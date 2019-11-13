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Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel

13.11.2019 15:34

Исследователи из Грацского технического университета (Австрия) раскрыли сведения о новом методе атаки по сторонним каналам ZombieLoad 2.0 (CVE-2019-11135), позволяющем извлечь конфиденциальную информацию из других процессов, операционной системы, виртуальных машин и защищённых анклавов (TEE, Trusted Execution Environment). Проблема затрагивает только процессоры Intel. Компоненты для блокирования проблемы предложены во вчерашнем обновлении микрокода.

Проблема относится к классу MDS (Microarchitectural Data Sampling) и является модернизированным вариантом обнародованной в мае атаки ZombieLoad. ZombieLoad 2.0, как и другие атаки класса MDS, основываются на применении методов анализа по сторонним каналам к данным в микроархитектурных структурах (например, в буферах заполнения (Line Fill Buffer) и хранения (Store Buffer), в которых временно сохраняются данные, используемые в процессе выполнения операций Load и Store).

Новый вариант атаки Zombieload основывается на утечке, возникающей при работе механизма асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort), реализованного в расширении TSX (Transactional Synchronization Extensions), предоставляющем средства для работы с транзакционной памятью, позволяющей повысить производительность многопоточных приложений за счёт динамического исключения лишних операций синхронизации (поддерживаются атомарные транзакции, которые могут быть либо приняты, либо прерваны). В случае прерывания, операции, выполненные с транзакционным регионом памяти, откатываются.

Прерывание транзакции выполняется асинхронно, и в это время другие потоки могут обращаться к кэшу, который также используется в отбрасываемом транзакционном регионе памяти. В момент от начала до фактического завершения асинхронного прерывания транзакции не исключено возникновение ситуаций, когда процессор в ходе спекулятивного выполнения операции может прочитать данные из внутренних микроархитектурных буферов и передать их в спекулятивно выполняемую операцию. Затем конфликт будет выявлен, а спекулятивная операция отброшена, но данные останутся в кэше и могут быть извлечены с использованием методов восстановления кэша по сторонним каналам.

Атака сводится к открытию TSX транзакций и созданию условий для их асинхронного прерывания, во время которого возникают условия для утечки содержимого внутренних буферов, спекулятивно заполненных данными из выполняемых на том же ядре CPU операций чтения памяти. Утечка ограничена текущим физическим ядром CPU (на котором выполняется код атакующего), но так как микроархитектурные буферы совместно используются разными потоками в режиме Hyper-Threading, возможно возникновение утечки операций с памятью, выполняемых в других потоках CPU.

Атаке подвержены некоторые модели восьмого, девятого и десятого поколений процессоров Intel Core, а также Intel Pentium Gold, Intel Celeron 5000, Intel Xeon E, Intel Xeon W и второе поколение Intel Xeon Scalable. В том числе атаке подвержены и новые процессоры Intel на базе представленной в апреле микроархитектуры Cascade Lake, изначально не подверженной атакам RIDL и Fallout. Кроме Zombieload 2.0 исследователи также выявили возможность обхода ранее предложенных методов защиты от MDS-атак, основанных на использовании инструкции VERW для очистки содержимого микроархитектурных буферов в момент возвращения из ядра в пространство пользователя или при передаче управления гостевой системе.

В отчёте Intel утверждается, что в системах с разнородной нагрузкой возможность проведения атаки затруднена, так как утечка из микроархитектурных структур охватывает всю активность в системе и атакующий не может влиять на источник извлекаемых данных, т.е. может лишь накапливать всплывающие в результате утечки сведения и пытаться выявить среди этих данных полезную информацию, без возможности целенаправленно перехватить данные, связанные с конкретными адресами памяти. Тем не менее, исследователями опубликован прототип эксплоита, работающий в Linux и Windows, а также продемонстрирована возможность применения атаки для определения хэша пароля пользователя root. Возможно проведение атаки из гостевой системы для накопления данных, которые фигурируют в операциях других гостевых систем, хост-окружения, гипервизора и анклавов Intel SGX.

