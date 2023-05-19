Выпуск Coreboot 4.20

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Доступен релиз проекта CoreBoot 4.20, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 170 разработчиков, которые подготовили 1625 изменений.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка 25 материнских плат, 11 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
- Asrock: B75M-ITX.
- Dell: Latitude E6400.
- HP: EliteBook 2170p.
- Intel: Archer City CRB, DQ67SW.
- Protectli: VP2420, VP4630/VP4650, VP4670.
- Siemens: MC EHL4, MC EHL5.
- System76: lemp11, oryp10, oryp9.
- Прекращена поддержка материнских плат Intel Icelake U DDR4/LPDDR4 RVP, Intel Icelake Y LPDDR4 RVP и Scaleway TAGADA.
- В SMM runtime обеспечено сохранение ресурсов PCI в защищённой памяти SMRAM для исключения атак, приводящих к утечке конфиденциальных данных через манипуляции с переназначением PCI BAR.
- В драйвер ACPI добавлена поддержка генерации таблицы SRAT для платформ, использующих режим X2APIC.
- В драйвер ACPI добавлен метод _DSM для включения и отключения USB LPM для выбранных портов.
- Добавлен драйвер для чтения и записи переменных EFI, хранимых с отдельной области памяти.
- Добавлен драйве EWL (Enhanced Warning Log) для обработки ошибок Intel EWL HOB.
- В код для Intel GM45 добавлена поддержка памяти DDR2.
- Из coreboot-sdk удалены пакеты с Python 2 и Zephyr SDK.
- Для Intel "Emmitsburg" PCH добавлена поддержка inteltool.
- Для устройств Chromebook добавлены драйверы Sound-Open-Firmware для поддержки звука в ОС, отличных от Chrome OS.
- Продолжена реализация поддержки архитектуры POWER9.
- Добавлена начальная поддержка Xeon SPR.
- Обновлён используемый инструментарий: MPC 1.3.1, MPFR 4.2.0, LLVM 15.0.7, GCC 11.3.0, binutils 2.40.