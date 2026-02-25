The OpenNET Project / Index page

Решено возобновить разработку LibreOffice Online, серверной версии для Web

25.02.2026 10:19 (MSK)

Совет директоров организации The Document Foundation, курирующей офисный пакет LibreOffice, утвердил возобновление разработки проекта LibreOffice Online, позволяющего организовать удалённую работу с офисным пакетом через Web. LibreOffice Online имеет клиент-серверную архитектуру и может применяться в качестве альтернативы таким сервисам, как Google Docs и Office 365 - на сервере выполняется LibreOffice Core, отвечающий за компоновку и отрисовку документов, электронных таблиц и презентаций, а отрисовка интерфейса осуществляется во фронтэнде, работающем на стороне браузера.

Разработка LibreOffice Online в организации The Document Foundation была официально заморожена в 2022 году, но внесение изменений в репозиторий прекратилось в 2020 году после трансформации проекта в Collabora Online. В 2020 году компания, Collabora, вносившей основной вклад в разработку LibreOffice Online, создала форк и продолжила разработку в своём репозитории под брендом Collabora Online. Collabora Online продолжил развиваться как открытый проект, а для быстрого развёртывания на своих серверах предлагалась готовая платформа CODE (Collabora Online Development Edition).

Утверждается, что при принятии решения о заморозке LibreOffice Online в 2022 году тогдашние члены совета директоров проголосовали в условиях конфликта интересов. Нынешний совет директоров организации The Document Foundation признал, что ситуация изменилась и отменил решение о заморозке. Репозиторий LibreOffice Online планируют открыть для принятия изменений от сообщества, но снабдить предупреждением о его состоянии, которое будет оставаться до подтверждения безопасности и готовности к использованию.

Майкл Микс (Michael Meeks), работающий в Collabora и входящий в управляющий совет организации The Document Foundation, отметил, что домыслы об ограничении загрузок Collabora Online безосновательны - пакет остаётся доступен для бесплатной загрузки всем желающим, а разработка всей кодовой базы продолжает вестись в общедоступном репозитории при участии большой команды добровольцев из сообщества.

В момент форка, созданного для решения вопросов с брендингом и маркетингом, не только сотрудники Collabora, но и все разработчики LibreOffice Online из сообщества переключились на новый репозиторий. После создания форка за два года не нашлось желающих продолжить сопровождение старого репозитория LibreOffice Online, поэтому он и был заморожен. Образованное вокруг Collabora Online сообщество функционирует в стиле Fedora и openSUSE, процессы открыты и прозрачны, а вклад сторонних участников ценится.

Организация The Document Foundation со своей стороны пытается установить контроль над продуктом через свой бренд и самостоятельно решать куда направлять заинтересованных пользователей. Подобное уже было до создания форка - на странице LibreOffice Online вместо Collabora продвигались продукты других компаний, которые почти ничего не вносили в разработку.

Возобновление разработки старой кодовой базы LibreOffice Online рассматривается Майклом как бессмысленный шаг, так как основная разработка уже давно ведётся в репозитории Collabora Online и маловероятно, что имеющиеся участники переключатся на репозиторий LibreOffice Online. Воссоздание репозитория LibreOffice Online как форка нынешнего репозитория Collabora Online с ребрендингом всей работы Collabora воспринимается как вандализм по отношению к проекту, который может привести к серьёзным негативным последствиям как для LibreOffice, так и для Collabora. Майкл предлагает сохранить установившийся пять лет назад статус кво, при котором признание заслуг разумно распределяется между двумя проектами.

Специфичный для Collabora Online код на 95% состоит из вклада в разработку Collabora и партнёров данной компании. В 2025 году сотрудниками Collabora было внесено 45% от всех изменений в LibreOffice. При подготовке выпуска LibreOffice 26.2 поддержка формата Markdown, большинство изменений в Writer, Chart и Impress, а также половина изменений в пользовательском интерфейсе и Calc было подготовлено Collabora, при этом в отличие от прошлых пресс-релизов в этом году организация The Document Foundation даже не упомянула Collabora в анонсе LibreOffice 26.2.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64868-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, collabora, online
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:34, 25/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    В своё время гугл докс это был сервис, который перегонял doc в html через опенофис. И мы видим как все оно повернулось в будуем.
     
  • 2, тоже Аноним (ok), 11:35, 25/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Главное в перетягивании - не порвать одеяло.
     
  • 4, Аноним (4), 11:46, 25/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    LibreOffice Online это заходишь по sftp и редачишь, что тебе нужно... вот и все
     

