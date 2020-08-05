Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.24, Аноним (24), 21:03, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Покупка ОЕМ ключей запрещена пользовательским соглашением, как и пиратство. Так что разницы никакой нет с точки зрения закона
|
|
|
|7.26, Аноним (1), 21:09, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Но эти оем-ключи продаются в ритейле, только они упакованы в бумажные пакетики. Какая разница где покупать - здесь, за N-сумму денег, или в интернете, ровно в 10 раз дешевле?
|
|
|
|8.32, Блабла (?), 21:18, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
Разница большая, согласно лицензии ОЕМ оно идёт в составе покупки основных блоко... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.107, Аноним (107), 01:01, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не забывайте, что многих лицензионное ПО интересует вовсе не потому что их угрыз... текст свёрнут, показать
|
|8.86, Аноним (86), 23:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Уровень разблокирован покупать нелегальные ключи Следующий уровень покупать к... текст свёрнут, показать
|
|4.73, Аноним (73), 22:54, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я всегда знал, что линуксоиды только говорят красивые слова о том, как они покупают по.
А на деле они - жалкие пираты.
|
|
|
|
|
|6.93, rvs2016 (ok), 00:07, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не жалкие, а обычные, как и все остальные.
Да не! Не обычные (ибо не как все остальные), а продвинутые! :-)
|
|5.84, Im banana man (?), 23:40, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда это храбрые флибустьеры превратились в жалких пиратов?
Товарищи капиталисты и мелкобуржуазные прихлебатели, а не засунуть ли вам кое-что в одно место? Язык ваш. А то научились тиражировать ПО практически без затрат, а прибыль в карман себе складываете, обирая эксплуатируемых программистов. Так что идите ка вы лесом.
|
|
|
|6.85, Аноним (73), 23:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После того как посидишь пару лет за решеткой за пиратство или выплатишь большй штраф, больше кукарекать так не будешь.
|
|5.94, Анончик99999 (?), 00:09, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линуксоиды в раз 5 меньше используют пиратское ПО, так как знают, каким свободным аналогом можно заменить платную программу, которая удовлетворяет их потребности. Виндузятники такого не понимают.
|
|
|
|3.53, ann (??), 21:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Туда-же и твой 2010, не интерфейс а вырвиглаз и переломай себе руки. Пока откопаешь что надо.
|
|
|
|
|
|3.52, ann (??), 21:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Про эти травмы это ты к гуглу и мелкасофту. Там давно головы модным дизайнерам отшибло.
|
|3.110, ogogo (?), 01:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дизайн вообще не изменился с времён StarOffice( Спрашивается на что идут пожертвования? Поддержка OOXML всратая, интерфейс убожество родом из начала нулевых, скорость работы на уровне жирного MS Office последних версий, где прогресс? Один сплошной фейспалм...
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 20:41, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть люди будут продолжать использовать для работы с текстом на компьютере эмулятор пишущей машинки (каким бы все более продвинутым не становился Ворд и его подобия, это именно то, чем они являются).
|
|
|
|3.58, ползкрокодил (?), 22:15, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чушь. Начнём с того, что на печатных машинках моноширинный шрифт, возможность наложения символов друг на друга, и отсутствие какого-либо форматирования, не говоря уж о редактировании набранного текста. Так что вёрд никакого отношения к печатной машинке не имеет, это во всех отношениях её антипод. Зато вот консольный вим, внезапно, к печатной машинке очень близок. Можно даже плагин для имитации её звуков поставить ;)
|
|
|
|
|
|5.72, Аноним (72), 22:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты её в живую-то видел хоть? Последнее поколение (электронные которые) вполне себе пищит в конце каждой строки. Те что постарше - звенят в этом же случае. И все громыхают (постоянно).
Так что лучше от руки пиши. Нафиг эти технокостыли!
|
|2.12, Аноним (12), 20:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А я всё жду, пока офисные пакеты умрут своей смертью. Увы, школьникам рефераты больше делать по-прежнему не в чем, но кроме этого они ни для чего не нужны.
А, нет, вру. Ещё они нужны, чтобы напечатать объявление "СВИНЬИ НЕ СРИТЕ В ПАРАДНОЙ!!¡".
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 20:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И фотошопы всякие не нужны. Картинки можно и в пайнте обрезать.
|
|3.33, Блабла (?), 21:21, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
ага, давайте предложим всем MarkDown или LaTeX зубрить, и никакого WYSIWYG
|
|
|
|
|
|5.65, Аноним (59), 22:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тётки-бухгалтерши не поймут такое предложение и не согласятся. И тётки-секретарши тоже.
|
|
|
|6.69, ann (??), 22:27, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для тёток бухгалтерш есть 1C. Для секритарш латех так даже лучше офиса будет. Когда подготовлена база шаблонов и стилей, работать в латехе серкретарше ещё проще будет. Просто набираешь текст не думая ни о полях, ни о стилях, ни вообще ни о каком форматировании.
