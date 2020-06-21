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Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM

21.06.2020 10:50

Компания AMD сообщила о работе над исправлением серии уязвимостей "SMM Callout" (CVE-2020-12890), позволяющей получить контроль над прошивкой UEFI и выполнить код на уровне SMM (System Management Mode). Для атаки необходим физический доступ к оборудованию или доступ к системе с правами администратора. В случае успешной атаки злоумышленник может воспользоваться интерфейсом AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) для выполнения произвольного кода, который невозможно выявить из операционной системы.

Уязвимости присутствуют в коде прошивки UEFI, выполняемом в режиме SMM (Ring -2), более приоритетном, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и имеющим неограниченный доступ ко всей системной памяти. Например, после получения доступа к ОС в результате экслплуатауии других уязвимостей или методов социальной инженерии, атакующий может использовать уязвимости SMM Callout для обхода режима безопасной загрузки (UEFI Secure Boot), внедрения в SPI Flash невидимого для системы вредоносного кода или руткитов, а также для атак на гипервизоры для обхода механизмов проверки целостности виртуальных окружений.

Уязвимости вызваны ошибкой в коде SMM, связанной с отсутствием проверки адреса целевого буфера при вызове функции SmmGetVariable() в SMI-обработчике 0xEF. Из-за данной ошибки атакующий может записать произвольные данные во внутреннюю память SMM (SMRAM) и запустить их как код с правами SMM. По предварительным данным проблема проявляется в некоторых APU (AMD Fusion) для пользовательских и встраиваемых систем, выпускавшихся с 2016 по 2019 год. AMD уже передал большинству производителей материнских плат обновление прошивки с исправлением проблемы, а оставшимся производителям обновление планируется отправить до конца месяца.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/corpora...)
  2. OpenNews: Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD
  3. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
  4. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках, позволяющая выполнить код в режиме SMM
  5. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
  6. OpenNews: Раскрыты две новые уязвимости механизма спекулятивного выполнения в CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53204-amd
Ключевые слова: amd, cpu, smm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, с (?), 11:26, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Intel vs AMD
    Round 2
    Fight
     
     
  • 2.6, Iponia (?), 11:37, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    У интела слишком большая фора - не догонят.
     
     
  • 3.41, Урри (?), 14:21, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое. Это как в Firefox один раз найдут уязвимость, сразу скандал планетарного масштаба, а когда в Chrome найдена очередная из 100500 уязвимостей, то реакция "Ну бывает".
     
  • 3.62, Аноним (62), 14:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Никакой форы нет - есть только нахайпленное (за амдшные деньги) говно в прессе и не более того. Условия воспроизведения те же самые - нужен физдоступ к оборудованию. Но об этом же никто вслух говорить не хочет, только сопли про "уязвимости".
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эта уязвимость сравнима с уязвимостями в Intel ME. Intel значительно опережает по аппаратным уязвимостям.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:18, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это другое! Слышите, другое! Тут понимать надо!
     
  • 2.30, user90 (?), 13:05, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Intel vs AMD

    Как чистый вореант не пройдет, ибо тут вышло с запашком глупости йузера, ибо тут про "APU", а чтоп купить такое - нужно иметь дефицит мозга)

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:18, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ога, игори ни тянит, майнит хринова.
     
  • 2.42, anonymous (??), 14:27, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CocaCola vs Pepsi
     
     
  • 3.46, КО (?), 14:33, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На самом деле это одна и та же компания. Не благодари.
     
     
  • 4.47, anonymous (??), 14:37, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не благодарю :)
     
  • 4.66, Аноним (65), 15:20, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На самом деле это одна и та же компания

    А ты между строк читать не умеешь, да?

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:26, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Отличная новость!
     
     
  • 2.24, Собака (?), 12:34, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, всего лишь несколько маргинальных процов затронуло
     
  • 2.37, Анонимно (ok), 13:48, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для gigabyte GA-970A-DS3P обнова выйдет?
     
     
  • 3.52, Лиза Су (?), 14:43, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подождите, я уточняю информацию.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:29, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Уж хотел написать, что наконец то интел дождался, но нет.
    Если рут получен, то поздно пить баржоми, а уефи всегда было троянцем.
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 11:33, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    (U)EFI -- зло. Бессмысленное и беспощадное.
     
     
  • 2.16, DerRoteBaron (ok), 12:15, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зло - современные x86. EFI лишь следствие того, в какого монстра превратили процессоры что синие что красные
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:20, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Детей воспитывать надо, EFI... )
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:53, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А виноват в этом "мы".

    История: в начале 1980 "мы" требовали от промышленности персональный комп. "Мы" давили на IBM, "мы" не хотели подождать 3-5 лет нормальный проц, требовали сегодня сейчас и немедленно! Вот IBM и взяла 8086 дерьмо от Intel которая как раз закончила их поставку на ракеты. IBM и многие говорили что 8086-8286 дерьмо, ни на что непригодно, кроме DOS от Била. Intel к 1990-тым чуть исправилась под давлением и выпустила более-менее нормальный 8386.

    Какова мораль? Если бы согласились ждать получили бы нормальную архитектуру проца, но стоимость проца былабы выше.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:59, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >8286
    >8386

    Тыб хоть матчасть в википедии подучил, иксперд.

     
     
  • 5.34, Злюка (?), 13:18, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Та и с годами нестыковочка.
    И лично я, во времена 80286, требовал лишь манную кашу без комочков.
     
  • 4.29, Dnina (ok), 13:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что сейчас есть из не такого ужасного? ARM или IBM Power лучше?
     
     
  • 5.39, Mr. Sneer (?), 13:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POWER лучше.
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И каким образом тут виноват x86? Была бы некая другая чудесная архитектура, повер там, арм, мипс, да не суть важно - это как-то бы помешало производителям процессоров встраивать все эти гипервизоры с повышенными привилегиями в систему? Их встраивают отнюдь не по причине того, что x86 плох или хорош.

    Была бы другая архитектура массовой - было бы с ней то же самое.

     
     
  • 4.50, anonymous (??), 14:40, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы знаете ещё какую-то популярную архитектуру, где инициализация процессора делается только огромным закрытым блобом поставляемым напрямую производителя процессора?
     
  • 2.43, anonymous (??), 14:30, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (U)EFI -- зло. Бессмысленное и беспощадное.

    Я вот тоже так считал, пока хорошенько не изучал, а что такое UEFI. По сути, это лишь попытка утянуть архитектуру x86 в современность. Поэтому мне интересно, а почему вы считаете, что это зло?

     
     
  • 3.49, A.Stahl (ok), 14:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это совершенно не нужный и труднообновляемый код. Какое вообще отношение EFI имеет к x86?
     
     
  • 4.51, anonymous (??), 14:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что это совершенно не нужный

    Без него невозможна загрузка современной x86-системы.

    > и труднообновляемый код

    Не труднее, чем любое другое обновление firmware. Причём тут именно UEFI?

     
     
  • 5.54, A.Stahl (ok), 14:47, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 лет была возможна, а теперь невозможна?
    Мне кажется что эта невозможность (ты про подгрузку микрокода, да?) надумана и вполне всё можно было сделать и без EFI. Я считаю что BIOS нужно было ещё сильнее обрезать, а не раздувать до EFI-комбайна.
     
     
  • 6.56, anonymous (??), 14:50, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 50 лет была возможна, а теперь невозможна?

    Ну так вот производят сейчас процессоры и Intel и AMD. Например, есть такая фигня, как "Intel FSP".

     
     
  • 7.59, A.Stahl (ok), 14:54, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не делает EFI полезней. Ты говоришь: "Ну мы тут говна намесили и чтобы оно не расплескалось мы туда палок насовали". Так вот -- ни говно ни палки не нужны изначально.


     
     
  • 8.61, anonymous (??), 14:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно согласен с подходом Но производители x86 а конкретно AMD и Intel по... текст свёрнут, показать
     
  • 4.55, anonymous (??), 14:49, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое вообще отношение EFI имеет к x86?

    UEFI предлагает более удобный (чем было до него) способ напихивать всё новые костыли в firmware, чтобы делать систему а-ля x86 более usable. Для какого-нибудь ARM вполне хватает минималистичного u-root (который хоть и UEFI-compliant, но лишь потому, что UEFI -- это уже стандарт)

     
     
  • 5.57, anonymous (??), 14:51, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опечатался: s/u-root/u-boot/
     
  • 5.58, A.Stahl (ok), 14:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы х86 процессору не обновлять свой микрокод позже, через ОС? Это было бы намного удобней. Для всех.


     
     
  • 6.60, anonymous (??), 14:55, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того, что микрокод -- это лишь одна из сотни проблем (и я её даже не упомянал тут), и далеко не первой важности.

    Но если отвечать на ваш вопрос:
    1. Это не безопасно. Чем раньше будет устанена уязвимость, тем проще будет гарантировать загрузку доверенной среди (без внедрения незаметного malware).
    2. Это не надёжно. Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS?

     
     
  • 7.63, A.Stahl (ok), 15:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это не безопасно.

    Произодителю мат.платы я доверяю ещё меньше. Да и поддержка обычно недолговечна. Ну и где будут все эти супер-важные апдейты микрокода через год? А на практике без шевеления производителя мат.платы никакой микрокод в этом вашем UEFI обновить не получится.
    Так что обновление на стороне ОС куда безопасней и удобней.

    >Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS?

    А что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить EFI? Вероятность этого события приблизительно такая же. Только вот ОС можно пропатчить костылём под конкретный процессор на конкретной машине, а с UEFI это практически невозможно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Для атаки необходим физический доступ к оборудованию или доступ к системе с правами администратора.

    Не интересно. Все знают, что при физическом доступе к машине её можно скомпрометировать. То ли дело штеудовские удалённо эксплуатируемые дыры.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Речь о том, что можно оставить руткит, который будет _полностью_ неуловим и незаметен из операционной системы. Ещё вопрос, что лучше удалённая уязвимость или возможность оставить невидимую закладку.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Удалённая уязвимость позволяющая оставить невидимую закладку.
     
  • 3.19, n00by (ok), 12:20, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лучше удалённая. Что бы эксплуатировать уязвимость локально, требуются специально обученные люди. У Интелей вообще всё самое лучшее.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже интересно. Обычно эксплуатируются несколько уязвимостей, каждая из которых в отдельности не выглядит так опасно. В случае с сабжем, видимо, можно обойти какой-нибудь selinux и прочие защиты уровня ОС.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:06, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда говорят что для Линукс нет вирусов если его можно взломать через эту уязвимость?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:18, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот не вирус, а руткит.
     
  • 4.22, Аноним (20), 12:25, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вирус" и "уязвимость" это о разном.
     
  • 4.32, Lex (??), 13:15, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что лгут и вирусов под линь более чем предостаточно
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:43, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это молдавский вирус, который надо самостоятельно скомпилировать и запустить из-под рута.

    А вообще, вирусы есть (но мало).

     

  • 1.8, Spoofing (?), 11:37, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну это другое...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:06, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, например UEFI.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:37, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наконец-то Рузены подешевеют.
     
     
  • 2.23, Собака (?), 12:31, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > APU Fusion

    Новость не читай, коммент пиши

     

  • 1.11, Сейд (ok), 11:56, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мой AMD Athlon II X2 250 неуязвим. Уже 11 лет в порядке.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:11, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо было юзать Гарвард
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:24, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проблема не в проце, а в прошивке AGESA, которая фиксится обновлением биоса, к тому же касается судя по OP MiniPC аналога NUC'а.
     
  • 1.26, Kusb (?), 12:55, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из этой новости узнал, насколько важна прошивка uefi. И что механизмы защиты процессора типа от неё зависят.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:04, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    smm не обязательно механизм защиты. smm использовалась некоторыми BIOS-ами в прошлом веке для эмуляции различных устройств. например можно было работать с usb клавиатурой и мышью в ОС которая ничего не знала про usb (dos).
     

  • 1.27, rm_ (ok), 12:58, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уязвимости вызваны ошибкой в коде SMM, связанной с отсутствием проверки адреса целевого буфера при вызове функции SmmGetVariable()

    Нет

    Уязвимости вызваны присутствием кода прошивки UEFI, выполняемого в режиме SMM (Ring -2), более приоритетном, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и имеющего неограниченный доступ ко всей системной памяти.

     
     
  • 2.44, anonymous (??), 14:32, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаете загрузить современный x86-процессор без UEFI? :)
    UEFI-image внутри себя всё так же содержит BIOS region. Что именно нужно исправить в UEFI, чтобы оно стало правильным решением для x86?

    Проблема не в UEFI, а в закрытости решения.

     
     
  • 3.53, DerRoteBaron (ok), 14:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вероятно, заменить на полностью аппаратное решение с тремя килобайтами кода в ROM так, чтобы при любом косяке надо было выкидывать оборудование. И как только маркетологи до этого не додумались?
     

  • 1.35, Нанобот (ok), 13:33, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Заголовок новости не соответствует содержимому. Нет там никакой уязвимости в процессорах
     
     
  • 2.67, Аноним (65), 15:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ЭТО ДРУГОЕ!!!
     

  • 1.38, BlackRot (ok), 13:48, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, так уязвимостью в процессоре или в UEFI?
     
     
  • 2.45, anonymous (??), 14:33, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это связанные вещи. В UEFI хранится код для инициализации процессора и прочих замутов платформы правильным образом. И это закрытое решение поставляемое AMD-ой и Intel-ом.
     

  • 1.48, mos87 (ok), 14:38, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    СММщиков уже прямо в процы внедряют
     
  • 1.64, EnemyOfDemocracy (?), 15:17, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимость в процессорах AMD

    ...
    > Уязвимости присутствуют в коде прошивки UEFI

    !!!

    UEFI изнасиловал журналиста? Хехе, сайИнтелогам всё равно не поможет, ибо их косяки высечены в кремнии.

     
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