Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A

В майском обновлении проекта Dasharo, развивающего основанный на CoreBoot открытый набор прошивок, BIOS и UEFI, представлена реализация открытой прошивки для материнской платы MSI PRO Z690-A WIFI DDR4, поддерживающей сокет LGA 1700 и актуальное 12-поколение (Alder Lake) процессоров Intel Core, Pentium Gold и Celero. Кроме MSI PRO Z690-A проектом также предоставляются открытые прошивки для плат Dell OptiPlex 7010/9010, Asus KGPE-D16, Talos II, Clevo NV41, Tuxedo IBS15, NovaCustom NS5X и Protectli VP4620.

Предложенный для установки на плату MSI PRO Z690-A порт CoreBoot поддерживает PCIe, USB, NVMe, Ethernet, HDMI, Display Port, звук, интегрированные WiFi и Bluetooth и TPM. Обеспечена совместимость с UEFI и SMBIOS. Предоставлена возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot, загрузки по сети и использования оболочки для управления прошивкой UEFI. В загрузочном интерфейсе можно назначать свои клавиши активации загрузочного меню, менять порядок загрузки, настраивать опции и т.п. Из известных проблем упоминается пропадание устройств хранения с интерфейсом USB после перезагрузки, неработоспособность некоторых портов PCIe и fTPM. Работа протестирована на рабочей станции с процессором Intel Core i5-12600K 3.7, SSD Intel 670p 512 GB M26472-201 NVME и оперативной памятью Kingston KF436C17BBK4/32.



