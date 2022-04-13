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Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi

13.04.2022 11:53

Доступен для тестирования загрузочный образ для плат Raspberry Pi, основанный на Debian GNU/Linux и поставляемый с набором открытых прошивок от проекта LibreRPi. Образ сформирован с использованием штатных репозиториев Debian 11 для архитектуры armhf и отличается поставкой пакета librepi-firmware, подготовленного на базе прошивки rpi-open-firmware.

Состояние разработки прошивки доведено до уровня, пригодного для запуска рабочего стола Xfce. В текущем виде прошивка обеспечивает работу драйвера v3d для графического ускорителя VideoCore, 2D-ускорения, DPI-видео, NTSC-видео (композитный выход), Ethernet, USB host, i2c host и SD-карты на платах Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3. Среди ещё не поддерживаемых возможностей: ускорение декодирования видео, CSI, SPI, ISP, PWM audio, DSI и HDMI.

Напомним, что несмотря на наличие открытых драйверов, работа видеоускорителя VideoCore IV обеспечивается загружаемой в GPU проприетарной прошивкой, в которую вынесена достаточно обширная функциональность, например, на стороне прошивки реализована поддержка OpenGL ES. По сути, на стороне GPU выполняется подобие операционной системы, а работа открытых драйверов сводится к трансляции вызовов к закрытой прошивке. Для избавления от необходимости загрузки blob-ов c 2017 года сообществом развивается проект по разработке свободного варианта прошивки, предлагающий в том числе компоненты для выполнения на стороне GPU VC4.



  1. Главная ссылка к новости (https://gwolf.org/2022/04/how-...)
  2. OpenNews: Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan
  3. OpenNews: Доступен свободный драйвер для графической подсистемы Raspberry Pi
  4. OpenNews: Опубликован код драйвера для видеоускорителя Broadcom VideoCore, используемого в Raspberry Pi
  5. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Проект по созданию полностью открытой прошивки для Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57015-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, librerpi, firmware
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Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    armhf ненужен, жду когда будет arm8, 32 бита это пережиток прошлого, использовать это невозможно, весь мир давно уже 64-х битный
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:11, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Rasbberry pi 2 уже давно как не выпускается, а начиная с 3го там уже arm8 и  64 бита
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:34, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начиная с Pi2 1.2
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:14, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > весь мир давно уже 64-х битный

    посмотри спеки своего вайфай ролтора.

     
     
  • 3.42, Crazy Alex (ok), 16:13, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он под wifi 6 и не дрова - то там 64 бита и довольно мощное железо - тот же IPQ8074 например, или современные броадкомы вроде BCM4908.
     
     
  • 4.50, Аноним (4), 16:54, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > BCM49408
    > 64 bit Quad-Core ARM v8 compliant Processor for Enterprise Access Point Applications
    > for Enterprise Access Point Applications
    > for Enterprise Access Point Applications
    > for Enterprise Access Point Applications

    Самое то для домохозяек!

    > $300

    Однозначно для домохозяек!

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:23, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это невозможно использовать где - для разработки Frontend, для CAD систем, для серверов СУБД ???

    Ну так оно не для этого и задумывалось ....

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:58, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз пережиток прошлого ...

    Вот на тебя бремя покупки всем, у кого v7, устройств на v8 и возложим. Инициатива наказуема.

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:00, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь Мир с самого своего рождения квантовый.
     
     
  • 3.44, YetAnotherOnanym (ok), 16:30, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И релятивистский!
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:04, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем мне для отрисовки мелкой вебмордочки и управления парой нагрузок по сетке 64 бита? Чего такого нового они там привнесут? Даже если свет включится на 2 микросекунды быстрее это никто не оценит.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:22, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если свет включится на 2 микросекунды быстрее

    Будет только медленнее, ведь указатели станут в 2 раза толще, отсюда жор памяти раза в полтора выше, что наблюдается у других программ, когда они переползли с 32 на 64.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:43, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то быстрее, так как 64-бита это fastcall из коробки. Памяти нужно больше для адресации на куче, зато экономится на стеке, так как аргументы кидаются через регистры.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 13:51, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так как 64-бита это fastcall из коробки

    не особо сталкивался с ARM, но разве там регистров изначально не в достатке? Общего назначения чуть ли не больше 30.
    Вот для x86 число регистров удвоилось и появился профит от fastcall.

     
     
  • 6.34, Аноним (-), 14:25, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все именно так. Там в 64 даже что-то порезали из регистров вроде. Зато шире. В любом случае функции с небольшим числом аргументов вызывают через регистры и там и там.
     
