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Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

25.09.2020 09:27

Компания Collabora опубликовала выпуск платформы CODE 6.4 (Collabora Online Development Edition), предлагающей специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web для достижения функциональности, похожей на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker и также доступен в виде пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент). Наработки, предложенные в версии CODE 6.4, войдут в состав штатного LibreOffice 7.1.

CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Через web-браузер поддерживается работа с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio.

Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Интерфейс выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon.

Основные изменения:

  • Нумерация выпусков синхронизирована с продуктами Collabora Office, поэтому после версии 4.2 был сразу сформирован релиз CODE 6.4. Изменение отражает инициативу по приведению всех продуктов Collabora, в том числе приложений для мобильных платформ, к общей нумерации.
  • По умолчанию предложена новая панель инструментов NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon и повторяющая одноимённую панель из настольной редакции LibreOffice. Панель предлагает более простые для восприятия кнопки и интуитивно понятную разбивку инструментов по вкладкам.
  • Добавлен режим сворачивания панели NotebookBar, позволяющий перейти к использованию компактной однострочной компоновки, при которой видны только сами вкладки (клик на активной вкладке скрывает инструменты, а повторный клик возвращает).
  • В верхнем левом углу, независимо от сворачивая NotebookBar, теперь показывается выпадающее меню (гамбургер) с дополнительными настройками и инструментами для управления совместной работой и языковыми возможностями.
  • На основе панели NotebookBar и вкладок модернизировано оформление Writer, Impress и Calc.
  • Для пользователей, привыкших к классической панели, предоставлена возможность возвращения старого интерфейса через установку в файле loolwsd.xml параметра user_interface в значение "classic".
  • Переписан код для отрисовки электронных таблиц. Кроме увеличения производительности новая реализация позволила добавить такие новшества, как заморозка строк и столбцов - после нажатия кнопки заморозки в панели или через меню "View > Freeze Rows", при прокрутке выбранная строка или столбец остаются видимыми слева или вверху.
  • Добавлены средства для совместной работы с PDF-файлами. Пользователи теперь могут вместе разбирать PDF-документ, прикреплять аннотации и добавлять комментарии.
  • Улучшено отображение презентаций, диаграмм, картинок и форм при работе с форматами OOXML, применяемыми в пакете Microsoft Office. В том числе добавлена поддержка отображения полупрозрачного текста, улучшена поддержка SmartArt, налажено отображение цветных градиентов в презентациях.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collaboraoffice.co...)
  2. OpenNews: Представлен серверный вариант LibreOffice, работающий через web-браузер
  3. OpenNews: В GTK 4 будет переработан бэкенд, отображающий интерфейс через web-браузер
  4. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  5. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
  6. OpenNews: Collabora и ownCloud представили CODE, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53779-code
Ключевые слова: code, libreoffice, online, collabora
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 09:29, 25/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Интерфейс выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера

    Представляю как весь этот шлак тормозит

     
     
  • 2, Глобус (?), 09:35, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, что даже не представляешь! :)
     
  • 3, Аноним (3), 09:39, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы совершенно правы. Пробовал подцепить это к облаку Nextcloud. Завелось без проблем, но только ... "на потаращиться". Для реальной работы не годится.
     
  • 5, антифрактал (?), 09:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чего вы его минусуете? Он прав. По сравнению с гуглодокам - ЛООЛ тормозит безбожно
     

  • 4, Аноним (4), 09:43, 25/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему нормально не работает? Виснет при импорте экспорте файлов? Печать пдф из файлов прямо в браузере?
     
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