The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A

11.05.2022 12:57

В майском обновлении проекта Dasharo, развивающего основанный на CoreBoot открытый набор прошивок, BIOS и UEFI, представлена реализация открытой прошивки для материнской платы MSI PRO Z690-A WIFI DDR4, поддерживающей сокет LGA 1700 и актуальное 12-поколение (Alder Lake) процессоров Intel Core, Pentium Gold и Celero. Кроме MSI PRO Z690-A проектом также предоставляются открытые прошивки для плат Dell OptiPlex 7010/9010, Asus KGPE-D16, Talos II, Clevo NV41, Tuxedo IBS15, NovaCustom NS5X и Protectli VP4620.

Предложенный для установки на плату MSI PRO Z690-A порт CoreBoot поддерживает PCIe, USB, NVMe, Ethernet, HDMI, Display Port, звук, интегрированные WiFi и Bluetooth и TPM. Обеспечена совместимость с UEFI и SMBIOS. Предоставлена возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot, загрузки по сети и использования оболочки для управления прошивкой UEFI. В загрузочном интерфейсе можно назначать свои клавиши активации загрузочного меню, менять порядок загрузки, настраивать опции и т.п. Из известных проблем упоминается пропадание устройств хранения с интерфейсом USB после перезагрузки, неработоспособность некоторых портов PCIe и fTPM. Работа протестирована на рабочей станции с процессором Intel Core i5-12600K 3.7, SSD Intel 670p 512 GB M26472-201 NVME и оперативной памятью Kingston KF436C17BBK4/32.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.16
  4. OpenNews: Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  5. OpenNews: Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков
  6. OpenNews: Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57172-coreboot
Ключевые слова: coreboot, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру