Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi

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|1.1, Аноним (1), 12:05, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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armhf ненужен, жду когда будет arm8, 32 бита это пережиток прошлого, использовать это невозможно, весь мир давно уже 64-х битный
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|2.2, Аноним (2), 12:11, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так Rasbberry pi 2 уже давно как не выпускается, а начиная с 3го там уже arm8 и 64 бита
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|2.4, Аноним (4), 12:14, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> весь мир давно уже 64-х битный
посмотри спеки своего вайфай ролтора.
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|3.42, Crazy Alex (ok), 16:13, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если он под wifi 6 и не дрова - то там 64 бита и довольно мощное железо - тот же IPQ8074 например, или современные броадкомы вроде BCM4908.
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|4.50, Аноним (4), 16:54, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> BCM49408
> 64 bit Quad-Core ARM v8 compliant Processor for Enterprise Access Point Applications
> for Enterprise Access Point Applications
> for Enterprise Access Point Applications
> for Enterprise Access Point Applications
Самое то для домохозяек!
> $300
Однозначно для домохозяек!
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|2.6, Аноним (6), 12:23, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это невозможно использовать где - для разработки Frontend, для CAD систем, для серверов СУБД ???
Ну так оно не для этого и задумывалось ....
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|2.12, Аноним (12), 12:58, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну раз пережиток прошлого ...
Вот на тебя бремя покупки всем, у кого v7, устройств на v8 и возложим. Инициатива наказуема.
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|2.17, Аноним (-), 13:04, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем мне для отрисовки мелкой вебмордочки и управления парой нагрузок по сетке 64 бита? Чего такого нового они там привнесут? Даже если свет включится на 2 микросекунды быстрее это никто не оценит.
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|3.21, Аноним (21), 13:22, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если свет включится на 2 микросекунды быстрее
Будет только медленнее, ведь указатели станут в 2 раза толще, отсюда жор памяти раза в полтора выше, что наблюдается у других программ, когда они переползли с 32 на 64.
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|4.27, Аноним (27), 13:43, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то быстрее, так как 64-бита это fastcall из коробки. Памяти нужно больше для адресации на куче, зато экономится на стеке, так как аргументы кидаются через регистры.
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|5.30, Аноним (30), 13:51, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так как 64-бита это fastcall из коробки
не особо сталкивался с ARM, но разве там регистров изначально не в достатке? Общего назначения чуть ли не больше 30.
Вот для x86 число регистров удвоилось и появился профит от fastcall.
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|6.34, Аноним (-), 14:25, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все именно так. Там в 64 даже что-то порезали из регистров вроде. Зато шире. В любом случае функции с небольшим числом аргументов вызывают через регистры и там и там.
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|5.32, Аноним (-), 14:17, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что еще за fastcall? У ARM'ов нормальный набор регистров что в 32 что в 64-битных режимах, это вам не x86!
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|5.33, Аноним (-), 14:21, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за fastcall? У ARM'ов нормальный набор регистров что в 32 что в 64-битных режимах, вызовы функций более-менее одинаково.
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|5.38, Бывалый смузихлёб (?), 15:10, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Регистров ограниченное количество( в случае с армом попроще ).
Часто на стороне вызываемой функции содержимое регистров, т.е аргументы, всё равно расталкивают по стеку или ещё дальше, но с использованием стека
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|2.22, Аноним (22), 13:33, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> armhf ненужен, жду когда будет arm8, 32 бита это пережиток прошлого, использовать
> это невозможно, весь мир давно уже 64-х битный
Дурные комментарии с хотелками частных ононов ненужны!
А открытых прошивок нужно больше, хороших и разных!
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|2.40, Аноним (-), 15:58, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>жду когда будет arm8
Ты потом ещё 64 гига на платке будешь ждать огого как долго, чтобы одновременно слак и вскод запустить. Как только подберёшься до нужного значения рамы, требования подпрыгнут - начинай сначала. То у гномощели, то у вскода, то у слака, то у снапа.
Прогресс не стоит на месте.
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|2.45, YetAnotherOnanym (ok), 16:36, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> весь мир давно уже 64-х битный
Дооо... а разрабы компов, которые стрелки на жд переводят, шихту в домну загружают, стержни в реакторе поднимают-опускают - они-то в курсе, что весь мир 64-битный?
И, кстати, а видюха в твоём компе сколькибитная? Не отстал ли ты от прогресса со своими жалкими 64 битами?
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|1.3, Xenia Joness (ok), 12:12, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И, как обычно, пока сообщество допилит до более пригодного состояния, чем просто "пригодного для запуска рабочего стола Xfce", устройство безнадежно устареет.
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|2.8, Аноним (8), 12:25, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И опять у комментаторов виновато "сообщество" что broadcom зажал исходники и теперь приходится методом научного тыка писать foss прошивку
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|2.10, Кровосток (ok), 12:37, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот ведь Сучка!
Но Сучка в хорошем смысле слова,
уверен что при таких раскладах,
на многие штуки будет готова!
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(с) 2H Company
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|3.25, Аноним (22), 13:38, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот ведь Сучка!
