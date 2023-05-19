Выпуск Coreboot 4.20

Доступен релиз проекта CoreBoot 4.20, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 170 разработчиков, которые подготовили 1625 изменений. Основные изменения: Добавлена поддержка 25 материнских плат, 11 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат: Asrock: B75M-ITX. Dell: Latitude E6400. HP: EliteBook 2170p. Intel: Archer City CRB, DQ67SW. Protectli: VP2420, VP4630/VP4650, VP4670. Siemens: MC EHL4, MC EHL5. System76: lemp11, oryp10, oryp9.

Прекращена поддержка материнских плат Intel Icelake U DDR4/LPDDR4 RVP, Intel Icelake Y LPDDR4 RVP и Scaleway TAGADA.

В SMM runtime обеспечено сохранение ресурсов PCI в защищённой памяти SMRAM для исключения атак, приводящих к утечке конфиденциальных данных через манипуляции с переназначением PCI BAR.

В драйвер ACPI добавлена поддержка генерации таблицы SRAT для платформ, использующих режим X2APIC.

В драйвер ACPI добавлен метод _DSM для включения и отключения USB LPM для выбранных портов.

Добавлен драйвер для чтения и записи переменных EFI, хранимых с отдельной области памяти.

Добавлен драйве EWL (Enhanced Warning Log) для обработки ошибок Intel EWL HOB.

В код для Intel GM45 добавлена поддержка памяти DDR2.

Из coreboot-sdk удалены пакеты с Python 2 и Zephyr SDK.

Для Intel "Emmitsburg" PCH добавлена поддержка inteltool.

Для устройств Chromebook добавлены драйверы Sound-Open-Firmware для поддержки звука в ОС, отличных от Chrome OS.

Продолжена реализация поддержки архитектуры POWER9.

Добавлена начальная поддержка Xeon SPR.

Обновлён используемый инструментарий: MPC 1.3.1, MPFR 4.2.0, LLVM 15.0.7, GCC 11.3.0, binutils 2.40.



