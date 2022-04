Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi

3.42 , Crazy Alex ( ok ), 16:13, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если он под wifi 6 и не дрова - то там 64 бита и довольно мощное железо - тот же IPQ8074 например, или современные броадкомы вроде BCM4908.

4.50 , Аноним ( 4 ), 16:54, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > BCM49408

> 64 bit Quad-Core ARM v8 compliant Processor for Enterprise Access Point Applications

> for Enterprise Access Point Applications Самое то для домохозяек! > $300 Однозначно для домохозяек!