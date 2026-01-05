Проект MiDesktop развивает форк KDE 1 для современных систем

|
Аноним (47), 13:54, 05/01/2026
Но непонятно зачем, оригинал в виде CDE был на голову выше и только где-то с третьих кед установился условный паритет.
Аноним (7), 13:08, 05/01/2026
Идеальный дезигн, правый уголок с налепленой картинкой, которая не продолжает тень окна это топ решение как у Сальвадора Дали.
Аноним (39), 13:40, 05/01/2026
Мода она циклична... Ребята что-то знают. :D
Самое смешное, что нынешние любители Гнома будут через 10 лет хавать интерфейс 98 винды и нахваливать... Им же главное, чтобы модно было xD
Сольются мнения тех, кому удобно, и тех, кому модно. И воцарится спокойствие на планете.
Аноним (100), 16:46, 05/01/2026
|
> Всё самое лудшее возвращается!
Как олд, который ещё пользовался досом на x86, скажу, что что KDE, что GNOME первых версий были всратенькими. Вот второгном, на котором ветка традиционного GNOME закончилась, был уже норм. И третьекеды были торт. Но время и отставание по поддержке современных технологий не щадит никакой из старых проектов, поэтому сейчас использую 5ую ветку KDE на Kubuntu 24.04, а за пределами Kubuntu и шестую ветку KDE и никакого криминала в этом не вижу. TDE также мог бы использовать, если бы по технологиям современным оно бы поддерживалось, а не пилило его полотора землекопа по выходным в солнечный денёк.
Alladin (?), 15:46, 05/01/2026
как пользователь кде5, на ней еще с перехода кде4. скажу, что таких ситуаций не встречал
Аноним (5), 13:07, 05/01/2026
Что-то мне подсказывает, что ШГ как на скринах тогда не было. В основном использовались растровые шрифты, которые идеально рендерились без сглаживания, но теперь за это подверглись анафеме и в современном fontconfig'е по дефолту запрещены.
Аноним (39), 13:31, 05/01/2026
Свидетель 1.5 пикселей? Как ты собрался масштабировать pixel perfect шрифт?
Аноним (16), 13:51, 05/01/2026
Для растровых шрифтов были заранее скомпилированы разные размеры
Аноним (114), 17:50, 05/01/2026
Шёл 2026 год, уже даже не 2025, а люди продолжают обсуждать ЭЛТ мониторы. В современные ноутбуки уже иногда 2K ставят, хотя это и бессмысленно.
Да ну нахер (?), 14:48, 05/01/2026
Идеально рендерился только один размер. Другие размеры, если были, все выглядели как на экранах в новости.
bear (??), 14:56, 05/01/2026
Код обмена информацией восьмибитный лучше чем хрюникод!
Он короче и буковок больше влезает.
Аноним (-), 13:19, 05/01/2026
|
Шрифты - мое почтение))
Прям кровь из глаз пошла.
> известных проблем называются некорректное изменение размера
> окон Firefox и Chrome; пропадание меню на панели задач;
> нераскрытие категорий в конфигураторе (KDE Control Center);
> раскрытие окон на все экраны в многомониторных конфигурациях.
Как раз отлично подойдет для местных любителей навернуть эдакого.
Аноним (7), 13:29, 05/01/2026
То что КДЕ 6 на вейленде раз в минуту падает и пытается отправить куда-то какой-то репорт это значит нормально? Связь поколений. Немецкое качество.
Аноним (39), 13:31, 05/01/2026
> КДЕ 6 на вейленде раз в минуту падает
До сих пор на 6.0? Сочувствую.
AleksK (ok), 14:07, 05/01/2026
За все время использования плазма падала пару раз всего. Может тебе надо вместо невидии купить видеокарту?
Аноним (74), 15:12, 05/01/2026
Ваш поставщик методичек вас обманул. Купите хотя бы методичку про раст что ли.
zo0M (ok), 13:30, 05/01/2026
|
блин, я уж было подумал что Xiaomi свой DE решила выпускать, а тут девиации очередные
Аноним (16), 13:36, 05/01/2026
|
А можно как-то посмотреть кто ставит минусы на нормальные сообщения, где нет никаких оскорблений, чтоб вычислить по айпи и набить е#$ло?
Аноним (39), 13:42, 05/01/2026
> IP 127.0.0.1
Фи, как не оригинально. Там же целая /8 подсеть!
