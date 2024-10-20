Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект CoreBoot

Компания Malibal, выпускающая ноутбуки, выступила с жёсткой критикой сообщества CoreBoot и призвала прекратить использование проекта. Кроме того, компания Malibal отказалась от использования процессоров AMD, так как лидер CoreBoot трудоустроен в AMD, и прекратила поставки продукции в Германию, Польшу и штат Техас, так как там зарегистрированы компании 9Elements, AMD и 3mdeb, взаимодействием c которыми представитили Malibal осталась недовольны. Более того, в Malibal пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot, передаёт ему код, отправляет пожертвования или участвует в его работе. Представитель Malibal посетовал на завышенную стоимость услуг по консалтингу, сопротивление портированию своими силами и отказ определить полную стоимость работы. В итоге, за более чем 6 месяцев совместной работы так и не было написано не одной строчки кода, связанного с адаптацией CoreBoot для ноутбуков Malibal. Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобными нападками, так как компания Malibal никому не заплатила ни копейки, никакие договоры с ней не заключались и технические задания не составлялись. Всё взаимодействие свелось к бесплатному анализу уже проделанной в Malibal работы и оценке поставленных задач, после чего компании, занимающиеся консалтингом по CoreBoot, просто отказались работать с Malibal. Кристиан Уолтер (Christian Walter), глава отдела разработки прошивок в компании 9elements и основатель организации OSFW Foundation, извинился, что его участие в обсуждениях могло быть воспринято как высокомерие (английский для него не является родным языком и он часто отвечает с телефона, что приводит к отправке сообщений с опечатками), и пояснил некоторые технические детали. Утверждение Malibal, что они предоставили уже готовое решение, которое нужно было лишь отладить, не соответствует действительности, так как присланный вариант прошивки был не рабочим и не загружался на предоставленном ноутбуке. Сотрудникам 9elements пришлось самостоятельно собирать и устанавливать прошивку для того, чтобы загрузить с ней ноутбук, и, судя по всему, предложенная прошивка ранее ни разу не загружалась на устройстве, т.е. был предоставлен код ни разу не проверенный в работе. После загрузки подозрение подтвердилось, прошивка оказалась не рабочая и плата не выходила из состояния сброса, т.е. ни о какой финальной отладке на данной стадии разработки прошивки речи не могло быть. Никаких денег за проведённые с предложенной прошивкой манипуляции компания 9elements не брала и по сути провела бесплатную экспертизу, а присланное устройство вернула. Архив переписки и разговоры сохранены и Кристиан готов предоставить их в качестве доказательства беспочвенности заявлений Malibal. Дополнительно можно отметить сообщение от проекта GNU Boot с информацией о выявлении несвободного микрокода в первом предварительной выпуске GNU Boot. Проект GNU Boot развивает сборку на базе кода проектов CoreBoot, LibreBoot и Canoeboot, содержащую только свободное ПО и исключающую любые проприетарные компоненты. Проблема выявлена в пакете vboot, используемом в CoreBoot, и пакете vboot-utils, входящем в состав многих дистрибутивов GNU/Linux. В данных для проведения тестов (tests/futility/data) присутствовал несвободный микрокод, прошивки и компоненты BIOS. Поставка данных компонентов в дистрибутивах может нарушать правила, ограничивающие включение проприетарного кода в репозитории с открытым кодом.



