Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект CoreBoot

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|1.1, Аноним (1), 12:14, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot
Мицгола начитались.
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|1.3, Walker (??), 12:22, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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> Malibal
Кто это такие? Никогда раньше не встречал их здесь за всю свою жизнь.
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|2.18, Аноним (18), 12:52, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
представитель Malibal посетовал на высокую стоимость услуг по консалтингу, связ... большой текст свёрнут, показать
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|3.30, Аноним (30), 13:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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автор типичный “заказчик”! ты мне сейчас назови цену, а что конкретно делать, я сам не знаю, буду придумывать потом, по ходу разработки
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|4.31, Аноним (30), 13:26, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ах да, как же я забыл, назови цену а сделать нужно чтоб всё работало, чего тут не понятно
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|5.51, Аноним (18), 14:44, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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And just to put this all into perspective, the average hourly wage of a firmware developer in the US is $75, and in Poland, where 3MDeb is located, it’s $25. When adjusted for cost of living, $150 an hour in Poland is equivalent to making $300-$375 an hour in the US.
But, apparently, this wasn’t enough for them to debug open-source code for one of the main projects they are contributors to.
..
Может почитать оригинал?
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|4.50, Аноним (18), 14:38, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Что за дичь Почитай оригинал Им предложили сначала вроде бы под ключ но соверш... большой текст свёрнут, показать
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|3.58, Аноним (58), 15:03, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Нерыночная она только с точки зрения ушлого парняги, который захотел сэкономить ... большой текст свёрнут, показать
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|4.71, Аноним (18), 16:15, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да, ушлый.
Ещё раз повторюсь. Есть аварды которые тебе под ключ сделают.
А есть коребут.
Они за те же деньги:
не хотят делать под ключ
конечную стоимость не называют
когда делают вид что начнут работать ливают на неопределенное время, срок решения проблемы неизвестен
требуют процент с каждой продажи устройства
Главное не перепутать где закрытые корпы, а где открытое дружное сообщество.
Как же я забыл. Он бесплатный, только стоимость не скажем и не смей считать её.
Он рыночный, только проклятый капиталист не смей смотреть сколько рыночная цена как ПО так и работ программистов.
Мы все опенсурс, только не думай к нам изменения вносить и пытаться что-то отдать.
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|5.75, Советский инженер (ok), 16:36, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Есть аварды которые тебе под ключ сделают.
И чего ж тогда этот малибал истерит?
Вой поднял как буд-то ему воду в пустыне не продали и бросили на верную погибель, тогда как на самом деле есть варианты.
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|5.78, Аноним (58), 16:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да, ушлый У него, судя по всему уже есть ODM 8211 решение И биос под него ест... большой текст свёрнут, показать
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|6.81, Аноним (18), 17:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем же передергивать как эти опенсорсники. Они отвечают ровно на другие вопросы.
Суть сэкономить у каждого человека присутствует.
Вопросы: счёт окончательный за всё ему выставили? Ответ: нет, цены так и не смогли подсчитать.
Вопрос: кто брался работать прогнозируемо выдает результат, может сказать что примерно и когда сможет сделать? Ответ: нет, он ушёл со всем на другие проекты на пару месяцев.
А опенсурсники резко передергивают. Они под ключ стоимость не говорят. просто подоить решили очередных поверивших в лапшу - опенсурс это дешево.
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|2.61, Аноним (58), 15:12, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по всему, один–единственный предприниматель, притворяющийся «молодой компанией с многолетним опытом» и пытающийся барыжить ODM–ноутбуками. Хотел сэкономить, не получилось, не фартануло.
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|3.79, n00by (ok), 17:06, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это экспертиза, да. Про корпус из магниевого сплава, правда, эксперт забыл.
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|1.5, Ember (?), 12:26, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне вот интересно, есть ли на этом сайте хоть один человек, пользующийся этими кустарными технологиями? Ведь чтобы поставить этот самый Coreboot необходим программатор и в некоторых случаях паяльник. Нет никаких гарантий, что в процессе вы не окирпичите свою плату. Также, никто не даёт гарантий, что матплата после перепрошивки будет работать корректно.
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|2.8, FrBrGeorge (ok), 12:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если верить предыдущей новости — Intel, например. Вопрос, есть ли на этом сайте люди из Intel…
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|2.10, Аноним (10), 12:41, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы начать ломать старую проприетарную изжившую систему, нужно же с чего-то начинать.
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|4.15, Аноним (15), 12:51, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Скорее всего ты сломаешь свой компьютер.
Как сломаем - так и починим. Да, некоторые из нас умеют в JTAG и програминг spi флех.
