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Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0

05.08.2020 20:04

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.0. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. При подготовке выпуска 74% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и CIB, а 26% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Ключевые новшества:

  • Добавлена поддержка формата OpenDocument 1.3 (ODF), в котором добавлены новые возможности для обеспечения защиты документов, такие как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP. В новой версии также добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков, реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах, добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы, определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста, улучшено отслеживание изменений в документе и добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.
  • Добавлена поддержка отрисовки текста, кривых и изображений с использованием 2D-библиотеки Skia и ускорения вывода с задействованием графического API Vulkan. Движок на базе Skia по умолчанию активирован только на платформе Windows вместо бэкенда, использующего OpenGL.
  • Улучшена совместимость с форматами DOCX, XLSX и PPTX. Добавлена поддержка сохранения документов DOCX в режимах MS Office 2013/2016/2019, вместо режима совместимости с MS Office 2007. Улучшена переносимость с разными версиями MS Office. Реализована возможность сохранения XLSX-файлов с именами таблиц, превышающими 31 символ, а также с checkbox-переключателями. Устранена проблема, приводившая к ошибке "invalid content error" при попытке открытия экспортированных файлов XLSX с формами. Улучшен экспорт и импорт в формате PPTX.
  • В VCL-плагинах kf5 (KDE 5) и Qt5, позволяющих использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов, реализована поддержка масштабирования интерфейса на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • По умолчанию для новых установок реализована блокировка перемещения панели, позволяющая избежать случайного удаления панели.
  • Добавлены новые галереи форм, которые могут быть легко отредактированы и стилизованы пользователем. Например, доступны новые стрелки, диаграммы, пиктограммы, символы, фигуры, элементы компьютерных сетей и блок-схемы.
  • Предложена новая тема пиктограмм Sukapura, соответствующая рекомендациями о визуальному оформлению macOS. Данная тема по умолчанию будет включена для новых установок LibreOffice на платформе macOS.
  • Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows. Пиктограммы переработаны для соответствия новому стилю MS Office 365.
  • Значительно обновлён и отточен набор пиктограмм Sifr. Из основного состава удалён набор пиктограмм Tango, который теперь будет поставляться в форме внешнего дополнения.
  • В установщике для Windows предложены новая картинка и пиктограммы.
  • В Writer добавлена возможность использования выравненных чисел в нумерованных списках и номерах страниц, т.е. имеющих одну ширину, с добавлением нуля перед цифрой в коротких номерах (08,09,10,11).

    Обеспечено выделение установленных закладок прямо в тексте (включается через Standard Toolbar ▸ Toggle Formatting Marks and Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks).

    В Writer также добавлена возможность блокировки закладок и полей от изменения (See Tools ▸ Protect Document), обеспечено отображение серым фоном пустых полей и улучшена обработка повёрнутого текста в строках таблиц.

  • В Calc добавлены новые функции RAND.NV() и RANDBETWEEN.NV(), которые в отличие от RAND() и RANDBETWEEN() генерируют результат один раз и не пересчитываются при каждом изменении ячейки. В функции, поддерживающие обработку регулярных выражений, добавлена поддержка флагов игнорирования регистра символов (?i) и (?-i). В функции TEXT() обеспечена поддержка передачи пустой строки в качестве второго аргумента. В фукнкции OFFSET() необязательные 4 и 5 параметры теперь должны быть больше нуля.

    В Calc также внесено несколько оптимизаций производительности: увеличена скорость открытия файлов XLSX с большим числом картинок, улучшена производительность поиска с использованием автофильтра, сокращено время операции отката изменений.

