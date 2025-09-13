The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Q4OS 6.1, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

13.09.2025 09:02

Опубликован выпуск дистрибутива Q4OS 6.1, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma и Trinity (продолжает развитие кодовой базы KDE 3.5.x). Оба пользовательских окружения могут одновременно сосуществовать в одной системе, и пользователь может переключаться между ними. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа c KDE Plasma - 2 ГБ, с Trinity - 1.7 ГБ (x86_64). В планах создание сборок для архитектуры ARM64.

В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop Profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО и сохранения профилей со срезами состояния рабочего стола, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Software center' для установки дополнительных программ, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, Lookswitcher для быстрого переключения внешнего вида, скрипты для установки альтернативных окружений LXQt, Xfce и LXDE. Предоставляется приложение для установки дистрибутива в отдельный каталог Windows, что позволяет использовать дистрибутив параллельно с Windows без выделения для него отдельного дискового раздела.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13.1 (в прошлом выпуске использовался Debian 12).
  • Вместо ветки KDE Plasma 5 задействован выпуск KDE Plasma 6.3.6. По умолчанию сохранено штатное оформление KDE, а для желающих использовать внешний вид в стиле Q4OS предложена отдельная тема оформления "Debonaire", которую можно активировать в конфигураторе.
  • Рабочий стол Trinity обновлён до версии 14.1.5.
  • Прекращена подготовка новых релизов для систем i386 (ветка 5.x, доступная для i386, будет поддерживаться до июня 2028 года).

Отдельно энтузиастами развиваются сборки Q4OS с интерфейсом в стиле Windows XP и Windows 10.




  1. Главная ссылка к новости (https://q4os.org/blog.html#new...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.4, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63874-q4os
Ключевые слова: q4os, trinity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:06, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сабж с Троицей - годнота для старых компов, которые не умеют 64 бита или имеют видеокарту, на которой не фурычит Wayland (т.е. старую невидию или очень старый интел/радеон).

    Вот бы ещё в Троице кто-нибудь сделал нормальное меню вместо той многоуровневой шизофрении, что сейчас.

     
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 09:47, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > которые не умеют 64 бита

    нет таких

     
     
  • 3.10, старик без рыбки (?), 10:12, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит нет? А куда вы все свои третьи пентиумы и атлоны подевали?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:40, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в беспилотники в первую очередь
    потом уж из стералок и холодильников
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:31, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > годнота для старых компов, которые не умеют 64 бита или имеют видеокарту

    Зачем тебе такая годнота.
    А как ты будешь такую годноту использовать.
    Браузер ты не запустешь на таком ПК, кроме текстовых страниц.
    А если запустишь браузер, то и DE потяжелее, но поудобней запуститься.

    В чем смысл DE, такой для слабых ПК.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:25, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ребята, на Luna я поплыл 🥰
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 09:35, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Умели делать душевные темы и стили (хотя лично я не любил Луну и сразу переключал на Сильвер), сейчас одна бездушная корпоративная унылость.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:47, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Luna во всех трёх цветовых ипостасях ужасна. Прямо иллюстрация к термину «безвкусица». И ведь была же ещё пара приличных тем от MS, но вкорячили почему-то эту.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:26, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Неплохо, неплохо. Однако LXQt - более чистая DE без лишних примочек, которые есть в этом Тренити.
     
     
  • 2.7, Неон (?), 09:50, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты про ту каракатицу, где у разрабов что-то стрельнуло и они решили из лёгкого LXDE слепить KDE?
     
