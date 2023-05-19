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Выпуск Coreboot 4.20

19.05.2023 21:11

Доступен релиз проекта CoreBoot 4.20, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 170 разработчиков, которые подготовили 1625 изменений.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 25 материнских плат, 11 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • Asrock: B75M-ITX.
    • Dell: Latitude E6400.
    • HP: EliteBook 2170p.
    • Intel: Archer City CRB, DQ67SW.
    • Protectli: VP2420, VP4630/VP4650, VP4670.
    • Siemens: MC EHL4, MC EHL5.
    • System76: lemp11, oryp10, oryp9.
  • Прекращена поддержка материнских плат Intel Icelake U DDR4/LPDDR4 RVP, Intel Icelake Y LPDDR4 RVP и Scaleway TAGADA.
  • В SMM runtime обеспечено сохранение ресурсов PCI в защищённой памяти SMRAM для исключения атак, приводящих к утечке конфиденциальных данных через манипуляции с переназначением PCI BAR.
  • В драйвер ACPI добавлена поддержка генерации таблицы SRAT для платформ, использующих режим X2APIC.
  • В драйвер ACPI добавлен метод _DSM для включения и отключения USB LPM для выбранных портов.
  • Добавлен драйвер для чтения и записи переменных EFI, хранимых с отдельной области памяти.
  • Добавлен драйве EWL (Enhanced Warning Log) для обработки ошибок Intel EWL HOB.
  • В код для Intel GM45 добавлена поддержка памяти DDR2.
  • Из coreboot-sdk удалены пакеты с Python 2 и Zephyr SDK.
  • Для Intel "Emmitsburg" PCH добавлена поддержка inteltool.
  • Для устройств Chromebook добавлены драйверы Sound-Open-Firmware для поддержки звука в ОС, отличных от Chrome OS.
  • Продолжена реализация поддержки архитектуры POWER9.
  • Добавлена начальная поддержка Xeon SPR.
  • Обновлён используемый инструментарий: MPC 1.3.1, MPFR 4.2.0, LLVM 15.0.7, GCC 11.3.0, binutils 2.40.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/coreboot/co...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.19
  3. OpenNews: Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  4. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
  5. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  6. OpenNews: Компания AMD представила открытый проект openSIL для разработки прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59159-coreboot
Ключевые слова: coreboot
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 19/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде бы нужно, а вроде бы и не особо.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:26, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да очень нужно, только поддерживаются почти исключительно платы, используемые Гуглом.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:27, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    чё сказал?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:33, 19/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Latitude E6400

    Есть такой. Core2 Duo полудохлый на котором даже семёрка еле шевелится, в основном из-за дохлой интеловской встройки, а греется что на коленях чуть ли не ожоги остаются. Не знаю зачем это люди до сих пор используют. Такое бесплатно непонятно куда девать.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 22:58, 19/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.9, Аноним (2), 23:06, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже на искусство ради искусства.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:35, 19/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает что у CoreBoot с поддержкой планшетов bay trail? А то вроде в исходниках и списках рассылок упоминает bay trail а как оно работает непонятно.
    CoreBoot на этих планшетах был как раз очень кстати, вместо этой кривoй uefi32-прошивки, кирпичившийся от любого чиха, с кривыми acpi-таблицами вызывающие постоянные проблемы то со сном, то со звуком и т.д.
     

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