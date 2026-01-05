Проект MiDesktop развивает форк KDE 1 для современных систем

Представлен первый экспериментальный выпуск проекта MiDesktop, развивающего форк среды рабочего стола KDE 1.1.2, адаптированный для работы в современных системах. Кодовая база KDE 1 портирована на фреймворк Qt 2 для решения проблем и ограничений лицензии, специфичных для ветки Qt 1. В рамках проекта Osiris теми же разработчиками развивается актуализированный форк Qt 2.3.2. Код MiDesktop распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Debian 13 и Ubuntu 24.04.

Целью проекта заявлена модернизация кодовой базы KDE 1, не перегружая при этом окружение избыточной функциональностью. В MiDesktop намерены сохранить общий минималистичный подход к разработке десктоп-систем конца 1990-х и начала 2000-х годов, но избавив среду рабочего стола от недостатков, присущих системам того времени. Среди ключевых свойств MiDesktop упомянуты простота интерфейса, легковесность и высокая производительность.

Среди планов на будущее: создание редакции для Wayland; переработка KDM для запуска в современных системах; портирование KDE-приложений, таких как KEdit, KWrite, KCalc и KMix; решение проблем с прокруткой во всех приложениях; добавление в меню завершения работы с системой опций управления питанием (выключение, перезапуск и т.п.); поддержка звуковых эффектов и актуального звукового стека.

Из пока не решённых известных проблем называются некорректное изменение размера окон Firefox и Chrome; пропадание меню на панели задач; нераскрытие категорий в конфигураторе (KDE Control Center); раскрытие окон на все экраны в многомониторных конфигурациях.

Для запуска MiDesktop достаточно любой Linux-системы с glibc и X-сервером, таким как XWayland или X.Org Server, или прослойкой Wayback. Из зависимостей отмечены библиотеки libjpeg, libtiff, libpng, Osiris Toolkit 2.4.4+, libxcb, libxkb и gettext. Для сборки необходимы CMake и GCC 12+.



