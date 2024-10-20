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Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект CoreBoot

20.10.2024 11:47

Компания Malibal, выпускающая ноутбуки, выступила с жёсткой критикой сообщества CoreBoot и призвала прекратить использование проекта. Кроме того, компания Malibal отказалась от использования процессоров AMD, так как лидер CoreBoot трудоустроен в AMD, и прекратила поставки продукции в Германию, Польшу и штат Техас, так как там зарегистрированы компании 9Elements, AMD и 3mdeb, взаимодействием c которыми представитили Malibal осталась недовольны. Более того, в Malibal пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot, передаёт ему код, отправляет пожертвования или участвует в его работе. Представитель Malibal посетовал на завышенную стоимость услуг по консалтингу, сопротивление портированию своими силами и отказ определить полную стоимость работы. В итоге, за более чем 6 месяцев совместной работы так и не было написано не одной строчки кода, связанного с адаптацией CoreBoot для ноутбуков Malibal.

Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобными нападками, так как компания Malibal никому не заплатила ни копейки, никакие договоры с ней не заключались и технические задания не составлялись. Всё взаимодействие свелось к бесплатному анализу уже проделанной в Malibal работы и оценке поставленных задач, после чего компании, занимающиеся консалтингом по CoreBoot, просто отказались работать с Malibal.

Кристиан Уолтер (Christian Walter), глава отдела разработки прошивок в компании 9elements и основатель организации OSFW Foundation, извинился, что его участие в обсуждениях могло быть воспринято как высокомерие (английский для него не является родным языком и он часто отвечает с телефона, что приводит к отправке сообщений с опечатками), и пояснил некоторые технические детали.

Утверждение Malibal, что они предоставили уже готовое решение, которое нужно было лишь отладить, не соответствует действительности, так как присланный вариант прошивки был не рабочим и не загружался на предоставленном ноутбуке. Сотрудникам 9elements пришлось самостоятельно собирать и устанавливать прошивку для того, чтобы загрузить с ней ноутбук, и, судя по всему, предложенная прошивка ранее ни разу не загружалась на устройстве, т.е. был предоставлен код ни разу не проверенный в работе.

После загрузки подозрение подтвердилось, прошивка оказалась не рабочая и плата не выходила из состояния сброса, т.е. ни о какой финальной отладке на данной стадии разработки прошивки речи не могло быть. Никаких денег за проведённые с предложенной прошивкой манипуляции компания 9elements не брала и по сути провела бесплатную экспертизу, а присланное устройство вернула. Архив переписки и разговоры сохранены и Кристиан готов предоставить их в качестве доказательства беспочвенности заявлений Malibal.

Дополнительно можно отметить сообщение от проекта GNU Boot с информацией о выявлении несвободного микрокода в первом предварительной выпуске GNU Boot. Проект GNU Boot развивает сборку на базе кода проектов CoreBoot, LibreBoot и Canoeboot, содержащую только свободное ПО и исключающую любые проприетарные компоненты. Проблема выявлена в пакете vboot, используемом в CoreBoot, и пакете vboot-utils, входящем в состав многих дистрибутивов GNU/Linux. В данных для проведения тестов (tests/futility/data) присутствовал несвободный микрокод, прошивки и компоненты BIOS. Поставка данных компонентов в дистрибутивах может нарушать правила, ограничивающие включение проприетарного кода в репозитории с открытым кодом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Intel начал продвигать решения на базе CoreBoot для систем с процессорами Intel Xeon 6
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 24.05
  4. OpenNews: Libreboot вышел из состава GNU (новые подробности)
  5. OpenNews: Представлен GNU Boot, неофициальный форк загрузочной прошивки Libreboot
  6. OpenNews: Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62079-coreboot
Ключевые слова: coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:14, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot

    Мицгола начитались.

     
  • 1.2, Я (??), 12:16, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Бгг, да.
     
