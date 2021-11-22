Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot

Опубликован выпуск дистрибутива Libreboot 20211122. Это третий выпуск в составе проекта GNU и он продолжает преподноситься как тестовый, так как требует дополнительной стабилизации и тестирования. Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования. Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков. Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования: Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.

Серверы и рабочие станции: ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16, ASUS KFSN4-DRE.

Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1,1 и MacBook2,1. В новой версии: Перенесены изменения из CoreBoot 4.14 и новых версий SeaBIOS и GRUB.

Из сборочной системы исключена поддержка Tianocore (открытая реализация UEFI) из-за проблем с сопровождением и наличием нерешённых проблем. В качестве замены в Libreboot будет включено payload-окружение на базе u-root, ядра Linux и Busybox.

Решены проблемы с использованием SeaBIOS (открытая реализация BIOS) на материнских платах ASUS KGPE-D16 и KCMA-D8.

Расширено число плат для которых сформирования 16-магабайтные сборки (c busybox и linux). Например, подобные расширенные сборки добавлены для ASUS KGPE-D16, ThinkPad X60 и T60.

Увеличено число сборок, в состав которых по умолчанию включено приложение memtest86+. Задействован не оригинальный memtest86+, а форк от проекта Сoreboot, который избавлен от проблем при работе на уровне прошивки.

В сборки для ThinkPad T400 добавлен патч для расширения поддержки SATA/eSATA, например, для использования дополнительных SATA-портов на ноутбуках T400S.

В grub.cfg обеспечено определение использования LUKS с mdraid, внесены оптимизации для ускорения поиска зашифрованных разделов LUKS, с 1 до 10 секунд увеличен таймаут.

Для MacBook2,1 и Macbook1,1 реализована поддержка третьего режима "C state", позволившего добиться снижения температуры CPU и увеличить время автономной работы

Решены проблемы с перезагрузкой на платформах GM45 (ThinkPad X200/T400/T500).



