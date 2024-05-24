Выпуск Coreboot 24.05

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Представлен выпуск проекта CoreBoot 24.05, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 722 изменения, в создании которых принял участие 131 разработчик.
Основные изменения:
- Объявлена стабильной и готовой для рабочих внедрений поддержка 64-разрядных сборок CoreBoot.
- Реализована поддержка 2 процессоров (POWER9 и RISC-V) и 25 платформ. Добавлена поддержка материнстких плат:
- AMD BirmanPlus для SoC Glinda и SoC Phoenix.
- ASROCK Z97 Extreme6.
- Dell OptiPlex 7020/9020 MT и Dell OptiPlex 7020/9020 SFF.
- Framework Azalea (CoreBoot можно будет использовать на ноутбуке Framework 13 с процессором AMD Ryzen 7040).
- HP Pro 3500.
- Lenovo ThinkCentre M700 / M900 Tiny и Lenovo ThinkCentre M710s
- Raptor Computing Systems Talos II (POWER9).
- SiFive HiFive Unmatched (RISC-V64).
- 17 плат, применяемые на различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
- Удалена поддержка двух материнских плат: Intel Alderlake-M RVP
и Intel Alderlake-M RVP c Chrome EC
- Обновлена поддержка SoC ibm/power9 и sifive/fu740.
- Добавлена поддержка компиляции сразу нескольких драйверов TPM (Trusted Platform Module), что позволяет обеспечить одновременную поддержку спецификаций TPM 1.x и TPM 2.x.
- Для систем на базе архитектуры ARM64 добавлена поддержка выполнения с использованием уровней исключений EL1, EL2 и EL3 (Exception Level). Ранее поддерживалась работа только при включении уровня EL3. Для настройки уровня исключений может использоваться параметр ARM64_CURRENT_EL, на основании которого выбирается применяемый регистр (vbar_el1, vbar_el2 или vbar_el3).
- В утилите smmstoretool реализована поддержка обработки ПЗУ (ROM).
- В реализации алгоритма lzma на 64-разрядных системах разрешено чтение блоками по 8 байт, что позволяет ускорить выполнение распаковки сжатых данных.
- Обновлены компоненты прошивок: amd_blobs, arm-trusted-firmware и intel-microcode.
- Обновлены версии сборочных инструментов: LLVM 17.0.6, CMake 3.28.3,
binutils 2.42.
- Обновлён payload-компонент на базе U-Boot 2024.4. В payload-компонент на базе edk2 в Kconfig добавлены опции для поддержки таймера LAPIC и файловой системы UFS.