  • 1.3, Walker (??), 12:22, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    > Malibal

    Кто это такие? Никогда раньше не встречал их здесь за всю свою жизнь.

     
     
  • 2.6, Константавр (ok), 12:31, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Вот и решились попиариться :)
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:53, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это был их дебют :)
     
     
  • 4.80, Аноним (80), 17:14, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебют вышел каким-то… бурлестательным.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:52, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    представитель Malibal посетовал на высокую стоимость услуг по консалтингу, связ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    автор типичный “заказчик”! ты мне сейчас назови цену, а что конкретно делать, я сам не знаю, буду придумывать потом, по ходу разработки
     
     
  • 4.31, Аноним (30), 13:26, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ах да, как же я забыл, назови цену а сделать нужно чтоб всё работало, чего тут не понятно
     
     
  • 5.51, Аноним (18), 14:44, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    And just to put this all into perspective, the average hourly wage of a firmware developer in the US is $75, and in Poland, where 3MDeb is located, it’s $25. When adjusted for cost of living, $150 an hour in Poland is equivalent to making $300-$375 an hour in the US.

    But, apparently, this wasn’t enough for them to debug open-source code for one of the main projects they are contributors to.
    ..

    Может почитать оригинал?

     
  • 4.50, Аноним (18), 14:38, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что за дичь Почитай оригинал Им предложили сначала вроде бы под ключ но соверш... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.58, Аноним (58), 15:03, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нерыночная она только с точки зрения ушлого парняги, который захотел сэкономить ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.71, Аноним (18), 16:15, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да, ушлый.
    Ещё раз повторюсь. Есть аварды которые тебе под ключ сделают.
    А есть коребут.
    Они за те же деньги:
    не хотят делать под ключ
    конечную стоимость не называют
    когда делают вид что начнут работать ливают на неопределенное время, срок решения проблемы неизвестен
    требуют процент с каждой продажи устройства

    Главное не перепутать где закрытые корпы, а где открытое дружное сообщество.

    Как же я забыл. Он бесплатный, только стоимость не скажем и не смей считать её.
    Он рыночный, только проклятый капиталист не смей смотреть сколько рыночная цена как ПО так и работ программистов.
    Мы все опенсурс, только не думай к нам изменения вносить и пытаться что-то отдать.

     
     
  • 5.75, Советский инженер (ok), 16:36, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Есть аварды которые тебе под ключ сделают.

    И чего ж тогда этот малибал истерит?
    Вой поднял как буд-то ему воду в пустыне не продали и бросили на верную погибель, тогда как на самом деле есть варианты.

     
  • 5.78, Аноним (58), 16:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, ушлый У него, судя по всему уже есть ODM 8211 решение И биос под него ест... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.81, Аноним (18), 17:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем же передергивать как эти опенсорсники. Они отвечают ровно на другие вопросы.
    Суть сэкономить у каждого человека присутствует.
    Вопросы: счёт окончательный за всё ему выставили? Ответ: нет, цены так и не смогли подсчитать.
    Вопрос: кто брался работать прогнозируемо выдает результат, может сказать что примерно и когда сможет сделать? Ответ: нет, он ушёл со всем на другие проекты на пару месяцев.

    А опенсурсники резко передергивают. Они под ключ стоимость не говорят. просто подоить решили очередных поверивших в лапшу - опенсурс это дешево.

     
  • 2.25, Аноним (25), 13:02, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот как бы мы иначе узнали о существовании Malibal?
     
  • 2.61, Аноним (58), 15:12, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему, один–единственный предприниматель, притворяющийся «молодой компанией с многолетним опытом» и пытающийся барыжить ODM–ноутбуками. Хотел сэкономить, не получилось, не фартануло.
     