Исправления для блокирования уязвимости включены в кодовую базу ядра Linux и вошли в состав выпусков 5.3.11, 4.19.84, 4.14.154, 4.9.201 и 4.4.201. Обновления с ядром и микрокодом также уже выпущены для основных дистрибутивов (Debian, SUSE/openSUSE, Ubuntu, RHEL, Fedora, FreeBSD). Проблема была выявлена в апреле и исправление было скоординировано Intel с разработчиками операционных систем.

Простейшим методом блокирования Zombieload 2.0 является отключение поддержки TSX в CPU. Предложенное для ядра Linux исправление включает несколько вариантов защиты. Первый вариант предлагает параметр "tsx=on/off/auto", позволяющий управлять включением расширения TSX в CPU (значение auto отключает TSX только для уязвимых CPU). Второй вариант защиты включается параметром "tsx_async_abort=off/full/full,nosmt" и основан на очистке микроархитектурных буферов, во время переключения контекста (флаг nosmt дополнительно отключает SMT/Hyper-Threads). Для проверки подверженности системы уязвимости в sysfs предусмотрен параметр "/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/tsx_async_abort".

Кроме того, в обновлении микрокода устранена ещё одна уязвимость (CVE-2018-12207) в процессорах Intel, которая также блокирована в свежем обновлении ядра Linux. Уязвимость позволяет непривилегированному атакующему инициировать отказ в обслуживании, приводящий к зависанию системы в состоянии "Machine Check Error". Атака в том числе может быть совершена из гостевой системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tugraz.at/en/tu-gr...)
  2. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
  3. OpenNews: SPOILER - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel
  4. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  5. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
  6. OpenNews: LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: zombieload, spectre, intel, cpu
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  • 1.1, Аноним (1), 15:48, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    очередной обоиграмс
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:50, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я кстати не заметил прироста производительности с mitigations=off на десктопе. Если я что и заметил, так это просадку производительности. Это нормально?
     
     
  • 2.4, Crazy Alex (ok), 15:57, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просадка - точно ненормально. Прирост - могли и не заметить, в зависимости от задач и нагрузки.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 16:04, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просадки в бенчмарках, в долго запускающемся софте (разница единицы процентов в случайную сторону)... Вот и думаю, что как-то странно получается.

    Вроде всё самое медленное включено?

    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/l1tf:Mitigation: PTE Inversion
    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/mds:Mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdown:Mitigation: PTI
    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spec_store_bypass:Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v1:Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
    /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2:Mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling

    Ещё пробовал отключать в венде, так там directx и отрисовка шрифтов начинали медленней работать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:51, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    - Очередное обновление процессоров, в будущем, снова за ваши деньги.
    - А пока мы замедлим все это (в том числе наши самые быстрые и даже все новые текущие процессора)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:57, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > процессора

    Правильно писать "процессоры". Окончание -а употребляется в устаревшем двойственном числе для обозначения ровно двух объектов (рогА, глазА и т.д.)

     
     
  • 3.11, нёх (?), 16:25, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пришли: мусора, профессора, общим числом двадцать человек.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 17:12, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у каждого по две ноги :)
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 17:13, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на двоих полтора глаза
     
  • 5.27, Ordu (ok), 17:52, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "По две нога". Аноним выше написал, что в "двойственном" числе надо писать окончание а.
     
     
  • 6.40, Аноним (40), 20:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним только слышал про некое двойственное число. На деле там все намного сложнее: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%
     
     
  • 7.42, Ordu (ok), 20:34, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аноним только слышал про некое двойственное число. На деле там все намного
    > сложнее: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%

    Я думал там ещё тройственное есть, ан нет. Это дискриминация троичности.

     
  • 4.30, commiethebeastie (ok), 18:49, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проффесора и профессоры.
     
