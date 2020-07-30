В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки

Некоторые пользователи RHEL 8 и CentOS 8 столкнулись с проблемами после установки вчерашнего обновления загрузчика GRUB2 с устранением критической уязвимости. Проблемы проявляются в невозможности загрузки после установки обновления, в том числе на системах без UEFI Secure Boot.

На некоторых системах (например, HPE ProLiant XL230k Gen1 без UEFI Secure Boot) проблема проявляется в том числе на свежеустановленном в минимальной конфигурации RHEL 8.2. После обновления пакетов и перезагрузки наблюдается зависание и даже не показывается меню GRUB.

Похожие проблемы с загрузкой отмечаются для RHEL 7 и CentOS 7, а также для Ubuntu и Debian. Пользователям имеет смысл до прояснения ситуации повременить с установкой связанных с GRUB2 обновлений, а в случае возникновения проблем с загрузкой после обновления - откатиться на прошлую версию пакета с GRUB2, воспользовавшись загрузочным носителем для восстановления.



