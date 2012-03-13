В VirtualBox добавлена предварительная поддержка работы поверх гипервизора KVM

|
Зачем ГУЙ? Хватает портянки из 30 аргументов для запуска KVM. Причем с каждой новой версии что-то приходится поправить. Не говорю, что на старом и новом железе с одной и той же версии тоже нужно внести некоторые правки.
|
> Это чтож тебе несчастному так править нужно? Расскажи скорее.
Подозреваю, что человек также сталкивался с тем, что чудесный-расчудесный kvm-машина, созданная в boxes в Fedora, не работает потом в virt-manager установленном там же или же между boxes и virt-manager, созданными на этой же машине, но в разных дистрах, или же на разных машинах.
Тем временем, для virtualbox достаточно просто совпадения версий клиента никакого правочного приседания нет.
|
> а зачем тогда виртуал бох?
Как GUI для VM. А зачем он еще нужен? Его штатный уровень виртуализации все равно кусок проблем.
|
> но из-за нехватки инженерных ресурсов его разработка затянулась.
Оракл собирается уволить около 30 000 сотрудников, их операционные показатели не ахти.
|
> из-за нехватки инженерных ресурсов его разработка затянулась
> уволить около 30 000 сотрудников
Отличное решение!
Да, Ларри подтвердил, погроммистов отправит на мороз, вместо них наймет лойеров, чтобы они вместо него по судам бегали.
|
Все это время, когда я выбирал в настройках vbox гипервизор kvm, оно что делало?
|
чукча не читатель,чукча писатель:
Реализация подготовлена сотрудниками Oracle и не пересекается с бэкендом VirtualBox-KVM, параллельно развиваемым компанией Cyberus Technology
Это враньё На самом деле патч от Cyberus Technology просто доводит недоделки от... большой текст свёрнут, показать
И ещё. Заниматься доводкой портирования виртуалбокс поверх KVM на своей машине я начал не от хорошей жизни. Дело в том что stable api is nonsense и ядерный модуль вбокса имеет хреновое качество самого модуля и хреновое сопровождение, из-за чего он приводил к глюкам на моей машине (глюки при завершении, можно превратить вбокс в неубиваемый зомби-процесс, и диск, на котором образы - хрен отмонтируешь, да и хрен выгрузишь модуль, и хрен загрузишь KVM даже после выгрузки, если модуль не заглючил до невыгружаемого состояния, но всё же заглючил), а после очередного обновления ядра - вообще перестал работать. Тогда я посидел полгодика без вбокса (ну то есть с вбоксом, завозимым из дистров, но нерабочим и глючным), а осенью разозлился и решил пробовать обойтись без ядерного модуля от оракла совсем.
|
Извиняюсь, но зачем тебе вообще vbox? Если ради гуя, то virt-manager выполняет ту же задачу, но лучше
1. virt-manager опирается на libvirt, а это куча очень нехило жрущих демонов
2. в вбоксе очень хорошо сделан интерфейс. По хорошему его нужно оторвать от всего, запихнуть в общую библиотеку, и пересадить на QEMU. мне в QEMU очень не хватает нижнего ряда иконок и меню для имитации всякого разного ввода. Да и подключение дисков в работающую машину там через одно место.
3. но что ещё хуже - в qemu нет поддержки VBoxGuestAdditions. А без этого использование гостей вообще неюзабельно: ни общих папок, ни буфера обмена, ни масштабирования экрана. Если папки ещё ТЕОРЕТИЧЕСКИ есть через QEMUвские модули, на практике для ХРюши драйвер для них так и не сделали, а семёрка требует памяти больше, а у меня, как понимаешь, её в обрез, для всех остальных рациональнее заплатить производителям памяти "за защиту", чем за портирование и сопровождение драйвера для legacy-ОС (ладно, тут инвестиция по сути одноразовая, OS же legacy, обнова, всё ломающая, для этой ОС не выйдет, но сам понимаешь, в нынешним временам нужно ещё доплачивать просто за то, чтобы намеренно не ломали, потому что есть те, кто готовы заплатить за то, чтобы сломали то, что работает, если это создаст потребность, приносящую прибыль, можно напр. выпустить новую версию протокола между гипервизором и паравиртуализованными дровами, для поддерживаемых ОС новые дрова сделать самому, а неподдерживаемые просто оставить сломанными и радоваться откату от производителей чипов памяти за добавочный спрос, ведь кому-то придётся срочно переводить виртуалки на поддерживаемые ОС и докупать под это железо), то всего остального вроде виртуальных вебок в QEMU попросту нет.
4. в virt-manager в последний раз, когда я его юзал, в GUI можно было как нефиг делать накидать конфигурацию, которая не будет стартовать, и через GUI ты такую конфигурацию не пофиксишь (только ручной правкой XMLя), и вообще хрен поймёшь, где именно проблема, я тогда просто создавал из рабочего презета, файл бэкапил, и по одному устройству добавлял, и после каждого изменения - проверял.
>а это куча очень нехило жрущих демонов
Разумеется, ничто, по сравнению с Akonadi, который тоже выпилен к чёртям собачьим, но было чувствительно даже на 8гиговой машине.