Всякие приказы и шаблонные договора подготавливать за милую душу бедт. Да ещё и в pdf красоту делает. Прелесть жешь.
|
|3.60, ползкрокодил (?), 22:16, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>школьникам рефераты больше делать по-прежнему не в чем
Так они всё равно готовые качают. Замазать имя и напечатать поверх другое можно и в редакторах PDF.
|
|2.49, Kotoff (ok), 21:44, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Тут уж скорее гуглдоки победят, при всём стремлении к облачности
|
|
|
|2.13, llolik (ok), 20:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как я понял, сопровождающих как не было так и нет. Найдётся тот, кто подрядится обновлять - может и вернут. В дополнениях оставили.
|
|2.64, ползкрокодил (?), 22:19, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Давно пора это вырвиглазие из 00-х закопать. Выглядит как радость детсадовца. Позор тогдашнего линукса, вкупе с отвратительным рендерингом шрифтов (но то хоть из-за патентов, а тем иконок приличных вместо танги было вдоволь).
|
|1.7, nebularia (ok), 20:36, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows. Пиктограммы переработаны для соответствия новому стилю MS Office 365.
Зочем? Хотя результат вроде ничего так.
> Например, доступны новые стрелки, диаграммы, пиктограммы, символы, фигуры, элементы компьютерных сетей и блок-схемы.
Полезно для какой-никакой замены Visio.
|
|
|
|2.29, letsmac (ok), 21:13, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Зочем? Хотя результат вроде ничего так.
чтобы пользователи меньше пугались.
|
|2.81, Дегенератор (ok), 23:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Визио тебе абсолютно не нужен, если ты возьмешь и разберешься в ГОСТовских размерах элементов времен СССР. Даже книга есть по этому делу. К сожалению я в 2012 году потратил почти 3 месяца на изобретение велосипеда, потом через 2 года случайно наткнулся на ГОСТовские размерные сетки. Мой велосипед отличался размерностями от сетки СССР и основывался на размещении выводов элементов радиоэлектроники с сохранением их ГОСТовских размеров, но с выводами, которые привязаны к линиям сетки. У меня получилось. Отдельные элементы сгруппировал в блоки. В итоге в любом WORD документе я могу очень быстро набросать по ГОСТУ ел.принципиальную схему без сторонних программ, редактируемою, векторную. Думал сделать макросы, менюхи, базу и т.д. - но как всегда, уже не интересно. Думаю в Либре тоже такое можно сделать, суть в размерной сетке. (Для тех кто не понял - это для того, чтобы рисовать схемы средствами редактора, а не ставить левый софт со своими форматами.)
|
|
|
|3.104, Аноним (108), 00:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как ты собрался нарисованную схему далее обрабатывать? Например, в печатку превратить?
|
|1.10, Аноним (10), 20:44, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Делаем xlsm с простейшими макросами в MS Office 2007-2016, открываем его в LibreOffice, сразу сохраняем и пробуем его открыть в MS Office 2007-2016 - все - пипец, макросы не работают.
На 6 LibreOffice было так, надо будет 7 протестировать.
Вообще пока все не будут работать на одном офисном пакете- так оно и будет всегда. И все эти внедрения свободных ОС в госучреждениях - одна показуха и прекращаются после первых фейлов, ибо переписывать готовые формы и отчеты врядли кто то станет, особенно если эти новые отчеты не будут нормально работать и в MS Office, в которых работают избранные (а это реально - мы получали распоряжения вида "директорам, главным бухгалтерам приобрести по одному комплекту MS Office, а всем остальным использовать LibreOffice/OpenOffice").
|
|
|
|
|
|3.99, rvs2016 (ok), 00:25, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О, а вот и бухгалтерша с макросами подоспела.
Прикол из 90-х, поэтому в нём - про дискету.
Нынче было бы так же, но только про флэшку:
Начальник - секретарю:
- Катенька, дорогая, перепиши месячную отчётность нашим партнёрам, они сейчас к тебе подойдут.
- Добрый день, это вам переписать oтчётность?
- Добрый день, да, будьте так любезны, вот чистая дискета, можно на неё.
- Да, конечно.
Вставляет в дисковод. И....
