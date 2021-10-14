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Релиз LanguageTool 5.5, корректора грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

14.10.2021 09:33

Состоялся релиз LanguageTool 5.5, свободного программного обеспечения для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Программа представлена как в виде расширения для LibreOffice и Apache OpenOffice, так и в виде независимого консольного и графического приложений, и веб-сервера. Кроме того, на сайте languagetool.org работает интерактивная форма проверки грамматики и орфографии. Программа доступна как в форме расширения для LibreOffice и Apahe OpenOffice, так и в виде независимой версии с веб-сервером.

Для работы кода ядра и обособленных приложений для LibreOffice и Apache OpenOffice требуется Java 8 или более новая версия. Обеспечена совместимость с Amazon Corretto 8+, в том числе и расширения для LibreOffice. Основное ядро программы распространяется под лицензией LGPL. Существуют сторонние плагины для интеграции с другими программами, например расширения для браузеров Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera и Safari, а так же для Google Docs (текстовый редактор) и Word 2016+.

В новой версии:

  • Созданы новые и обновлены существующие правила для проверки пунктуации и грамматики для русского, английского, украинского, французского, немецкого, португальского, каталанского, нидерландского и испанского языков.
  • Обновлены встроенные словари.
  • Обновлён и исправлен код интеграции с LibreOffice и ApacheOpenOffice.

Изменения для русскоязычного модуля включают:

  • Созданы новые и усовершенствованы существующие грамматические правила.
  • Обновлены и переработаны встроенные словари.
  • Активированы правила для работы в "придирчивом" режиме расширений для браузеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.languagetool.org...)
  2. OpenNews: Релиз LanguageTool 4.4, СПО для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля
  3. OpenNews: Релиз LanguageTool 3.7, программы для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля
Автор новости: YakovR
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55968-languagetool
Ключевые слова: languagetool
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 10:18, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Предлагаю принудительно прикрутить эту штуку к форме отправки сообщений на Opennet.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем тибе эта нада?
     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 10:21, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что свободное сообщество свободно ещё и от самой элементарной грамотности уровня хотя бы пятиклассника.
     
     
  • 4.6, Чебур (?), 10:31, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Не понимаю в чем смысл докапываться до ошибок, если они не искажают смысл, разумеется.  Как помешает если я не напишу, а напЕшу? Я не пятиклассник и не повторяю эти правила регулярно, про опечатки и вовсе молчу, ну бывает, что поделать.
     
     
  • 5.10, QwertyReg (ok), 10:36, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не понимаю в чем смысл докапываться до ошибок, если они не искажают
    > смысл, разумеется.  Как помешает если я не напишу, а напЕшу?
    > Я не пятиклассник и не повторяю эти правила регулярно, про опечатки
    > и вовсе молчу, ну бывает, что поделать.

    Представляете, чтобы писать грамотно, вовсе не обязательно учить правила и повторять их каждый день! Я со школьной скамью помню только "жи-ши пиши с буквой "и" и при этом ошибок не делаю.

    Грамотность при письме - признак эрудированности и начитанности пишущего. Если какой-то Вася пишет своё единственно правильное мнение и делает кучу ошибок, то его мнение не стоит даже собачьих экскрементов, потому что это мнение он почерпнул из видосика, статеечки или от другого Васи, но никак не из авторитетных книг по той теме, в которой Вася пытается испражниться.

     
     
  • 6.13, rinat85 (ok), 10:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Грамотность при письме - признак эрудированности и начитанности пишущего"
    таким образом автоматическая проверка на грамматику и орфографию затруднит определение эрудированности и начитанности пишущего, то есть вы привели не аргумент в пользу своей т.з., а напротив, контраргумент :)
     
     
  • 7.14, QwertyReg (ok), 10:56, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Грамотность при письме - признак эрудированности и начитанности пишущего"
    > таким образом автоматическая проверка на грамматику и орфографию затруднит определение
    > эрудированности и начитанности пишущего, то есть вы привели не аргумент в
    > пользу своей т.з., а напротив, контраргумент :)

    Вы меня переиграли. Я думал, что вы меня не переиграете, но вы поймали меня за руку, как дешёвку.

     
  • 6.15, prokoudine (ok), 11:13, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь, я накатаю тебе простыню полной ахинеи на тему функционального программирования, в котором я ни черта не смыслю? Зато без стилистических,  грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

    Не работает твоя теория.

     
     
  • 7.17, QwertyReg (ok), 11:27, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хочешь, я накатаю тебе простыню полной ахинеи на тему функционального программирования,
    > в котором я ни черта не смыслю? Зато без стилистических,  
    > грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

    Вы, Прокудин, только этим и занимаетесь. Не всегда, конечно, именно на эту тему, но, тем не менее, вполне успешно.


