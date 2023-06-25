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Выпуск Libreboot 20230625

26.06.2023 21:41

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20230625. Обновлению присвоен статус стабильного выпуска (прошлый стабильный релиз был опубликован год назад). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новом выпуске добавлена поддержка ноутбука HP EliteBook 2570p, а также материнских плат HP 8300 USDT и Gigabyte GA-G41M-ES2L. Проведена работа по повышению стабильности и исправлению ошибок при работе с ранее поддерживаемыми платами. В дополнение к предлагаемым по умолчанию образам, включающим микрокод для CPU x86, предложены альтернативные образы, поставляемые без микрокода.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L,
    • Acer G43T-AM3
    • Intel D510MO / D410PT,
    • Apple iMac 5,2,
    • HP Elite 8200 SFF/MT,
    • HP Elite 8300 USDT.
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet,
    • ThinkPad T60,
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230,
    • Lenovo ThinkPad R400,
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440,
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530,
    • Lenovo ThinkPad W500 / W530,
    • Lenovo ThinkPad R500,
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / Folio 9470m,
    • Dell Latitute E6400 / E6400 XFR / E6400 ATG,
    • Apple MacBook1 и MacBook2,
    • ASUS Chromebook Flip C101,
    • Samsung Chromebook Plus.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.20
  3. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230413
  4. OpenNews: Доступен Snagboot, инструментарий для восстановления встраиваемых устройств
  5. OpenNews: В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP
  6. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59346-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть какой-нибудь гайд как добавить свой ноут в поддерживаемые?
     
     
  • 2.2, YM2608 (?), 21:59, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Винда не загрузится
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 02:36, 27/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Анониссимус (?), 02:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут одним гайдом точно не обойдёшься. Нужно на очень низком уровне понимать, как инициализируется оборудование. Но да, хоть какое-то руководство было бы очень полезно тем, кто хочет вкатиться в эту тему.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:21, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ThinkPad и Lenovo ThinkPad  не одно и то же?
    Есть Е120. На него не подойдет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:24, 26/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Celcion (ok), 22:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот и выросло поколение, которое не знает, что ThinkPad изначально выпускал IBM...
     
     
  • 3.9, user90 (?), 22:57, 26/06/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.11, Аноним (4), 00:25, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажу больше, выросло ни одно поколение,
    которое не знает Ленина, Сталина и СССР
    Рви волосы нп ж..е
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:26, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Apple iMac 5,2

    1.83 GHz Core 2 Duo
    RAM 512 MB

    думаю они остались только
    1 у "ценителей" которые не будут ставить на девайс васянопеделки (какими "свободными" они бы не были)
    2 у бабушек/дедушек которым внуки спихнули ненужную технику (и то сомневаюсь, что на нем стартанет современный браузер) и которые о либрбутах ни разу не слышали

     
     
  • 2.8, user90 (?), 22:55, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Позорище..
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:48, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firefox 102 с опеннетом вполне...
     

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