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|6.22, Аноним (15), 12:57, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Достаточно чтобы сбиться со счета. Да, у меня есть жытаг и серимальные шнурки. И я умею в debrick/reflash/takeover. Обломался, потребитель унылый? :)
Черт, я даже накодил себе пару раз bit bang'ом некоторые протоколы сам. Потому что могу. В опенсорце культура самообслуживания вообще в почете. Так я познакомился с многими мощными и интересными людьми.
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|7.26, Ember (?), 13:06, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Обломался, потребитель унылый? :)
Очень даже довольный потребитель. Ведь я не покупаю то, что меня не устраивает.
>В опенсорце культура самообслуживания вообще в почете.
Прямо, как у владельцев отечественного автопрома.
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|8.29, Аноним (-), 13:21, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это не значит что все остальные должны скатиться в режим овоща в стойле Разумны... текст свёрнут, показать
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|9.34, Аноним (34), 13:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так что на _рабочем_ ноуте взрослого полноценного человека -то LibreBoot, Core... текст свёрнут, показать
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|5.54, Аноним (18), 14:50, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты такой же чинильщик The day he received the laptop we sent him, he said, ... большой текст свёрнут, показать
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|2.27, Аноним (-), 13:07, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ведь чтобы поставить этот самый Coreboot необходим программатор и в некоторых
> случаях паяльник. Нет никаких гарантий, что в процессе вы не окирпичите свою плату.
Стопроцентные гарантии вообще в этом мире мало кто дает. И да, какое громкое название для прищепки на 8 pin чипак и любой приблуды с несколькими GPIO по сути.
Если кто не может сконектить несколько проводов правильно и юзануть прищепку на 8 лап - он там ложку мимо рта не проносит? Конечно надо понимать что делаешь - но вот так вот стрематься - вы наверное розеток вообще боитесь как огня, да? Ведь от контакта с 220 или сколько там у вас вольт - можно и самому окирпичиться!
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|3.43, Аноним (43), 14:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, а кто не может женский портрет в стиле барокко нарисовать, тот вообще не человек.
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|2.39, corvuscor (ok), 14:09, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Также, никто не даёт гарантий, что матплата после перепрошивки будет работать корректно.
Так то и на проприетарных биосах никто не дает таких гарантий, ноутбуки так вообще сплошь и рядом с забагованными и костыльными биосами, которые производитель даже и не думает чинить.
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|2.46, Ivan_83 (ok), 14:30, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На современных материнках, как минимум асрок и гигабайт уже распаян специальный разьём для подключения программатора.
Я собрал себе проводок и неоднократно прошивал через TL866 биос своей материнки, процесс не сложнее чем залить прошивку в ESP8266/ESP32, а даже легче намного :)
В ноутах наверняка разъёма нет и шить придётся прищепкой или сдувать флешку феном и потом обратно запаивать.
И обычно биос можно прошить из ОС, но если оно потом не влзетит то придётся расчехлять программатор.
Сам коребутом не пользуюсь.
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|2.52, username (??), 14:48, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как минимум у меня стоит корбут на ноуте. Я решил его потавить для того чтоб решить проблему с вайтлистами. В качетсве программатора, кстати, можно использовать ту же малину и шить через flashrom.
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|1.7, Аноним (7), 12:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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алени захотели сэкономить на лицензии БИОСа, скачали коребут, ниасилили, окирпичили пару плат - и теперь злобу на свои кривые руки выливают на проект коребут
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|2.24, Аноним (-), 13:01, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, не так. Coreboot давно превратился в этакий полуфейк, где декларации и дела не совпадают. Они педалируют открытость, прозрачность и все такое - а на самом деле там все битком набито блобами, у них весьма laxed полиси на это дело - и открытое оно очень и очень условно, ибо половина компонентов - blob only.
В этом месте ессно находится довольно много тех кто не доволен таким расхождением слов с делами. И да, если некто "устроен в AMD" и продвигает такие полися, это "конфликт интересов" если не мошенничество и введение в заблуждение. И недовольны этим далеко не только какие-то малоизвестные фирмачи. Но и чертова куча тех кто с coreboot что-то пробовал делать - только для того чтобы обнаружить что про открытость им основательно втерли очки.
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|3.40, Аноним (40), 14:13, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это прям выглядит подозрительно и странно что лидер проекта устроен в AMD. А в AMD на минуточку есть PSP который невозможно вообще никак заблокировать/выключить на данный момент и coreboot вроде как раз это критиковал.
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|4.44, Аноним (40), 14:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя видеокарты они хотябы с открыми драйверами делают за это им спасибо.
