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Увидел свет CODE 22.5, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

29.06.2022 17:14

Компания Collabora опубликовала выпуск платформы CODE 22.5 (Collabora Online Development Edition), предлагающей специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web для достижения функциональности, похожей на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker и также доступен в виде пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент). Наработки, предложенные в версии CODE 6.5, войдут в состав штатного LibreOffice.

CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Через web-браузер поддерживается работа с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio.

Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Интерфейс выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность использования внешних дополнений для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Добавлена поддержка дополнения LanguageTool.
  • В табличном процессоре Calc реализована возможность работы с электронными таблицами, насчитывающими до 16 тысяч столбцов (ранее документы не могли включать более 1024 столбцов). Число строк в документе может достигать миллиона. Улучшена совместимость с файлами, подготовленными в Excel. Повышена производительность обработки больших электронных таблиц.
  • Добавлена возможность встраивания в электронные таблицы спарклайнов (Sparkline) - мини-диаграмм с отображением динамики изменения серии значений. Отдельная диаграмма может быть связана только с одной ячейкой, но разные диаграммы могут группироваться друг с другом.
  • Добавлена поддержка формата изображений Webp, который может быть использован для вставки картинок в документы, электронные таблицы, презентации и рисунки Draw.
  • Реализован виджет с интерфейсом ввода формул, работающий на стороне клиента и написанный на чистом HTML.
  • В Writer добавлена возможность встраивания в документы элементов заполнения форм, совместимых с форматом DOCX. Поддерживается обработка таких элементов, как выпадающие списки для выбора значений, флажки, блоки выбора даты, кнопки для вставки изображений.
  • Реализована система дельта-обновлений элементов интерфейса, позволившая существенно повысить производительность и снизить трафик (до 75%). Интерфейс в LibreOffice Online формируется на сервере и выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, по сути транслирующего готовые изображения в браузер (применяется мозаичная компоновка, при которой документ разбивается на ячейки и при изменении связанной с ячейкой части документа, новое изображение ячейки формируется на сервере и отправляется клиенту). Реализованная оптимизация позволяет передавать только информацию об изменении содержимого ячейки, по сравнению с её прошлым состоянием, что более эффективно для ситуаций, когда меняется лишь небольшая часть связанного с ячейкой содержимого.
  • Улучшены возможности многопользовательского редактирования.
  • Реализована поддержка динамической настройки нескольких хостов, обеспечивающих работу дополнительных компонентов, интегрированных с основным сервером Collabora Online.
  • Ускорено выполнение поворота растровой графики.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collaboraoffice.co...)
  2. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  3. OpenNews: Представлен серверный вариант LibreOffice, работающий через web-браузер
  4. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
  5. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  6. OpenNews: Collabora и ownCloud представили CODE, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57426-code
Ключевые слова: code, collabora, libreoffice, online
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:21, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нужно, годно, давно пора всем на такое перейти.  
     
     
  • 2.3, Антифрактал (?), 17:27, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось продавить это решение через ИТ департамент
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:31, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в тебя верю. У меня не получилось(
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В РФ не продавишь... крайне сложно продавить, т.к. будут пользоваться офисом от Майкрософт. И неважно, ушла эта компания или не ушла. Будут пиратить и пользоваться.
    IT образования в РФ пока что к сожалению нет..
     
     
  • 4.17, pofigist (?), 18:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер регистрации в Росреестре для данного изделия назови? А нету... Ну на нет и суда нет - использовать нельзя.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:43, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне ненужно. Меня десктопный вариант устраивает.
     

  • 1.2, Попандопала (?), 17:22, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь тут посмеивались про дистрибутивы в стиле Утиль линукс и прочих, а оно эвон как...D
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:33, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дистр для бухгалтеров
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:31, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что лучше сабж или onlyoffice?
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 17:32, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онлиофис пишет фсб.  Они даже хуже касперыча.  
     

  • 1.8, Аноним (11), 17:39, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офис здорового человека!
     
  • 1.10, Бывалый смузихлёб (?), 17:44, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Интерфейс в LibreOffice Online формируется на сервере и выводится
    > при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, по сути транслирующего готовые
    > изображения в браузер (применяется мозаичная компоновка, при которой документ
    > разбивается на ячейки и при изменении связанной с ячейкой части документа,
    > новое изображение ячейки формируется на сервере и отправляется клиенту)

    Ненуачо, замысел интересный. Если так пойдёт и дальше, то может оказаться проще и универсальней верстать какой-нибудь сайт в гтк-шных формах, а после - просто передавать отрисованные картинки клиенту. Слава богам, картинки более-менее отображаются в разных версиях разных браузеров

    Да здравствует html-native, господа )

     
  • 1.12, Аноним (12), 17:50, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто пробовал свою сборку сделать? В докере у них готовая демка с ограничением.
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:34, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это такое? Зачем? В чём глубинный смысл?
     
  • 1.14, FSA (??), 18:38, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у тебя в таблице 16 тысяч столбцов, да даже 1024, то ты наверно что-то неправильно делаешь.
     
     
  • 2.16, _kp (ok), 18:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ну?
    Это если руками кто то наколбасил, то что то не то.
    А если быстренько, по простому, обработать выхлоп данных из под ПО, или результаты эксперимента, измерений, то бывает и более.
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:40, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Calc из LO зависает при открытии таблицы заселения небольшой гостиницы.
    Какие ещё открытые офисы есть?
     
  • 1.18, Аноним (18), 19:00, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал. Работает. Но уже на 2-х пользователях, совместно редактирующих один документ, заметные лаги.
     
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