     
  • 3.79, n00by (ok), 17:06, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это экспертиза, да. Про корпус из магниевого сплава, правда, эксперт забыл.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:24, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.5, Ember (?), 12:26, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне вот интересно, есть ли на этом сайте хоть один человек, пользующийся этими кустарными технологиями? Ведь чтобы поставить этот самый Coreboot необходим программатор и в некоторых случаях паяльник. Нет никаких гарантий, что в процессе вы не окирпичите свою плату. Также, никто не даёт гарантий, что матплата после перепрошивки будет работать корректно.
     
     
  • 2.8, FrBrGeorge (ok), 12:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если верить предыдущей новости — Intel, например. Вопрос, есть ли на этом сайте люди из Intel…
     
     
  • 3.16, Ember (?), 12:51, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верить Intel - себя не уважать.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:41, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы начать ломать старую проприетарную изжившую систему, нужно же с чего-то начинать.
     
     
  • 3.13, Ember (?), 12:49, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Скорее всего ты сломаешь свой компьютер.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:51, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Скорее всего ты сломаешь свой компьютер.

    Как сломаем - так и починим. Да, некоторые из нас умеют в JTAG и програминг spi флех.

     
     
  • 5.19, Ember (?), 12:52, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично ты много плат перепрошил?
     
     
  • 6.22, Аноним (15), 12:57, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Достаточно чтобы сбиться со счета. Да, у меня есть жытаг и серимальные шнурки. И я умею в debrick/reflash/takeover. Обломался, потребитель унылый? :)

    Черт, я даже накодил себе пару раз bit bang'ом некоторые протоколы сам. Потому что могу. В опенсорце культура самообслуживания вообще в почете. Так я познакомился с многими мощными и интересными людьми.

     
     
  • 7.26, Ember (?), 13:06, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Обломался, потребитель унылый? :)

    Очень даже довольный потребитель. Ведь я не покупаю то, что меня не устраивает.

    >В опенсорце культура самообслуживания вообще в почете.

    Прямо, как у владельцев отечественного автопрома.

     
     
  • 8.29, Аноним (-), 13:21, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не значит что все остальные должны скатиться в режим овоща в стойле Разумны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.34, Аноним (34), 13:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что на _рабочем_ ноуте взрослого полноценного человека -то LibreBoot, Core... текст свёрнут, показать
     
  • 6.45, Аноним (45), 14:22, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не он, но я штук 50 перепрошил наверное. И что?
     
  • 5.54, Аноним (18), 14:50, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты такой же чинильщик The day he received the laptop we sent him, he said, ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:07, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь чтобы поставить этот самый Coreboot необходим программатор и в некоторых
    > случаях паяльник. Нет никаких гарантий, что в процессе вы не окирпичите свою плату.

    Стопроцентные гарантии вообще в этом мире мало кто дает. И да, какое громкое название для прищепки на 8 pin чипак и любой приблуды с несколькими GPIO по сути.

    Если кто не может сконектить несколько проводов правильно и юзануть прищепку на 8 лап - он там ложку мимо рта не проносит? Конечно надо понимать что делаешь - но вот так вот стрематься - вы наверное розеток вообще боитесь как огня, да? Ведь от контакта с 220 или сколько там у вас вольт - можно и самому окирпичиться!

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, а кто не может женский портрет в стиле барокко нарисовать, тот вообще не человек.
     
     
  • 4.84, Аноним (-), 17:42, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.39, corvuscor (ok), 14:09, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Также, никто не даёт гарантий, что матплата после перепрошивки будет работать корректно.

    Так то и на проприетарных биосах никто не дает таких гарантий, ноутбуки так вообще сплошь и рядом с забагованными и костыльными биосами, которые производитель даже и не думает чинить.

     
  • 2.41, Аноним (45), 14:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, я пользуюсь, и даже коммичу.
     
  • 2.46, Ivan_83 (ok), 14:30, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На современных материнках, как минимум асрок и гигабайт уже распаян специальный разьём для подключения программатора.
    Я собрал себе проводок и неоднократно прошивал через TL866 биос своей материнки, процесс не сложнее чем залить прошивку в ESP8266/ESP32, а даже легче намного :)

    В ноутах наверняка разъёма нет и шить придётся прищепкой или сдувать флешку феном и потом обратно запаивать.