# mkfs -t vfat -c /dev/fd0h1440
# mount -t vfat -o iocharset=koi8-r,codepage=866 /dev/fd0 /mnt/floppy
# find / -noleaf -type f -name 'Otchet_april.[a-zA-Z]' -exec cp '{}';
# /mnt/floppy \;
# ls -la /mnt/floppy/Otchet_april. [a-z][A-Z] && sync && sleep 3
- Возьмите пожалуйста!
Партнёры:
- Них.. себе!!! 😲
- Что такое?!... Я опять отмонтировать забыла?! 🤦♀️
|
|2.37, Блабла (?), 21:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пфф макросы... многие Excel документы выгружаемые со всяких госсайтов или СПС в виде форм открываются со схлопанными по высоте ячейками, понятно, что это закрытый xls и формы эти сделаны безобразно из тысячи колонок на ширину А4, но вот SoftMaker Office их давно как открывает нормально...
|
|2.82, dfgggs (?), 23:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не свободные, а российские и офисы и ОС. не путайте пожалуйста.
А если учесть, что этих "российских" обфисов аж несколько штук также плохо совместимых как либра и мсо...
|
|2.83, Дегенератор (ok), 23:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чего уж не вспомнить о влиянии локализаций дистров на формулы?!! Это жесть, может по-этому?
|
|2.92, Аноним (12), 00:06, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> переписывать готовые формы и отчеты врядли кто то станет
Да просто нефиг было лепить "формы" и "отчёты" таким плохо подходящим для этого инструментом. Наняли бы хоть, простихоспадя, питонщика, он бы веб-формочку накидал, БД прикрутил, и PDF на выходе — уже лучше.
|
|
|
|3.105, Дима (??), 00:59, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
PDF - не лучше, так как у человека банально может не быть программ для просмотра pdf, а сам он слишком дубов, чтобы догнать, что почему это файлик не кликается. Идеальный вариант для генератора форм, это jpeg на выходе - заполнил бланк на веб-странице и получил обычную картинку, которую можно потом хоть распечатать, хоть переслать и будет видно даже со смартфона.
|
|1.28, Аноним (28), 21:12, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В Word, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.
А что, теперь Word входит в состав LO?)
|
|1.30, Михрютка (ok), 21:13, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>>>В Word, Draw и Impress реализована поддержка полупрозрачного текста.
>>>Добавлен инструмент "Tools ▸ Accessibility Check..." для проверки текста на удобство восприятия людьми с проблемами со зрением.
добавьте еще инструмент для проверки текста на проклятия со стороны владельцев чорно-белых принтеров.
ой, простите, запрещенно-разрешенных принтеров.
|
|1.31, ann (??), 21:14, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Хоть одит офисный пакет с человеческим интерфейсом пользователя, а не это блевотное гамбургерство с csd.
|
|1.34, denkin (ok), 21:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Огромное спасибо всем причастным! Обязательно буду пробовать. Уже 12 лет являюсь пользователем и поклонником ООо/ЛО.
|
|
|
|2.57, Аноним (57), 22:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ООо хотя бы не такой глючный комбайн. Остался на нем и доволен более чем. Для работы хватает верстать договоры с клиентами.
|
|1.61, Аноним (61), 22:16, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Над потреблением ресурсов-то поработали в этом релизе? И в какую сторону?
|
|1.67, ползкрокодил (?), 22:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> CIB
Это Сбербанк, что ли? Уже и сюда клешни свои тащат?!
> в режимах MS Office 2013/2016/2019
Там что-то поменяли? До сих пор 2007-м пользуюсь, обновлять смысла не вижу.
|
|
|
|2.100, rvs2016 (ok), 00:30, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нахера нужен прозрачный текст?
Пишешь текст на фоне гор. А горы сквозь текст, прикинь, видны! :-)
|
|
|
|2.89, iLex (ok), 23:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Молитесь, чтоб в 8 версии им не пришла в голову идея переписать его на Electron.
|
|1.77, Аноним (77), 23:29, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Добавлена поддержка отрисовки текста, кривых и изображений с использованием 2D-библиотеки Skia и ускорения вывода с задействованием графического API Vulkan.
чё,теперь чтоб отрисовать линии нужно прямо целый вулкан задействовать? Как-то в 90х обходились более скромными ресурсами.
|
|
|
|2.113, Аноним (113), 01:52, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вулкан == опенгл. Опенгл легаси, вулкан вктуальная итерация апи которая проще и легче. Но хуже работает и имеет кривой рантайм. Не то чтобы опенгл был не кривой, но всё же.
|
|1.97, Berg2 (?), 00:19, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Куда убрали нормальный стиль значков????!!!!! Одну мерзость какую-то оставили.
|