Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel

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|1.2, Аноним (2), 15:50, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я кстати не заметил прироста производительности с mitigations=off на десктопе. Если я что и заметил, так это просадку производительности. Это нормально?
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|2.4, Crazy Alex (ok), 15:57, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просадка - точно ненормально. Прирост - могли и не заметить, в зависимости от задач и нагрузки.
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|3.7, Аноним (2), 16:04, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просадки в бенчмарках, в долго запускающемся софте (разница единицы процентов в случайную сторону)... Вот и думаю, что как-то странно получается.
Вроде всё самое медленное включено?
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/l1tf:Mitigation: PTE Inversion
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/mds:Mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdown:Mitigation: PTI
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spec_store_bypass:Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v1:Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2:Mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
Ещё пробовал отключать в венде, так там directx и отрисовка шрифтов начинали медленней работать.
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|1.3, Аноним (3), 15:51, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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- Очередное обновление процессоров, в будущем, снова за ваши деньги.
- А пока мы замедлим все это (в том числе наши самые быстрые и даже все новые текущие процессора)
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|2.5, Аноним (5), 15:57, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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> процессора
Правильно писать "процессоры". Окончание -а употребляется в устаревшем двойственном числе для обозначения ровно двух объектов (рогА, глазА и т.д.)
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|3.11, нёх (?), 16:25, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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пришли: мусора, профессора, общим числом двадцать человек.
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|5.27, Ordu (ok), 17:52, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"По две нога". Аноним выше написал, что в "двойственном" числе надо писать окончание а.
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|3.31, A.Stahl (ok), 18:51, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же поезда? Поезды? Давай ссылку на источник информации. Пока звучит неубедительно (не-не-не, по поводу процессоров я согласен)
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|2.10, dimqua (ok), 16:21, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иначе владельцы текущих процессоров не побегут завтра покупать новые.
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|3.25, RedEyedMan (ok), 17:45, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как сидел на i7 3770, так и сижу. Покупать новый интел не собираюсь до тех пор, пока мать или проц не отправятся в мир иной/станут непригодны.
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|3.38, zzz (??), 19:30, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся "революция производительности Intel", как мы можем наблюдать, строилась на грязных хаках. Без хаков всё откатилось до уровней пятилетней давности. И я не вижу ровно никаких оснований полагать, будто бы за год-два они смогут придумать, как повысить производительность так, чтобы новые процы без хаков оказались производительнее прежних процов с хаками.
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|2.13, имя (ok), 16:27, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А пока мы замедлим все это (в том числе наши самые быстрые и даже все новые текущие процессора)
Эмбарго на раскрытие этой небольшой вариации предыдущей атаки чуть ли не дважды продлевали, пока думали, как бы всем всё замедлить. Совсем штеуд скатился!
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|2.26, RedEyedMan (ok), 17:48, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На своем интеле я ничего не заметил. Десктоп же. Митигации не отключал, ничего не трогал. Джента как компилялась, так и компиляется занимая то же время.
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|2.33, Аноним (33), 18:53, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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были бы, только мы бы о них не знали, а ими пользовался тов. майор
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|3.35, Аноним (35), 19:13, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он итак всегда найдет чем воспользоваться. На крайняк у него и паяльник имеется. А вот что может натворить мамкин хакер вот тут уже возможны варианты.
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|2.15, Аноним (2), 16:40, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Добавь подходящий файл из /lib/firmware/intel-ucode/ в ядро. Типа такого
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="intel-ucode/xx-xx-xx"
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE_DIR="/lib/firmware"
Найти нужный файл поможет iucode_tool, проверить можно dmesg | grep microcode
Ну это если ты компилируешь ядро и не используешь initramfs лучший вариант.
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|5.24, Аноним (2), 17:15, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микрокод с апдейтами прилетел через несколько месяцев после выхода (на 10). Проверить/отключить спектру можно этим https://www.grc.com/inspectre.htm (немного глючная, реестр правит или что-то такое). По поводу других заплаток не знаю. но наверно так же через полгода прилетит.
Также производитель выкатывал обновлённые биосы с микрокодом. Иногда ещё есть вариант пропатчить микрокод в биосе ручками, но это для совсем отчаянных.
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|1.19, Аноним (20), 17:01, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только компьютеры на перфолентах только хардкор. Приватность в опасности.
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|1.28, Аноним (28), 17:54, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все эти оптимизации ради производительности - бег по пересечённой местности с зажмуренными глазами.
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|2.34, Аноним (35), 19:11, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хомячек денежки принес, утащил процессор себе в норку? Если да то на все остальное можно в принципе на....чхать с высокой колокольни.
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