  • В Writer, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.
  • В Impress и Draw сдвиг надстрочного текста уменьшен с 33% до 8% относительно базисной линии. Ускорены операции ввода в списки с анимацией, редактирования таблиц и открытия некоторых PPT-файлов.
  • Переработан интерфейс экрана показа презентации и консоли презентаций в Impress.
  • В диалоге переименования страниц в Draw и слайдов в Impress добавлена всплывающая подсказка, предупреждающая об указании пустого или уже существующего имени.
  • В Draw и других модулях при экспорте в PDF добавлена возможность установки размера страницы больше 200 дюймов (508 см).
  • Большинство шаблонов в Impress переведены на использование соотношения сторон 16:9 вместо 4:3.
  • Добавлен инструмент "Tools ▸ Accessibility Check..." для проверки текста на удобство восприятия людьми с проблемами со зрением.
  • В фильтре импорта EMF+ появилась поддержка линейных градиентов, записей BeginContainer и собственных меток на диаграммах.
  • В фильтр экспорта в форматы DOCX и XLSX добавлена поддержка эффектов свечения и затухающих полупрозрачных краев.
  • Для русского и украинского языков реализована автозамена ASCII-кавычек с апострофом (’), указанных вместо закрывающейся кавычки (“). Если раньше слово "word'" заменялось на "word“", то сейчас будет заменено на "word’", но "„word'" продолжит заменяться на "„word“". Для украинского языка дополнительно реализована автозамена "<<word>>" на "«word»".
  • Обновлён орфографический словарь для английского, белорусского, латышского, каталонского и словацкого языков. Обновлён тезаурус для русского языка и выполнено преобразование орфографического словаря из кодировки KOI8-R в UTF-8. Добавлены шаблоны расстановки переносов для белорусского языка.
  • Добавлена поддержка Java-модулей (пока доступно только два модуля: org.libreoffice.uno и org.libreoffice.unoloader). Файлы juh.jar, jurt.jar, ridl.jar, and unoil.jar объединены в один архив libreoffice.jar.
  • Удалена поддержка Python 2.7, для выполнения скриптов теперь требуется Python 3. Удалён фильтр экспорта во Adobe Flash.





  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3
  5. OpenNews: LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux
  6. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53496-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:28, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Как юзал MSO 2007 под вайном, так и юзаю
     
     
  • 2.11, ННН (?), 20:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Держите нас в курсе. MSO 2007 кулпенный хоть?
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 20:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно, на ибее можно за копейки купить оем-ключ
     
     
  • 4.19, NameName (?), 20:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это ж ничем не отличается от пиратства
     
     
  • 5.22, Аноним (1), 20:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Обоснуйте, сударь
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 21:03, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Покупка ОЕМ ключей запрещена пользовательским соглашением, как и пиратство. Так что разницы никакой нет с точки зрения закона
     
     
  • 7.26, Аноним (1), 21:09, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но эти оем-ключи продаются в ритейле, только они упакованы в бумажные пакетики. Какая разница где покупать - здесь, за N-сумму денег, или в интернете, ровно в 10 раз дешевле?
     
     
  • 8.32, Блабла (?), 21:18, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Разница большая, согласно лицензии ОЕМ оно идёт в составе покупки основных блоко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Pahanivo пробегал (?), 23:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оха Еще очень желательно документы иметь на покупку - а то невнятный набор цифе... текст свёрнут, показать
     
  • 9.107, Аноним (107), 01:01, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывайте, что многих лицензионное ПО интересует вовсе не потому что их угрыз... текст свёрнут, показать
     
  • 8.86, Аноним (86), 23:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уровень разблокирован покупать нелегальные ключи Следующий уровень покупать к... текст свёрнут, показать
     
  • 4.73, Аноним (73), 22:54, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я всегда знал, что линуксоиды только говорят красивые слова о том, как они покупают по.
    А на деле они - жалкие пираты.
     
     
  • 5.78, dfgggs (?), 23:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жалкие, а обычные, как и все остальные.
     
     
  • 6.93, rvs2016 (ok), 00:07, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не жалкие, а обычные, как и все остальные.

    Да не! Не обычные (ибо не как все остальные), а продвинутые! :-)

     
  • 5.84, Im banana man (?), 23:40, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда это храбрые флибустьеры превратились в жалких пиратов?

    Товарищи капиталисты и мелкобуржуазные прихлебатели, а не засунуть ли вам кое-что в одно место? Язык ваш. А то научились тиражировать ПО практически без затрат, а прибыль в карман себе складываете, обирая эксплуатируемых программистов. Так что идите ка вы лесом.

     
     
  • 6.85, Аноним (73), 23:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как посидишь пару лет за решеткой за пиратство или выплатишь большй штраф, больше кукарекать так не будешь.
     
