Недельный отчёт о разработке KDE. Скруглённый стиль выделения в KDE

|1.1, Аноним (1), 09:22, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
> Реализован скруглённый стиль выделения элементов в приложениях на базе QtWidgets
Стало хуже.
|3.11, Аноним (11), 10:42, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
По статистике, такие нововведения намного больше нравятся альтернативным, чем обычным.
|4.51, Аноним (51), 13:50, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну понятно, что про статистику вы только что из головы (надеюсь, из неё) выдумали, но чисто теоретически — какая может быть связь?
|5.54, Аноним (54), 15:14, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Мне не понравилось, оскорблю-ка я тех, кому понравилось" - вот и вся связь.
|2.5, Аноним (5), 09:37, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Изменение позволило унифицировать внешний вид и повсеместно перейти к стилю выделения, ранее задействованному в приложениях на базе QtQuick.
Заставь дурака богу молиться. Они видимо решили вообще все острые углы скрутить, неважно где. И неважно уместно ли видеть "скругленную кнопку" вместо прошлого сплошного выделения пункта списка.
|2.24, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:29, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
несколько раз перечитал текст и всмотрелся в снимки экранов прежде чем заметить эти "великие работы". Сразу видно, посоны ажно из штанов выпрыгивают и себя не жалеют, лишь бы всё допилить
|2.26, нампц (?), 11:39, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
зато теперь точно никто не порежется. вот же она, та самая безопасность!
|2.55, Аноним (55), 15:32, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут ничего не поделать. Караван всегда в след альфа-верблюду. Как собаки не лают. ¯\_(ツ)_/¯
|1.2, q (ok), 09:26, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Реально бессистемность, размеры шрифтов каждый раз рандомные, и отступы от границ каждый раз разные. В Libadwaita же начали разработку с концептов: написали HIG, а уже после этого пошла реализация. Кедерам надо освоить такую наипростейшую концепцию, как design system. Концепция действительно простейшая:
1) расписать где-нибудь короткий список пар font-size и line-height, а все остальные приложения используют значения только из этого списка;
2) все отступы должны делиться на N пикселей (например, 4px, 8px, 12px...).
Это буквально всё! По цветам у кед более-менее в порядке, за исключением того, что используют не-нейтральные цвета фона (голубовато-серый вместо нейтрального серого). Пока кеды не научатся в системность, он так и будет выглядеть как васяноподелка на коленке. Впрочем, он всегда так выглядел.
|2.4, Аноним (4), 09:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Толстовато, не стоило сообщение с упоминаний libadwaita начинать. Старайся лучше.
|3.15, Аноним (11), 11:04, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В КуТэ такой гигантский курсор! Или это текст микроскопических размеров?
|2.10, Аноним (10), 10:20, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Реально бессистемность
Чуваки меняют настройки, оптимизации каждое обновление.
Поставил Kde Neon, было норм, потом раз обновление, плазма крашь, восстановление chroot, потом раз обновление, плазма крашь, восстановление chroot, потом раз обновление, плазма крашь, восстановление chroot. И все тормозное глючное, и вот буквально 3 месяца назад все летало.
Наверное надо 1Террабайт Озу, и небудет тормозить,
|3.29, Анлним (?), 11:50, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так неон и сделали для обкатки новья.
Вколол себе экспериментальную вакцину и жалуешься что у тебя побочки)
|2.14, Аноним (14), 10:56, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем себя мучаешь, раз есть либэдвайта. Пользуйся Гном/ГТК, зачем в КДЕ лезть с непрошенными вредными советами.
|2.22, Аноним (22), 11:21, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В KDE и гноме одинаковые проблемы - рандомные шрифты, отступы, а цвета серое на сером либо тёмное на черном.
|1.6, Аноним (6), 09:51, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Борцунам, которые против скруглений, скажу так. Периметр наших глаз овальный. Зрачки у нас круглые. На мир мы глядим овальными глазами. Скругления - это близость к природе, к естеству.