    И обычно биос можно прошить из ОС, но если оно потом не влзетит то придётся расчехлять программатор.

    Сам коребутом не пользуюсь.

     
  • 2.52, username (??), 14:48, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как минимум у меня стоит корбут на ноуте. Я решил его потавить для того чтоб решить проблему с вайтлистами. В качетсве программатора, кстати, можно использовать ту же малину и шить через flashrom.
     
  • 2.63, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне вот интересно, есть ли на этом сайте хоть один человек, пользующийся этими кустарными технологиями?

    System76 используют coreboot

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    алени захотели сэкономить на лицензии БИОСа, скачали коребут, ниасилили, окирпичили пару плат - и теперь злобу на свои кривые руки выливают на проект коребут
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 13:01, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, не так. Coreboot давно превратился в этакий полуфейк, где декларации и дела не совпадают. Они педалируют открытость, прозрачность и все такое - а на самом деле там все битком набито блобами, у них весьма laxed полиси на это дело - и открытое оно очень и очень условно, ибо половина компонентов - blob only.

    В этом месте ессно находится довольно много тех кто не доволен таким расхождением слов с делами. И да, если некто "устроен в AMD" и продвигает такие полися, это "конфликт интересов" если не мошенничество и введение в заблуждение. И недовольны этим далеко не только какие-то малоизвестные фирмачи. Но и чертова куча тех кто с coreboot что-то пробовал делать - только для того чтобы обнаружить что про открытость им основательно втерли очки.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:13, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это прям выглядит подозрительно и странно что лидер проекта устроен в AMD. А в AMD на минуточку есть PSP который невозможно вообще никак заблокировать/выключить на данный момент и coreboot вроде как раз это критиковал.
     
     
  • 4.44, Аноним (40), 14:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя видеокарты они хотябы с открыми драйверами делают за это им спасибо.
     
     
  • 5.47, анонимчик (?), 14:31, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер-то открытый, но при загрузке заливает в видеокарту с десяток блобов из /lib/firmware
     
     
  • 6.55, Аноним (40), 14:53, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эти блобы внутри видеокарты в теории крутятся, на работу вашей операционки не влияют, с интернетом видеокарта не связана, поэтому воде не очень страшно.
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 15:34, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это "внутри карты крутится" имеет полный доступ ко всей памяти на компьютере. Нифига-себе "не страшно".
     
  • 3.60, Аноним (60), 15:07, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они педалируют открытость, прозрачность и все такое - а на самом деле там все битком набито блобами

    Вы неправильно понимаете цель проекта.

    Coreboot это замена проприетарному коду от AMI/Insyde и так далее. Эти компании не выпускают железо, они лишь пишут прошивки.

    Coreboot никогда не ставил целью заменить проприетарные блобы производителей железа (Intel/AMD). Это отдельное направление, которое ещё ждёт своих героев.

     

  • 1.9, Аноним (34), 12:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, компания Malibal отказалась от использования процессоров AMD, так как лидер CoreBoot трудоустроен в AMD, и прекратила поставки продукции в Германию, Польшу и штат Техас, так как там зарегистрированы компании 9Elements, AMD и 3mdeb, взаимодействием c которыми представитили Malibal осталась недовольны. Более того, в Malibal пообещали банить любого, кто поддерживает проект CoreBoot, передаёт ему код, отправляет пожертвования или участвует в его работе.

    Ну все, останутся теперь поляки и немцы без ноутов!
    Или просто какой-то нонейм пообещал назло всем отморозить себе уши (но почему тогда лишь "и штат Техас", а не вся Омерика)?

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:44, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, как минимум, System76 использует его во всех продуктах - ноутбуках, десктопах и серверах. И там ставятся актуальные процессоры, да
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:02, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Star Labs ещё.
     