  • 5.94, Анончик99999 (?), 00:09, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоиды в раз 5 меньше используют пиратское ПО, так как знают, каким свободным аналогом можно заменить платную программу, которая удовлетворяет их потребности. Виндузятники такого не понимают.
     
  • 5.109, Аноним (109), 01:06, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога,  вообще-то, петросян выше != все линуксоиды.
     
  • 2.35, denkin (ok), 21:23, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жирррный и зеленый)))
     
  • 2.39, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >MSO 2007

    2007 ушлёпище, по сравнению с 2010.

     
     
  • 3.53, ann (??), 21:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда-же и твой 2010, не интерфейс а вырвиглаз и переломай себе руки. Пока откопаешь что надо.
     
     
  • 4.76, Дегенератор (ok), 23:15, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даунам всегда тяжко
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 20:29, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Выглядит страшненько
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:37, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто, негритоска?
     
  • 2.41, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:36, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дизайн — родовая травма большинства СПО.
     
     
  • 3.52, ann (??), 21:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про эти травмы это ты к гуглу и мелкасофту. Там давно головы модным дизайнерам отшибло.
     
  • 3.54, Аноним (54), 21:59, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СРС Среда рабочего стола TDE Trinity  наиболее гуманная.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 22:15, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, кто за эту рекламу платит, кому это выгодно?
     
  • 3.110, ogogo (?), 01:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайн вообще не изменился с времён StarOffice( Спрашивается на что идут пожертвования? Поддержка OOXML всратая, интерфейс убожество родом из начала нулевых, скорость работы на уровне жирного MS Office последних версий, где прогресс? Один сплошной фейспалм...
     

  • 1.3, Aytishnik.com (ok), 20:32, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    В будущем  LibreOffice завоюет мир и победит microsoft
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только во влажных мечтах (к сожалению) :(
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:41, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть люди будут продолжать использовать для работы с текстом на компьютере эмулятор пишущей машинки (каким бы все более продвинутым не становился Ворд и его подобия, это именно то, чем они являются).
     
     
  • 3.58, ползкрокодил (?), 22:15, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь. Начнём с того, что на печатных машинках моноширинный шрифт, возможность наложения символов друг на друга, и отсутствие какого-либо форматирования, не говоря уж о редактировании набранного текста. Так что вёрд никакого отношения к печатной машинке не имеет, это во всех отношениях её антипод. Зато вот консольный вим, внезапно, к печатной машинке очень близок. Можно даже плагин для имитации её звуков поставить ;)
     
     
  • 4.63, Аноним (59), 22:18, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, печатная машинка лучше. Она хоть не пищит.
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 22:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты её в живую-то видел хоть? Последнее поколение (электронные которые) вполне себе пищит в конце каждой строки. Те что постарше - звенят в этом же случае. И все громыхают (постоянно).

    Так что лучше от руки пиши. Нафиг эти технокостыли!

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А я всё жду, пока офисные пакеты умрут своей смертью. Увы, школьникам рефераты больше делать по-прежнему не в чем, но кроме этого они ни для чего не нужны.
    А, нет, вру. Ещё они нужны, чтобы напечатать объявление "СВИНЬИ НЕ СРИТЕ В ПАРАДНОЙ!!¡".
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И фотошопы всякие не нужны. Картинки можно и в пайнте обрезать.
     
  • 3.33, Блабла (?), 21:21, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ага, давайте предложим всем MarkDown или LaTeX зубрить, и никакого WYSIWYG
     
     
  • 4.51, ann (??), 21:54, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А давайте.
     
     
  • 5.65, Аноним (59), 22:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тётки-бухгалтерши не поймут такое предложение и не согласятся. И тётки-секретарши тоже.
     
     
  • 6.69, ann (??), 22:27, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для тёток бухгалтерш есть 1C. Для секритарш латех так даже лучше офиса будет. Когда подготовлена база шаблонов и стилей, работать в латехе серкретарше ещё проще будет. Просто набираешь текст не думая ни о полях, ни о стилях, ни вообще ни о каком форматировании.

