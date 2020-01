Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 6.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. При подготовке выпуска 75% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и CIB, а 25% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Ключевые новшества: Для документов, показываемых на стартовой странице, обеспечено отображение пиктограмм с индикаторами приложений, позволяющих сразу оценить тип документа (презентация, электронная таблица, текстовый документ и т.п.);

В интерфейс встроен генератор QR-кодов, позволяющий вставить в документ QR-код с указанной пользователем ссылкой или произвольным текстом, который затем можно быстро прочитать с мобильного устройства. В Impress, Draw, Writer и Calc диалог вставки QR-кода вызывается через меню "Insert ▸ Object ▸ QR Code";

Для всех компонентов LibreOffice унифицировано контекстное меню для манипуляции с гиперссылками. В любом документе через контекстное меню теперь можно открыть, отредактировать, скопировать или удалить ссылку;

Расширен инструмент автоматического редактирования, который теперь позволяет скрывать классифицированные или конфиденциальные данные в экспортируемых документах (например, при сохранении в PDF) на основе заданных пользователем произвольных текстовых масок или регулярных выражений;

Добавлен встроенный локальный поисковый движок по страницам помощи, позволяющий быстро найти необходимую подсказку (поиск построен на базе движка xapian-omega). Многие страницы помощи снабжены локализованными скриншотами, язык элементов интерфейса на которых совпадает с языком текста;

В классической панели добавлен SVG-вариант тёмных пиктограмм для тем Breeze и Sifr, а также крупные пиктограммы (32x32) для темы Sifr;

В Writer появилась возможность помечать комментарии решёнными (например, для индикации что предложенная в комментарии правка выполнена). Решённые комментарии можно выводить со специальной меткой или скрывать;

Добавлена поддержка прикрепления комментариев не только к тексту, но и к изображениям и диаграммам внутри документа;

В боковую панель Writer добавлены инструменты для компоновки таблиц;

Улучшены возможности по вырезанию, копированию и вставке таблиц. Добавлены команды для быстрого перемещения и удаления таблиц целиком и отдельных строк/столбцов (при вырезании теперь вырезается не только содержимое, но и структура таблицы). Улучшено перемещения таблицы, строк и столбцов при помощи мыши в режиме drag & drop. В меню добавлен новый пункт "Paste as Nested Table" для создания вложенных таблиц (вставки одной таблицы в другую);

В Writer также увеличена производительность импорта документов с большим числом закладок. Налажено отслеживание изменений в нумерованных и перечисляемых списках. Добавлена возможность размещения текста в текстовых вставках (Writer Text Frames) вертикально снизу-вверх;

Добавлена настройка для автоматического исключения перекрытия фигур в документе;

В Calc добавлена возможность экспорта нескольких электронных таблиц в одностраничный PDF, позволяющий разом просмотреть всё содержимое без перелистывания страниц;

В Calc также улучшено выделение ячеек, содержащих гиперссылки. Обеспечено распараллеливание вычисления несвязанных между собой групп формул на разных ядрах CPU. Добавлен многопоточный вариант алгоритма сортировки, который пока применяется только для сводных (pivot) таблиц;

В Impress и Draw в меню "Shape" ("Формы") добавлена опция "Consolidate Text", позволяющая комбинировать несколько выделенных блоков с текстом в один. Например, подобная операция может потребоваться после импорта из PDF, в результате которого текст оказался разбит на множество разрозненных блоков;

Расширены возможности серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать совместную работу с офисным пакетом через Web. В Writer Online появилась возможность изменения свойств таблиц через боковую панель. Реализована полноценная поддержка работы с оглавлением документа (Table of Contents). В Calc Online стали доступны все возможности мастера работы с функциями. Добавлена поддержка диалога управления условным форматированием. В боковой панели реализованы все опции, отображаемые при выделении диаграмм;

Значительно улучшена совместимость с документами Microsoft Office в форматах DOC, DOCX, PPTX и XLSX. Увеличена производительность сохранения и открытия электронных таблиц с большим числом комментариев, стилей, функций COUNTIF() и записей в логе отслеживания изменений. Ускорено открытие некоторых видов файлов PPT. Для защищённых файлов XLSX снято ограничение на 15 символов в пароле;

VCL-плагины f5 и Qt5, позволяющие использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов, приближены по возможностям к другим плагинам VCL. Плагин kde5 переименован в kf5;

Прекращена поддержка Java 6 и 7 (оставлена Java 8) и VCL-бэкенда отрисовки с использованием GTK+2.