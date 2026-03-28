В KDE улучшена работа с несколькими GPU и добавлена функция проверки микрофона

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Среди недавно внесённых изменений: Добавлена функция для проверки настроек микрофона, позволяющая записать себя, а потом воспроизвести запись для оценки выставленной чувствительности микрофона.





В композитный менеджер KWin добавлена возможность использования замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов при работе с несколькими GPU (multi-GPU swapchain), а также реализована поддержка графического API Vulkan в DRM-бэкенде (Direct Rendering Manager), что после внесения оптимизаций в будущем позволит добиться увеличения производительности в конфигурациях с несколькими GPU. На текущем этапе производительность связок из встроенных GPU AMD и Intel с дискретными видеокартами AMD и NVIDIA при использовании Vulkan примерно соответствует OpenGL.

Добавлена поддержка xdg-портала Notification для настройки и вывода уведомлений из изолированных приложений, например, поставляемых в формате Flatpak.

В диалоге выбора экрана для его трансляции на другие системы или предоставления совместного доступа улучшена визуализация эскизов и обеспечен показ обоев рабочего стола в качестве фона.

Предоставлена возможность добавления дополнительных виджетов с часами для разных часовых поясов, которые среди прочего будут показывать отличия времени от текущего часового пояса.

В менеджере приложений Discover по умолчанию включена сортировка приложений по числу отзывов (сортировку по рейтингу можно вернуть в настройках). С главной страницы убран показ элементов, не связанных с приложениями.

В виджете с глобальным меню скруглены углы подсвечиваемых элементов меню.

Предоставлена возможность определения отдельной клавиши-модификатора для перевода фокуса на панель.

Диалог для выбора каталогов унифицирован с диалогом, применяемым при сохранении и открытии файлов (вместо отдельного диалога для каталогов в штатный диалог открытия файлов добавлен режим показа только каталогов).

В инструмент для шифрования каталогов Plasma Vault добавлена индикация монтирования в режиме только для чтения.

В апплете настройки сети предоставлена возможность ограничения диапазона частот Wi-Fi (2.4 GHz или 5 GHz).

При отключении активации KRunner при попытке набора с клавиатуры на рабочем столе, реализован вызов обработчика для выделения файлов по первым набранным буквам.

В виджет System Tray добавлена опция для сортировки элементов в обратном порядке.

На системах с несколькими GPU обеспечена корректная запись содержимого экрана в Spectacle и приложениях на базе KPipeWire (раньше могло использоваться не то устройство отрисовки).

В утилиту System Monitor и виджет показа информации о системе добавлено определение конфигураций с несколькими GPU, а так же предоставление статистики о полнодисковом шифровании и RAID.

В KWin добавлена поддержка 3D LUTs (3D Lookup Tables) для переназначения цветов, что снизило потребление ресурсов на GPU, предоставляющих функции для ускорения преобразования цветов.

Прекращено создание контекстов OpenGL для приложений, не использующих OpenGL, что позволило снизить потребление памяти на 10-15 MB для каждого подобного приложения и сократить время запуска.

В KWin внесены оптимизации, повышающие производительность интерфейса переключения между окнами по Alt+Tab при включении эффекта "Highlight Window" и большом числе свёрнутых окон.

В состав готовящегося к релизу пакета wayland-protocols 1.48 принят финальный вариант Wayland-протокола xdg-session-management, поддержка которого реализована в KWin для организации восстановления состояния окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, после аварийного завершения композитного сервера или приложения.



