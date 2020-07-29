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Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot

29.07.2020 23:07

В загрузчике GRUB2 выявлено 8 уязвимостей. Наиболее опасная проблема (CVE-2020-10713), которой присвоено кодовое имя BootHole, даёт возможность обойти механизм UEFI Secure Boot и добиться установки неверифицированного вредоносного ПО. Особенностью данной уязвимости является то, что для её устранения не достаточно обновить GRUB2, так как атакующий может использовать загрузочный носитель со старой уязвимой версией, заверенной цифровой подписью. Атакующий может скомпрометировать процесс верификации не только Linux, но и других операционных систем, включая Windows.

Проблема решается только обновлением в системе списка отозванных сертификатов (dbx, UEFI Revocation List), но в этом случае будет потеряна возможность использования старых установочных носителей c Linux. Некоторые производители оборудования уже включили в свои прошивки обновлённый список отозванных сертификатов, на таких системах в режиме UEFI Secure Boot можно будет загрузить только обновлённые сборки дистрибутивов Linux.

Для устранения уязвимости в дистрибутивах также потребуется обновить инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку, сгенерировав для них новые цифровые подписи. Пользователи должны будут обновить установочные образы и иные загрузочные носители, а также загрузить список отозванных сертификатов (dbx) в прошивку UEFI. До обновления dbx в UEFI система остаётся уязвимой независимо от установки обновлений в ОС.

Уязвимость вызвана переполнением буфера, который может быть эксплуатирован для выполнения произвольного кода в процессе загрузки. Уязвимость проявляется при разборе содержимого файла конфигурации grub.cfg, который обычно размещается в разделе ESP (EFI System Partition) и может быть отредактирован атакующим, имеющим права администратора, без нарушения целостности подписанных исполняемых файлов shim и GRUB2. Из-за ошибки в коде парсера конфигурации обработчик фатальных ошибок разбора YY_FATAL_ERROR лишь выводил предупреждение, но не завершал работу программы. Опасность уязвимости снижает необходимость наличия привилегированного доступа к системе, тем не менее, проблема может оказаться востребованной для внедрения скрытых rootkit-ов при наличии физического доступа к оборудованию (при возможности загрузки со своего носителя).

В большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft. Данная прослойка верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимость позволяет через изменение содержимого grub.cfg добиться выполнения своего кода на этапе после успешной верификации shim, но до загрузки операционной системы, вклинившись в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получив полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, в том числе для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Другие уязвимости в GRUB2:

  • CVE-2020-14308 - переполнение буфера из-за отсутствия проверки размера выделяемой области памяти в grub_malloc;
  • CVE-2020-14309 - целочисленное переполнение в grub_squash_read_symlink, которое может привести к записи данных за пределами выделенного буфера;
  • CVE-2020-14310 - целочисленное переполнение вread_section_from_string, которое может привести к записи данных за пределами выделенного буфера;
  • CVE-2020-14311 - целочисленное переполнение в grub_ext2_read_link, которое может привести к записи данных за пределами выделенного буфера;
  • CVE-2020-15705 - позволяет загружать неподписанные ядра при прямой загрузке в режиме Secure Boot без прослойки shim;
  • CVE-2020-15706 - обращение к уже освобождённой области памяти (use-after-free) при переопределении функции во время выполнения;
  • CVE-2020-15707 - целочисленное переполнение в обработчике размера initrd.

Обновления пакетов с исправлениями выпущены для Debian, Ubuntu, RHEL и SUSE. Для GRUB2 предложен набор патчей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  3. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  5. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  6. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53454-grub
Ключевые слова: grub, uefi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Consta (?), 00:22, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Богато накопали, однако.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 03:05, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот если бы писали на расте - то было бы бедно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:23, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    так это фича!
     
  • 1.4, marios (ok), 00:41, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А всё почему? Потому что GRUB надо переписать на Rust :)
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 03:06, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и вообще всю ефи тоже на раст переписать.
     

  • 1.5, Антон (??), 00:46, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Локальный злоумышленник с административными привилегиями (или с физическим доступом к системе) может использовать эту проблему
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:14, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    если у атакующего есть физический доступ к системе - дырка в грубом это меньшее о чем стоит беспокоиться
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:14, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что мешает ровно таким же образом вместо grub.cfg подменить ядро/инитрамфс на бэкдорнутое?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для самых внимательных в статье прям картинка есть - подпись ядра проверяется при загрузке
     
  • 2.11, AnonPlus (?), 01:36, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как бы SecureBoot именно против такой подмены и существует. Ты загоняешь в прошивку свои ключи вместо Microsoft-овских, подписываешь загрузчик, подписываешь ядро и всё - при подмене загрузчика или ядра на неподписанное (у злоумышленника твоей подписи же нет), будет облом.
     

  • 1.9, foo (?), 01:20, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    systemd-boot рулит, systemd-boot неуязвим
     
  • 1.10, Андрей (??), 01:30, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыра в самом SB, но виноват grub ? :think:
     
     
  • 2.12, AnonPlus (?), 01:37, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переполнение буфера в grub, читаем внимательно, да?
     

  • 1.13, qbr (?), 01:42, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был же старый добрый MBR, работал и есть не просил. Нет, обязательно надо выпендриться и придумать какую-то неведомую хрень, вместо развития уже работающей технологии. В большенстве случаев MBR продолжает работать и сейчас, но в некоторых недо-дистрибах его уже не поддерживают. Уроды!
     
     
  • 2.14, kmeaw (?), 02:05, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как реализовать сценарий secure boot с MBR? Где будет лежать подпись? Напомню, что размер IPL — всего 440 байт.
     
     
  • 3.19, Аноним 80_уровня (ok), 02:33, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш комментарий подразумевает, что реализация сценария secure boot - это что-то нужное, если не необходимое.
     
     
  • 4.20, DerRoteBaron (ok), 02:43, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то в некоторых случаях небесполезное, т.к. усложняет эксплуатацию физического доступа к оборудованию
     
     
  • 5.23, Аноним (21), 03:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эксплуатацию физического доступа

    закрой свой комп в тумбочку, ключ раствори в кислоте... профит! Некоторые нерадивые рабовладельцы так и делают.

     
  • 2.18, Annoynymous (ok), 02:26, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я прямо в предвкушении был этого комментария, открывая текст новости.

    Образцовый невежда.

     

  • 1.15, Аноним (15), 02:09, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Критическая необходимость...
     
  • 1.16, Alexey (??), 02:11, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда трудности нет, то что тогда преодолевать?
     
  • 1.17, Аноним (17), 02:20, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GRUB2

    Чем оно лучше lilo?

     
     
  • 2.24, Аноним (21), 03:13, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно лучше, чем lilo
     

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