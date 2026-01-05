The OpenNET Project / Index page

Проект MiDesktop развивает форк KDE 1 для современных систем

05.01.2026 12:55

Представлен первый экспериментальный выпуск проекта MiDesktop, развивающего форк среды рабочего стола KDE 1.1.2, адаптированный для работы в современных системах. Кодовая база KDE 1 портирована на фреймворк Qt 2 для решения проблем и ограничений лицензии, специфичных для ветки Qt 1. В рамках проекта Osiris теми же разработчиками развивается актуализированный форк Qt 2.3.2. Код MiDesktop распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Debian 13 и Ubuntu 24.04.

Целью проекта заявлена модернизация кодовой базы KDE 1, не перегружая при этом окружение избыточной функциональностью. В MiDesktop намерены сохранить общий минималистичный подход к разработке десктоп-систем конца 1990-х и начала 2000-х годов, но избавив среду рабочего стола от недостатков, присущих системам того времени. Среди ключевых свойств MiDesktop упомянуты простота интерфейса, легковесность и высокая производительность.

Среди планов на будущее: создание редакции для Wayland; переработка KDM для запуска в современных системах; портирование KDE-приложений, таких как KEdit, KWrite, KCalc и KMix; решение проблем с прокруткой во всех приложениях; добавление в меню завершения работы с системой опций управления питанием (выключение, перезапуск и т.п.); поддержка звуковых эффектов и актуального звукового стека.

Из пока не решённых известных проблем называются некорректное изменение размера окон Firefox и Chrome; пропадание меню на панели задач; нераскрытие категорий в конфигураторе (KDE Control Center); раскрытие окон на все экраны в многомониторных конфигурациях.

Для запуска MiDesktop достаточно любой Linux-системы с glibc и X-сервером, таким как XWayland или X.Org Server, или прослойкой Wayback. Из зависимостей отмечены библиотеки libjpeg, libtiff, libpng, Osiris Toolkit 2.4.4+, libxcb, libxkb и gettext. Для сборки необходимы CMake и GCC 12+.

  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Вот это поворот!
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:54, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но непонятно зачем, оригинал в виде CDE был на голову выше и только где-то с третьих кед установился условный паритет.
     
     
  • 3.51, sunjob (ok), 14:18, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чем cde был лучше? можно конкретно, по пунктам?
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 15:10, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    1. чем кде
     
  • 2.81, Аноним (81), 15:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацаны вообще ребята, четко.
     

  • 1.2, Аноним (1), 13:05, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё самое лудшее возвращается!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:08, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идеальный дезигн, правый уголок с налепленой картинкой, которая не продолжает тень окна это топ решение как у Сальвадора Дали.
     
     
  • 3.82, Аноним (81), 15:33, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я мечтаю о таком дизайне со времен выхода Windows 8.1.
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:40, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мода она циклична... Ребята что-то знают. :D
    Самое смешное, что нынешние любители Гнома будут через 10 лет хавать интерфейс 98 винды и нахваливать... Им же главное, чтобы модно было xD
    Сольются мнения тех, кому удобно, и тех, кому модно. И воцарится спокойствие на планете.
     
     
  • 3.115, cnjzxir (?), 17:53, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что модного в гноме?
    75424
     
  • 2.93, Аноним (93), 16:22, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае, луДДшее.
     
  • 2.100, Аноним (100), 16:46, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё самое лудшее возвращается!

    Как олд, который ещё пользовался досом на x86, скажу, что что KDE, что GNOME первых версий были всратенькими. Вот второгном, на котором ветка традиционного GNOME закончилась, был уже норм. И третьекеды были торт. Но время и отставание по поддержке современных технологий не щадит никакой из старых проектов, поэтому сейчас использую 5ую ветку KDE на Kubuntu 24.04, а за пределами Kubuntu и шестую ветку KDE и никакого криминала в этом не вижу. TDE также мог бы использовать, если бы по технологиям современным оно бы поддерживалось, а не пилило его полотора землекопа по выходным в солнечный денёк.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:06, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не kde 2?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:17, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слишком жирное.
     