     
     
  • 8.22, prokoudine (ok), 12:10, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е вместо аргументации у тебя дешёвая попытка пикировки с переходом на личност... текст свёрнут, показать
     
  • 6.18, Урри (ok), 11:39, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Грамотность при письме - признак эрудированности и начитанности пишущего...

    ... на данном конкретном языке.

    Представляете себе, кроме Москвы есть еще и другие города. А кроме родного русского - и другие языки.

     
     
  • 7.19, QwertyReg (ok), 11:41, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А кроме родного
    > русского - и другие языки.

    Казалось бы, чего тогда лезть в калашный ряд? Не знаешь языка - не оскорбляй носителей своим невежеством, но почему-то нет.

     
     
  • 8.23, пох. (?), 12:17, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что у татар есть хороший обычай никогда не говорить на татарском рядом с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (-), 14:55, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то это правило хорошего тона и татары ту и рядом не стояли изначально ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.32, Урри (ok), 13:21, 14/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.35, prokoudine (ok), 13:39, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного скорректирую Не знаешь языка 8212 продолжай спокойно общаться на нё... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, QwertyReg (ok), 14:20, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтягивать пожалуйте на языковые курсы или садитесь за книжечки А заставлять... текст свёрнут, показать
     
  • 8.52, Аноним (-), 14:56, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НО, можно предупредить, вежливо, О том что плохо владеешь языком... текст свёрнут, показать
     
  • 7.25, Anonymous XE (?), 12:29, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но на английском, если уж так кому захотелось, тоже не мешало бы грамотно писать.
     
     
  • 8.53, Аноним (-), 14:57, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А читать ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.34, еуые (?), 13:37, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  он почерпнул из ... статеечки, никак не из авторитетных книг по той теме

    То есть научные статьи это ерунда, а вот если книга...
    Например, есть куча книг по альтернативной истории,
    гаданию, составлению гороскопа и прочей хрени. И они вообще-то
    очень "авторитетны" среди соотвествующей публики.
    И кстати есть куча безграмотных ученых, например по причине того,
    что ведущие научные работы сделаны не рускоговорящими,
    и соотвесвенно сам ученый пишет и читает статьи не на русском.

    А уж если мы говорим про компьютерную сферу,
    то некоторые русские, живущие в России, по-русски только дома разговаривают.

     
  • 4.29, kusb (?), 12:55, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ни так, все люди разные и opennet срес общества
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:35, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аффтар, выпей йаду
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:37, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы к форме отправки новостей не помешало бы.
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:58, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Атокоррекция не делает мир лучше. Люди привыкают что "оно там само все правильно сделает" и забивают болт. Граматность в результате стремится к нулю еще быстрее.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:13, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём случае поможет. Проблема только в том, что со временем привыкаешь игнорировать ошибки, даже если они валидные. Если бы подсказки были более совершенными, и не приходилось бы игнорировать столько ложно-положительных результатов, может, польза какая и была бы.
     
  • 2.36, hefenud (ok), 13:41, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую в виде расширения к Firefox, так как русский не мой основной язык позволяет отслеживать практически все ошибки, которые я случайно допускаю
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:25, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот об этом мы и говорили пару тем назад. Какие то чудаки все еще пишут на питоне и джаве. Не дают этим языкам спокойно помереть.
     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 10:28, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот об этом мы и говорили пару тем назад. Какие то чудаки
    > все еще пишут на питоне и джаве. Не дают этим языкам
    > спокойно помереть.

    Ява не умрёт никогда, а Пистон давно впереди планеты всей. Можно набрасывать толсто, нельзя набрасывать тупо.

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:33, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому, что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах. Просто не надо повторять ту же ошибку. Скрипты и виртуальные машины изначально не для того придумывались, чтобы на них писать полноценные проекты. Просто есть ленивые программеры, которые соблазняются простотой и удобством какого-нибудь ПХП. А нам потом расхлебывать все эти тормоза и жер памяти.
     
     
  • 4.12, QwertyReg (ok), 10:38, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому,
    > что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах

    Ну а теперь байтики считать не надо и люди придумали удобные и быстрые инструменты для работы. Тот же Пистон, например.
    Или кросплатформенные, как та же Ява, которую хоть на пачку сигарет поставить можно.

     
     
  • 5.24, And (??), 12:19, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно на пачку сигарет надо обязательно скрипт открытия на Java написать с проверкой LanguageTool. Может курить меньше станут.
     
  • 5.37, Анонимик (?), 13:47, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пример хоть одного крупного проекта на Python, который не имеет проблем с производительностью и чрезмерным поеданием ресурсов?

    Python в некоторых случаях хорошая замена классических sh скриптов, но не более.

     
  • 4.33, Аноним (-), 13:27, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому, что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах.

