В KDE улучшена работа с несколькими GPU и добавлена функция проверки микрофона

28.03.2026 11:40 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Среди недавно внесённых изменений:

  • Добавлена функция для проверки настроек микрофона, позволяющая записать себя, а потом воспроизвести запись для оценки выставленной чувствительности микрофона.

  • В композитный менеджер KWin добавлена возможность использования замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов при работе с несколькими GPU (multi-GPU swapchain), а также реализована поддержка графического API Vulkan в DRM-бэкенде (Direct Rendering Manager), что после внесения оптимизаций в будущем позволит добиться увеличения производительности в конфигурациях с несколькими GPU. На текущем этапе производительность связок из встроенных GPU AMD и Intel с дискретными видеокартами AMD и NVIDIA при использовании Vulkan примерно соответствует OpenGL.
  • Добавлена поддержка xdg-портала Notification для настройки и вывода уведомлений из изолированных приложений, например, поставляемых в формате Flatpak.
  • В диалоге выбора экрана для его трансляции на другие системы или предоставления совместного доступа улучшена визуализация эскизов и обеспечен показ обоев рабочего стола в качестве фона.
  • Предоставлена возможность добавления дополнительных виджетов с часами для разных часовых поясов, которые среди прочего будут показывать отличия времени от текущего часового пояса.
  • В менеджере приложений Discover по умолчанию включена сортировка приложений по числу отзывов (сортировку по рейтингу можно вернуть в настройках). С главной страницы убран показ элементов, не связанных с приложениями.
  • В виджете с глобальным меню скруглены углы подсвечиваемых элементов меню.
  • Предоставлена возможность определения отдельной клавиши-модификатора для перевода фокуса на панель.
  • Диалог для выбора каталогов унифицирован с диалогом, применяемым при сохранении и открытии файлов (вместо отдельного диалога для каталогов в штатный диалог открытия файлов добавлен режим показа только каталогов).
  • В инструмент для шифрования каталогов Plasma Vault добавлена индикация монтирования в режиме только для чтения.
  • В апплете настройки сети предоставлена возможность ограничения диапазона частот Wi-Fi (2.4 GHz или 5 GHz).
  • При отключении активации KRunner при попытке набора с клавиатуры на рабочем столе, реализован вызов обработчика для выделения файлов по первым набранным буквам.
  • В виджет System Tray добавлена опция для сортировки элементов в обратном порядке.
  • На системах с несколькими GPU обеспечена корректная запись содержимого экрана в Spectacle и приложениях на базе KPipeWire (раньше могло использоваться не то устройство отрисовки).
  • В утилиту System Monitor и виджет показа информации о системе добавлено определение конфигураций с несколькими GPU, а так же предоставление статистики о полнодисковом шифровании и RAID.
  • В KWin добавлена поддержка 3D LUTs (3D Lookup Tables) для переназначения цветов, что снизило потребление ресурсов на GPU, предоставляющих функции для ускорения преобразования цветов.
  • Прекращено создание контекстов OpenGL для приложений, не использующих OpenGL, что позволило снизить потребление памяти на 10-15 MB для каждого подобного приложения и сократить время запуска.
  • В KWin внесены оптимизации, повышающие производительность интерфейса переключения между окнами по Alt+Tab при включении эффекта "Highlight Window" и большом числе свёрнутых окон.
  • В состав готовящегося к релизу пакета wayland-protocols 1.48 принят финальный вариант Wayland-протокола xdg-session-management, поддержка которого реализована в KWin для организации восстановления состояния окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, после аварийного завершения композитного сервера или приложения.


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:13, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Добавлена функция для проверки настроек микрофона

    Скажу, что на Linux сейчас звук просто отличный. У меня GNOME + Easy Effects — это божественно. На Windows 11 никак не могу добиться такого же кристально чистого звука. В результате фильмы смотрю только на Linux.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:17, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А шрифты? Шрифты как?
     
     
  • 3.4, ананим.orig (?), 12:30, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Курьер с таймсом особенно хорошо звучат.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:36, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всегда приятно читать о развитии твоего любимого DE, спасибо всем разработчикам за их труд, исправление ошибок и внесение новшеств ❤️
     
  • 1.6, Fareast (ok), 12:43, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    поет красиво, надо брать))
     
     
  • 2.11, dannyD (?), 13:05, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    да да, мне тоже вчера-сь Рабинович по телефону Шаляпина напел-с.
     

  • 1.7, q (ok), 12:47, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сомнительная ДЕ, но пусть будет: вантузоиды в восторге.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:49, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потестируйте:
    https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/26.04/beta/
     

  • 1.8, mikhailnov (ok), 12:47, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Проверка микрофона сделана разработчиками МОС (https://os.mos.ru)
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 13:18, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мда... учитывая сколько туда заливают бабла.
     

  • 1.12, Дедушка Таненбаум (?), 13:09, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Микрофон нужен для работы с несколькими GPU?
     

