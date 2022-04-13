Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:25, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И опять у комментаторов виновато "сообщество" что broadcom зажал исходники и теперь приходится методом научного тыка писать foss прошивку

2.10 , Кровосток ( ok ), 12:37, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот ведь Сучка!

Но Сучка в хорошем смысле слова,

уверен что при таких раскладах,

на многие штуки будет готова!

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(с) 2H Company

3.16 , Аноним ( - ), 13:01, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да ну, тп обычная...

3.25 , Аноним ( 22 ), 13:38, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот ведь Сучка!

> Но Сучка в хорошем смысле слова,

> уверен что при таких раскладах,

> на многие штуки будет готова!

> ---------------------------------

> (с) 2H Company За 2H плюс, в остальном вкусы у вас, уважаемый - это самое... Кровосток тоже почти весь это самое. А "барышня" выше этажом это просто местный жирнотролль-трансгендер, "которая" по легенде нахваливает винду и маки за обе щеки, в зависимости от погоды на марсе.

Если нравится 2H Company, послушайте ещё ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ, если не в курсе про них.

4.29 , Кровосток ( ok ), 13:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уважаемый, а что кроме 2H Company о моих вкусах вам известно?! Ну из того, что тут на форуме выискать можно: FreeBSD... Больше ничего.

Кровосток - блин в жизни не слышал их, только знаю название что такой коллектив музыкальный есть, а ник - просто что придумалось в момент, то и написалось. Так что сомнительное занятие гадать о вкусах других, особенно если о них ничего доподлинно не известно. А барышня выше, вообще про неё или про него ничего не знал и не знаю, да и не горю желанием знать :)

Читал комменты, смотрю - вроде девка, необычно для местного общества, вот и писанул так сказать к слову. Не более того.

4.31 , Кровосток ( ok ), 14:11, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да и кстати ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ пробовал слушать когда они появились, но не очень зашло. Кроме разве что про ядерную зиму. А недавно ещё и 3H Company послушал - ну это они уже совсем зря насилуют труп. Всегда надо уметь уйти вовремя и красиво. Например как Буготак.

5.47 , Аноним ( 22 ), 16:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Отличие ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ и 2H Company ТОЛЬКО в музыкальном сопровождении, если 2H ... 6.55 , Кровосток ( ok ), 17:36, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я знаю что ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ это тот же Барамия, только с боку, и их общий предок EU :) IDM или ещё что-то - это формализм как по мне. Нравится - слушаю, хоть IDM, хоть Эстрада, а не нравится - так будь это хоть тысячу раз Битлз, не нравится и всё. А претензий нет никаких и быть не может! Это же интернет, если я буду претензии к каким-то байтикам приходящим на мой комп высказывать - то меня прошу сразу класть в дурку! И извинения мне ни от кого не нужны, т.к. все мы тут друг другу и братья и волки :)

2.13 , Аноним ( - ), 13:00, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Безнадежно устареет - достаточно расплывчатое понятие для таких вещей. Olimex до сих пор даже платы на allwinner A10/A20 выпускает. А чего, людям подрываться переделывать уже работающие, накатанные проекты, ушедшие в серию, потому что производителю шлея под хвост попала? А доверяемое загрузочное окружение - это все же хорошо. Доверять непонятным блобам - так себе идея.

