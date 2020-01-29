Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4

|
|1.2, Аноним (2), 18:40, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Пакет становится всё тяжелее, но конкурентов (которые всё больше онлайн) догнать никак не может. Уже и формат стандартизирован, и конторы крупные вливаются, но состояние всё ещё печальное.
Одно радует -- пакет мелкомягких деградирует только так.
|
|
|
|2.5, киця (?), 18:48, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Каких конкуретнов? Вебные пакеты это не конкурент, у них область применения другая. А десктопных больше и нет, только кривой-косой MSO.
|
|2.7, Аноним (7), 18:49, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Не нужен ни пакет мелкомягких, ни либра. гугель Docs - универсальное решение. Еще бы свой ненужно-формат не продвигал, а оствил только православные docx, pptx и прочие.
|
|2.8, Аноним (8), 18:51, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Остается только аналитиков слушать на опеннете, которые пишут не важно что.
|
|2.21, vz_2 (?), 19:37, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У инсталлятора в сборке под win нет опции отдельной установки компонентов, например, хочешь поставить _только_ Writer, но нет, давайте замусорим систему на целый гиг, ненужными вещами.
Раньше Abiword спасал, но он умер для win.
|
|
|
|2.12, user90 (?), 19:04, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже интересно, офесный чтоле?? Держите тарака.. хомяка!! У нас инженеры таких очень не любят..
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 19:41, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вроде, нет. У либры всегда свои были, хотя могу и ошибаться, редко ее использую.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 19:19, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Действительно, выбрать гтк для star office было ошибкой. Но в 85 не было бесплатных кутей. Гтк, впрочем, тоже не было. Как и линукса. Учитывая нынешнюю монструозность всего пакета, я сомневаюсь, что от гтк откажутся теперь.
|
|
|
|3.18, user90 (?), 19:26, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще один даун. От Qt тоже не в кайф, но тут у нас вопрос в реализации! Например, можно ли квантующийся список прокручивать мышкой? В ГТК можно например, хотя.. нах тебя))
|
|
|
|2.17, Аноним (16), 19:21, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они же вроде только недавно её впилили? Да и как от неё отказаться, у них же нет "бесплатного" ОРФО. Или она нужна зачем-то ещё? Могу придумать её использовать в access или как там его.
|
|1.19, Аноним (19), 19:30, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пользовался на линуксе - все отлично. На винде и маке - постоянно виснет. Поэтому на винде и маке использую только MS Office. На линуксе - Libreoffice. Должен сказать, по удобству MS Office мне больше нравится. Жаль, что его нет на линь. А через этот костыль wine пользоваться невозможно... :(
|
|
|
|2.25, Аноним (22), 19:44, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ты пока не столкнулся с тем, как либра ломает стили и таблицы в вордовских документах. После запоротого диплома желание использовать это поделие, годное только для собственного формата файлов, отпадает напрочь.
|
|1.23, Васька (??), 19:43, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Значительно улучшена совместимость с документами Microsoft Office в форматах DOCX, PPTX и XLSX"
Не достаточно. Открыл презентацию, которую делали в MS OfficePowerPoint, ссылки уехали с задуманного места на страничке, картинки со схемами вообще не отображается, вместо них много черных точек. Выкинуть этот LibreOffice только остается. В WPS Office всё хорошо отображается, но зато он не свободный, да.
|