|2.12, Аноним (11), 10:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Для начала, поставь себе круглый монитор! Какой-какой у тебя монитор? С прямоугольной матрицей?!
|4.25, Аноним (25), 11:31, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К скругленным экранам смартфонов уже все привыкли, никто не бомбит по этому поводу. В KDE тоже все привыкнут к скруглениям, со временем.
|2.23, Аноним (23), 11:26, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А видишь ты по прямой или изогнутой линии? Расстояния до объектов как вычисляешь? Может и ходить ты стараешься по параболе?
|3.28, Аноним (28), 11:44, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, всё что ты видишь на мониторе, ты видишь по прямой, в том числе эти новые скругления, так всё нормально
|3.33, Реалист (?), 12:07, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хожу я по круглой Земле, расстояния считаю по формулам сферической геометрии
|4.48, ZloySergant (ok), 13:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хожу я по круглой Земле, расстояния считаю по формулам сферической геометрии
Земля - не круглая и не шарообразная. Земля - геоид, машувашу.
|2.32, Аноним (34), 12:05, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Форма наших глаз и форма тех предметов, которые мы ими видим, независимы.
|2.65, Аноним (65), 16:43, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насамом деле скругления норм.
Мне ненравится в win10, все квадратное.
Забыл как называется, есть такая наука изучающая влияние интерфейса на человека.
Вообщем в этом плане чем ближе к естественному природному, да еще цветп чисто белый и чисто черный, небывпетает, в природе всмысле, не в телефоне.
Так же считается вредным, с точки зрения биологии смотреть на свет, источник света, если солнце зашло в регионе.
|1.7, Аноним (10), 09:55, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
~/.config/labwc/rc.xml
<theme>
<cornerRadius>8</cornerRadius>
</theme>
Наверное сложна скруглять окна, как рельсу гнет.
|3.40, Аноним (10), 12:32, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всмысле)
Тут люди на Kde годами скругляют окна.
Это простой математический скрипт.
|1.9, Bob (??), 10:13, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
может стоит общий стиль и роадмэп накидать?
хотя, проще Linux Mint профинансировать ещё один десктоп в виде и по фичам KDE 3.5
mate desktop у них до сих пор лампрво выглядит, как "классическая" тема с win xp / 7, будто лет на ~30 назад вернулся. Когда ещё старались норм десктопы пилить, а не рюшечки
|2.63, Аноним (65), 16:38, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Роадмеп, сегодня закругленность, завтра перенести элемент меню.
|1.13, Аноним (11), 10:47, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему-то в кутэ всегда проблемы со шрифтами: какое-то нагромождение всевозможных размеров.
|2.41, Аноним (10), 12:33, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Почему-то в кутэ всегда проблемы со шрифтами
Кек, заскринь.
Давече смотрел Win10, вот там в бравузере точно проблемы с шрифтами.
|1.50, omnirootofc (ok), 13:29, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В ролике Brodie Robertson про kde он показывал пост где дизайнер kde только в 25 году задумался о том что бы заняться дизайн системой (кажется он её таковой не называл, может он не знает что это :) ).
Дизайн система - это буквально то о чем рассказывают в любом обучающем ролике о дизайне. Это первое что вприницпе узнает джун дизайнер.
У меня два вопроса:
1) Как так получилось что они задумались над этим только сейчас
2) Как происходила их разработка до 25 года? Вместо использования переменных вроде: gap.md или radius.lg они хардкодили эти значения?
|2.52, Ананоним (?), 14:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Вместо использования переменных вроде: gap.md или radius.lg они хардкодили эти значения?
Ты удивлён? Я тоже был удивлён, почему на Linux GUI с популярным маленьким шрифтом для небольших экранов ноутбуков в программах на Qt5 такие высокие строки в списках... Ну и решил я исправить это дело. Я очень удивился, когда нашёл причину. Тупо захардкожена высота строки списка, нате, ешьте, не обляпайтесь, "высокотехнологичный продукт". Зато версий наплодили, мама не горюй...
