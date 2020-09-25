Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

Компания Collabora опубликовала выпуск платформы CODE 6.4 (Collabora Online Development Edition), предлагающей специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web для достижения функциональности, похожей на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker и также доступен в виде пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент). Наработки, предложенные в версии CODE 6.4, войдут в состав штатного LibreOffice 7.1. CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Через web-браузер поддерживается работа с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio. Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Интерфейс выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon. Основные изменения: Нумерация выпусков синхронизирована с продуктами Collabora Office, поэтому после версии 4.2 был сразу сформирован релиз CODE 6.4. Изменение отражает инициативу по приведению всех продуктов Collabora, в том числе приложений для мобильных платформ, к общей нумерации.

По умолчанию предложена новая панель инструментов NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon и повторяющая одноимённую панель из настольной редакции LibreOffice. Панель предлагает более простые для восприятия кнопки и интуитивно понятную разбивку инструментов по вкладкам.

Добавлен режим сворачивания панели NotebookBar, позволяющий перейти к использованию компактной однострочной компоновки, при которой видны только сами вкладки (клик на активной вкладке скрывает инструменты, а повторный клик возвращает).

В верхнем левом углу, независимо от сворачивая NotebookBar, теперь показывается выпадающее меню (гамбургер) с дополнительными настройками и инструментами для управления совместной работой и языковыми возможностями.

На основе панели NotebookBar и вкладок модернизировано оформление Writer, Impress и Calc.

Для пользователей, привыкших к классической панели, предоставлена возможность возвращения старого интерфейса через установку в файле loolwsd.xml параметра user_interface в значение "classic".

Переписан код для отрисовки электронных таблиц. Кроме увеличения производительности новая реализация позволила добавить такие новшества, как заморозка строк и столбцов - после нажатия кнопки заморозки в панели или через меню "View > Freeze Rows", при прокрутке выбранная строка или столбец остаются видимыми слева или вверху.

Добавлены средства для совместной работы с PDF-файлами. Пользователи теперь могут вместе разбирать PDF-документ, прикреплять аннотации и добавлять комментарии.

Улучшено отображение презентаций, диаграмм, картинок и форм при работе с форматами OOXML, применяемыми в пакете Microsoft Office. В том числе добавлена поддержка отображения полупрозрачного текста, улучшена поддержка SmartArt, налажено отображение цветных градиентов в презентациях.