  • 1.14, Аноним (15), 12:49, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобными нападками

    Да неужели?! А я видел еще несколько довольно резких отповедей этим господам что они превратились в обслугу блобмейкеров. Собственно Libreboot и проч потому и появились.

     
     
  • 2.76, Bottle (?), 16:42, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libreboot появился потому что, евнух захотел заработать себе на гормоны перекладыванием папочек, остальное лишь додумки.
     

  • 1.21, Аноним (15), 12:54, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > глава отдела разработки прошивок в компании 9elements и основатель организации OSFW Foundation,
    > извинился, что его участие в обсуждениях могло быть воспринято как высокомерие (английский
    > для него не является родным языком и он часто отвечает с телефона,

    Возможно главе разработки, блаблабла, стоит до того как цеплять пафосные бэджи - подтянуть инглиш и научиться пользоваться компьютером? А если они набрали какого-то неадекватного хипстера с мобилкой на такую роль, при том что он на инглише едва шпрехает - и кто им доктор?! "Твой посол, я извиняюсь, третий день как с п пальмы слез!"

     
     
  • 2.35, Аноним (20), 13:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посол - это посол, а технарь есть технарь, разница есть.
     
  • 2.42, Аноним (40), 14:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну извините им нужно дела делать, а не послов нанимать которые будут красиво речи толкать :D
     

  • 1.33, Full Master (?), 13:34, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это такие? Первый раз о них слышу. Ноунейм китайцы?
     
     
  • 2.48, Аноним (58), 14:33, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже. Ноунейм мурриканцы.

    https://www.malibal.com/features/about-us/

    Молодая инновационная компания молодго инновационного предпринимателя из Лас–Вегаса. Показательно, что нашли ничего лучше, чем в разделе About перепечатать всю чушнину, которая обычно не выползает за пределы брендбука, про завитки и тайное значение каждой чёрточки в логотипе. Нарциссизм и чудачество с большой буквы «М» сквозит буквально в каждом предложении…

     
     
  • 3.53, Аноним (40), 14:50, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вас же никто не заставляет читать about us. А им может просто хочеться излить свою душу. :)
     

  • 1.38, Аноним (38), 13:55, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на первоапрельскую шутку :)
     
  • 1.49, Аноним (58), 14:37, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В очередной раз подтвердили старую максиму: «не работай с чудаками». Особенно с маниакально прижимистыми самовлюблёнными чудаками, которым с рождения все вокруг «по жизни должны».

    Отдельно радует, что чудаки сами накатали гневный пост и поведали миру о себе.

     
     
  • 2.62, Аноним (58), 15:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И да, они не только с представителями CoreBoot так разговаривают:

    https://old.reddit.com/r/linuxhardware/comments/15v2y21/stay_away_from_malibal/

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 16:50, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.65, Ivan_83 (ok), 15:28, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бан на техас, гермашку и амд - это какой то зашквар, как и бан за коммиты/донаты. И ладно бы то какая то виза/мастеркард были или хотя бы макдак, а то какой то малоизвестный производитель ноутов, поди на платформе клёво и клепают ноуты.


    По тексту видно что производитель маленький.
    Из того что не понравилось: "вот эти типы живут в польше а хотят получать как в америке" - а собственно почему нет!?
    Клаудлинукс примерно такого же от меня ожидал:
    - "у нас для каждой страны свои коэфициенты"
    - а что будет если я завтра перееду?
    - "вы нам не подходите"


    В остальном - в принципе можно поверить что ребята хотят поднять бабла на опенсорце и при этом не очень то умеют и хотят работать.
    И бизнес модель держится на том, что в этой лапше никто не хочет копатся, а они поддерживают это в лапшичном состоянии.

    Это я в основном про историю чувака который фуллтайм занимался их ноутом, а по факту приезжал в офис выпить кофе и за месяц даже не освоил работу с программатором, пока ему всё не расжевали.


