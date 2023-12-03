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Выпуск Coreboot 4.22

03.12.2023 10:45

Доступен релиз проекта CoreBoot 4.22, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие 135 разработчиков, которые подготовили 977 изменений. Отмечается, что начиная со следующего выпуска проект перейдёт на новую схему наименования версий, использующую привязку к дате (год.месяц.обновление), например, в феврале 2024 года вместо версии 4.23 будет сформирован выпуск 24.02.00.

Основные изменения:

  • Добавлена начальная реализация платформы AMD openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library), развивающей компоненты для упрощения создания прошивок.
  • Добавлена поддержка 17 материнских плат. 11 добавленных плат используются на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Платы, не связанные с Googlе:
    • AMD Onyx
    • Intel Meteorlake-P RVP
    • Purism Librem 11
    • Purism Librem L1UM v2
    • Siemens FA EHL
    • Supermicro X11SSW-F
  • Добавлена поддержка SoC AMD Genoa.
  • На архитектуре x86 на стадиях до инициализации памяти реализована поддержка секции ".data", позволяющая использовать определения глобальных переменных в коде на языке Си. На стадии загрузочного блока данные прикрепляются сразу после кода и затем размещаются в кэше, используя концепцию Cache-As-RAM (VMA).
  • Для систем x86 на стадии ramstage и стадиях до инициализации памяти реализована поддержка кэша для файловой системы CBFS, используемой для размещения компонентов Coreboot на Flash. Кэш CBFS позволяет распаковывать файлы CBFS, используя функцию cbfs_map() без резервирования для файла отдельной области памяти. Для настройки размера кэша предложены параметры PRERAM_CBFS_CACHE_SIZE и RAMSTAGE_CBFS_CACHE_SIZE.
  • Добавлена возможность встраивания romstage в загрузочный блок (bootblock). Поставка romstage в составе загрузочного блока позволяет сократить размер кода на 10-20 тысяч строк. Из ситуаций, в которых может потребоваться отдельная поставка romstage упоминаются конфигурации с vboot или fallback-режимом, а также устройства с ограниченным размером загрузочного блока (Intel APL 32K) или слишком медленным загрузочным носителем (некоторые ARM SoC).
  • В gfx добавлен API для определения наличия внешнего экрана на устройствах с чипами Intel.
  • В pci_rom реализована возможность добавления контрольной суммы для VBIOS при заполнении таблицы VFCT. Подобную контрольную сумму проверяют некоторые драйверы AMD для Windows.
  • Добавлены изменения, позволяющие запускать Windows на некоторых устройствах Chromebook с Coreboot.
  • Реализована генерация таблицы ACPI для устройств на базе архитектуры ARM64.
  • Улучшена совместимость со спецификациями ACPI.
  • Настройки MRC (Memory Reference Code) для плат SNB+MRC перенесены в структуру DeviceTree.
  • Обновлены payload-компоненты на базе U-Boot и edk2.
  • Обновлён используемый инструментарий: GMP 6.3.0, binutils 2.41 и MPFR 4.2.1.
  • Основная ветка в Git-репозитории переименована с "master" на "main".


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  3. OpenNews: Опубликован Canoeboot, вариант дистрибутива Libreboot, отвечающий требованиям Фонда СПО
  4. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.21
  6. OpenNews: Доступен Snagboot, инструментарий для восстановления встраиваемых устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60224-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot, bio, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо что есть альтернативы. Но монополию рушить тяжело.
    Покупая ноут на Windows, сразу ощущаешь все прелести UEFI при переустановке.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:22, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конкуренция — для слабаков, цель в бизнесе — господствовать в своей сфере. Сказать, что конкурировать это полезно и хорошо — значит солгать
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:45, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо тогда цель в бизнесе - стать единственным удобрением для хорошего человеческого продукта.
     
  • 3.8, Бывалый смузихлёб (?), 12:51, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря для кого
    В целом же, вопрос хорошего/плохого, добра/зла не столь однозначен
    Зачастую что хорошо для одной стороны - плохо для другой

    Но, в общем, долгое отсутствие конкуренции в итоге снижает способность к постоянной борьбе, что порой кончается плохо

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:59, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >альтерантивы
    >монополия

    Дай угадаю, ты состоишь в клубе любителей неверного использования слов?

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:41, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а это форк форка или форк форка форка?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:24, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это первоначальный проект.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:51, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Основная ветка в Git-репозитории переименована с "master" на "main".

    Самое важное, полезное и необходимое изменение, которое давно надо было принять любой ценой.

     
  • 1.6, Arbichev (ok), 12:40, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно понимаю, что это плач Ярославны, но как хотелось бы иметь готовую прошивку для какой-то старой материнки, которую можно купить на Авито за горсть семечек, и на ней потренироваться.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:00, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое-то странное желание. Мне бы вот дом 300м2 на Сицилии хотелось бы иметь.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 13:03, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И закончить скормленным свиньям? Спасибо, не надо.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:31, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да, лучше прозябать где-нибудь в Норильском хруще, чтобы нитайбох злые дяди не заметили мамину корзиночку. Позиция труса.
     
  • 2.12, penetrator (?), 13:12, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотелось бы иметь готовую прошивку, которую можешь собрать сам при необходимости для современного железа

    но это все пока нереально

     
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