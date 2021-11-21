Выпуск Coreboot 4.15

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|2.2, Аноним (2), 23:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта штука к скорости кулеров отношения никакого не имеет. За скорость кулеров отвечает embedded controller.
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|3.6, Аноньимъ (ok), 23:56, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Эта штука к скорости кулеров отношения никакого не имеет. За скорость кулеров
> отвечает embedded controller.
Я в этом плохо разбираюсь, но в обычном бивасе обычно можно выставить режим работы кулеров и прочих систем охлаждения.
Также некоторые матплаты умеют управлять куллерами в двух режимах, ШИМа и напряжения, что часто нужно для помп водяного
охлаждения.
Не исчезнет ли этот функционал с коребутом?
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|2.7, Аноньимъ (ok), 23:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это для тех, кто боится ковидобесов и прочих якобы фашистов.
Лол. Якобы, закладок. Якобы.
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|2.15, Аноним (15), 03:28, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Нет, коребут не избавляет от ME.
2) Да, закладки — они совсем не "якобы", а вполне реальны.
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|2.10, Аноним (10), 00:16, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гигабайт и его проприетарные зонды. Выбирайте производителя, который поддерживает линукс.
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|1.9, Аноним (9), 00:10, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>используемых в устройствах компании System76.
Purism тоже Coreboot используют.
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|1.12, Аноним (12), 02:19, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Коребут не спасёт, Intel ME же не отключается, а там бэкдоры на аппаратном уровне
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|2.14, Anonwrg5 (?), 02:43, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не запрещает обрезать ME, оставив только модули, необходимые для инициализации железа.
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