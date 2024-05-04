Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240504 и Canoeboot 20240504

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20240504, который получил статус стабильной версии (прошлый стабильный релиз был опубликован в июне 2023 года). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка ноутбука Dell Latitude E5420 и решены проблемы с выходом из спящего режима S3 других поддерживаемых ноутбуков Dell Latitude. Для ноутбуков HP EliteBook 8560w решены проблемы с WiFi. Проведена работа по повышению стабильности и исправлению ошибок при работе с ранее поддерживаемыми платами. Включены изменения, накопленные за год в тестовых ветках Libreboot.

Загрузчик GRUB обновлён до версии 2.12 и расширен патчами для поддержки USB 3.0 и для использования хэшей argon2 при формировании ключей к шифрованным разделам LUKS2 (вместо PBKDF2). В SeaBIOS предоставлена возможность загрузки с накопителей NVMe SSD. В сборочной системе проведена оптимизация, нацеленная на снижение размера кода. Для прошивки образов Libreboot в материнские платы вместо утилиты flashrom задействован инструментарий flashprog.







Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

Серверные материнские платы: ASUS KFSN4-DRE ASUS KGPE-D16

Десктоп-системы: Gigabyte GA-G41M-ES2L; Acer G43T-AM3; Intel D510MO / D410PT; Apple iMac 5,2; HP Elite 8200 SFF/MT; HP Elite 8300 USDT; ASUS KCMA-D8; Dell Precision T1650. Intel D945GCLF Dell OptiPlex 7020 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT;

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet; ThinkPad T60; Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet; Lenovo ThinkPad X301; Lenovo ThinkPad R400; Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440; Lenovo ThinkPad T500 / T530; Lenovo ThinkPad W530 / W541; Lenovo ThinkPad R500; HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m; HP EliteBook 820 G2; HP Compaq Elite 8300 CMT; HP EliteBook 8460p; HP EliteBook 8560w; Dell Latitute E6400 / E6430; Dell Latitude E5420/E5520/E5530/E6520/E6530/E6420; Apple MacBook1 и MacBook2; ASUS Chromebook Flip C101 (ARM); Samsung Chromebook Plus (ARM).



В дополнение к Libreboot сформирован выпуск проекта Canoeboot 20240504, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 20240504, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot: