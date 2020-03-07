Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD

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|1.3, твой лучший друг (?), 21:37, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чёт как-то слабовато у интел получилось в поиске уязвимостей у конкурентов, уж лучше далее про диверсити и гендерное равенство ролики снимать. Раз уж с процами не получается.
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|2.4, Аноним (4), 21:39, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Просто амд никому не нужен. Лично я бы пользовался и амд, да только сокеты у интела удобней — ножки у процессора не сломаешь, и крышку снимая радиатор не оторвёшь.
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|4.12, Аноним (12), 22:13, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо бы, кстати, поставить последнюю рабочую сборку Safari под Windows, вспомнить как оно было.
Когда-то давным давно я пришел на форум маководов и спросил есть ли эмулятор мака для винды, чтобы запустить Сафари. Ну, там мы разругались в конце концов, меня затерли. А оказалось, потом Сафари официально вышел. Правда, был заброшен.
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|4.16, Сишник (?), 22:17, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я ставил на R5 3600 - из коробки работает всё, кроме виртуализации через svm. При этом virtualbox всё-таки каким-то образом работает, хоть и с плохой производительностью.
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|3.10, Анатолий (??), 22:06, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лично я бы пользовался и амд, да только сокеты у интела удобней — ножки у процессора не сломаешь, и крышку снимая радиатор не оторвёшь.
Есть мега ноу-хау: не пользоваться молотком и гвоздодером, когда устанивливаешь процессор в сокет и снимаешь крышку радиатора.
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|4.11, Аноним (4), 22:10, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этими пастами никогда не знаешь, во что они превратятся. У меня была прекрасная паста корейского производства от залмана, но теперь они перенесли производство в китай и корейскую не купишь нигде. Совсем не то стало.
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|3.18, хотел спросить (?), 22:22, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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притом погнуть контактную группу на мамке намного проще чем на процессоре,
потому что защитную заглушку ты снимаешь намного раньше, чем достаешь проц из пластика
достаточно чтобы на нее в небольшой высоты упала отвертка или шлейф какой-нибудь уперся
и ноги на проце можно поправить намного проще...
кстати сокет SP3 у AMD такой же требующий большей осторожности
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|2.13, Аноним (12), 22:15, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SJW
Минусаторы все равно хуже их. И их полно здесь. Людей, которые хуже SJW.
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|1.15, Аноним (15), 22:17, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оказывается есть профит в том чтобы до сих пор использовать камень на k10. IME/PSP зондов нет, дырок поменьше..
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