    История с чуваков из амд который ни в чём не виноват - вот прям я видел ещё одного такого же. Как же он психовал и паниковал и истерил когда я ему сказал что мой патч который он закомитил был больше для ревью чем вот прям сразу для коммита :)

     
     
  • 2.67, Аноним (58), 15:40, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это, похоже, один человек. Крайне склочный и неприятный в общении. Судя по треду на реддите он же и с коребутчиками общался, и в техподдержке отвечает истериками в ответ на просьбу отменить заказ и вернуть деньги. Что вполне объясняет и заградительные цены в его адрес и нежелание сотрудничать в целом.
     
  • 2.72, Аноним (18), 16:18, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    the average hourly wage of a firmware developer in the US is $75, and in Poland, where 3MDeb is located, it’s $25. When adjusted for cost of living, $150 an hour in Poland is equivalent to making $300-$375 an hour in the US.
    But, apparently, this wasn’t enough for them to debug open-source code for one of the main projects they are contributors to.

    И в чём они не правы?
    Может тогда ты объяснишь такую магию как отдачу программирования на аутсорс в восточную европу, индию, африку?

     
     
  • 3.74, Аноним (58), 16:35, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магия рыночка работает, когда есть этот самый рыночек. Буквально, множество людей которые толкаются локтями, конкурируют между собой и готовы скинуть цену за свой труд до прожиточного минимума.

    Но это же работает в обе стороны: отдельный исполнитель волен устанавливать ту цену за свой труд, которую считает оправданной. Не нравится — не покупай его труд по этой цене. Нет очереди за забором? Ну извините.

    И да, в мире бабла и чистогана внезапно существует понятие «заградительные цены» — на случай, когда заказчик невыносимо омерзителен в общении, или склонен кардинально менять ТЗ, когда 90% работы уже сделано. Цена должна быть настолько высокой, чтобы перекрыть любые неудобства, простой и убытки, если заказчик согласен её заплатить.

     
     
  • 4.83, Аноним (18), 17:26, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно этот комментарий оформить как отдельное мини чего-то там Уж больно он хор... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.85, Аноним (58), 17:53, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-ет, ребятки. Опенсурс — это про людей и для людей. Любой труд должен быть оплачен и оплачен справедливо. Когда кто–то выкладывает свой код для всех — это делается не для того чтобы ушлые предпринимальцы могли сэкономить, а чтобы отблагодарить всех тех остальных людей, кто тоже выложил свой код.

    Если вы «про бабло», и опенсурс для вас — питательная среда, где можно бесплатно притырить кода, чтобы ещё сильнее нагнуть наёмных работников — так и относиться к вам будут согласно вашим же меркам. Pay up, ritchies.

     
  • 2.82, n00by (ok), 17:19, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит внимательнее посмотреть на ноуты и покупателей. Не заказывал ли кто из них за скромные $50 сверху свой логотип? Если AMD не примет меры к своим наёмным работникам, тогда я дважды нуб. ;)
     

  • 1.68, Аноним (68), 15:51, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После изучения наших схем и материнской платы Кристиан сказал: «На плате нет отладочных возможностей». Нам пришлось фактически сообщить ему, что на материнской плате на самом деле есть порт UART для отладки.

    Лидер проекта CoreBoot выразил удивление подобным нападкам.

     
  • 1.69, Аноним (69), 15:52, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Продают лептоп с устаревшей 3050 за овер 3к зеленых еще и срутся с партнерами. Ну, удачи им...
     
  • 1.73, Аноним (73), 16:30, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одно из топов в поиске по компании на reddit:

    Holy fk, they took 35 days to send my laptop so I requested a refund and they told me this:

    Order cancelled and refunded. Don't every place an order with us again or it will be cancelled.

    So I responded "nice fucking attitude" and they sent back:
    Good one, zombie. You don't even exist, lmfaooooo. Back into the abyss you go.

    MALIBAL Support Team www.malibal.com.


    https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/15v2y21/stay_away_from_malibal

     

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