Выпуск дистрибутива Q4OS 6.1, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

1.1, Fracta1L (ok), 09:06, 13/09/2025
Сабж с Троицей - годнота для старых компов, которые не умеют 64 бита или имеют видеокарту, на которой не фурычит Wayland (т.е. старую невидию или очень старый интел/радеон).
Вот бы ещё в Троице кто-нибудь сделал нормальное меню вместо той многоуровневой шизофрении, что сейчас.
4.20, Аноним (20), 12:40, 13/09/2025
так в беспилотники в первую очередь
потом уж из стералок и холодильников
2.19, Аноним (19), 12:31, 13/09/2025
> годнота для старых компов, которые не умеют 64 бита или имеют видеокарту
Зачем тебе такая годнота.
А как ты будешь такую годноту использовать.
Браузер ты не запустешь на таком ПК, кроме текстовых страниц.
А если запустишь браузер, то и DE потяжелее, но поудобней запуститься.
В чем смысл DE, такой для слабых ПК.
2.5, Fracta1L (ok), 09:35, 13/09/2025
Умели делать душевные темы и стили (хотя лично я не любил Луну и сразу переключал на Сильвер), сейчас одна бездушная корпоративная унылость.
3.14, Аноним (14), 10:47, 13/09/2025
Luna во всех трёх цветовых ипостасях ужасна. Прямо иллюстрация к термину «безвкусица». И ведь была же ещё пара приличных тем от MS, но вкорячили почему-то эту.
1.4, Аноним (4), 09:26, 13/09/2025
Неплохо, неплохо. Однако LXQt - более чистая DE без лишних примочек, которые есть в этом Тренити.
2.7, Неон (?), 09:50, 13/09/2025
Ты про ту каракатицу, где у разрабов что-то стрельнуло и они решили из лёгкого LXDE слепить KDE?
3.22, Аноним (4), 13:29, 13/09/2025
Вообще-то, LXQt это далеко не KDE. В кедах есть очень тяжелые и требовательные к ресурсам и видимокарте kwin с плазмой, в LXQt можно использовать абсолютно любой WM, и плазма там не нужна. В LXQt нет аконади с baloo. В LXQt можно вообще обойтись без кедолиб, если ставить пакеты с --no-install-recommends. Из всех кедолиб обязателен лишь маалюсенький пакет враппер libkf5windowsystem5. Да, LXQt кушает ОЗУ на сотку-полторы мб больше чем LXDE, но в 2025 году это вообще не проблема.
По поводу LXDE... LXDE был на заброшенном GTK2, LXDE уже 4 года не обновлялся вообще, всем фанатам LXDE параллельно на судьбу своего любимца, иначе бы они подвязались в разрабы и фиксили баги. Ну а обычные LXDE пользователи давно переползли на LXQt, по причине того, что там регулярно баги фиксятся.
1.8, Аноним (8), 09:55, 13/09/2025
Пробовал этот дистрибутив ради интереса. Есть некоторые недочёты, но это вопросы скорее к Trinity:
1. Folders в Konqueror даже при русском языке. Если в дебрях настроек я ещё могу это понять (хотя в ночных сборках дебри переводили), то Folders выглядит мягко говоря странно.
2. Странности работы меню по ПКМ в Chromium. При открытии контекстного меню, вокруг него появлялся крупный полупрозрачный "ореол". Выглядит неприятно.
3. Не работают онлайн-темы. Стандартные выглядят ужасно на момент 2025 года.
В самом дистрибутиве особых косяков не заметил - драйвера есть, кодеки можно сразу установить. Стандартный юзер-френдли дистрибутив. Позабавили установщики программ в стиле PC-BSD или InstallShield.
P.S: для любителей Qt4 и KDE4 есть схожий с Trinity проект. https://bitbucket.org/smil3y/workspace/projects/KATANA
2.11, Аноним (11), 10:41, 13/09/2025
> Folders выглядит мягко говоря странно.
Странно юзать русик в софте.
4.23, свободное пиво (?), 14:06, 13/09/2025
Но ведь оно даже не понимает об чём речь. Оно просто рефлексирует своё Я выпятить, как инфузория псевдоподию.
2.15, Брус Ю (?), 10:58, 13/09/2025
> Странности работы меню по ПКМ в Chromium. При открытии контекстного меню, вокруг него появлялся крупный полупрозрачный "ореол". Выглядит неприятно
Это проблема встроенного композитора (compton-tde), пока что решается отключением его и прописыванием picom в автостарт с нужными параметрами.
1.12, Аноним (12), 10:44, 13/09/2025
Человеку, который принял решение убрать иконки и оформление третьих кед надо чугунный эцих с гвоздями. Пожизненно.
Угробили шикарное оформление, сделали какую-то резивновую фигню.
Спасибо.
1.13, Xo (?), 10:44, 13/09/2025
Луна выглядит круто до сих пор. Но установщик для хрома, серьёзно? Когда реально проще через консоль ставить.
3.24, свободное пиво (?), 14:10, 13/09/2025
Перестаньте уже повторять за ними про 4%. Это же они сами себе посчитали. Реальность же ещё более печальна. Вот недавно по Стиму была статистика. Там доля этой линукс-погрешности тоже падает после некоторого кратковременного выпука.
4.29, Xo (?), 14:31, 13/09/2025
pacman -S google-chrome
Делов то. Это даже проще чем искать инсталлятор в магазине приложений с тонной рекламы.
4.30, Аноним (14), 14:36, 13/09/2025
Реальность такова: даже у посетителей опеннета вряд ли у знакомых у одного из двадцатипяти стоит линукс (хрестоматийные «я бабушке и маме поставил и они довольны» отбросим). Реальность такова: на домашних компах в 99,99% случаев стоит винда.
1.31, Xo (?), 14:37, 13/09/2025
График нагрузки cpu в трее моветон, а не обои. Как будто система для тестировщика, игрунов с линуксом.
