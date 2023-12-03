Выпуск Coreboot 4.22

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|1.1, Аноним (1), 11:28, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошо что есть альтернативы. Но монополию рушить тяжело.
Покупая ноут на Windows, сразу ощущаешь все прелести UEFI при переустановке.
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|2.4, Аноним (4), 12:22, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конкуренция — для слабаков, цель в бизнесе — господствовать в своей сфере. Сказать, что конкурировать это полезно и хорошо — значит солгать
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|3.7, Аноним (1), 12:45, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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видимо тогда цель в бизнесе - стать единственным удобрением для хорошего человеческого продукта.
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|3.8, Бывалый смузихлёб (?), 12:51, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смотря для кого
В целом же, вопрос хорошего/плохого, добра/зла не столь однозначен
Зачастую что хорошо для одной стороны - плохо для другой
Но, в общем, долгое отсутствие конкуренции в итоге снижает способность к постоянной борьбе, что порой кончается плохо
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|2.9, Аноним (9), 12:59, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>альтерантивы
>монополия
Дай угадаю, ты состоишь в клубе любителей неверного использования слов?
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|1.3, Аноним (3), 11:51, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Основная ветка в Git-репозитории переименована с "master" на "main".
Самое важное, полезное и необходимое изменение, которое давно надо было принять любой ценой.
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|1.6, Arbichev (ok), 12:40, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я конечно понимаю, что это плач Ярославны, но как хотелось бы иметь готовую прошивку для какой-то старой материнки, которую можно купить на Авито за горсть семечек, и на ней потренироваться.
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|2.10, Аноним (9), 13:00, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое-то странное желание. Мне бы вот дом 300м2 на Сицилии хотелось бы иметь.
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|4.13, Аноним (13), 13:31, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну да, лучше прозябать где-нибудь в Норильском хруще, чтобы нитайбох злые дяди не заметили мамину корзиночку. Позиция труса.
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|2.12, penetrator (?), 13:12, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотелось бы иметь готовую прошивку, которую можешь собрать сам при необходимости для современного железа
но это все пока нереально
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