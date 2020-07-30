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В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки

30.07.2020 21:49

Некоторые пользователи RHEL 8 и CentOS 8 столкнулись с проблемами после установки вчерашнего обновления загрузчика GRUB2 с устранением критической уязвимости. Проблемы проявляются в невозможности загрузки после установки обновления, в том числе на системах без UEFI Secure Boot.

На некоторых системах (например, HPE ProLiant XL230k Gen1 без UEFI Secure Boot) проблема проявляется в том числе на свежеустановленном в минимальной конфигурации RHEL 8.2. После обновления пакетов и перезагрузки наблюдается зависание и даже не показывается меню GRUB.

Похожие проблемы с загрузкой отмечаются для RHEL 7 и CentOS 7, а также для Ubuntu и Debian. Пользователям имеет смысл до прояснения ситуации повременить с установкой связанных с GRUB2 обновлений, а в случае возникновения проблем с загрузкой после обновления - откатиться на прошлую версию пакета с GRUB2, воспользовавшись загрузочным носителем для восстановления.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Раскрыты причины блокирования работы UEFI-прошивки ноутбуков Samsung
  4. OpenNews: В ноутбуках Lenovo выявлена проблема, не позволяющая установить Linux
  5. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI выводит из строя некоторые модели ноутбуков Thinkpad
  6. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53460-grub
Ключевые слова: grub, boot, rhel
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  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень, очень плохо. Разработчикам стыдно должно быть за такие апдейты.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:03, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    RHEL - стабилен и никогда не ломается
    Arch - ломается с любым обновлением

    Не перепутать

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:06, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тонко. Малацца.
     
  • 2.13, Gemorroj (ok), 22:20, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похожие проблемы с загрузкой отмечаются для RHEL 7 и CentOS 7, а также для Ubuntu и Debian.
     

  • 1.3, Аноним (4), 22:05, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Твою налево... Как раз сегодня прилетели апдейты. И че теперь, не вырубать машину на ночь?
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 22:11, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откати пакет и вырубай спокойно.
     
  • 2.6, neAnonim (?), 22:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    последний раз выключал домашний комп пол года назад, чтобы включить пылесос в сеть. потом докупил командир.
     
  • 2.7, tsifra (?), 22:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как человек, решивший обновиться вчера и поспавший в итоге часа 3 за ночь, заявляю, что ubuntu 18.04 лечится так:
    1. boot livestick
    2. sudo apt-get update && apt-get dist-upgrade
    3. sudo mount /dev/sdс3 /mnt
    4. sudo mount /dev/sdс1 /mnt/boot (если у вас под бут отдельный раздел)
    5. sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdc
     
  • 2.11, Аноним (4), 22:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем спасибо. Инструкцию схоронил на всякий случай, а пакеты таки откатил из снапшотов, т.к. в репах уже только security и только новая версия. Снапшот здесь: http://snapshot.debian.org/package/grub2/ Нужна версия 2.02+dfsg1-20 (вместо новой 2.02+dfsg1-20+deb10u1). Может кому-то это поможет пока не поздно. Надеюсь, что это быстро пофиксят и обновят.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:13, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что не успел перезагрузиться. Пожалуй, оставлю компьютер включённым.
     
  • 1.9, th3m3 (ok), 22:16, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тоже с утра обновился. Теперь и выключать нельзя :)
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:16, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо проблемы свойственны какому-то определенному железу. Два компа обновились на debian, работают.
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 22:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel наверное в очередной раз..., но его совсем не жалко) На AMD ради интереса перезагрузился, и все загрузилось.
     

  • 1.14, ALederAK (?), 22:21, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прямо как бекдоры в логике, которые пытались просуснуть в ядро под видом невинного исправления с ошибкой, когда код хранили ещё в биткипере.

    Или косяки в написании кода обработки сертификатов на Маке, когда под видом невинной ошибки с дублированной строкой кода  отсекалась логика основной проверки сертификата.

    Теперь мелкий косячок в коде разбора конфигурации позволяет стать хвостом операционки :-)

    АНБ не дремлет и передаёт привет!

     
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