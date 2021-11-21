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Выпуск Coreboot 4.15

21.11.2021 22:52

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.15, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие 219 разработчиков, которые подготовили 2597 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 21 материнской платы, среди которых материнские платы Asus на базе чипсета H61 и 14 материнских плат, используемых в устройствах компании System76. Среди не связанных с System76 плат:
    • SuperMicro x9sae
    • Asus p8h61-m_pro_cm6630
    • Asus p8h77-v
    • Asus p8z77-v
    • Google nipperkin
    • Lenovo w541
    • Siemens mc_ehl
  • Прекращена поддержка материнской платы Google Mancomb.
  • Реализована возможность unit-тестирования библиотеки libpayload и payload-компонентов.
  • Представлен новый метод доступа к структуре cpu_info, основанный на определении местоположения структуры с использованием привязываемого к каждому CPU дескриптора, указывающего на сегмент данных, размещённый в стеке, и позволяющего обойтись без вычисления смещения структуры cpu_info.
  • Прекращена поддержка опции COREBOOTPAYLOAD, которая ранее была объявлена устаревшей и заменена на опцию UefiPayloadPkg.
  • Удалены старые раздельные lp4x- и ddr4-версии spd_tools, на смену которым пришла унифицированная версия.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/coreboot/co...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.14
  3. OpenNews: Второй выпуск Libreboot, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  4. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  5. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  6. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56203-coreboot
Ключевые слова: coreboot
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноньимъ (ok), 23:18, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, с этой штукой скорость куллеррв вообще можно управлять?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта штука к скорости кулеров отношения никакого не имеет. За скорость кулеров отвечает embedded controller.
     
     
  • 3.6, Аноньимъ (ok), 23:56, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Эта штука к скорости кулеров отношения никакого не имеет. За скорость кулеров
    > отвечает embedded controller.

    Я в этом плохо разбираюсь, но в обычном бивасе обычно можно выставить режим работы кулеров и прочих систем охлаждения.
    Также некоторые матплаты умеют управлять куллерами в двух режимах, ШИМа и напряжения, что часто нужно для помп водяного
    охлаждения.

    Не исчезнет ли этот функционал с коребутом?

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:33, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это для тех, кто боится intel me и прочих якобы закладок?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:50, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что ты делаешь на опеннете?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 23:59, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, точно не переживать за свою конфидициальность
     
  • 2.7, Аноньимъ (ok), 23:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это для тех, кто боится ковидобесов и прочих якобы фашистов.

    Лол. Якобы, закладок. Якобы.

     
  • 2.13, Anonwrg5 (?), 02:42, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, _заменить_ ME невозможно.
     
  • 2.15, Аноним (15), 03:28, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Нет, коребут не избавляет от ME.
    2) Да, закладки — они совсем не "якобы", а вполне реальны.
     

  • 1.4, Аноним (-), 23:42, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Они в принципе игнорят платы Gigabyte?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:16, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гигабайт и его проприетарные зонды. Выбирайте производителя, который поддерживает линукс.
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:10, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >используемых в устройствах компании System76.

    Purism тоже Coreboot используют.

     
  • 1.11, Анончик (?), 00:42, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не прошло и десяти лет как z77 повился
     
  • 1.12, Аноним (12), 02:19, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коребут не спасёт, Intel ME же не отключается, а там бэкдоры на аппаратном уровне
     
     
  • 2.14, Anonwrg5 (?), 02:43, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не запрещает обрезать ME, оставив только модули, необходимые для инициализации железа.
     
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