  • 5.32, Аноним (-), 14:17, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что еще за fastcall? У ARM'ов нормальный набор регистров что в 32 что в 64-битных режимах, это вам не x86!
     
  • 5.33, Аноним (-), 14:21, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за fastcall? У ARM'ов нормальный набор регистров что в 32 что в 64-битных режимах, вызовы функций более-менее одинаково.
     
  • 5.38, Бывалый смузихлёб (?), 15:10, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Регистров ограниченное количество( в случае с армом попроще ).
    Часто на стороне вызываемой функции содержимое регистров, т.е аргументы, всё равно расталкивают по стеку или ещё дальше, но с использованием стека
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:33, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > armhf ненужен, жду когда будет arm8, 32 бита это пережиток прошлого, использовать
    > это невозможно, весь мир давно уже 64-х битный

    Дурные комментарии с хотелками частных ононов ненужны!
    А открытых прошивок нужно больше, хороших и разных!

     
  • 2.40, Аноним (-), 15:58, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >жду когда будет arm8

    Ты потом ещё 64 гига на платке будешь ждать огого как долго, чтобы одновременно слак и вскод запустить. Как только подберёшься до нужного значения рамы, требования подпрыгнут - начинай сначала. То у гномощели, то у вскода, то у слака, то у снапа.

    Прогресс не стоит на месте.

     
  • 2.45, YetAnotherOnanym (ok), 16:36, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь мир давно уже 64-х битный

    Дооо... а разрабы компов, которые стрелки на жд переводят, шихту в домну загружают, стержни в реакторе поднимают-опускают - они-то в курсе, что весь мир 64-битный?
    И, кстати, а видюха в твоём компе сколькибитная? Не отстал ли ты от прогресса со своими жалкими 64 битами?

     

  • 1.3, Xenia Joness (ok), 12:12, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И, как обычно, пока сообщество допилит до более пригодного состояния, чем просто "пригодного для запуска рабочего стола Xfce", устройство безнадежно устареет.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:25, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И опять у комментаторов виновато "сообщество" что broadcom зажал исходники и теперь приходится методом научного тыка писать foss прошивку
     
  • 2.10, Кровосток (ok), 12:37, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот ведь Сучка!
    Но Сучка в хорошем смысле слова,
    уверен что при таких раскладах,
    на многие штуки будет готова!
    ---------------------------------
    (с) 2H Company
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 13:01, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да ну, тп обычная...
     
  • 3.25, Аноним (22), 13:38, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот ведь Сучка!
    > Но Сучка в хорошем смысле слова,
    > уверен что при таких раскладах,
    > на многие штуки будет готова!
    > ---------------------------------
    >  (с) 2H Company

    За 2H плюс, в остальном вкусы у вас, уважаемый - это самое... Кровосток тоже почти весь это самое. А "барышня" выше этажом это просто местный жирнотролль-трансгендер, "которая" по легенде нахваливает винду и маки за обе щеки, в зависимости от погоды на марсе.
    Если нравится 2H Company, послушайте ещё ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ, если не в курсе про них.

     
     
  • 4.29, Кровосток (ok), 13:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уважаемый, а что кроме 2H Company о моих вкусах вам известно?!

    Ну из того, что тут на форуме выискать можно: FreeBSD... Больше ничего.
    Кровосток - блин в жизни не слышал их, только знаю название что такой коллектив музыкальный есть, а ник - просто что придумалось в момент, то и написалось. Так что сомнительное занятие гадать о вкусах других, особенно если о них ничего доподлинно не известно.

    А барышня выше, вообще про неё или про него ничего не знал и не знаю, да и не горю желанием знать :)
    Читал комменты, смотрю - вроде девка, необычно для местного общества, вот и писанул так сказать к слову. Не более того.

     
  • 4.31, Кровосток (ok), 14:11, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и кстати ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ пробовал слушать когда они появились, но не очень зашло. Кроме разве что про ядерную зиму. А недавно ещё и 3H Company послушал - ну это они уже совсем зря насилуют труп. Всегда надо уметь уйти вовремя и красиво. Например как Буготак.
     
     
  • 5.47, Аноним (22), 16:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличие ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ и 2H Company ТОЛЬКО в музыкальном сопровождении, если 2H ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.55, Кровосток (ok), 17:36, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я знаю что ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ это тот же Барамия, только с боку, и их общий предок EU :) IDM или ещё что-то - это формализм как по мне. Нравится - слушаю, хоть IDM, хоть Эстрада, а не нравится - так будь это хоть тысячу раз Битлз, не нравится и всё.