    А Ричи c Керниганом и Страуструпом в курсе-то?

     

  • 1.7, lockywolf (ok), 10:33, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная штука, использую её в emacs.
     
  • 1.9, Аноним (31), 10:36, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесполезная чуть более чем целиком вещь на самом деле, даже для английского. Только на самые наиочевидные вещи указывает.
     
     
  • 2.11, Аноним (31), 10:38, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верите мне мой ОРФО.
     
     
  • 3.16, prokoudine (ok), 11:22, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем его возвращать? Он вышел под либру ещё лет восемь назад..
     
     
  • 4.21, Аноним (31), 11:56, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то, не то.
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:15, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовали. Очень плохое качество проверки. Такое впечатление, что просто проходит по словарю. Когда надоело нажимать кнопку Добавить — просто снесли.
    ОРФО — плохая программа.
     
  • 4.54, Михрютка (ok), 15:06, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это с сайта informatic.ru, с приветом из 2016 года

    ОРФО для LibreOffice для Linux с поддержкой проверки грамматики. Предзаказ
    990.00р.

    Срок поставки программы — конец сентября 2013 г.

    даже купиць не дает:

    Невозможно добавить товар в корзину.

        За дополнительной информацией Вы можете обратиться к менеджерам интернет-магазина Allsoft.

    полагаю, он как вышел, так и зашел.

    но плугины со странички бета тестирования еще доступны :)

     

  • 1.20, Урри (ok), 11:52, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Агрится на вполне обычные слова: webOS, Solaris, SeaMonkey.
     
     
  • 2.28, пох. (?), 12:53, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все правильно делает. Попробуй: docker, smoothie, rust!

     

  • 1.38, Аноним (38), 13:51, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десктоп версию на Яве кроссплатформенную выпилили я так понял в угоду mac/win онли?
     
     
  • 2.43, YakovR (?), 14:37, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десктопная (Java) доступна по ссылке:
    https://languagetool.org/download/LanguageTool-5.5.zip
    Как и архив версий:
    https://languagetool.org/download/

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 14:43, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо - с главной не нашел ссылку =/
     

  • 1.39, Аноним (40), 14:12, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До версии 3.0 это ещё поделие ещё как-то работало.
    Потом началась беда с прожорливостью, падучесть и прочие беды Java-приложений.
    В итоге просто отказалась работать на LO x64 c Java 64.
    Кое-как шевелится на AOO на версии x32 с зависаниями по полчаса.

     
     
  • 2.47, YakovR (?), 14:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых старых версиях (например 5.1, 5.2) были проблемы в интеграции с LO. В LanguageTool 5.5 код интеграции с LO полностью переписан, зависаний и падучести быть не должно.
     
     
  • 3.49, Аноним (40), 14:52, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал downgrade последовательно начиная от 5.1 (Вы правильно подметили) вплоть до 2.9
    Вот 2.9 вроде кое-как работает.
     
  • 3.50, Аноним (40), 14:54, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Кое-как" — это со старой Java и только c AOO.
     

  • 1.42, Anonpro (?), 14:25, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будет на норм ЯП написано тогда публикуйте а пока ненадо.
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 14:46, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтож с тобой будет когда узнаешь через сколько систем с потенциально неугодными языками твое сообщение прошло дабы повеселить таким отношением к окружающему присуствующих
     

  • 1.46, Михрютка (ok), 14:46, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>LanguageTool is a proofreading software. It works by sending the text to be checked to our servers over an encrypted connection.

    и сразу идет с поля, быстро, решительно, во всех исполнениях.

    видимо, исусство делать оффлайн проверку арфографии и громатеки утеряно окончательно.

    хотя еще тридцать лет назад такой софт в комплекте со всякими вордами шел (пустил старческую слезу).

     
     
  • 2.48, YakovR (?), 14:51, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только для расширений браузера. Независимая версия и расширение для LibreOffice/Apache OpenOffice не требуют соединения с сетью и работают офлайн.
    Кроме того, для работы с браузерным расширением можно запустить свой LT-сервер, а не использовать общедоступный сервер.
     
     
  • 3.55, Михрютка (ok), 15:12, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://languagetool.org/legal/privacy

    первые строчки

    Privacy Policy
    LanguageTool is a proofreading software. It works by sending the text to be checked to our servers over an encrypted connection. This policy describes what kind of data we store.

    We don't store the text that you submit for style and grammar checking on languagetool.org, with the following exceptions:
    When you use our online editor at https://languagetool.org/editor or our desktop app, your texts are stored on our server. They will be deleted once you move them to the recycle bin and then delete them there.

    >>>Независимая версия и расширение для LibreOffice/Apache OpenOffice не требуют соединения с сетью

    кто врет?

     

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