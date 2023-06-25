Выпуск Libreboot 20230625

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20230625. Обновлению присвоен статус стабильного выпуска (прошлый стабильный релиз был опубликован год назад). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка ноутбука HP EliteBook 2570p, а также материнских плат HP 8300 USDT и Gigabyte GA-G41M-ES2L. Проведена работа по повышению стабильности и исправлению ошибок при работе с ранее поддерживаемыми платами. В дополнение к предлагаемым по умолчанию образам, включающим микрокод для CPU x86, предложены альтернативные образы, поставляемые без микрокода.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot: