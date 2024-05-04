The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240504 и Canoeboot 20240504

05.05.2024 09:38

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20240504, который получил статус стабильной версии (прошлый стабильный релиз был опубликован в июне 2023 года). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка ноутбука Dell Latitude E5420 и решены проблемы с выходом из спящего режима S3 других поддерживаемых ноутбуков Dell Latitude. Для ноутбуков HP EliteBook 8560w решены проблемы с WiFi. Проведена работа по повышению стабильности и исправлению ошибок при работе с ранее поддерживаемыми платами. Включены изменения, накопленные за год в тестовых ветках Libreboot.

Загрузчик GRUB обновлён до версии 2.12 и расширен патчами для поддержки USB 3.0 и для использования хэшей argon2 при формировании ключей к шифрованным разделам LUKS2 (вместо PBKDF2). В SeaBIOS предоставлена возможность загрузки с накопителей NVMe SSD. В сборочной системе проведена оптимизация, нацеленная на снижение размера кода. Для прошивки образов Libreboot в материнские платы вместо утилиты flashrom задействован инструментарий flashprog.


Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650.
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 7020 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420/E5520/E5530/E6520/E6530/E6420;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).

В дополнение к Libreboot сформирован выпуск проекта Canoeboot 20240504, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 20240504, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot:



  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Доступны загрузочные прошивки Coreboot 24.02 и Libreboot 20240225
  3. OpenNews: Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20240126
  4. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.22
  5. OpenNews: Удалённая уязвимость в прослойке Shim, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Опубликован Canoeboot, вариант дистрибутива Libreboot, отвечающий требованиям Фонда СПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61120-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot, canoeboot, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, dannyD (?), 10:05, 05/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    имею свобдный Dell Latitude E5520, пытался раскурить как это туда всунуть??? поразился своей несообразительности.

    но "пришлите к нам и мы вас сделаем .... недорого".

     
     
  • 2.3, dannyD (?), 10:15, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗЫ и это я еще не говорю, что на странице https://libreboot.org/docs/hardware/e5520.html этих клоунов
    написано: Intel Sandy Bridge, _Intel HD 4000_

    [рука/лицо.гиф]

     
  • 2.4, Омномном анон (?), 10:15, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошивальщиком же. В новости есть название.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:27, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно и понятно когда человек задаёт такие вопросы лучше ему к электронике не приближаться. Он даже паяльник не знает с какой стороны взять. Так то там на сайте даже раздел готовых устройств. Можно купить  синкпад т440 с тачпадом от т450. Прикола с тачпадом даже я не понял.
     
     
  • 3.8, dannyD (?), 10:32, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    давай, покажи что ТЫ прошил, балабол.
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 10:51, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эстеэмку недавно прошил, а тебе слабо?
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 10:53, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эстеэмку недавно прошил, а тебе слабо?

    Стмку можешь засунуть себе...
    Ты ноут прошей либрбутом. И покажи что оно работает.
    А то развелось балаболов.

     
  • 5.12, dannyD (?), 11:12, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Эстеэмку недавно прошил

    респект, stm это круче чем ардуйно!

     
  • 2.11, Аноним (-), 10:58, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но "пришлите к нам и мы вас сделаем .... недорого".

    Так это ж классика опенсорса!
    Зарабатывать на коде и лицензиях они не могут, поэтому приходится на поддержке.
    А как заработать на поддержке? Правильно! Все должно быть сделать настолько через одно место, чтобы людям было проще заплатить тебе, чем тратить кучу своего времени на то чтобы разобраться.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:21, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценники, кстати, совсем не дешевые!
     
  • 3.15, dannyD (?), 11:46, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Так это ж классика опенсорса!

    классика считать, что в песчаном мосте стоит видик 4000 ?

    и после этого я подумаю им дать хоть копейку?

     

  • 1.5, Аноним (13), 10:25, 05/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Запутался уже в этих бутах. Форк форка форка форка, а это форк вот этого форка, который форк вот этого форка! Легче coreboot найти, прочитать документацию, собрать и установить, чем разобраться нафига столько форков понаплодили.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:32, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что и форумов разное целеполагание. И не у все цель поддерживать много устройств.
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:10, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем разобраться нафига столько форков понаплодили.

    Просто людей много, а денег мало.
    Поэтому ты берешь код, выпиливаешь половину девайсов и начинаешь кричать что твоя свобода наааамного свободнее чем у тех нехороших людей (у которых ты, кстати, код взял).
    И надеешься, что получишь грантик от универа или общ. организации.
    Или хотя бы кто-то захочет получить налоговый вычет за благотворительность и кинет тебе пару баксов.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру