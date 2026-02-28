Недельный отчёт о разработке KDE. Скруглённый стиль выделения в KDE

Реально бессистемность, размеры шрифтов каждый раз рандомные, и отступы от границ каждый раз разные. В Libadwaita же начали разработку с концептов: написали HIG, а уже после этого пошла реализация. Кедерам надо освоить такую наипростейшую концепцию, как design system. Концепция действительно простейшая: 1) расписать где-нибудь короткий список пар font-size и line-height, а все остальные приложения используют значения только из этого списка;

2) все отступы должны делиться на N пикселей (например, 4px, 8px, 12px...). Это буквально всё! По цветам у кед более-менее в порядке, за исключением того, что используют не-нейтральные цвета фона (голубовато-серый вместо нейтрального серого). Пока кеды не научатся в системность, он так и будет выглядеть как васяноподелка на коленке. Впрочем, он всегда так выглядел.

