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Выпуск Libreboot 20211122, полностью свободного дистрибутива Coreboot

25.11.2021 15:35

Опубликован выпуск дистрибутива Libreboot 20211122. Это третий выпуск в составе проекта GNU и он продолжает преподноситься как тестовый, так как требует дополнительной стабилизации и тестирования. Libreboot развивает полностью свободное ответвление от проекта CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает CoreBoot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:

  • Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
  • Серверы и рабочие станции: ASUS KCMA-D8, ASUS KGPE-D16, ASUS KFSN4-DRE.
  • Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1,1 и MacBook2,1.

В новой версии:

  • Перенесены изменения из CoreBoot 4.14 и новых версий SeaBIOS и GRUB.
  • Из сборочной системы исключена поддержка Tianocore (открытая реализация UEFI) из-за проблем с сопровождением и наличием нерешённых проблем. В качестве замены в Libreboot будет включено payload-окружение на базе u-root, ядра Linux и Busybox.
  • Решены проблемы с использованием SeaBIOS (открытая реализация BIOS) на материнских платах ASUS KGPE-D16 и KCMA-D8.
  • Расширено число плат для которых сформирования 16-магабайтные сборки (c busybox и linux). Например, подобные расширенные сборки добавлены для ASUS KGPE-D16, ThinkPad X60 и T60.
  • Увеличено число сборок, в состав которых по умолчанию включено приложение memtest86+. Задействован не оригинальный memtest86+, а форк от проекта Сoreboot, который избавлен от проблем при работе на уровне прошивки.
  • В сборки для ThinkPad T400 добавлен патч для расширения поддержки SATA/eSATA, например, для использования дополнительных SATA-портов на ноутбуках T400S.
  • В grub.cfg обеспечено определение использования LUKS с mdraid, внесены оптимизации для ускорения поиска зашифрованных разделов LUKS, с 1 до 10 секунд увеличен таймаут.
  • Для MacBook2,1 и Macbook1,1 реализована поддержка третьего режима "C state", позволившего добиться снижения температуры CPU и увеличить время автономной работы
  • Решены проблемы с перезагрузкой на платформах GM45 (ThinkPad X200/T400/T500).


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  3. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
  4. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  5. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  6. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56231-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot, boot
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:18, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ура. Молодцы. Огромное ребята спасибо за то что вы делаете. В лес глючную проприетарщину
     
  • 1.2, BratishkaErik (ok), 16:43, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, здесь можно купить нотбуки с предустановленным Libreboot https://minifree.org/ (на главной странице Libreboot по ссылке Buy preinstalled)
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:43, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Уточните пожалуйста - что из перечисленного их работа - а что просто переезд на новую версию CoreBoot? Может тогда окажется что сделано не так уж много...
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:51, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаю Leah Rowe переписать либръебут на расте.
     
     
  • 2.7, Быдлоюзер (?), 16:54, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раст как то связан с Украиной?
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:52, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    тупицы, на всех заявленых моделях интел
     
  • 1.6, Аноним (5), 16:53, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    там нонфри фирмварь, крабы перепишите)))
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:58, 25/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Либрабут коребут, вас и тут нае...т.
     
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