    Всякие приказы и шаблонные договора подготавливать за милую душу бедт. Да ещё и в pdf красоту делает. Прелесть жешь.

     
  • 4.108, Аноним (108), 01:02, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто видел Type1, тот в Ворде не работает.
     
  • 3.43, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:37, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я надеюсь что ты и хлеб покупаешь в виде дрожжей, муки и сахара. А иначе дешёвое позёрство просматривается.
     
     
  • 4.62, ползкрокодил (?), 22:17, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну справедливости ради, домашние хлебопечки таки весьма распространены.
     
  • 3.60, ползкрокодил (?), 22:16, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >школьникам рефераты больше делать по-прежнему не в чем

    Так они всё равно готовые качают. Замазать имя и напечатать поверх другое можно и в редакторах PDF.

     
  • 2.23, Animal (??), 20:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В будущем мир завоюют хоббиты. :))
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 21:36, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоббисты!
     
  • 3.55, Аноним (54), 21:59, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.49, Kotoff (ok), 21:44, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тут уж скорее гуглдоки победят, при всём стремлении к облачности
     
  • 2.80, dfgggs (?), 23:32, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И даже будет макросы поддерживать?
     
     
  • 3.106, Аноним (108), 01:00, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты где-то на Луне завис.
     
  • 2.111, ogogo (?), 01:48, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким интерфейсом? Да ладно..
     

  • 1.4, Онаним тот самый (?), 20:32, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шерсть и халва лучшему опенсорсному офисному пакету!
     
     
  • 2.112, ogogo (?), 01:49, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше OpenOffice который фактически труп уже лет 5?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:34, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем им тема значков Tango не понравилась-то?
     
     
  • 2.13, llolik (ok), 20:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, сопровождающих как не было так и нет. Найдётся тот, кто подрядится обновлять - может и вернут. В дополнениях оставили.
     
  • 2.64, ползкрокодил (?), 22:19, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пора это вырвиглазие из 00-х закопать. Выглядит как радость детсадовца. Позор тогдашнего линукса, вкупе с отвратительным рендерингом шрифтов (но то хоть из-за патентов, а тем иконок приличных вместо танги было вдоволь).
     

  • 1.7, nebularia (ok), 20:36, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows. Пиктограммы переработаны для соответствия новому стилю MS Office 365.

    Зочем? Хотя результат вроде ничего так.

    > Например, доступны новые стрелки, диаграммы, пиктограммы, символы, фигуры, элементы компьютерных сетей и блок-схемы.

    Полезно для какой-никакой замены Visio.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:52, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я себе давно портировал https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac47/3015_eps.zip в svg но libreOffice не тянет на замену визио
     
     
  • 3.44, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Он и на замену МСО не тянет.
     
     
  • 4.45, анон45 (?), 21:40, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тянет, вполне себе тянет
     
  • 4.68, Аноним (59), 22:24, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец, заработал свои 2 бакса.
     
  • 2.29, letsmac (ok), 21:13, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Зочем? Хотя результат вроде ничего так.

    чтобы пользователи меньше пугались.

     
  • 2.81, Дегенератор (ok), 23:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Визио тебе абсолютно не нужен, если ты возьмешь и разберешься в ГОСТовских размерах элементов времен СССР. Даже книга есть по этому делу. К сожалению я в 2012 году потратил почти 3 месяца на изобретение велосипеда, потом через 2 года случайно наткнулся на ГОСТовские размерные сетки. Мой велосипед отличался размерностями от сетки СССР и основывался на размещении выводов элементов радиоэлектроники с сохранением их ГОСТовских размеров, но с выводами, которые привязаны к линиям сетки. У меня получилось. Отдельные элементы сгруппировал в блоки. В итоге в любом WORD документе я могу очень быстро набросать по ГОСТУ ел.принципиальную схему без сторонних программ, редактируемою, векторную. Думал сделать макросы, менюхи, базу и т.д. - но как всегда, уже не интересно. Думаю в Либре тоже такое можно сделать, суть в размерной сетке. (Для тех кто не понял - это для того, чтобы рисовать схемы средствами редактора, а не ставить левый софт со своими форматами.)
     
