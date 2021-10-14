Релиз LanguageTool 5.5, корректора грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

2.5 , QwertyReg ( ok ), 10:28, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот об этом мы и говорили пару тем назад. Какие то чудаки

> все еще пишут на питоне и джаве. Не дают этим языкам

> спокойно помереть. Ява не умрёт никогда, а Пистон давно впереди планеты всей. Можно набрасывать толсто, нельзя набрасывать тупо.

3.8 , Аноним ( 4 ), 10:33, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому, что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах. Просто не надо повторять ту же ошибку. Скрипты и виртуальные машины изначально не для того придумывались, чтобы на них писать полноценные проекты. Просто есть ленивые программеры, которые соблазняются простотой и удобством какого-нибудь ПХП. А нам потом расхлебывать все эти тормоза и жер памяти.

4.12 , QwertyReg ( ok ), 10:38, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому,

> что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах Ну а теперь байтики считать не надо и люди придумали удобные и быстрые инструменты для работы. Тот же Пистон, например.

Или кросплатформенные, как та же Ява, которую хоть на пачку сигарет поставить можно.

5.24 , And ( ?? ), 12:19, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно на пачку сигарет надо обязательно скрипт открытия на Java написать с проверкой LanguageTool. Может курить меньше станут.

5.37 , Анонимик ( ? ), 13:47, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно пример хоть одного крупного проекта на Python, который не имеет проблем с производительностью и чрезмерным поеданием ресурсов? Python в некоторых случаях хорошая замена классических sh скриптов, но не более.

4.33 , Аноним ( - ), 13:27, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Си и Си++ в свое время не просто так придумали, а потому, что кросс-платформенный интерпретатор бэйсика сильно тормозил на слабых компах. А Ричи c Керниганом и Страуструпом в курсе-то?