA RTX 5070 Ti чтоб просто окошечки по столу перемещать туда сюда, ну круто чё.
|2.12, Аноним (-), 14:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
ты сказать что то хотел?
тебе не нравится, что разработчик свободного софта, за который ты не заплатил ни копейки, использует ту видеокарту, какую хочет?
или ты хочешь, чтобы на rtx5070ti только игрули выводились, а интерфейс выводился через какую нибудь затычку из 90х?
процитирую тебе новость
> Проведено тестирование на системе с видеокартой NVIDIA RTX 5070 Ti с проприетарным драйвером 595.58.03.
понимаешь да? он запускал это на том, что у него было
|3.14, Аноним (9), 14:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Клёвый отмаз, вроде как у меня есть только стодоллровые банкноты, ни одного рубля нету.
|4.15, Аноним (-), 14:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
еще раз задам тебе этот вопрос
ты сказать что то хотел? будь так добр, конкретнее
|5.23, Аноним (9), 15:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Конкретно буржуй, у него встройки в процессор не было? Нельзя было на старом компе потестить, или виртуалку с имитацией развернуть? Нет, надо было дорогущюю новую видеокарту выставить, что вот на ней работает все.
|6.26, Ганс Грубер (?), 16:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну у меня вот на встройке фуфыкса, radeon hd 3000 кажется - все работает. Что сказать то хотел?
|7.31, Аноним (9), 16:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну он же не тестировал на этой встроке, правильно? А так получается, что вот у меня только Ламборджини есть, вот на ней и ездию.
|8.34, Аноним (9), 16:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нельзя на показ, тестировать софт, на дорогущих новых буржуйских картах
|
|8.46, Аноним (44), 17:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а ты почему не потестировал потестируй и напиши разрабу свои проблемы
|6.45, Аноним (44), 17:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Конкретно буржуй, у него встройки в процессор не было?
ну ты же (дада, конкретно ты) ему ее не купил
> Нельзя было на старом компе потестить, или виртуалку с имитацией развернуть?
нет конечно. того, кто это сделал, устраивает то, как он это сделал. а вот к тебе есть вопрос - а почему ты (дада, конкретно ты) этого не сделал?
> Нет, надо было дорогущюю новую видеокарту выставить, что вот на ней работает все
уух какой плохой, купил себе для своих целей то, что хотел, а не что ему сказал аноним, который и палец о палец ударить не хочет лишний раз, с опеннетика
|3.24, Аноним (24), 15:41, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>ты сказать что то хотел?
Я другой аноним, но подозреваю, что тот хотел намекнуть на то, что, например IceWM вообще не требуется графическое ускорение для быстрой работы и любого нужного вида. А вот люди из кде, ужде подумывают, как для ускорения задействовать несколько видеокарт...наверно они что то знают о будущем кед, и оно не так безоблочно, как кажется владельцам 5070 Ti.
|4.51, name (??), 17:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Wlroots композиторы имеют быстрый софтверный рендер.
|4.52, Аноним (44), 17:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
быстро тормозит на двух 4к мониках, говорю про свой опыт
|6.97, Аноним (-), 23:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у меня есть ноут с 620хд, ноут с радеон 780м и еще есть рх9070хт, которую я подключаю через усб4
|4.53, Аноним (53), 18:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> IceWM
Кому интересны 60м*ацкие ВМ?
Зато оно грузип проц, вместо эффективного использования видеокарты.
> подумывают, как для ускорения задействовать несколько видеокарт
Мне как владельцу нескольких видях (довольно мощная встройка рязани + дискретка) не понятно почему это не было сделано давным-давно. Скорее всего из-за сложности имплементации.
Но то что хоть кто-то это делает - отличная новость.
|6.62, Аноним (62), 18:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Но с топовыми Cpu.
Топовый Pentium III 1400 MHz под 370й сокет!
Ух, зверь-машина!
