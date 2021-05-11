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Выпуск Coreboot 4.14

11.05.2021 10:04

Представлен релиз проекта CoreBoot 4.14, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 215 разработчика, которые подготовили 3660 изменений.

Основные новшества:

  • Реализована начальная поддержка APU AMD Cezanne и проведена общая реорганизация кода для поддержки SoC компании AMD. Унифицирован типовой код для AMD SoC, что позволило в коде для AMD Cezanne задействовать компоненты, уже имевшиеся для SoC Picasso.
  • Стабилизирована и признана готовой для рабочих внедрений поддержка серверных процессоров Intel Xeon Scalable (Xeon-SP) второго и третьего поколений - SkyLake-SP (SKX-SP) и CooperLake-SP (CPX-SP). Код SKX-SP задействован для поддержки материнских плат OCP TiogaPass, а CPX-SP - OCP DeltaLake. Оптимизирована и унифицирована кодовая база для поддержки разных поколений Xeon-SP.
  • Добавлена поддержка 42 материнских плат, 25 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • AMD Bilby и AMD Majolica;
    • GIGABYTE GA-D510UD;
    • HP 280 G2;
    • Intel Alderlake-M RVP, Intel Alderlake-M RVP, Intel Elkhartlake LPDDR4x CRB и Intel shadowmountain;
    • Kontron COMe-mAL10;
    • MSI H81M-P33 (MS-7817 v1.2);
    • Pine64 ROCKPro64;
    • Purism Librem 14;
    • System76 darp5, galp3-c, gaze15, oryp5 и oryp6.
  • Прекращена поддержка материнских плат Intel Cannonlake U LPDDR4 RVP, Intel Cannonlake U LPDDR4 RVP и Google Boldar.
  • Представлен централизованный фреймворк ACPI GNVS, который задействован вместо SMI-обработчиков APM_CNT_GNVS_UDPATE и теперь используется для инициализации типовых элементов таблиц ACPI GNVS.
  • Изменён формат файловой системы CBFS, используемой для размещения компонентов Coreboot на Flash. Изменения отразили подготовку к реализации возможности заверения отдельных файлов цифровыми подписями.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.13
  3. OpenNews: Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55126-coreboot
Ключевые слова: coreboot
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 10:58, 11/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    с радостью бы перепрошил им свою P9X79
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:02, 11/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > System76 darp5

    Круто. Осталось дождаться когда прошивка ко мне приедет.

     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 11:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и как вам их ноут?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 11/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    О проблемах обновления документации кто-нибудь расскажет?
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 11:38, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем? читай код. Там всегда самое свежее
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 11:53, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваганыч? Ты что ль?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 11/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Стольман, как я понимаю, мобилой не пользуется? А автомобилем? Только открытым? Кабриолетом? Или на своих двоих?
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 11:31, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А автомобилем? Только открытым?

    Шутка на все 1011 Ваганычей из 1010.

     
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