     
  • 3.95, Аноним (93), 16:29, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Twm - ваше фсё.
     
  • 2.83, Аноним (81), 15:36, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/heliocastro/kde2

    Все по вашему запросу.

     

  • 1.4, Аноним (7), 13:06, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меню приложений и в кде 5 пропадало.
     
     
  • 2.86, Alladin (?), 15:46, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как пользователь кде5, на ней еще с перехода кде4. скажу, что таких ситуаций не встречал
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:07, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что ШГ как на скринах тогда не было. В основном использовались растровые шрифты, которые идеально рендерились без сглаживания, но теперь за это подверглись анафеме и в современном fontconfig'е по дефолту запрещены.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 13:09, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как масштабировались твои растровые шрифты, сынко?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:19, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ЭЛТ мониторах?
     
     
  • 4.22, Аноним (7), 13:27, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В среднем на любых как?
     
     
  • 5.26, Аноним (39), 13:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетель 1.5 пикселей? Как ты собрался масштабировать pixel perfect шрифт?
     
  • 5.44, Аноним (16), 13:51, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для растровых шрифтов были заранее скомпилированы разные размеры
     
     
  • 6.103, Аноним (103), 16:57, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть ты не понимаешь что это как раз и плохо?
     
  • 4.114, Аноним (114), 17:50, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шёл 2026 год, уже даже не 2025, а люди продолжают обсуждать ЭЛТ мониторы. В современные ноутбуки уже иногда 2K ставят, хотя это и бессмысленно.
     
  • 2.63, Да ну нахер (?), 14:48, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Идеально рендерился только один размер. Другие размеры, если были, все выглядели как на экранах в новости.
     

  • 1.11, Абронил Анонима через плечо (?), 13:11, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит симпотичненько. я б вдул так сказать :)
     
     
  • 2.32, Karl Richter (ok), 13:34, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь за личный вопрос, но Вы некрофил или геронтофил?
     
     
  • 3.35, Аноним (39), 13:36, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.55, 12yoexpert (ok), 14:23, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая разница? у вас всё равно это запрещено министерством скреп
     
  • 2.42, Аноним (1), 13:49, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда вдувать собрался? Внутрь флоппи привода?
     
  • 2.85, Аноним (-), 15:42, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:13, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ептель koi8-r родные
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:25, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.67, bear (??), 14:56, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Код обмена информацией восьмибитный лучше чем хрюникод!
    Он короче и буковок больше влезает.
     
  • 2.79, eugener (ok), 15:24, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/


    echo "Муси Пуси" | iconv -t koi8-r | iconv -f windows-1251


     
     
  • 3.108, Аноним (1), 17:19, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, ржали всей семьёй!
     
  • 2.92, Аноним (93), 16:19, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Qt от 1 до 5 внутреннее представление символов UTF-16.
     

  • 1.13, iPony128052 (?), 13:14, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как раз для тех кому не нравится новое.
    Wayland и всё прочее.
     
     
  • 2.31, Karl Richter (ok), 13:33, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но они хотят сделать поддержку Wayland.
     
     
  • 3.64, iPony128052 (?), 14:52, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прочитал до конца...

    Тогда создавайте форк. Проект LibreDesktop.

     

  • 1.15, Аноним (-), 13:19, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шрифты - мое почтение))
    Прям кровь из глаз пошла.

    > известных проблем называются некорректное изменение размера
    > окон Firefox и Chrome; пропадание меню на панели задач;
    > нераскрытие категорий в конфигураторе (KDE Control Center);
    > раскрытие окон на все экраны в многомониторных конфигурациях.

    Как раз отлично подойдет для местных любителей навернуть эдакого.

