Выпуск Libreboot 20230625

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Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20230625. Обновлению присвоен статус стабильного выпуска (прошлый стабильный релиз был опубликован год назад). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.
Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.
В новом выпуске добавлена поддержка ноутбука HP EliteBook 2570p, а также материнских плат HP 8300 USDT и Gigabyte GA-G41M-ES2L. Проведена работа по повышению стабильности и исправлению ошибок при работе с ранее поддерживаемыми платами. В дополнение к предлагаемым по умолчанию образам, включающим микрокод для CPU x86, предложены альтернативные образы, поставляемые без микрокода.
Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:
- Десктоп-системы:
- Gigabyte GA-G41M-ES2L,
- Acer G43T-AM3
- Intel D510MO / D410PT,
- Apple iMac 5,2,
- HP Elite 8200 SFF/MT,
- HP Elite 8300 USDT.
- Ноутбуки:
- ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet,
- ThinkPad T60,
- Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230,
- Lenovo ThinkPad R400,
- Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440,
- Lenovo ThinkPad T500 / T530,
- Lenovo ThinkPad W500 / W530,
- Lenovo ThinkPad R500,
- HP EliteBook 2560p / 2570p / Folio 9470m,
- Dell Latitute E6400 / E6400 XFR / E6400 ATG,
- Apple MacBook1 и MacBook2,
- ASUS Chromebook Flip C101,
- Samsung Chromebook Plus.