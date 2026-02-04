The OpenNET Project / Index page

Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 26.01 и Canoeboot 26.01

03.02.2026 22:38 (MSK)

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 26.01, который получил статус стабильного выпуска. Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

По сравнению с прошлым стабильным релизом добавлена поддержка ПК и ноутбуков HP Pro 3500, Topton XE2 N150, ThinkPad T580 и Dell Latitude E7240. Ведётся работа над поддержкой устройств Google Chromebook через интеграцию coreboot-дистрибутива MrChromebox. CoreBoot синхронизирован с репозиторием по состоянию на середину января. С актуальными кодовыми базами синхронизированы компоненты GRUB 2.14, U-Boot, SeaBIOS и flashprog.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3, Q45T-AM;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • HP Pro 3500;
    • Topton XE2 N150;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650, T1700 SFF/MT;
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X230 / X230 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S.
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530 / T580;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300 / E7240;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).
  • Игровые приставки:
    • Sony PlayStation 1.



Также сформирован выпуск проекта Canoeboot 26.01, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 26.01, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО. В новой версии Canoeboot реализована поддержка серии ПК HP Pro 3500 и ноутбука Dell Latitude E7240.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot:




Обсуждение (3) RSS
  • 1, kusb (?), 00:07, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Было бы прикольно сделать плату c этим биосом, но видимо это очень сложно.
    В отличии от Linux opensource биос проклят...
     
  • 2, Аноним (2), 01:41, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3, Аноним (3), 01:44, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    >позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно

    Дьявол кроется в деталях.
    "Пусть вставят, но со смазкой и только на полшышешечки. И тогда мы будем считать, что ничего не было. Будем считать, что мы Свободны. Полшышечки не считаются!"

     

