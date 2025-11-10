The OpenNET Project / Index page

Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.5, продолжающего развитие KDE 3.5

10.11.2025 08:46

После полугода разработки опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.5, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Arch, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Основные изменения:

  • В оконном менеджере twin реализована возможность применения мозаичной компоновки окон (tiling) в конфигурациях с несколькими мониторами. Упрощена настройка разделителей при мозаичном размещении.
  • В панели Kicker добавлены опции для использования объёмных рамок при отображении виджета с эскизами виртуальных рабочих столов; реализованы настройки отступов между пиктограммами в системном лотке; обеспечена возможность переименования виртуальных рабочих столов.
  • Реализовано несколько режимов размытия фона панели.
  • В krdc, клиент для подключения к удалённому рабочему столу, добавлена команда "paste" для отправки содержимого буфера обмена.
  • В libtdeldap, kcmldap, kcmldapcontroller, kcmldapmanager и kerberostray добавлена поддержка библиотеки OpenLDAP 2.5.
  • В тему оформления tde-style-baghira добавлена опция для центрирования всплывающих меню.
  • Добавлены новые обои рабочего стола Flying Konqi.
  • В мультимедийный проигрыватель Codeine в блок изменения громкости добавлена кнопка выключения/включения звука.
  • В k9copy, программу для копирования DVD, добавлена поддержка пакета FFmpeg 8.0.
  • В tdepim добавлена поддержка libgpgme 2.0 (обёртка над GnuPG).
  • В менеджер архивов ark добавлена поддержка формата unzip v6.
  • В библиотеке TQt (форк Qt 3) решены проблемы с обработкой цикла событий, при определённом стечении обстоятельств приводившие к 100% нагрузке на CPU.
  • На использование сборочной системы CMake переведены программы digikam, krecipes, ksquirrel и ktorrent.
  • Добавлена поддержка дистрибутивов: Debian 13, Ubuntu 25.10, RHEL 10, OpenSUSE Leap 16. Прекращена поддержка: Debian 10, Ubuntu 23.10, Fedora 41, OpenSUSE Leap 15.5. Обновлены сборочные сценарии для Gentoo.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64213-trinity
Ключевые слова: trinity, tde, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 10/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    15 минут прошло с публикации, а никто восторженно не восхваляет
     
     
  • 2.2, bdrbt (ok), 09:06, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полтора пользователя тринити всё ещё с похмелья после бухича на выходных
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:07, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, да придут, скажут зачем это ненужное старье и кому это нужно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:08, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлены новые обои рабочего стола Flying Konqi.

    Добавлены обои из yandex.images, из Kde 1, знаешь как это круто)

    Функции bo blur, slight blur, medium blur, string blur, знаешь какая это крутая фунция, разрабы с нуля ее придумывали).

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:09, 10/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Перешли бы на Qt6 и добавили бы Wayfire (к kwin3 прилепить поддержку wayland - это работы на 3000 человекочасов) - цены бы ему не было.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 09:23, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity 14.1.5, продолжающего развитие KDE 3.5 это круто)
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:28, 10/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Когда они на Wayland переходят?
     