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|5.47, анонимчик (?), 14:31, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Драйвер-то открытый, но при загрузке заливает в видеокарту с десяток блобов из /lib/firmware
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|6.55, Аноним (40), 14:53, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну эти блобы внутри видеокарты в теории крутятся, на работу вашей операционки не влияют, с интернетом видеокарта не связана, поэтому воде не очень страшно.
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|7.66, Аноним (66), 15:34, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это "внутри карты крутится" имеет полный доступ ко всей памяти на компьютере. Нифига-себе "не страшно".
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|3.60, Аноним (60), 15:07, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они педалируют открытость, прозрачность и все такое - а на самом деле там все битком набито блобами
Вы неправильно понимаете цель проекта.
Coreboot это замена проприетарному коду от AMI/Insyde и так далее. Эти компании не выпускают железо, они лишь пишут прошивки.
Coreboot никогда не ставил целью заменить проприетарные блобы производителей железа (Intel/AMD). Это отдельное направление, которое ещё ждёт своих героев.
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|1.9, Аноним (34), 12:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме того, компания Malibal отказалась от использования процессоров AMD, так как лидер CoreBoot трудоустроен в AMD, и прекратила поставки продукции в Германию, Польшу и штат Техас, так как там зарегистрированы компании 9Elements, AMD и 3mdeb, взаимодействием c которыми представитили Malibal осталась недовольны. Более того, в Malibal пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot, передаёт ему код, отправляет пожертвования или участвует в его работе.
Ну все, останутся теперь поляки и немцы без ноутов!
Или просто какой-то нонейм пообещал назло всем отморозить себе уши (но почему тогда лишь "и штат Техас", а не вся Омерика)?
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|1.12, Аноним (12), 12:44, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну, как минимум, System76 использует его во всех продуктах - ноутбуках, десктопах и серверах. И там ставятся актуальные процессоры, да
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|1.14, Аноним (15), 12:49, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобными нападками
Да неужели?! А я видел еще несколько довольно резких отповедей этим господам что они превратились в обслугу блобмейкеров. Собственно Libreboot и проч потому и появились.
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|2.76, Bottle (?), 16:42, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Libreboot появился потому что, евнух захотел заработать себе на гормоны перекладыванием папочек, остальное лишь додумки.
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|1.21, Аноним (15), 12:54, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> глава отдела разработки прошивок в компании 9elements и основатель организации OSFW Foundation,
> извинился, что его участие в обсуждениях могло быть воспринято как высокомерие (английский
> для него не является родным языком и он часто отвечает с телефона,
Возможно главе разработки, блаблабла, стоит до того как цеплять пафосные бэджи - подтянуть инглиш и научиться пользоваться компьютером? А если они набрали какого-то неадекватного хипстера с мобилкой на такую роль, при том что он на инглише едва шпрехает - и кто им доктор?! "Твой посол, я извиняюсь, третий день как с п пальмы слез!"
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|2.42, Аноним (40), 14:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну извините им нужно дела делать, а не послов нанимать которые будут красиво речи толкать :D
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|2.48, Аноним (58), 14:33, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хуже. Ноунейм мурриканцы.
https://www.malibal.com/features/about-us/
Молодая инновационная компания молодго инновационного предпринимателя из Лас–Вегаса. Показательно, что нашли ничего лучше, чем в разделе About перепечатать всю чушнину, которая обычно не выползает за пределы брендбука, про завитки и тайное значение каждой чёрточки в логотипе. Нарциссизм и чудачество с большой буквы «М» сквозит буквально в каждом предложении…
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|3.53, Аноним (40), 14:50, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вас же никто не заставляет читать about us. А им может просто хочеться излить свою душу. :)
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|1.49, Аноним (58), 14:37, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В очередной раз подтвердили старую максиму: «не работай с чудаками». Особенно с маниакально прижимистыми самовлюблёнными чудаками, которым с рождения все вокруг «по жизни должны».
Отдельно радует, что чудаки сами накатали гневный пост и поведали миру о себе.
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|2.62, Аноним (58), 15:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И да, они не только с представителями CoreBoot так разговаривают:
https://old.reddit.com/r/linuxhardware/comments/15v2y21/stay_away_from_malibal/
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|1.65, Ivan_83 (ok), 15:28, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Бан на техас, гермашку и амд - это какой то зашквар, как и бан за коммиты/донаты. И ладно бы то какая то виза/мастеркард были или хотя бы макдак, а то какой то малоизвестный производитель ноутов, поди на платформе клёво и клепают ноуты.
По тексту видно что производитель маленький.
