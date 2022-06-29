Увидел свет CODE 22.5, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

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|3.11, Аноним (11), 17:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В РФ не продавишь... крайне сложно продавить, т.к. будут пользоваться офисом от Майкрософт. И неважно, ушла эта компания или не ушла. Будут пиратить и пользоваться.
IT образования в РФ пока что к сожалению нет..
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|4.17, pofigist (?), 18:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Номер регистрации в Росреестре для данного изделия назови? А нету... Ну на нет и суда нет - использовать нельзя.
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|1.2, Попандопала (?), 17:22, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь тут посмеивались про дистрибутивы в стиле Утиль линукс и прочих, а оно эвон как...D
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|1.10, Бывалый смузихлёб (?), 17:44, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерфейс в LibreOffice Online формируется на сервере и выводится
> при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, по сути транслирующего готовые
> изображения в браузер (применяется мозаичная компоновка, при которой документ
> разбивается на ячейки и при изменении связанной с ячейкой части документа,
> новое изображение ячейки формируется на сервере и отправляется клиенту)
Ненуачо, замысел интересный. Если так пойдёт и дальше, то может оказаться проще и универсальней верстать какой-нибудь сайт в гтк-шных формах, а после - просто передавать отрисованные картинки клиенту. Слава богам, картинки более-менее отображаются в разных версиях разных браузеров
Да здравствует html-native, господа )
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|1.12, Аноним (12), 17:50, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто пробовал свою сборку сделать? В докере у них готовая демка с ограничением.
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|1.14, FSA (??), 18:38, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если у тебя в таблице 16 тысяч столбцов, да даже 1024, то ты наверно что-то неправильно делаешь.
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|2.16, _kp (ok), 18:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ну?
Это если руками кто то наколбасил, то что то не то.
А если быстренько, по простому, обработать выхлоп данных из под ПО, или результаты эксперимента, измерений, то бывает и более.
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|1.15, Аноним (15), 18:40, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Calc из LO зависает при открытии таблицы заселения небольшой гостиницы.
Какие ещё открытые офисы есть?
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|1.18, Аноним (18), 19:00, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал. Работает. Но уже на 2-х пользователях, совместно редактирующих один документ, заметные лаги.
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