Аноним (74), 15:13, 05/01/2026
И тут айпи определяется в Дагестане или Чечне. Твои действия?
|
Хру (?), 15:20, 05/01/2026
Соберет Русскую Общину и поедет бить, очевидно же :)
Аноним (107), 17:11, 05/01/2026
Если с другом вышел в путь
Если с другом вышел в путь
Веселей дорога.
Аноним (6), 13:44, 05/01/2026
пользовать, а не ресурсы на свистелки и баблврапы от каждой svg тратить?
Аноним (38), 16:51, 05/01/2026
>ресурсы на свистелки и баблврапы от каждой svg тратить
Обновись уже со своей коры дуба наконец-то.
Аноним (43), 13:51, 05/01/2026
|
Видать нехватка памяти на рынке, приносит свои первые плоды, может и на винду классический интерфейс вернут.
Аноним (81), 14:33, 05/01/2026
|
Надо форк Windows98, с поддержкой современного directx, драйверов и тд.
Аноним (81), 15:29, 05/01/2026
Нет, я про win98, по потреблению ресурсов, а драйвера и все такое современное.
А в прочем поф**иг).
зомбированный (?), 15:47, 05/01/2026
архитектура Windows 98 не позволяет использовать более одного потока ПЦ - так что развитие Windows 98 не имеет никакого смысла и никто не будет...
Аноним (48), 16:43, 05/01/2026
а если запустить несколько 98-х параллельно в виртуальных контейнерах?
Аноним (68), 15:00, 05/01/2026
Да и этот MiDesktop тоже бы следовало на Qt 6 развивать, т.к. весь сторонний Qtшный софт уже на нём.
Кошкажена (?), 15:04, 05/01/2026
А разве в целях проекта? Зачем trinity qt6 или даже qt5? qml они все равно использовать не будут, да и смысла в этом нет. Им проще свой форк поддерживать. Возможно переходить самим на более новые стандарты с++.
Аноним (74), 15:15, 05/01/2026
Потому что весь софт на других тулкитах будет выглядеть инопланетянски. Кто-то всерьёз будет пользоваться KWrite 25-летней давности вместо современного?
Аноним (48), 16:45, 05/01/2026
> Лучше бы Trinity на Qt6 портировали.
Лучше бы ничего на Qt6 не портировали.
Аноним (100), 16:41, 05/01/2026
> Лучше бы TrinityDE помогли. Там и форк qt есть.
Не, судя по всему, третьекеды для них слишком уж модно и фичасто, так ненароком можно и до поддержки HiDPI, HDR и адекватного масштабирования, в том числе, на многомониторных конфигурациях доразрабатываться, а тут как я понял просто консервация старья, которое принципиально ничего нового, изобретённого за последние лет 20, не может, просто бэкпорт на современную пакетную базу современных дистров.
Аноним (68), 15:03, 05/01/2026
Успев прочитать только "Проект MiDesktop развивает форк KDE", с радостью подумал, что форк KDE 6 c оконным менеджером на X11.
Аноним (89), 16:00, 05/01/2026
|
Вот же людям время девать некуда. Но стоит признаться это очень круто, надеюсь у них все получится, энтузиазм не иссякнет. Туда бы еще темную тему, уф.
онанист (?), 16:13, 05/01/2026
когда-то пользовался kde ещё до выхода 1.0, бетами.
но потом они свернули куда-то не туда- в падучую красивость.
неужто возврат к разумному?
kai3341 (ok), 17:40, 05/01/2026
В тексте новости отсутствуют важные циферки. Заявляется легковесность. А так сколько оно жрёт памяти со старта?
Аноним (114), 18:01, 05/01/2026
Ух, как всрато, это надо же сделать настолько эталонным ШГ.
>Целью проекта заявлена модернизация кодовой базы KDE 1, не перегружая при этом окружение избыточной функциональностью. В MiDesktop намерены сохранить общий минималистичный подход к разработке десктоп-систем конца 1990-х и начала 2000-х годов, но избавив среду рабочего стола от недостатков, присущих системам того времени.
Взаимоисключающие параграфы.
А вообще проект выглядит очень полезным, вот бы людителей старья на него бы посадить, чтобы они почувствовали сколь отвратительными были старые версии. Мало того, что на скриншоте ШГ, так в терминале ещё и микроскопический ШГ.
|