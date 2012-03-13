В VirtualBox добавлена предварительная поддержка работы поверх гипервизора KVM

2.11 , Аноним ( 7 ), 10:39, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И ещё. Заниматься доводкой портирования виртуалбокс поверх KVM на своей машине я начал не от хорошей жизни. Дело в том что stable api is nonsense и ядерный модуль вбокса имеет хреновое качество самого модуля и хреновое сопровождение, из-за чего он приводил к глюкам на моей машине (глюки при завершении, можно превратить вбокс в неубиваемый зомби-процесс, и диск, на котором образы - хрен отмонтируешь, да и хрен выгрузишь модуль, и хрен загрузишь KVM даже после выгрузки, если модуль не заглючил до невыгружаемого состояния, но всё же заглючил), а после очередного обновления ядра - вообще перестал работать. Тогда я посидел полгодика без вбокса (ну то есть с вбоксом, завозимым из дистров, но нерабочим и глючным), а осенью разозлился и решил пробовать обойтись без ядерного модуля от оракла совсем.

3.15 , morphe ( ? ), 10:51, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извиняюсь, но зачем тебе вообще vbox? Если ради гуя, то virt-manager выполняет ту же задачу, но лучше

4.19 , Аноним ( 7 ), 11:04, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. virt-manager опирается на libvirt, а это куча очень нехило жрущих демонов

2. в вбоксе очень хорошо сделан интерфейс. По хорошему его нужно оторвать от всего, запихнуть в общую библиотеку, и пересадить на QEMU. мне в QEMU очень не хватает нижнего ряда иконок и меню для имитации всякого разного ввода. Да и подключение дисков в работающую машину там через одно место.

3. но что ещё хуже - в qemu нет поддержки VBoxGuestAdditions. А без этого использование гостей вообще неюзабельно: ни общих папок, ни буфера обмена, ни масштабирования экрана. Если папки ещё ТЕОРЕТИЧЕСКИ есть через QEMUвские модули, на практике для ХРюши драйвер для них так и не сделали, а семёрка требует памяти больше, а у меня, как понимаешь, её в обрез, для всех остальных рациональнее заплатить производителям памяти "за защиту", чем за портирование и сопровождение драйвера для legacy-ОС (ладно, тут инвестиция по сути одноразовая, OS же legacy, обнова, всё ломающая, для этой ОС не выйдет, но сам понимаешь, в нынешним временам нужно ещё доплачивать просто за то, чтобы намеренно не ломали, потому что есть те, кто готовы заплатить за то, чтобы сломали то, что работает, если это создаст потребность, приносящую прибыль, можно напр. выпустить новую версию протокола между гипервизором и паравиртуализованными дровами, для поддерживаемых ОС новые дрова сделать самому, а неподдерживаемые просто оставить сломанными и радоваться откату от производителей чипов памяти за добавочный спрос, ведь кому-то придётся срочно переводить виртуалки на поддерживаемые ОС и докупать под это железо), то всего остального вроде виртуальных вебок в QEMU попросту нет.

5.21 , Аноним ( 7 ), 11:10, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 4. в virt-manager в последний раз, когда я его юзал, в GUI можно было как нефиг делать накидать конфигурацию, которая не будет стартовать, и через GUI ты такую конфигурацию не пофиксишь (только ручной правкой XMLя), и вообще хрен поймёшь, где именно проблема, я тогда просто создавал из рабочего презета, файл бэкапил, и по одному устройству добавлял, и после каждого изменения - проверял.

6.44 , нах. ( ? ), 12:49, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, а минусы, минусы-то какие?! 5.23 , Аноним ( 7 ), 11:14, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а это куча очень нехило жрущих демонов Разумеется, ничто, по сравнению с Akonadi, который тоже выпилен к чёртям собачьим, но было чувствительно даже на 8гиговой машине.

5.26 , Аноним ( 7 ), 11:18, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >через QEMUвские модули В смысле через virtioвские.

5.46 , нах. ( ? ), 12:55, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но что ещё хуже - в qemu нет поддержки VBoxGuestAdditions чатгопота врет что plan9 fs там поддерживается уже десять лет. qemu-system-x86_64 -virtfs local,path=/host/share,security_model=none,mount_tag=share для clipboard для начала нужен видеодрайвер. Т.е. SPICE, а его запретили. Ты чо, против основного финансового столпа линукса попер?! > на практике для ХРюши драйвер Аааа... ну с разморозочкой канеш. Тебе у нас не понравится. Пока рекомендую использовать третий virtualbox с ведром 3.0.101, каким-нибудь. Это примерно тех времен когда тебя замораживали, но с уже исправленными некоторыми проблемами, из-за которых ты видимо и решил заморозиться, и оно работает, и работает в общем даже хорошо. Жаль никому не нужно уже кроме тебя, но ты пользуйся, пользуйся, байтики - они не протухают.

4.24 , Аноним ( 24 ), 11:15, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сижу на вбоксе. Пробовал перелезть на virt-manager, но нет. Не выполняет он ту же задачу и уж тем более не "но лучше".

4.35 , Аноним ( 35 ), 11:47, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если ради гуя, то virt-manager выполняет ту же задачу, но лучше Ради Qt'шного гуя.

2.12 , q ( ok ), 10:40, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты все это делаешь? Какие преимущества получаешь в сравнении с "тупо поставить из пакетника"? Почему рассказываешь все эти детали здесь, а не разрабам сабжа?

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:50, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Народ должен знать!

3.16 , Аноним ( 7 ), 10:51, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Написал же - тупо из пакетника у меня - сломано, потому что драйвер говно. Этот драйвер давно в ффтопку пора, раз его сопровождать на должном уровне нет сил и средств. Единственная потеря - не работает GNU/HURD и DOS (включая винды 9x, которые просто оболочки поверх доса) с менеджерами расширенной памяти (включая FreeDOS, в медитацию уходит именно при загрузке менеджера расширенной памяти), не работает по-видимому по той же причине, по которой они под QEMU с KVM не работают.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:53, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я думаю он это делает потому что:

1. В новости про это не написано, а без этого она вообще не имеет смысла.

2. Показать rustaman'ам хеллоуворлдщикам как надо программировать.

3. Чтоб ты понял какое ты ничтожество - только и можешь ответить "зачем ты это делаешь?"

2.33 , Аноним ( 33 ), 11:42, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем так страдать вместо установки бесплатного vmware-workstation?..

3.34 , Аноним ( 7 ), 11:45, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем так мозги промывать вместо исключения слова "бесплатный" из своего лексикона?..

3.47 , нах. ( ? ), 12:57, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – бесплатная требует процессора поновее коредуо, а у него, судя по вайбам - хорошо если он, а не p3