     
  • 3.104, Аноним (108), 00:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты собрался нарисованную схему далее обрабатывать? Например, в печатку превратить?
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:44, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Делаем xlsm с простейшими макросами в MS Office 2007-2016, открываем его в LibreOffice, сразу сохраняем и пробуем его открыть в MS Office 2007-2016 - все - пипец, макросы не работают.
    На 6 LibreOffice было так, надо будет 7 протестировать.
    Вообще пока все не будут работать на одном офисном пакете- так оно и будет всегда. И все эти внедрения свободных ОС в госучреждениях - одна показуха и прекращаются после первых фейлов, ибо переписывать готовые формы и отчеты врядли кто то станет, особенно если эти новые отчеты не будут нормально работать и в MS Office, в которых работают избранные (а это реально - мы получали распоряжения вида "директорам, главным бухгалтерам приобрести по одному комплекту MS Office, а всем остальным использовать LibreOffice/OpenOffice").
     
     
  • 2.14, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 20:48, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы много хотите. VBA хоть и поддерживается в Либре, но далеко не полностью
     
     
  • 3.91, Аноним (91), 23:58, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем эта глупость вообще нужна?
     
  • 2.25, ann (??), 21:06, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, а вот и бухгалтерша с макросами подоспела.
     
     
  • 3.99, rvs2016 (ok), 00:25, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, а вот и бухгалтерша с макросами подоспела.

    Прикол из 90-х, поэтому в нём - про дискету.
    Нынче было бы так же, но только про флэшку:

    Начальник - секретарю:

    - Катенька, дорогая, перепиши месячную отчётность нашим партнёрам, они сейчас к тебе подойдут.

    - Добрый день, это вам переписать oтчётность?

    - Добрый день, да, будьте так любезны, вот чистая дискета, можно на неё.

    - Да, конечно.
    Вставляет в дисковод. И....
    # mkfs -t vfat -c /dev/fd0h1440
    # mount -t vfat -o iocharset=koi8-r,codepage=866 /dev/fd0 /mnt/floppy
    # find / -noleaf -type f -name 'Otchet_april.[a-zA-Z]' -exec cp '{}';
    # /mnt/floppy \;
    # ls -la /mnt/floppy/Otchet_april. [a-z][A-Z] && sync && sleep 3
    - Возьмите пожалуйста!

    Партнёры:
    - Них.. себе!!! 😲

    - Что такое?!... Я опять отмонтировать забыла?! 🤦‍♀️

     
  • 2.27, Укуренный (?), 21:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оффисы от мелкософта разных годов тоже толком не совместимы между собой.
     
  • 2.37, Блабла (?), 21:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пфф макросы... многие Excel документы выгружаемые со всяких госсайтов или СПС в виде форм открываются со схлопанными по высоте ячейками, понятно, что это закрытый xls и формы эти сделаны безобразно из тысячи колонок на ширину А4, но вот SoftMaker Office их давно как открывает нормально...
     
  • 2.82, dfgggs (?), 23:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не свободные, а российские и офисы и ОС. не путайте пожалуйста.
    А если учесть, что этих "российских" обфисов аж несколько штук также плохо совместимых как либра и мсо...
     
  • 2.83, Дегенератор (ok), 23:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего уж не вспомнить о влиянии локализаций дистров на формулы?!! Это жесть, может по-этому?
     
  • 2.92, Аноним (12), 00:06, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переписывать готовые формы и отчеты врядли кто то станет

    Да просто нефиг было лепить "формы" и "отчёты" таким плохо подходящим для этого инструментом. Наняли бы хоть, простихоспадя, питонщика, он бы веб-формочку накидал, БД прикрутил, и PDF на выходе — уже лучше.

     
     
  • 3.105, Дима (??), 00:59, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PDF - не лучше, так как у человека банально может не быть программ для просмотра pdf, а сам он слишком дубов, чтобы догнать, что почему это файлик не кликается. Идеальный вариант для генератора форм, это jpeg на выходе - заполнил бланк на веб-странице и получил обычную картинку, которую можно потом хоть распечатать, хоть переслать и будет видно даже со смартфона.
     