> Но Сучка в хорошем смысле слова,
> уверен что при таких раскладах,
> на многие штуки будет готова!
> ---------------------------------
> (с) 2H Company
За 2H плюс, в остальном вкусы у вас, уважаемый - это самое... Кровосток тоже почти весь это самое. А "барышня" выше этажом это просто местный жирнотролль-трансгендер, "которая" по легенде нахваливает винду и маки за обе щеки, в зависимости от погоды на марсе.
Если нравится 2H Company, послушайте ещё ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ, если не в курсе про них.
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|4.29, Кровосток (ok), 13:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уважаемый, а что кроме 2H Company о моих вкусах вам известно?!
Ну из того, что тут на форуме выискать можно: FreeBSD... Больше ничего.
Кровосток - блин в жизни не слышал их, только знаю название что такой коллектив музыкальный есть, а ник - просто что придумалось в момент, то и написалось. Так что сомнительное занятие гадать о вкусах других, особенно если о них ничего доподлинно не известно.
А барышня выше, вообще про неё или про него ничего не знал и не знаю, да и не горю желанием знать :)
Читал комменты, смотрю - вроде девка, необычно для местного общества, вот и писанул так сказать к слову. Не более того.
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|4.31, Кровосток (ok), 14:11, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и кстати ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ пробовал слушать когда они появились, но не очень зашло. Кроме разве что про ядерную зиму. А недавно ещё и 3H Company послушал - ну это они уже совсем зря насилуют труп. Всегда надо уметь уйти вовремя и красиво. Например как Буготак.
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|5.47, Аноним (22), 16:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отличие ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ и 2H Company ТОЛЬКО в музыкальном сопровождении, если 2H ... большой текст свёрнут, показать
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|6.55, Кровосток (ok), 17:36, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я знаю что ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ это тот же Барамия, только с боку, и их общий предок EU :) IDM или ещё что-то - это формализм как по мне. Нравится - слушаю, хоть IDM, хоть Эстрада, а не нравится - так будь это хоть тысячу раз Битлз, не нравится и всё.
А претензий нет никаких и быть не может! Это же интернет, если я буду претензии к каким-то байтикам приходящим на мой комп высказывать - то меня прошу сразу класть в дурку!
И извинения мне ни от кого не нужны, т.к. все мы тут друг другу и братья и волки :)
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|2.13, Аноним (-), 13:00, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безнадежно устареет - достаточно расплывчатое понятие для таких вещей. Olimex до сих пор даже платы на allwinner A10/A20 выпускает. А чего, людям подрываться переделывать уже работающие, накатанные проекты, ушедшие в серию, потому что производителю шлея под хвост попала?
А доверяемое загрузочное окружение - это все же хорошо. Доверять непонятным блобам - так себе идея.
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|1.11, Аноним (12), 12:56, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Raspberry Pi
А в России они актуальны теперь? Как я теперь смогу её купить?
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|2.20, Аноним (21), 13:19, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если у тебя ничего подобного ранее не было, и ты даже не знаешь, где она продаётся, на кой это тебе вообще?!
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|4.39, Бывалый смузихлёб (?), 15:17, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их и в начале зимы не то что не было, но цены были - зверские( и даже монструозные ).
Какая-то паршивая третья малина в ДНС стоила 10 килорублей. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
Притом, что нет ни внятной аналоговой периферии( АЦП то хоть подвезли ? ), ни цифровой( на то время была вообще не конкурент какой-нибудь мини-материнке с распаянным процом за те же деньги, но с норм писиай, юсб и много чем ещё )
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|3.48, Аноним (22), 16:52, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А в России они актуальны теперь? Как я теперь смогу её купить?
> Последние полгода они даже в Британии не очень актуальны. В мире дефицит
> кремния.
В мире дефицит песка, говорите, пожалуйста, правильно! xD
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|2.41, Аноним (-), 16:04, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как я теперь смогу её купить?
За доллары. Которые официально за 60 копеек и кому положено, а неофициально от трёх до восьми с конфискацией.
Сбылась мечта регистранта.
Имён регистрантов называть, конечно не буду, вы их и так все прекрасно знаете.
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|1.19, Аноним (19), 13:13, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Debian кстати молодцы. Как и Альт. Единственные товарищи, которые поставляют generic-образы для ARM, которые можно потестить на эмуляторе без особого геммора (кроме может быть настройки UEFI).
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|2.23, Аноним (-), 13:33, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как и Альт
Это те юмористы, которые называются "российской ОС"?
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|3.28, Аноним (26), 13:44, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше нравится шутка Canonical, которые говорили, что Ubuntu "based on Ubuntu kernel". Ну да, Linux - это ведь что-то для нердов, а они систему для блондинок делают, поэтому ядро там собственное.
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|4.37, Аноним (36), 14:51, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну чет убунта того, вообще не для кого. Гном интерфейс того, не удобный.
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|3.49, Аноним (22), 16:53, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Как и Альт
> Это те юмористы, которые называются "российской ОС"?
А что, они не могут так называть?
Кто запретил?
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|5.54, Аноним (21), 17:10, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя он отсутствует. Ищи другой источник запрета в своей голове.
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