Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.5, продолжающего развитие KDE 3.5

После полугода разработки опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.5, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Arch, openSUSE и других дистрибутивов. Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления. Основные изменения: В оконном менеджере twin реализована возможность применения мозаичной компоновки окон (tiling) в конфигурациях с несколькими мониторами. Упрощена настройка разделителей при мозаичном размещении.

В панели Kicker добавлены опции для использования объёмных рамок при отображении виджета с эскизами виртуальных рабочих столов; реализованы настройки отступов между пиктограммами в системном лотке; обеспечена возможность переименования виртуальных рабочих столов.

Реализовано несколько режимов размытия фона панели.

В krdc, клиент для подключения к удалённому рабочему столу, добавлена команда "paste" для отправки содержимого буфера обмена.

В libtdeldap, kcmldap, kcmldapcontroller, kcmldapmanager и kerberostray добавлена поддержка библиотеки OpenLDAP 2.5.

В тему оформления tde-style-baghira добавлена опция для центрирования всплывающих меню.

Добавлены новые обои рабочего стола Flying Konqi.

В мультимедийный проигрыватель Codeine в блок изменения громкости добавлена кнопка выключения/включения звука.

В k9copy, программу для копирования DVD, добавлена поддержка пакета FFmpeg 8.0.

В tdepim добавлена поддержка libgpgme 2.0 (обёртка над GnuPG).

В менеджер архивов ark добавлена поддержка формата unzip v6.

В библиотеке TQt (форк Qt 3) решены проблемы с обработкой цикла событий, при определённом стечении обстоятельств приводившие к 100% нагрузке на CPU.

На использование сборочной системы CMake переведены программы digikam, krecipes, ksquirrel и ktorrent.

Добавлена поддержка дистрибутивов: Debian 13, Ubuntu 25.10, RHEL 10, OpenSUSE Leap 16. Прекращена поддержка: Debian 10, Ubuntu 23.10, Fedora 41, OpenSUSE Leap 15.5. Обновлены сборочные сценарии для Gentoo.



