Выпуск Coreboot 24.05

Представлен выпуск проекта CoreBoot 24.05, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 722 изменения, в создании которых принял участие 131 разработчик. Основные изменения: Объявлена стабильной и готовой для рабочих внедрений поддержка 64-разрядных сборок CoreBoot.

Реализована поддержка 2 процессоров (POWER9 и RISC-V) и 25 платформ. Добавлена поддержка материнстких плат: AMD BirmanPlus для SoC Glinda и SoC Phoenix. ASROCK Z97 Extreme6. Dell OptiPlex 7020/9020 MT и Dell OptiPlex 7020/9020 SFF. Framework Azalea (CoreBoot можно будет использовать на ноутбуке Framework 13 с процессором AMD Ryzen 7040). HP Pro 3500. Lenovo ThinkCentre M700 / M900 Tiny и Lenovo ThinkCentre M710s Raptor Computing Systems Talos II (POWER9). SiFive HiFive Unmatched (RISC-V64). 17 плат, применяемые на различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.

Удалена поддержка двух материнских плат: Intel Alderlake-M RVP и Intel Alderlake-M RVP c Chrome EC

Обновлена поддержка SoC ibm/power9 и sifive/fu740.

Добавлена поддержка компиляции сразу нескольких драйверов TPM (Trusted Platform Module), что позволяет обеспечить одновременную поддержку спецификаций TPM 1.x и TPM 2.x.

Для систем на базе архитектуры ARM64 добавлена поддержка выполнения с использованием уровней исключений EL1, EL2 и EL3 (Exception Level). Ранее поддерживалась работа только при включении уровня EL3. Для настройки уровня исключений может использоваться параметр ARM64_CURRENT_EL, на основании которого выбирается применяемый регистр (vbar_el1, vbar_el2 или vbar_el3).

В утилите smmstoretool реализована поддержка обработки ПЗУ (ROM).

В реализации алгоритма lzma на 64-разрядных системах разрешено чтение блоками по 8 байт, что позволяет ускорить выполнение распаковки сжатых данных.

Обновлены компоненты прошивок: amd_blobs, arm-trusted-firmware и intel-microcode.

Обновлены версии сборочных инструментов: LLVM 17.0.6, CMake 3.28.3, binutils 2.42.

Обновлён payload-компонент на базе U-Boot 2024.4. В payload-компонент на базе edk2 в Kconfig добавлены опции для поддержки таймера LAPIC и файловой системы UFS.