Из того что не понравилось: "вот эти типы живут в польше а хотят получать как в америке" - а собственно почему нет!?
Клаудлинукс примерно такого же от меня ожидал:
- "у нас для каждой страны свои коэфициенты"
- а что будет если я завтра перееду?
- "вы нам не подходите"
В остальном - в принципе можно поверить что ребята хотят поднять бабла на опенсорце и при этом не очень то умеют и хотят работать.
И бизнес модель держится на том, что в этой лапше никто не хочет копатся, а они поддерживают это в лапшичном состоянии.
Это я в основном про историю чувака который фуллтайм занимался их ноутом, а по факту приезжал в офис выпить кофе и за месяц даже не освоил работу с программатором, пока ему всё не расжевали.
История с чуваков из амд который ни в чём не виноват - вот прям я видел ещё одного такого же. Как же он психовал и паниковал и истерил когда я ему сказал что мой патч который он закомитил был больше для ревью чем вот прям сразу для коммита :)
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|2.67, Аноним (58), 15:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это, похоже, один человек. Крайне склочный и неприятный в общении. Судя по треду на реддите он же и с коребутчиками общался, и в техподдержке отвечает истериками в ответ на просьбу отменить заказ и вернуть деньги. Что вполне объясняет и заградительные цены в его адрес и нежелание сотрудничать в целом.
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|2.72, Аноним (18), 16:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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the average hourly wage of a firmware developer in the US is $75, and in Poland, where 3MDeb is located, it’s $25. When adjusted for cost of living, $150 an hour in Poland is equivalent to making $300-$375 an hour in the US.
But, apparently, this wasn’t enough for them to debug open-source code for one of the main projects they are contributors to.
И в чём они не правы?
Может тогда ты объяснишь такую магию как отдачу программирования на аутсорс в восточную европу, индию, африку?
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|3.74, Аноним (58), 16:35, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Магия рыночка работает, когда есть этот самый рыночек. Буквально, множество людей которые толкаются локтями, конкурируют между собой и готовы скинуть цену за свой труд до прожиточного минимума.
Но это же работает в обе стороны: отдельный исполнитель волен устанавливать ту цену за свой труд, которую считает оправданной. Не нравится — не покупай его труд по этой цене. Нет очереди за забором? Ну извините.
И да, в мире бабла и чистогана внезапно существует понятие «заградительные цены» — на случай, когда заказчик невыносимо омерзителен в общении, или склонен кардинально менять ТЗ, когда 90% работы уже сделано. Цена должна быть настолько высокой, чтобы перекрыть любые неудобства, простой и убытки, если заказчик согласен её заплатить.
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|4.83, Аноним (18), 17:26, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно этот комментарий оформить как отдельное мини чего-то там Уж больно он хор... большой текст свёрнут, показать
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|5.85, Аноним (58), 17:53, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не-ет, ребятки. Опенсурс — это про людей и для людей. Любой труд должен быть оплачен и оплачен справедливо. Когда кто–то выкладывает свой код для всех — это делается не для того чтобы ушлые предпринимальцы могли сэкономить, а чтобы отблагодарить всех тех остальных людей, кто тоже выложил свой код.
Если вы «про бабло», и опенсурс для вас — питательная среда, где можно бесплатно притырить кода, чтобы ещё сильнее нагнуть наёмных работников — так и относиться к вам будут согласно вашим же меркам. Pay up, ritchies.
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|2.82, n00by (ok), 17:19, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стоит внимательнее посмотреть на ноуты и покупателей. Не заказывал ли кто из них за скромные $50 сверху свой логотип? Если AMD не примет меры к своим наёмным работникам, тогда я дважды нуб. ;)
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|1.68, Аноним (68), 15:51, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> После изучения наших схем и материнской платы Кристиан сказал: «На плате нет отладочных возможностей». Нам пришлось фактически сообщить ему, что на материнской плате на самом деле есть порт UART для отладки.
Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобным нападкам.
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|1.69, Аноним (69), 15:52, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Продают лептоп с устаревшей 3050 за овер 3к зеленых еще и срутся с партнерами. Ну, удачи им...
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|1.73, Аноним (73), 16:30, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Одно из топов в поиске по компании на reddit:
Holy fk, they took 35 days to send my laptop so I requested a refund and they told me this:
Order cancelled and refunded. Don't every place an order with us again or it will be cancelled.
So I responded "nice fucking attitude" and they sent back:
Good one, zombie. You don't even exist, lmfaooooo. Back into the abyss you go.
MALIBAL Support Team www.malibal.com.
https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/15v2y21/stay_away_from_malibal
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