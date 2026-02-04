Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 26.01 и Canoeboot 26.01

|
Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 26.01, который получил статус стабильного выпуска. Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.
Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.
По сравнению с прошлым стабильным релизом добавлена поддержка ПК и ноутбуков HP Pro 3500, Topton XE2 N150, ThinkPad T580 и Dell Latitude E7240. Ведётся работа над поддержкой устройств Google Chromebook через интеграцию coreboot-дистрибутива MrChromebox. CoreBoot синхронизирован с репозиторием по состоянию на середину января. С актуальными кодовыми базами синхронизированы компоненты GRUB 2.14, U-Boot, SeaBIOS и flashprog.
Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:
- Серверные материнские платы:
- ASUS KFSN4-DRE
- ASUS KGPE-D16
- Десктоп-системы:
- Gigabyte GA-G41M-ES2L;
- Acer G43T-AM3, Q45T-AM;
- Intel D510MO / D410PT;
- Apple iMac 5,2;
- HP Elite 8200 SFF/MT;
- HP Elite 8300 USDT;
- HP Pro 3500;
- Topton XE2 N150;
- ASUS KCMA-D8;
- Dell Precision T1650, T1700 SFF/MT;
- Intel D945GCLF
- Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;
- Ноутбуки:
- ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
- ThinkPad T60;
- Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X230 / X230 eDP / X230 Tablet;
- Lenovo ThinkPad X301;
- Lenovo ThinkPad R400;
- Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S.
- Lenovo ThinkPad T500 / T530 / T580;
- Lenovo ThinkPad W530 / W541;
- Lenovo ThinkPad R500;
- HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
- HP EliteBook 820 G2;
- HP Compaq Elite 8300 CMT;
- HP EliteBook 8460p;
- HP EliteBook 8560w;
- Dell Latitute E6400 / E6430;
- Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300 / E7240;
- Apple MacBook1 и MacBook2;
- ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
- Samsung Chromebook Plus (ARM).
- Игровые приставки:
Также сформирован выпуск проекта Canoeboot 26.01, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 26.01, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.
В новой версии Canoeboot реализована поддержка серии ПК
HP Pro 3500 и ноутбука Dell Latitude E7240.
Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.
Устройства, поддерживаемые в Canoeboot:
- Игровые консоли:
- Серверные материнские платы:
- Десктоп-системы:
- Ноутбуки (x86):
- Apple MacBook1,1 и MacBook2,1
- Dell Latitude E4300, E6400, E6400 XFR, E6400 ATG, E5420, E5520, E5530, E6220, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6520 и E6530
- Lenovo ThinkPad R500, T400, T400S, T500, W500, X200, X200S, X200 Tablet, T60, X60, X60S, X60 Tablet (Intel GPU), T420, T420s, T430, T440p, T520, T530, W530, W541, X220, X230 и X230T
- Dell Latitude E7240
- Ноутбуки (ARM):
- Эмуляторы: