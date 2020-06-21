Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM

|
|
|
|
|
|3.41, Урри (?), 14:21, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это другое. Это как в Firefox один раз найдут уязвимость, сразу скандал планетарного масштаба, а когда в Chrome найдена очередная из 100500 уязвимостей, то реакция "Ну бывает".
|
|3.62, Аноним (62), 14:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Никакой форы нет - есть только нахайпленное (за амдшные деньги) говно в прессе и не более того. Условия воспроизведения те же самые - нужен физдоступ к оборудованию. Но об этом же никто вслух говорить не хочет, только сопли про "уязвимости".
|
|2.20, Аноним (20), 12:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Эта уязвимость сравнима с уязвимостями в Intel ME. Intel значительно опережает по аппаратным уязвимостям.
|
|2.30, user90 (?), 13:05, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Intel vs AMD
Как чистый вореант не пройдет, ибо тут вышло с запашком глупости йузера, ибо тут про "APU", а чтоп купить такое - нужно иметь дефицит мозга)
|
|
|
|3.46, КО (?), 14:33, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
На самом деле это одна и та же компания. Не благодари.
|
|
|
|4.66, Аноним (65), 15:20, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>На самом деле это одна и та же компания
А ты между строк читать не умеешь, да?
|
|1.3, Аноним (3), 11:29, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
Уж хотел написать, что наконец то интел дождался, но нет.
Если рут получен, то поздно пить баржоми, а уефи всегда было троянцем.
|
|
|
|2.16, DerRoteBaron (ok), 12:15, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зло - современные x86. EFI лишь следствие того, в какого монстра превратили процессоры что синие что красные
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 12:53, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
А виноват в этом "мы".
История: в начале 1980 "мы" требовали от промышленности персональный комп. "Мы" давили на IBM, "мы" не хотели подождать 3-5 лет нормальный проц, требовали сегодня сейчас и немедленно! Вот IBM и взяла 8086 дерьмо от Intel которая как раз закончила их поставку на ракеты. IBM и многие говорили что 8086-8286 дерьмо, ни на что непригодно, кроме DOS от Била. Intel к 1990-тым чуть исправилась под давлением и выпустила более-менее нормальный 8386.
Какова мораль? Если бы согласились ждать получили бы нормальную архитектуру проца, но стоимость проца былабы выше.
|
|
|
|
|
|5.34, Злюка (?), 13:18, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Та и с годами нестыковочка.
И лично я, во времена 80286, требовал лишь манную кашу без комочков.
|
|4.29, Dnina (ok), 13:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А что сейчас есть из не такого ужасного? ARM или IBM Power лучше?
|
|3.31, Аноним (31), 13:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И каким образом тут виноват x86? Была бы некая другая чудесная архитектура, повер там, арм, мипс, да не суть важно - это как-то бы помешало производителям процессоров встраивать все эти гипервизоры с повышенными привилегиями в систему? Их встраивают отнюдь не по причине того, что x86 плох или хорош.
Была бы другая архитектура массовой - было бы с ней то же самое.
|
|
|
|4.50, anonymous (??), 14:40, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы знаете ещё какую-то популярную архитектуру, где инициализация процессора делается только огромным закрытым блобом поставляемым напрямую производителя процессора?
|
|2.43, anonymous (??), 14:30, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> (U)EFI -- зло. Бессмысленное и беспощадное.
Я вот тоже так считал, пока хорошенько не изучал, а что такое UEFI. По сути, это лишь попытка утянуть архитектуру x86 в современность. Поэтому мне интересно, а почему вы считаете, что это зло?
|
|
|
|3.49, A.Stahl (ok), 14:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это совершенно не нужный и труднообновляемый код. Какое вообще отношение EFI имеет к x86?
|
|
|
|4.51, anonymous (??), 14:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что это совершенно не нужный
Без него невозможна загрузка современной x86-системы.
> и труднообновляемый код
Не труднее, чем любое другое обновление firmware. Причём тут именно UEFI?
|
|
|
|5.54, A.Stahl (ok), 14:47, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
50 лет была возможна, а теперь невозможна?
Мне кажется что эта невозможность (ты про подгрузку микрокода, да?) надумана и вполне всё можно было сделать и без EFI. Я считаю что BIOS нужно было ещё сильнее обрезать, а не раздувать до EFI-комбайна.
|
|
|
|6.56, anonymous (??), 14:50, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 50 лет была возможна, а теперь невозможна?
Ну так вот производят сейчас процессоры и Intel и AMD. Например, есть такая фигня, как "Intel FSP".
|
|
|
|7.59, A.Stahl (ok), 14:54, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не делает EFI полезней. Ты говоришь: "Ну мы тут говна намесили и чтобы оно не расплескалось мы туда палок насовали". Так вот -- ни говно ни палки не нужны изначально.
|
|4.55, anonymous (??), 14:49, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какое вообще отношение EFI имеет к x86?
UEFI предлагает более удобный (чем было до него) способ напихивать всё новые костыли в firmware, чтобы делать систему а-ля x86 более usable. Для какого-нибудь ARM вполне хватает минималистичного u-root (который хоть и UEFI-compliant, но лишь потому, что UEFI -- это уже стандарт)
|
|
|
|5.58, A.Stahl (ok), 14:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему бы х86 процессору не обновлять свой микрокод позже, через ОС? Это было бы намного удобней. Для всех.
|
|
|
|6.60, anonymous (??), 14:55, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Начнём с того, что микрокод -- это лишь одна из сотни проблем (и я её даже не упомянал тут), и далеко не первой важности.
Но если отвечать на ваш вопрос:
1. Это не безопасно. Чем раньше будет устанена уязвимость, тем проще будет гарантировать загрузку доверенной среди (без внедрения незаметного malware).
2. Это не надёжно. Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS?
|
|
|
|7.63, A.Stahl (ok), 15:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это не безопасно.
Произодителю мат.платы я доверяю ещё меньше. Да и поддержка обычно недолговечна. Ну и где будут все эти супер-важные апдейты микрокода через год? А на практике без шевеления производителя мат.платы никакой микрокод в этом вашем UEFI обновить не получится.
Так что обновление на стороне ОС куда безопасней и удобней.
>Что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить OS?
А что если проблема в CPU вызывает каждый тысячный раз невозможность загрузить EFI? Вероятность этого события приблизительно такая же. Только вот ОС можно пропатчить костылём под конкретный процессор на конкретной машине, а с UEFI это практически невозможно.
|
|1.5, Аноним (5), 11:34, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> Для атаки необходим физический доступ к оборудованию или доступ к системе с правами администратора.
Не интересно. Все знают, что при физическом доступе к машине её можно скомпрометировать. То ли дело штеудовские удалённо эксплуатируемые дыры.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:37, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Речь о том, что можно оставить руткит, который будет _полностью_ неуловим и незаметен из операционной системы. Ещё вопрос, что лучше удалённая уязвимость или возможность оставить невидимую закладку.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 11:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Удалённая уязвимость позволяющая оставить невидимую закладку.
|
|3.19, n00by (ok), 12:20, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно лучше удалённая. Что бы эксплуатировать уязвимость локально, требуются специально обученные люди. У Интелей вообще всё самое лучшее.
|
|2.10, Аноним (10), 11:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень даже интересно. Обычно эксплуатируются несколько уязвимостей, каждая из которых в отдельности не выглядит так опасно. В случае с сабжем, видимо, можно обойти какой-нибудь selinux и прочие защиты уровня ОС.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 12:06, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему тогда говорят что для Линукс нет вирусов если его можно взломать через эту уязвимость?
|
|
|
|4.32, Lex (??), 13:15, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что лгут и вирусов под линь более чем предостаточно
|
|4.36, Аноним (36), 13:43, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что это молдавский вирус, который надо самостоятельно скомпилировать и запустить из-под рута.
А вообще, вирусы есть (но мало).
|
|1.21, Аноним (21), 12:24, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Проблема не в проце, а в прошивке AGESA, которая фиксится обновлением биоса, к тому же касается судя по OP MiniPC аналога NUC'а.
|
|1.26, Kusb (?), 12:55, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Из этой новости узнал, насколько важна прошивка uefi. И что механизмы защиты процессора типа от неё зависят.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 14:04, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
smm не обязательно механизм защиты. smm использовалась некоторыми BIOS-ами в прошлом веке для эмуляции различных устройств. например можно было работать с usb клавиатурой и мышью в ОС которая ничего не знала про usb (dos).
|
|1.27, rm_ (ok), 12:58, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Уязвимости вызваны ошибкой в коде SMM, связанной с отсутствием проверки адреса целевого буфера при вызове функции SmmGetVariable()
Нет
Уязвимости вызваны присутствием кода прошивки UEFI, выполняемого в режиме SMM (Ring -2), более приоритетном, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и имеющего неограниченный доступ ко всей системной памяти.
|
|
|
|2.44, anonymous (??), 14:32, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Предлагаете загрузить современный x86-процессор без UEFI? :)
UEFI-image внутри себя всё так же содержит BIOS region. Что именно нужно исправить в UEFI, чтобы оно стало правильным решением для x86?
Проблема не в UEFI, а в закрытости решения.
|
|
|
|3.53, DerRoteBaron (ok), 14:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вероятно, заменить на полностью аппаратное решение с тремя килобайтами кода в ROM так, чтобы при любом косяке надо было выкидывать оборудование. И как только маркетологи до этого не додумались?
|
|1.35, Нанобот (ok), 13:33, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Заголовок новости не соответствует содержимому. Нет там никакой уязвимости в процессорах
|
|
|
|2.45, anonymous (??), 14:33, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это связанные вещи. В UEFI хранится код для инициализации процессора и прочих замутов платформы правильным образом. И это закрытое решение поставляемое AMD-ой и Intel-ом.
|
|1.64, EnemyOfDemocracy (?), 15:17, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Уязвимость в процессорах AMD
...
> Уязвимости присутствуют в коде прошивки UEFI
!!!
UEFI изнасиловал журналиста? Хехе, сайИнтелогам всё равно не поможет, ибо их косяки высечены в кремнии.
|