Но почему-то всё всё равно тормозит)))
|5.79, Аноним (79), 20:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
IceWM грузит проц :)))
Без смешной пропоганды вяленый не проталкивается? Мкажи еще что он рамять жрет :)))
|6.106, Аноним (106), 00:19, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению, 2х4к моника у меня сейчас в наличии нет, как нет и необходимости. Есть fhd и 2к на i7790, я не знаю как это можно заставить тормозить.
|1.10, Аноним (10), 14:07, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Wayland продолжает уверенно бороться с кривой идеей масштабирования, вместо реализации DPI, что сделано везде (Android, Windows, MacOS, iOS, HaikuOS), кроме ... Wayland.
|2.38, Soda (?), 16:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Чего?? В винде, которая наглухо прибита еще с 90-х к дефолтному PPI эта самая огромная проблема в масштабированиии интерфейса которую до сих пор майки не могут нормально решить. Им легче новую винду написать. В Android и MacOS другие методы.
|3.75, Аноним (96), 19:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Чего?? В винде, которая наглухо прибита еще с 90-х к дефолтному PPI
Проснись и пой, Винда не прибита к дефолтному DPI еще со времен Vista:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/hidpi/high-dpi-desktop-applica
> масштабированиии интерфейса которую до сих пор майки не могут нормально решить
Уже давно все решено: и несколько мониторов с разными DPI, и динамческое изменение DPI с событием WM_DPICHANGED для каждого окна, и все остальное. Все по ссылке выше.
|4.81, Аноним (1), 20:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему тогда консоль MMC мыльная вообще всегда при HiDPI, а тот же File Explorer — нет?
|5.92, Аноним (-), 22:52, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что оно использует древнее апи без поддержки новых фич. Как впрочем и множество другого софта который никто не когда не перепишет (безразлично + нет сурцов)
|
|1.13, Аноним (13), 14:32, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Вяленд такой классный, что после перехода в 26.04 на только вяленд и выкидывания легаси бубунта прописала требования аж на 6Гб, хотя фортки11 требуют всего 4. Успешный успех
|2.50, Аноним (49), 17:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Вяленд такой классный, что после перехода в 26.04
Не хочу расстраивать, но вейланд в убунту по умолчанию начиная с 22.04 LTS
Так что твой dpoч на х11 и наезд на вейлан - просто очередной п-ж в лужу тyпoго хейтера.
|1.16, Аноним (16), 14:58, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В KWin продолжена работа по реализации поддержки графического API Vulkan
Да выкинуть в мусор вообще все системы без Vulkan! Срочно надо. Они всё равно по памяти KDE не потянут.
|2.20, pic (??), 15:28, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для кого-то мусор, для других вторсырьё, на котором можно обAготится.
|2.39, Аноним (39), 16:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем временем, кде потребляет ресурсов меньше всех конкурентов, на уровне с крысой на гтк2. Это до того, как начнёшь запускать программы, там сразу очевидно, как кеды эффективно память используют. А вот если отказаться от gles и opengl, это действительно можно сэкономить ресурсы. Взаимодействие между встройками и дискретками с вулканом лучше, опять же. Системы без vulkan? Это какие? Что-то 20 летнее видимо.
|3.42, Аноним (42), 17:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Тем временем, кде потребляет ресурсов меньше всех конкурентов
А что есть конкуренты какие-то? Кеды - это монополист. Всё
|3.43, Аноним (43), 17:16, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А вот если отказаться от gles и opengl, это действительно можно сэкономить ресурсы
lipstick on a pig. Кому, кроме агрессивно и деструктивно продвигающих QMeLectron, об оптимизации потребления ресурсов заикаться.
|4.47, Аноним (39), 17:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Qml, к слову, не худший из вариантов. Уж по ресурсам то точно. В гномоподелках десяток слоёв электронов, и видим, к чему это приводит.
|3.80, Аноним (80), 20:21, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просптсь! Ги кто не против вулканов и синергии гескольких видеокарт! Но этот функционал должны использовать приложения жадные до графики - игры там, инженерка. Но когда рросто для ДЕ перестает хватать одной видеоеарты - это прям вилы. ДЕ не должно импользовать ускорение! хотя бы ради того, чтоб отдать его придожению или игре.
|4.86, Аноним (39), 20:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Браузер можно запускать на встройке, там обычно более энергоэффективно и есть дополнительные декодеры вроде h266, ваапи лучше работает опять же. И браузер у тебя 100% времени запущен и отбирает ресурсы у важного ПО.
|5.91, Аноним (24), 22:45, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И браузер у тебя 100% времени запущен и отбирает ресурсы у важного ПО
Если у тебя браузер запущен 100% времени, то это и есть важное ПО для тебя.
А ДЕ, зачем то, лезущее в 3Д ускорение, не только отбирает ресурсы, но и добовляет глюков.