     
     
  • 2.24, Аноним (7), 13:29, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    То что КДЕ 6 на вейленде раз в минуту падает и пытается отправить куда-то какой-то репорт это значит нормально? Связь поколений. Немецкое качество.
     
     
  • 3.28, Аноним (39), 13:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > КДЕ 6 на вейленде раз в минуту падает

    До сих пор на 6.0? Сочувствую.

     
  • 3.49, AleksK (ok), 14:07, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За все время использования плазма падала пару раз всего. Может тебе надо вместо невидии купить видеокарту?
     
     
  • 4.61, Аноним (39), 14:41, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо невидии

    Она и там нормально работает.

     
  • 3.75, Аноним (74), 15:12, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш поставщик методичек вас обманул. Купите хотя бы методичку про раст что ли.
     

  • 1.17, Аноним (16), 13:21, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конкурент TrinityDE
     
     
  • 2.36, Аноним (1), 13:38, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    TrinityDE вне конкуренции.
     

  • 1.25, zo0M (ok), 13:30, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    блин, я уж было подумал что Xiaomi свой DE решила выпускать, а тут девиации очередные
     
  • 1.30, Karl Richter (ok), 13:32, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот этим ребятам точно заняться нечем.
     
  • 1.34, Аноним (16), 13:36, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А можно как-то посмотреть кто ставит минусы на нормальные сообщения, где нет никаких оскорблений, чтоб вычислить по айпи и набить е#$ло?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:40, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я ставлю. IP 127.0.0.1. Есть вопросы, деточка?
     
     
  • 3.40, Аноним (39), 13:42, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > IP 127.0.0.1

    Фи, как не оригинально. Там же целая /8 подсеть!

     
  • 3.45, Аноним (16), 13:53, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:53, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.76, Аноним (74), 15:13, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И тут айпи определяется в Дагестане или Чечне. Твои действия?
     
     
  • 3.78, Хру (?), 15:20, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соберет Русскую Общину и поедет бить, очевидно же :)
     
     
  • 4.107, Аноним (107), 17:11, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если с другом вышел в путь
    Если с другом вышел в путь
    Веселей дорога.
     

  • 1.37, Аноним (38), 13:39, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >KDE 1
    >для современных систем

    Мда уж. Но зачем?..

     
     
  • 2.41, Аноним (6), 13:44, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользовать, а не ресурсы на свистелки и баблврапы от каждой svg тратить?
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:35, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А одно другому как мешает? На современной системе, конечно.
     
  • 3.101, Аноним (38), 16:51, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ресурсы на свистелки и баблврапы от каждой svg тратить

    Обновись уже со своей коры дуба наконец-то.

     
     
  • 4.106, Аноним (106), 17:05, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    че там с железом? рыночек наконец отпустило от майнеров?
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:51, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видать нехватка памяти на рынке, приносит свои первые плоды, может и на винду классический интерфейс вернут.
     
  • 1.48, Аноним (48), 14:04, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qt

    Почему у Кутэ такие проблемы со шрифтами изначально?

     
     
  • 2.52, warlock (??), 14:20, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что шрифты -- это сложно.
     
     
  • 3.88, Аноним (48), 15:48, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:32, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.53, Аноним (53), 14:22, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это да! Я с него начал свое освоение linux redhat 7.2 кажется
     
  • 1.57, Аноним (81), 14:33, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо форк Windows98, с поддержкой современного directx, драйверов и тд.
     
     
  • 2.62, зомбированный (?), 14:41, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поставь себе тему с иконками Windows 98
     
     
  • 3.80, Аноним (81), 15:29, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, я про win98, по потреблению ресурсов, а драйвера и все такое современное.
    А в прочем поф**иг).
     
     
  • 4.87, зомбированный (?), 15:47, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    архитектура Windows 98 не позволяет использовать более одного потока ПЦ - так что развитие Windows 98 не имеет никакого смысла и никто не будет...
     
     
  • 5.98, Аноним (48), 16:43, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если запустить несколько 98-х параллельно в виртуальных контейнерах?
     
