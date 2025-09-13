Выпуск дистрибутива Q4OS 6.1, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

Опубликован выпуск дистрибутива Q4OS 6.1, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma и Trinity (продолжает развитие кодовой базы KDE 3.5.x). Оба пользовательских окружения могут одновременно сосуществовать в одной системе, и пользователь может переключаться между ними. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа c KDE Plasma - 2 ГБ, с Trinity - 1.7 ГБ (x86_64). В планах создание сборок для архитектуры ARM64.

В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop Profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО и сохранения профилей со срезами состояния рабочего стола, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Software center' для установки дополнительных программ, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, Lookswitcher для быстрого переключения внешнего вида, скрипты для установки альтернативных окружений LXQt, Xfce и LXDE. Предоставляется приложение для установки дистрибутива в отдельный каталог Windows, что позволяет использовать дистрибутив параллельно с Windows без выделения для него отдельного дискового раздела.

В новом выпуске:

Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13.1 (в прошлом выпуске использовался Debian 12).

Вместо ветки KDE Plasma 5 задействован выпуск KDE Plasma 6.3.6. По умолчанию сохранено штатное оформление KDE, а для желающих использовать внешний вид в стиле Q4OS предложена отдельная тема оформления "Debonaire", которую можно активировать в конфигураторе.

Рабочий стол Trinity обновлён до версии 14.1.5.

Прекращена подготовка новых релизов для систем i386 (ветка 5.x, доступная для i386, будет поддерживаться до июня 2028 года).

Отдельно энтузиастами развиваются сборки Q4OS с интерфейсом в стиле Windows XP и Windows 10.