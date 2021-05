Выпуск Coreboot 4.14

1.1 , Леголас ( ok ), 10:58, 11/05/2021 [ответить] + / – с радостью бы перепрошил им свою P9X79

1.2 , Аноним ( 2 ), 11:02, 11/05/2021: > System76 darp5 Круто. Осталось дождаться когда прошивка ко мне приедет.

2.5 , Леголас ( ok ), 11:22, 11/05/2021: ну и как вам их ноут?



1.3 , Аноним ( 3 ), 11:05, 11/05/2021: О проблемах обновления документации кто-нибудь расскажет?

2.7 , anonymous ( ?? ), 11:38, 11/05/2021: зачем? читай код. Там всегда самое свежее

3.8 , Аноним ( 3 ), 11:53, 11/05/2021: Ваганыч? Ты что ль?



1.4 , Аноним ( 4 ), 11:21, 11/05/2021: Стольман, как я понимаю, мобилой не пользуется? А автомобилем? Только открытым? Кабриолетом? Или на своих двоих?

2.6 , Леголас ( ok ), 11:31, 11/05/2021: > А автомобилем? Только открытым? Шутка на все 1011 Ваганычей из 1010.