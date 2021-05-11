Выпуск Coreboot 4.14

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Представлен релиз проекта CoreBoot 4.14, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 215 разработчика, которые подготовили 3660 изменений.
Основные новшества:
- Реализована начальная поддержка APU AMD Cezanne и проведена общая реорганизация кода для поддержки SoC компании AMD. Унифицирован типовой код для AMD SoC, что позволило в коде для AMD Cezanne задействовать компоненты, уже имевшиеся для SoC Picasso.
- Стабилизирована и признана готовой для рабочих внедрений поддержка серверных процессоров Intel Xeon Scalable (Xeon-SP) второго и третьего поколений - SkyLake-SP (SKX-SP) и CooperLake-SP (CPX-SP). Код SKX-SP задействован для поддержки материнских плат OCP TiogaPass, а CPX-SP - OCP DeltaLake. Оптимизирована и унифицирована кодовая база для поддержки разных поколений Xeon-SP.
- Добавлена поддержка 42 материнских плат, 25 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
- AMD Bilby и AMD Majolica;
- GIGABYTE GA-D510UD;
- HP 280 G2;
- Intel Alderlake-M RVP, Intel Alderlake-M RVP, Intel Elkhartlake LPDDR4x CRB и Intel shadowmountain;
- Kontron COMe-mAL10;
- MSI H81M-P33 (MS-7817 v1.2);
- Pine64 ROCKPro64;
- Purism Librem 14;
- System76 darp5, galp3-c, gaze15, oryp5 и oryp6.
- Прекращена поддержка материнских плат Intel Cannonlake U LPDDR4 RVP, Intel Cannonlake U LPDDR4 RVP и Google Boldar.
- Представлен централизованный фреймворк ACPI GNVS, который задействован вместо SMI-обработчиков APM_CNT_GNVS_UDPATE и теперь используется для инициализации типовых элементов таблиц ACPI GNVS.
- Изменён формат файловой системы CBFS, используемой для размещения компонентов Coreboot на Flash. Изменения отразили подготовку к реализации возможности заверения отдельных файлов цифровыми подписями.