> но что ещё хуже - в qemu нет поддержки VBoxGuestAdditions
чатгопота врет что plan9 fs там поддерживается уже десять лет.
qemu-system-x86_64 -virtfs local,path=/host/share,security_model=none,mount_tag=share
для clipboard для начала нужен видеодрайвер. Т.е. SPICE, а его запретили. Ты чо, против основного финансового столпа линукса попер?!
> на практике для ХРюши драйвер
Аааа... ну с разморозочкой канеш. Тебе у нас не понравится. Пока рекомендую использовать третий virtualbox с ведром 3.0.101, каким-нибудь. Это примерно тех времен когда тебя замораживали, но с уже исправленными некоторыми проблемами, из-за которых ты видимо и решил заморозиться, и оно работает, и работает в общем даже хорошо.
Жаль никому не нужно уже кроме тебя, но ты пользуйся, пользуйся, байтики - они не протухают.
Сижу на вбоксе. Пробовал перелезть на virt-manager, но нет. Не выполняет он ту же задачу и уж тем более не "но лучше".
>Если ради гуя, то virt-manager выполняет ту же задачу, но лучше
Ради Qt'шного гуя.
Зачем ты все это делаешь? Какие преимущества получаешь в сравнении с "тупо поставить из пакетника"? Почему рассказываешь все эти детали здесь, а не разрабам сабжа?
Написал же - тупо из пакетника у меня - сломано, потому что драйвер говно. Этот драйвер давно в ффтопку пора, раз его сопровождать на должном уровне нет сил и средств. Единственная потеря - не работает GNU/HURD и DOS (включая винды 9x, которые просто оболочки поверх доса) с менеджерами расширенной памяти (включая FreeDOS, в медитацию уходит именно при загрузке менеджера расширенной памяти), не работает по-видимому по той же причине, по которой они под QEMU с KVM не работают.
Я думаю он это делает потому что:
1. В новости про это не написано, а без этого она вообще не имеет смысла.
2. Показать rustaman'ам хеллоуворлдщикам как надо программировать.
3. Чтоб ты понял какое ты ничтожество - только и можешь ответить "зачем ты это делаешь?"
Зачем так страдать вместо установки бесплатного vmware-workstation?..
Зачем так мозги промывать вместо исключения слова "бесплатный" из своего лексикона?..
бесплатная требует процессора поновее коредуо, а у него, судя по вайбам - хорошо если он, а не p3
Windows 98 а равно GNU/HURD KVM не терпит ни на QEMU, ни на VirtualBox - оба интерфейса к этому гипервизору полуштатно (не падают, а культурно, но с ошибкой) завершаются, с записью в dmesgе.
Hurd поэтому и не развивается, потому что его никто запустить не может.
> Fedora и RHEL, которые отказываются подписывать сторонние драйверы
"Не бери мои игрушки и не писяй в мой горшок". Вот вам и свобода вирусных лицензий.
Либо трусы надеть, либо крестик снять.
Если пользователь в UEFI включил Secureboot - то он попросил, чтоб можно было запускать только ОС и драйвера от поставщика. Поэтому левые и не должны ничего поставлять.
Хочешь свободных драйверов от кого угодно - выключай Secureboot. Если можешь, конечно. :)
Хочешь свободных драйверов - живи в свободной стране, где патенты не действуют и Хозяев нет. Если можешь, конечно. А если не можешь - заткнись, и делай, что в наилучших Хозяина, capisce?
ну в ubuntu можно и при включенном secure boot подписать драйвер виртуалбокса и потом после перезагрузки этот драйвер станет доверенным, все это легко реализуется и требует от пользователя минимум телодвижений.
Только весь secureboot превращается в клоунаду. Потому что смысл secureboot в том, что есть Хозяин, у которого хороший законопослушный гражданин на всё разрешение получает, и злоумышленник тоже. Если гражданин может выдать себе разрешение сам - то это secureboot лучше отключить нахрен, ибо пользы никакой, злоумышленник себе таким же способом разрешение выдаст. Да, даже если ты собираешь модули на своей машине, а ключ у тебя в аппаратном кошельке - когда у тебя ОС соберёт модуль и прикажет вставить кошелёк и подписать модуль - злоумышленник, взломавший систему, на подпись в кошелёк пошлёт свой модуль вместо твоего. Вся эта модель - она обезопашивает только случай, когда модули собираются централизованно и используются всеми. Шаг вправо-шаг влево - и модель превращается из "я тупое счастливое быдло, за меня дяди подумали, как счасливо мне жить" в "что за геморрой они тут нам наворотили и нам навязывают, неудобно, хрупко, пользы никакой, насильственно продвигается, да это вообще заговор против нас!"
Отказывается подписывать своим ключом конкретная компашка и лицензии - что общего?
>Oracle начала работу над KVM-бэкендом несколько лет назад, но из-за нехватки инженерных ресурсов его разработка затянулась.
Хорошая шутка)
Это не шутка, я вообще удивлён, что Оракл это выкатила официально как фичу. Я ожидал, что вероятнее всего что команду вместе с продуктом просто на мороз выкинут раньше, чем эту фичу доделают до релиза её Ораклом.
поэтому команда старается изо всех сил уцелевших полутора рабов, чтобы получить идеальные оценки на performance review. Баги исправлять, разумеется, этодругое, ими оценку не поднимешь.
|