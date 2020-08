Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.0. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. При подготовке выпуска 74% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и CIB, а 26% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Ключевые новшества: Добавлена поддержка формата OpenDocument 1.3 (ODF), в котором добавлены новые возможности для обеспечения защиты документов, такие как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP. В новой версии также добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков, реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах, добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы, определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста, улучшено отслеживание изменений в документе и добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.

Добавлена поддержка отрисовки текста, кривых и изображений с использованием 2D-библиотеки Skia и ускорения вывода с задействованием графического API Vulkan. Движок на базе Skia по умолчанию активирован только на платформе Windows вместо бэкенда, использующего OpenGL.

Улучшена совместимость с форматами DOCX, XLSX и PPTX. Добавлена поддержка сохранения документов DOCX в режимах MS Office 2013/2016/2019, вместо режима совместимости с MS Office 2007. Улучшена переносимость с разными версиями MS Office. Реализована возможность сохранения XLSX-файлов с именами таблиц, превышающими 31 символ, а также с checkbox-переключателями. Устранена проблема, приводившая к ошибке "invalid content error" при попытке открытия экспортированных файлов XLSX с формами. Улучшен экспорт и импорт в формате PPTX.

В VCL-плагинах kf5 (KDE 5) и Qt5, позволяющих использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов, реализована поддержка масштабирования интерфейса на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

По умолчанию для новых установок реализована блокировка перемещения панели, позволяющая избежать случайного удаления панели.

Добавлены новые галереи форм, которые могут быть легко отредактированы и стилизованы пользователем. Например, доступны новые стрелки, диаграммы, пиктограммы, символы, фигуры, элементы компьютерных сетей и блок-схемы.

Предложена новая тема пиктограмм Sukapura, соответствующая рекомендациями о визуальному оформлению macOS. Данная тема по умолчанию будет включена для новых установок LibreOffice на платформе macOS.

Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows. Пиктограммы переработаны для соответствия новому стилю MS Office 365.

Значительно обновлён и отточен набор пиктограмм Sifr. Из основного состава удалён набор пиктограмм Tango, который теперь будет поставляться в форме внешнего дополнения.

В установщике для Windows предложены новая картинка и пиктограммы.

В Writer добавлена возможность использования выравненных чисел в нумерованных списках и номерах страниц, т.е. имеющих одну ширину, с добавлением нуля перед цифрой в коротких номерах (08,09,10,11). Обеспечено выделение установленных закладок прямо в тексте (включается через Standard Toolbar ▸ Toggle Formatting Marks and Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks). В Writer также добавлена возможность блокировки закладок и полей от изменения (See Tools ▸ Protect Document), обеспечено отображение серым фоном пустых полей и улучшена обработка повёрнутого текста в строках таблиц.

В Calc добавлены новые функции RAND.NV() и RANDBETWEEN.NV(), которые в отличие от RAND() и RANDBETWEEN() генерируют результат один раз и не пересчитываются при каждом изменении ячейки. В функции, поддерживающие обработку регулярных выражений, добавлена поддержка флагов игнорирования регистра символов (?i) и (?-i). В функции TEXT() обеспечена поддержка передачи пустой строки в качестве второго аргумента. В фукнкции OFFSET() необязательные 4 и 5 параметры теперь должны быть больше нуля. В Calc также внесено несколько оптимизаций производительности: увеличена скорость открытия файлов XLSX с большим числом картинок, улучшена производительность поиска с использованием автофильтра, сокращено время операции отката изменений.

В Writer, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.

В Impress и Draw сдвиг надстрочного текста уменьшен с 33% до 8% относительно базисной линии. Ускорены операции ввода в списки с анимацией, редактирования таблиц и открытия некоторых PPT-файлов.

Переработан интерфейс экрана показа презентации и консоли презентаций в Impress.

В диалоге переименования страниц в Draw и слайдов в Impress добавлена всплывающая подсказка, предупреждающая об указании пустого или уже существующего имени.

В Draw и других модулях при экспорте в PDF добавлена возможность установки размера страницы больше 200 дюймов (508 см).

Большинство шаблонов в Impress переведены на использование соотношения сторон 16:9 вместо 4:3.

Добавлен инструмент "Tools ▸ Accessibility Check..." для проверки текста на удобство восприятия людьми с проблемами со зрением.

В фильтре импорта EMF+ появилась поддержка линейных градиентов, записей BeginContainer и собственных меток на диаграммах.

В фильтр экспорта в форматы DOCX и XLSX добавлена поддержка эффектов свечения и затухающих полупрозрачных краев.

Для русского и украинского языков реализована автозамена ASCII-кавычек с апострофом (’), указанных вместо закрывающейся кавычки (“). Если раньше слово "word'" заменялось на "word“", то сейчас будет заменено на "word’", но "„word'" продолжит заменяться на "„word“". Для украинского языка дополнительно реализована автозамена "<<word>>" на "«word»".

Обновлён орфографический словарь для английского, белорусского, латышского, каталонского и словацкого языков. Обновлён тезаурус для русского языка и выполнено преобразование орфографического словаря из кодировки KOI8-R в UTF-8. Добавлены шаблоны расстановки переносов для белорусского языка.

Добавлена поддержка Java-модулей (пока доступно только два модуля: org.libreoffice.uno и org.libreoffice.unoloader). Файлы juh.jar, jurt.jar, ridl.jar, and unoil.jar объединены в один архив libreoffice.jar.

Удалена поддержка Python 2.7, для выполнения скриптов теперь требуется Python 3. Удалён фильтр экспорта во Adobe Flash.