  • 1.16, Аноним (16), 20:52, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Sukapura - нормально так звучит.
     
     
  • 2.103, Аноним (103), 00:57, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для макакоса в самый раз.
     

  • 1.21, Аноним (21), 20:54, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Предложена новая тема пиктограмм Sukapura
     
  • 1.28, Аноним (28), 21:12, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Word, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.

    А что, теперь Word входит в состав LO?)

     
  • 1.30, Михрютка (ok), 21:13, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>В Word, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.
    >>>Добавлен инструмент "Tools ▸ Accessibility Check..." для проверки текста на удобство восприятия людьми с проблемами со зрением.

    добавьте еще инструмент для проверки текста на проклятия со стороны владельцев чорно-белых принтеров.

    ой, простите, запрещенно-разрешенных принтеров.

     
  • 1.31, ann (??), 21:14, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хоть одит офисный пакет с человеческим интерфейсом пользователя, а не это блевотное гамбургерство с csd.
     
     
  • 2.70, а (?), 22:40, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за офисный пакет с csd ?
     

  • 1.34, denkin (ok), 21:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Огромное спасибо всем причастным! Обязательно буду пробовать. Уже 12 лет являюсь пользователем и поклонником ООо/ЛО.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 22:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ООо хотя бы не такой глючный комбайн. Остался на нем и доволен более чем. Для работы хватает верстать договоры с клиентами.
     

  • 1.42, Аноним (42), 21:37, 05/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.48, анон45 (?), 21:42, 05/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.50, kotpilot (ok), 21:53, 05/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.61, Аноним (61), 22:16, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Над потреблением ресурсов-то поработали в этом релизе? И в какую сторону?
     
     
  • 2.102, Аноним (108), 00:49, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в сторону потребления.
     

  • 1.67, ползкрокодил (?), 22:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CIB

    Это Сбербанк, что ли? Уже и сюда клешни свои тащат?!

    > в режимах MS Office 2013/2016/2019

    Там что-то поменяли? До сих пор 2007-м пользуюсь, обновлять смысла не вижу.

     
  • 1.71, Повидло19 (?), 22:43, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нахера нужен прозрачный текст?
     
     
  • 2.100, rvs2016 (ok), 00:30, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нахера нужен прозрачный текст?

    Пишешь текст на фоне гор. А горы сквозь текст, прикинь, видны! :-)

     

  • 1.74, siu77 (ok), 23:03, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6-й запускается ощутимо медленнее 5-го. Что там с 7-м интересно.
     
     
  • 2.89, iLex (ok), 23:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молитесь, чтоб в 8 версии им не пришла в голову идея переписать его на Electron.
     

  • 1.75, Дегенератор (ok), 23:12, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сукапура. Идеальное название
     
  • 1.77, Аноним (77), 23:29, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка отрисовки текста, кривых и изображений с использованием 2D-библиотеки Skia и ускорения вывода с задействованием графического API Vulkan.

    чё,теперь чтоб отрисовать линии нужно прямо целый вулкан задействовать? Как-то в 90х обходились более скромными ресурсами.

     
     
  • 2.113, Аноним (113), 01:52, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан == опенгл. Опенгл легаси, вулкан вктуальная итерация апи которая проще и легче. Но хуже работает и имеет кривой рантайм. Не то чтобы опенгл был не кривой, но всё же.
     

  • 1.87, Аноним (87), 23:48, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс всё такой же всратый, который скопировали с 2003 офиса.
     
     
  • 2.95, Аноним (12), 00:09, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мальчик, этот интерфейс намного старше 2003 офиса.
     

  • 1.88, Аноним (87), 23:48, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше латеха?
     
     
  • 2.101, Аноним (108), 00:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чем вижуал студия лучше сипюпю?
     

  • 1.90, Аноним (91), 23:53, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему на единственном фото на скриншотах именно негр?
     
     
  • 2.96, Аноним (77), 00:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же ясно написано "This is an image without proper caption"
     

  • 1.97, Berg2 (?), 00:19, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Куда убрали нормальный стиль значков????!!!!! Одну мерзость какую-то оставили.
     
  • 1.98, Он им (?), 00:23, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё толще стал?
     

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