     
  • 3.22, Аноним (4), 13:29, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, LXQt это далеко не KDE. В кедах есть очень тяжелые и требовательные к ресурсам и видимокарте kwin с плазмой, в LXQt можно использовать абсолютно любой WM, и плазма там не нужна. В LXQt нет аконади с baloo. В LXQt можно вообще обойтись без кедолиб, если ставить пакеты с --no-install-recommends. Из всех кедолиб обязателен лишь маалюсенький пакет враппер libkf5windowsystem5. Да, LXQt кушает ОЗУ на сотку-полторы мб больше чем LXDE, но в 2025 году это вообще не проблема.
    По поводу LXDE... LXDE был на заброшенном GTK2, LXDE уже 4 года не обновлялся вообще, всем фанатам LXDE параллельно на судьбу своего любимца, иначе бы они подвязались в разрабы и фиксили баги. Ну а обычные LXDE пользователи давно переползли на LXQt, по причине того, что там регулярно баги фиксятся.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:55, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал этот дистрибутив ради интереса. Есть некоторые недочёты, но это вопросы скорее к Trinity:
    1. Folders в Konqueror даже при русском языке. Если в дебрях настроек я ещё могу это понять (хотя в ночных сборках дебри переводили), то Folders выглядит мягко говоря странно.
    2. Странности работы меню по ПКМ в Chromium. При открытии контекстного меню, вокруг него появлялся крупный полупрозрачный "ореол". Выглядит неприятно.
    3. Не работают онлайн-темы. Стандартные выглядят ужасно на момент 2025 года.
    В самом дистрибутиве особых косяков не заметил - драйвера есть, кодеки можно сразу установить. Стандартный юзер-френдли дистрибутив. Позабавили установщики программ в стиле PC-BSD или InstallShield.

    P.S: для любителей Qt4 и KDE4 есть схожий с Trinity проект. https://bitbucket.org/smil3y/workspace/projects/KATANA

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 10:07, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >P.S: для любителей Qt4 и KDE4 есть схожий с Trinity проект. https://bitbucket.org/smil3y/workspace/projects/KATANA

    Когда будут пакеты для дебиана, а пока что эту катану попробовали 1.5 человека в буквальном смысле.

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:41, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Folders выглядит мягко говоря странно.

    Странно юзать русик в софте.

     
     
  • 3.17, Аноним (14), 11:13, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что комментируете вы всё-таки на русском.

     
     
  • 4.23, свободное пиво (?), 14:06, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь оно даже не понимает об чём речь. Оно просто рефлексирует своё Я выпятить, как инфузория псевдоподию.
     
  • 4.26, Аноним (-), 14:26, 13/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Брус Ю (?), 10:58, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странности работы меню по ПКМ в Chromium. При открытии контекстного меню, вокруг него появлялся крупный полупрозрачный "ореол". Выглядит неприятно

    Это проблема встроенного композитора (compton-tde), пока что решается отключением его и прописыванием picom в автостарт с нужными параметрами.

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:44, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Человеку, который принял решение убрать иконки и оформление третьих кед надо чугунный эцих с гвоздями. Пожизненно.

    Угробили шикарное оформление, сделали какую-то резивновую фигню.

    Спасибо.

     
     
  • 2.16, Брус Ю (?), 11:00, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это есть в стандартной Trinity
     

  • 1.13, Xo (?), 10:44, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Луна выглядит круто до сих пор. Но установщик для хрома, серьёзно? Когда реально проще через консоль ставить.
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 11:13, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот с такими настроениями более 4% никогда не будет.
     
     
  • 3.24, свободное пиво (?), 14:10, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестаньте уже повторять за ними про 4%. Это же они сами себе посчитали. Реальность же ещё более печальна. Вот недавно по Стиму была статистика. Там доля этой линукс-погрешности тоже падает после некоторого кратковременного выпука.
     
     
  • 4.29, Xo (?), 14:31, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pacman -S google-chrome
    Делов то. Это даже проще чем искать инсталлятор в магазине приложений с тонной рекламы.
     
  • 4.30, Аноним (14), 14:36, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реальность такова: даже у посетителей опеннета вряд ли у знакомых у одного из двадцатипяти стоит линукс (хрестоматийные «я бабушке и маме поставил и они довольны» отбросим). Реальность такова: на домашних компах в 99,99% случаев стоит винда.
     
     
  • 5.32, Xo (?), 14:39, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсюда вопрос, как появляются линуксоиды?
     

  • 1.21, 1111 (??), 13:21, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же он долго устанавливается!...
     
     
  • 2.25, свободное пиво (?), 14:12, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Кор 2 Дуо?
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:27, 13/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, Аноним (-), 14:27, 13/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Xo (?), 14:37, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    График нагрузки cpu в трее моветон, а не обои. Как будто система для тестировщика, игрунов с линуксом.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру