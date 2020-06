Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM

2.16 , DerRoteBaron ( ok ), 12:15, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зло - современные x86. EFI лишь следствие того, в какого монстра превратили процессоры что синие что красные

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:20, 21/06/2020 –1 + / – Детей воспитывать надо, EFI... )

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:53, 21/06/2020 –4 + / – А виноват в этом "мы". История: в начале 1980 "мы" требовали от промышленности персональный комп. "Мы" давили на IBM, "мы" не хотели подождать 3-5 лет нормальный проц, требовали сегодня сейчас и немедленно! Вот IBM и взяла 8086 дерьмо от Intel которая как раз закончила их поставку на ракеты. IBM и многие говорили что 8086-8286 дерьмо, ни на что непригодно, кроме DOS от Била. Intel к 1990-тым чуть исправилась под давлением и выпустила более-менее нормальный 8386. Какова мораль? Если бы согласились ждать получили бы нормальную архитектуру проца, но стоимость проца былабы выше.

4.28 , Аноним ( 28 ), 12:59, 21/06/2020 + / – >8286

>8386 Тыб хоть матчасть в википедии подучил, иксперд.

5.34 , Злюка ( ? ), 13:18, 21/06/2020 +2 + / – Та и с годами нестыковочка.

И лично я, во времена 80286, требовал лишь манную кашу без комочков.

4.29 , Dnina ( ok ), 13:02, 21/06/2020 +1 + / – А что сейчас есть из не такого ужасного? ARM или IBM Power лучше?

5.39 , Mr. Sneer ( ? ), 13:57, 21/06/2020 + / – POWER лучше.

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:11, 21/06/2020 +1 + / – И каким образом тут виноват x86? Была бы некая другая чудесная архитектура, повер там, арм, мипс, да не суть важно - это как-то бы помешало производителям процессоров встраивать все эти гипервизоры с повышенными привилегиями в систему? Их встраивают отнюдь не по причине того, что x86 плох или хорош. Была бы другая архитектура массовой - было бы с ней то же самое.

4.50 , anonymous ( ?? ), 14:40, 21/06/2020 + / – Вы знаете ещё какую-то популярную архитектуру, где инициализация процессора делается только огромным закрытым блобом поставляемым напрямую производителя процессора?

2.43 , anonymous ( ?? ), 14:30, 21/06/2020 + / – > (U)EFI -- зло. Бессмысленное и беспощадное. Я вот тоже так считал, пока хорошенько не изучал, а что такое UEFI. По сути, это лишь попытка утянуть архитектуру x86 в современность. Поэтому мне интересно, а почему вы считаете, что это зло?

3.49 , A.Stahl ( ok ), 14:39, 21/06/2020 + / – Потому что это совершенно не нужный и труднообновляемый код. Какое вообще отношение EFI имеет к x86?

4.51 , anonymous ( ?? ), 14:42, 21/06/2020 + / – > Потому что это совершенно не нужный Без него невозможна загрузка современной x86-системы. > и труднообновляемый код Не труднее, чем любое другое обновление firmware. Причём тут именно UEFI?

5.54 , A.Stahl ( ok ), 14:47, 21/06/2020 + / – 50 лет была возможна, а теперь невозможна?

Мне кажется что эта невозможность (ты про подгрузку микрокода, да?) надумана и вполне всё можно было сделать и без EFI. Я считаю что BIOS нужно было ещё сильнее обрезать, а не раздувать до EFI-комбайна.

6.56 , anonymous ( ?? ), 14:50, 21/06/2020 + / – > 50 лет была возможна, а теперь невозможна? Ну так вот производят сейчас процессоры и Intel и AMD. Например, есть такая фигня, как "Intel FSP".

7.59 , A.Stahl ( ok ), 14:54, 21/06/2020 + / – Это не делает EFI полезней. Ты говоришь: "Ну мы тут говна намесили и чтобы оно не расплескалось мы туда палок насовали". Так вот -- ни говно ни палки не нужны изначально.

8.61 , anonymous ( ?? ), 14:57, 21/06/2020 + / – текст свёрнут, показать Абсолютно согласен с подходом Но производители x86 а конкретно AMD и Intel по... 4.55 , anonymous ( ?? ), 14:49, 21/06/2020 + / – > Какое вообще отношение EFI имеет к x86? UEFI предлагает более удобный (чем было до него) способ напихивать всё новые костыли в firmware, чтобы делать систему а-ля x86 более usable. Для какого-нибудь ARM вполне хватает минималистичного u-root (который хоть и UEFI-compliant, но лишь потому, что UEFI -- это уже стандарт)

5.57 , anonymous ( ?? ), 14:51, 21/06/2020 + / – Опечатался: s/u-root/u-boot/

5.58 , A.Stahl ( ok ), 14:52, 21/06/2020 + / – Почему бы х86 процессору не обновлять свой микрокод позже, через ОС? Это было бы намного удобней. Для всех.

6.60 , anonymous ( ?? ), 14:55, 21/06/2020 + / – Начнём с того, что микрокод -- это лишь одна из сотни проблем (и я её даже не упомянал тут), и далеко не первой важности. Но если отвечать на ваш вопрос:

1. Это не безопасно. Чем раньше будет устанена уязвимость, тем проще будет гарантировать загрузку доверенной среди (без внедрения незаметного malware).

2. Это не надёжно. Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS?

7.63 , A.Stahl ( ok ), 15:01, 21/06/2020 + / – >Это не безопасно. Произодителю мат.платы я доверяю ещё меньше. Да и поддержка обычно недолговечна. Ну и где будут все эти супер-важные апдейты микрокода через год? А на практике без шевеления производителя мат.платы никакой микрокод в этом вашем UEFI обновить не получится.

Так что обновление на стороне ОС куда безопасней и удобней. >Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS? А что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить EFI? Вероятность этого события приблизительно такая же. Только вот ОС можно пропатчить костылём под конкретный процессор на конкретной машине, а с UEFI это практически невозможно.