The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD

07.03.2020 21:31

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой методов атак MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad, провела исследование специфичных для процессоров AMD аппаратных оптимизаций и разработала два новых метода атак по сторонним каналам, манипулирующих утечками данных в процессе работы механизма предсказания каналов кэша первого уровня процессоров AMD. Методы могут использоваться для снижения эффективности защиты ASLR, восстановления ключей в уязвимых реализациях AES и повышения эффективности атаки Spectre.

Проблемы выявлены в реализации механизма предсказания канала (way predictor) в кэше данных первого уровня CPU (L1D), используемого для предсказания в каком канале кэша отражён определённый физический адрес памяти. Указанная оптимизация на основе привязки к μ-тегам позволяет процессору ограничиваться обращением только к предсказанному каналу, что существенно снижает потребление энергии CPU.

В ходе обратного инжиниринга реализации системы предсказания канала в различных поколениях процессоров AMD, выпускаемых с 2011 по 2019 год, выявлены две новые техники атак по сторонним каналам:

  • Collide+Probe - даёт возможность атакующему отслеживать обращение к памяти для процессов, выполняемых на том же логическом ядре CPU, без знания физических адресов и не используя разделяемую память.
  • Load+Reload - позволяет очень точно определять следы доступа к памяти на том же физическом ядре CPU. Несмотря на то, что атака зависит от разделяемой памяти, она не приводит к сбросу линий кэша, что даёт возможность проведения скрытых атак, не вытесняющих данные из кэша последнего уровня.

На основе указанных техник исследователями продемонстрировано несколько сценариев атаки по сторонним каналам:

  • Показана возможность использования методов для организации скрытого косвенного канала связи между двумя процессами, позволяющего передавать данные на скорости до 588 кB в секунду.
  • Используя коллизии в μTag удалось добиться сокращения энтропии для разных вариантов ASLR (Address Space Layout Randomization) и обойти защиту ASLR в ядре на полностью обновлённой Linux-системе. Показана возможность совершения атаки по снижению энтропии ASLR как из пользовательских приложений, так и при помощи выполняемого в sandbox-окружении JavaScript-кода и кода, запущенного в другом гостевом окружении.

  • На базе метода Collide+Probe реализована атака по восстановлению ключа шифрования из уязвимой реализации (на основе T-table) шифрования AES.
  • Применив метод Collide+Probe в качестве канала для получения данных в ходе атаки Spectre удалось извлечь закрытые данные из ядра, не используя разделяемую память.

Уязвимость проявляется на процессорах AMD на базе микроархитектур Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Zen (Ryzen, Epic), Zen+ и Zen2. Компания AMD была уведомлена о проблеме 23 августа 2019 года, но пока не выпустила отчёт с информацией о блокировании уязвимости. По данным исследователей проблему можно блокировать на уровне обновления микрокода через предоставление MSR-битов для выборочного отключения системы предсказания канала, по аналогии с тем, как поступила компания Intel для управления отключением механизмов предсказания переходов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
  4. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением
  5. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
  6. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: amd, spectre, attack, cpu, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Щедро оплачено штеудом.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:36, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Наконец-то дождались!
     
  • 1.3, твой лучший друг (?), 21:37, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чёт как-то слабовато у интел получилось в поиске уязвимостей у конкурентов, уж лучше далее про диверсити и гендерное равенство ролики снимать. Раз уж с процами не получается.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:39, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Просто амд никому не нужен. Лично я бы пользовался и амд, да только сокеты у интела удобней — ножки у процессора не сломаешь, и крышку снимая радиатор не оторвёшь.
     
     
  • 3.5, Nakita (?), 21:47, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На AMD еще хакинтош сложнее завести.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:13, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо бы, кстати, поставить последнюю рабочую сборку Safari под Windows, вспомнить как оно было.
    Когда-то давным давно я пришел на форум маководов и спросил есть ли эмулятор мака для винды, чтобы запустить Сафари. Ну, там мы разругались в конце концов, меня затерли. А оказалось, потом Сафари официально вышел. Правда, был заброшен.
     
  • 4.16, Сишник (?), 22:17, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я ставил на R5 3600 - из коробки работает всё, кроме виртуализации через svm. При этом virtualbox всё-таки каким-то образом работает, хоть и с плохой производительностью.
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:53, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато у сокета штырьки сломаешь.
     
  • 3.10, Анатолий (??), 22:06, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лично я бы пользовался и амд, да только сокеты у интела удобней — ножки у процессора не сломаешь, и крышку снимая радиатор не оторвёшь.

    Есть мега ноу-хау: не пользоваться молотком и гвоздодером, когда устанивливаешь процессор в сокет и снимаешь крышку радиатора.

     
     
  • 4.11, Аноним (4), 22:10, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этими пастами никогда не знаешь, во что они превратятся. У меня была прекрасная паста корейского производства от залмана, но теперь они перенесли производство в китай и корейскую не купишь нигде. Совсем не то стало.
     
  • 3.18, хотел спросить (?), 22:22, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    притом погнуть контактную группу на мамке намного проще чем на процессоре,
    потому что защитную заглушку ты снимаешь намного раньше, чем достаешь проц из пластика
    достаточно чтобы на нее в небольшой высоты упала отвертка или шлейф какой-нибудь уперся

    и ноги на проце можно поправить намного проще...

    кстати сокет SP3 у AMD такой же требующий большей осторожности

     

  • 1.6, Памятник (?), 21:49, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот что бывает когда разработкой занимаются SJW.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 22:15, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SJW

    Минусаторы все равно хуже их. И их полно здесь. Людей, которые хуже SJW.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:51, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все. Началось.
     
     
  • 2.14, Васечкин (?), 22:17, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь на AMD уязвимости начнут раскрывать АНБ.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:58, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень вяленько по сравнению с интелом.
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:17, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается есть профит в том чтобы до сих пор использовать камень на k10. IME/PSP зондов нет, дырок поменьше..
     
  • 1.17, Аноним (12), 22:19, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Pentium 4 уязвим?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру