Выпуск Coreboot 4.15

> Эта штука к скорости кулеров отношения никакого не имеет. За скорость кулеров

> отвечает embedded controller.

Я в этом плохо разбираюсь, но в обычном бивасе обычно можно выставить режим работы кулеров и прочих систем охлаждения.

Также некоторые матплаты умеют управлять куллерами в двух режимах, ШИМа и напряжения, что часто нужно для помп водяного

охлаждения.

Не исчезнет ли этот функционал с коребутом?