     
  • 6.109, зомбированный (?), 17:22, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего не получится - ну если не веришь, попробуй!
     

  • 1.58, Аноним (58), 14:35, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Trinity на Qt6 портировали.
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:00, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и этот MiDesktop тоже бы следовало на Qt 6 развивать, т.к. весь сторонний Qtшный софт уже на нём.
     
  • 2.73, Кошкажена (?), 15:04, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в целях проекта? Зачем trinity qt6 или даже qt5? qml они все равно использовать не будут, да и смысла в этом нет. Им проще свой форк поддерживать. Возможно переходить самим на более новые стандарты с++.
     
     
  • 3.77, Аноним (74), 15:15, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что весь софт на других тулкитах будет выглядеть инопланетянски. Кто-то всерьёз будет пользоваться KWrite 25-летней давности вместо современного?
     
     
  • 4.111, Аноним (1), 17:25, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например я узаю, вполне доволен.
     
  • 2.99, Аноним (48), 16:45, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы Trinity на Qt6 портировали.

    Лучше бы ничего на Qt6 не портировали.

     

  • 1.60, зомбированный (?), 14:38, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    до сих пор юзаю KDE 1 на FreeBSD 4.11
     
  • 1.70, warlock (??), 15:01, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит хорошо, но нужна тёмная тема.
     
  • 1.71, Кошкажена (?), 15:02, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы TrinityDE помогли. Там и форк qt есть.
     
     
  • 2.97, Аноним (100), 16:41, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы TrinityDE помогли. Там и форк qt есть.

    Не, судя по всему, третьекеды для них слишком уж модно и фичасто, так ненароком можно и до поддержки HiDPI, HDR и адекватного масштабирования, в том числе, на многомониторных конфигурациях доразрабатываться, а тут как я понял просто консервация старья, которое принципиально ничего нового, изобретённого за последние лет 20, не может, просто бэкпорт на современную пакетную базу современных дистров.

     

  • 1.72, Аноним (68), 15:03, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успев прочитать только "Проект MiDesktop развивает форк KDE", с радостью подумал, что форк KDE 6 c оконным менеджером на X11.
     
  • 1.89, Аноним (89), 16:00, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот же людям время девать некуда. Но стоит признаться это очень круто, надеюсь у них все получится, энтузиазм не иссякнет. Туда бы еще темную тему, уф.
     
  • 1.90, Xo (?), 16:10, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то, и на улице опеннета будет праздник!
     
  • 1.91, онанист (?), 16:13, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда-то пользовался kde ещё до выхода 1.0, бетами.
    но потом они свернули куда-то не туда- в падучую красивость.
    неужто возврат к разумному?
     
  • 1.105, Аноним (-), 17:00, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы написали ОС на электроне, вот где была бы 100% переносимость.
     
  • 1.110, Owlet (?), 17:25, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато без systemd, раста, DEI и что там ещё принято хейтить
     
  • 1.112, Аноним (112), 17:29, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чому не на Qt6?
     
  • 1.113, kai3341 (ok), 17:40, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В тексте новости отсутствуют важные циферки. Заявляется легковесность. А так сколько оно жрёт памяти со старта?
     
  • 1.116, Аноним (114), 18:01, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух, как всрато, это надо же сделать настолько эталонным ШГ.
    >Целью проекта заявлена модернизация кодовой базы KDE 1, не перегружая при этом окружение избыточной функциональностью. В MiDesktop намерены сохранить общий минималистичный подход к разработке десктоп-систем конца 1990-х и начала 2000-х годов, но избавив среду рабочего стола от недостатков, присущих системам того времени.

    Взаимоисключающие параграфы.

    А вообще проект выглядит очень полезным, вот бы людителей старья на него бы посадить, чтобы они почувствовали сколь отвратительными были старые версии. Мало того, что на скриншоте ШГ, так в терминале ещё и микроскопический ШГ.

     