Но, если у тебя комп для запуска ДЕ, раз ты так требуешь отдать ему ресурсы, то так тому и быть.
|6.112, Аноним (39), 01:04, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты можешь DE держать на встройке, если хочешь (оно не столь ресурсоёмко на самом деле).
|2.94, Марин (?), 23:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Vulkan есть на всех картах 10 летней давности. К нынешние кеды работают даже на GMA 4500MHD достаточно бодро.
|1.18, pic (??), 15:26, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>System Tray удалена опция для использования более крупных пиктограмм
Это крайне нехорошо, я бы сказал плохо, если не отвратительно и ужасно, даже невыносимо, но не смертельно. Но жаль, и не пчёлку.
Прошу вернуть без наказания.
|Часть нити удалена модератором
|2.32, Аноним (27), 16:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это сразу понятно, если не смогли протокол масштабирования за 18 лет придумать. Причём сейчас каждый DE начинает свои протоколы соображать, несовместимые ни с чем.
|2.33, Аноним (27), 16:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> лютейший костыль
Оказалось, бывает, что не смогли спроектировать протокол масштаба за 18 лет. Сейчас каждый DE начинает свои протоколы.
|3.35, Аноним (19), 16:19, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет, дело даже не в масштабе, а в том что не могли изначально предусмотреть, что логические координаты не будут совпадать с пиксельными. Это ж база баз. Любой, кто работает с трехмерной графикой об этом знает. И только "профессиональные" разработчики, за чьими плечами аж целые иксы, об этом не знали.
|
|3.54, Аноним (53), 18:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Оказалось, бывает, что не смогли спроектировать протокол масштаба за 18 лет.
В иксах до сих пор не осилили хоть какое-то дробное масштабирование.
Хотя сам х11 на минуточку с 1987 года, а проект х разрабатывали вообще с 1984го.
Но диды не осилили, какая печалька.
Тут всего "18 лет" (которые тоже вранье, потому что wayland 1.0 релизнулся в 2012м).
И таки сделали!
|4.63, Аноним (96), 18:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> В иксах до сих пор не осилили
А он что-то говорил про иксы?
> Хотя сам х11 на минуточку с 1987 года, а проект х разрабатывали вообще с 1984го.
...когда HiDPI экранов не было и в помине.
> Тут всего "18 лет"
18 лет, на протяжении которых HiDPI уже существовал и был обычным делом.
> которые тоже вранье, потому что wayland 1.0 релизнулся в 2012м).
Ну да: "релизнулся" без этого самого дробного масштабирования.
> И таки сделали!
Через задний прход и со второй попытки (обрати внимание на "v2" в xx-fractional-scale-v2). Еще через 18 лет может до v4 дойдут, лол - и тогда он точно будет сделан.
|5.64, Аноним (64), 18:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну надо же с чем-то сравнивать куракеки про вейланд
|6.73, Аноним (96), 19:35, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, не надо, если вопрос был конкретно про Вайленд
|7.77, Аноним (76), 19:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> 2012 году у Валенда было не "рождение", а релиз версии 1.0.
А... т.е ты свой возраст считаешь прибавляя 9 месяцев?
Или с года, когда у папы появился?
> Которая пилилась к тому моменту уже 6 (!) лет - с 2008 года.
> Конечно в курсе. Только речь-то не о коде и не о алгоритмах.
> Речь о протоколе, т.е. об архитектуре.
Появились новые алгоритмы - добавили новые возможности.
Абсолютно логичная процедура разработки.
> Архитектуре, которую мусолят годами - и все равно никак не могут сделать нормально.
Нормально это как? Типы ситифая прозфачьность?
Они уже сделали так, как до них на линуксе не было.
Т.к иксы не поддерживают нормальное масштабирование вообще.
|8.88, Аноним (96), 22:04, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, я прибавляю 6 лет, очевидно
|9.89, Аноним (89), 22:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да ты просто гейний Ты значешь определение алгоритма Или просто умничашь Имен... большой текст свёрнут, показать
|10.95, Аноним (19), 23:31, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Только вот сабж - та самая фигня, которую напихали, чтобы исправить косяки архит... текст свёрнут, показать
|10.101, Аноним (96), 23:59, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вообще-то я писал не о том, чтобы не напхать туда какой-то фигни , а о том, что... большой текст свёрнут, показать
|4.68, Аноним (27), 19:16, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> до сих пор не осилили
В сабже - тоже. И чем это отличается от Иксов?
|