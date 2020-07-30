В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки

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|1.1, Аноним (1), 22:03, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очень, очень плохо. Разработчикам стыдно должно быть за такие апдейты.
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|1.2, Аноним (2), 22:03, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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RHEL - стабилен и никогда не ломается
Arch - ломается с любым обновлением
Не перепутать
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|2.13, Gemorroj (ok), 22:20, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Похожие проблемы с загрузкой отмечаются для RHEL 7 и CentOS 7, а также для Ubuntu и Debian.
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|1.3, Аноним (4), 22:05, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Твою налево... Как раз сегодня прилетели апдейты. И че теперь, не вырубать машину на ночь?
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|2.6, neAnonim (?), 22:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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последний раз выключал домашний комп пол года назад, чтобы включить пылесос в сеть. потом докупил командир.
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|2.7, tsifra (?), 22:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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как человек, решивший обновиться вчера и поспавший в итоге часа 3 за ночь, заявляю, что ubuntu 18.04 лечится так:
1. boot livestick
2. sudo apt-get update && apt-get dist-upgrade
3. sudo mount /dev/sdс3 /mnt
4. sudo mount /dev/sdс1 /mnt/boot (если у вас под бут отдельный раздел)
5. sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdc
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|2.11, Аноним (4), 22:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем спасибо. Инструкцию схоронил на всякий случай, а пакеты таки откатил из снапшотов, т.к. в репах уже только security и только новая версия. Снапшот здесь: http://snapshot.debian.org/package/grub2/ Нужна версия 2.02+dfsg1-20 (вместо новой 2.02+dfsg1-20+deb10u1). Может кому-то это поможет пока не поздно. Надеюсь, что это быстро пофиксят и обновят.
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|1.8, Аноним (8), 22:13, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что не успел перезагрузиться. Пожалуй, оставлю компьютер включённым.
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|1.10, Аноним (10), 22:16, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо проблемы свойственны какому-то определенному железу. Два компа обновились на debian, работают.
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|2.12, Аноним (8), 22:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Intel наверное в очередной раз..., но его совсем не жалко) На AMD ради интереса перезагрузился, и все загрузилось.
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|1.14, ALederAK (?), 22:21, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прямо как бекдоры в логике, которые пытались просуснуть в ядро под видом невинного исправления с ошибкой, когда код хранили ещё в биткипере.
Или косяки в написании кода обработки сертификатов на Маке, когда под видом невинной ошибки с дублированной строкой кода отсекалась логика основной проверки сертификата.
Теперь мелкий косячок в коде разбора конфигурации позволяет стать хвостом операционки :-)
АНБ не дремлет и передаёт привет!
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