    А претензий нет никаких и быть не может! Это же интернет, если я буду претензии к каким-то байтикам приходящим на мой комп высказывать - то меня прошу сразу класть в дурку!

    И извинения мне ни от кого не нужны, т.к. все мы тут друг другу и братья и волки :)

     
  • 2.13, Аноним (-), 13:00, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безнадежно устареет - достаточно расплывчатое понятие для таких вещей. Olimex до сих пор даже платы на allwinner A10/A20 выпускает. А чего, людям подрываться переделывать уже работающие, накатанные проекты, ушедшие в серию, потому что производителю шлея под хвост попала?

    А доверяемое загрузочное окружение - это все же хорошо. Доверять непонятным блобам - так себе идея.

     

  • 1.11, Аноним (12), 12:56, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Raspberry Pi

    А в России они актуальны теперь? Как я теперь смогу её купить?

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:00, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кочегаром устройся, или на стройку. И фиг с ним с айти...
     
  • 2.18, Аноним (14), 13:05, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Алике?
     
  • 2.20, Аноним (21), 13:19, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если у тебя ничего подобного ранее не было, и ты даже не знаешь, где она продаётся, на кой это тебе вообще?!
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 14:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их сейчас не купишь нигде.
     
     
  • 4.39, Бывалый смузихлёб (?), 15:17, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их и в начале зимы не то что не было, но цены были - зверские( и даже монструозные ).
    Какая-то паршивая третья малина в ДНС стоила 10 килорублей. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
    Притом, что нет ни внятной аналоговой периферии( АЦП то хоть подвезли ? ), ни цифровой( на то время была вообще не конкурент какой-нибудь мини-материнке с распаянным процом за те же деньги, но с норм писиай, юсб и много чем ещё )
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:42, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А в России они актуальны теперь? Как я теперь смогу её купить?

    Последние полгода они даже в Британии не очень актуальны. В мире дефицит кремния.
    https://www.raspberrypi.com/news/production-and-supply-chain-update/

    Но найти кое-где в продаже несколько штучек еще можно https://rpilocator.com/

     
     
  • 3.46, YetAnotherOnanym (ok), 16:39, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В мире дефицит кремния.

    Ыыыыыы, порвало! :D
    Такая тонкая двусмысленность! Ты сделал мой день.

     
  • 3.48, Аноним (22), 16:52, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А в России они актуальны теперь? Как я теперь смогу её купить?
    > Последние полгода они даже в Британии не очень актуальны. В мире дефицит
    > кремния.

    В мире дефицит песка, говорите, пожалуйста, правильно! xD

     
  • 2.41, Аноним (-), 16:04, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как я теперь смогу её купить?

    За доллары. Которые официально за 60 копеек и кому положено, а неофициально от трёх до восьми с конфискацией.

    Сбылась мечта регистранта.

    Имён регистрантов называть, конечно не буду, вы их и так все прекрасно знаете.

     
  • 2.43, Аноним (-), 16:17, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Импортозамещивай Эльбрусом.

    https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:13, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian кстати молодцы. Как и Альт. Единственные товарищи, которые поставляют generic-образы для ARM, которые можно потестить на эмуляторе без особого геммора (кроме может быть настройки UEFI).
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:33, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как и Альт

    Это те юмористы, которые называются "российской ОС"?

     
     
  • 3.28, Аноним (26), 13:44, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше нравится шутка Canonical, которые говорили, что Ubuntu "based on Ubuntu kernel". Ну да, Linux - это ведь что-то для нердов, а они систему для блондинок делают, поэтому ядро там собственное.
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 14:51, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну чет убунта того, вообще не для кого. Гном интерфейс того, не удобный.
     
  • 4.51, Аноним (-), 17:02, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё у них негры линчуют.
     
     
  • 5.53, Аноним (21), 17:09, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > негры линчуют

    Сейчас - да, негры белых линчуют...

     
  • 3.49, Аноним (22), 16:53, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Как и Альт
    > Это те юмористы, которые называются "российской ОС"?

    А что, они не могут так называть?
    Кто запретил?

     
     
  • 4.52, Аноним (-), 17:03, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здравый смысл запретил.
     
     
  • 5.54, Аноним (21), 17:10, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя он отсутствует. Ищи другой источник запрета в своей голове.
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:49, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://arm.fedoraproject.org/
     

  • 1.24, Zenitur (ok), 13:36, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой драйвер быстрее? Legacy non-gl driver, или fake-kms driver?
     

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