  • 3.31, A.Stahl (ok), 18:51, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же поезда? Поезды? Давай ссылку на источник информации. Пока звучит неубедительно (не-не-не, по поводу процессоров я согласен)
     
  • 2.10, dimqua (ok), 16:21, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иначе владельцы текущих процессоров не побегут завтра покупать новые.
     
     
  • 3.25, RedEyedMan (ok), 17:45, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сидел на i7 3770, так и сижу. Покупать новый интел не собираюсь до тех пор, пока мать или проц не отправятся в мир иной/станут непригодны.
     
  • 3.37, rm_ (ok), 19:18, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь и побегут теперь, покупать новые от AMD.
     
  • 3.38, zzz (??), 19:30, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся "революция производительности Intel", как мы можем наблюдать, строилась на грязных хаках. Без хаков всё откатилось до уровней пятилетней давности. И я не вижу ровно никаких оснований полагать, будто бы за год-два они смогут придумать, как повысить производительность так, чтобы новые процы без хаков оказались производительнее прежних процов с хаками.
     
  • 2.13, имя (ok), 16:27, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А пока мы замедлим все это (в том числе наши самые быстрые и даже все новые текущие процессора)

    Эмбарго на раскрытие этой небольшой вариации предыдущей атаки чуть ли не дважды продлевали, пока думали, как бы всем всё замедлить. Совсем штеуд скатился!

     

  • 1.6, Ivan_83 (ok), 15:58, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Во фряшечке тоже вчера отписались: https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-19:26.mcu.asc
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:20, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять потери производительности или обойдётся?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Любителям интеля не привыкать.
     
  • 2.26, RedEyedMan (ok), 17:48, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На своем интеле я ничего не заметил. Десктоп же. Митигации не отключал, ничего не трогал. Джента как компилялась, так и компиляется занимая то же время.
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:21, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ох уж эти исследователи! не было бы их - не было бы уязвимостей
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 18:53, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    были бы, только мы бы о них не знали, а ими пользовался тов. майор
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:13, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он итак всегда найдет чем воспользоваться. На крайняк у него и паяльник имеется. А вот что может натворить мамкин хакер вот тут уже возможны варианты.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:32, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    объясните как обновить микрокод Intel Core i7-3930K
     
     
  • 2.15, Аноним (2), 16:40, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавь подходящий файл из /lib/firmware/intel-ucode/ в ядро. Типа такого

    CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="intel-ucode/xx-xx-xx"
    CONFIG_EXTRA_FIRMWARE_DIR="/lib/firmware"

    Найти нужный файл поможет iucode_tool, проверить можно dmesg | grep microcode

    Ну это если ты компилируешь ядро и не используешь initramfs лучший вариант.

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 16:42, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё CONFIG_MICROCODE_INTEL=y надо.
     
     
  • 4.18, Аноним (14), 16:59, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а на винде?
     
     
  • 5.21, анон (?), 17:10, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждать следующий кумулятивный апдейт
     
  • 5.24, Аноним (2), 17:15, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрокод с апдейтами прилетел через несколько месяцев после выхода (на 10). Проверить/отключить спектру можно этим https://www.grc.com/inspectre.htm (немного глючная, реестр правит или что-то такое). По поводу других заплаток не знаю. но наверно так же через полгода прилетит.

    Также производитель выкатывал обновлённые биосы с микрокодом. Иногда ещё есть вариант пропатчить микрокод в биосе ручками, но это для совсем отчаянных.

     

  • 1.17, Аноним (17), 16:55, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    версионность дыр
     
  • 1.19, Аноним (20), 17:01, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только компьютеры на перфолентах только хардкор. Приватность в опасности.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:17, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ни сделают чтобы не покупать AMD...
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 19:31, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше IBM Power
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:54, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все эти оптимизации ради производительности - бег по пересечённой местности с зажмуренными глазами.
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 19:11, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомячек денежки принес, утащил процессор себе в норку? Если да то на все остальное можно в принципе на....чхать с высокой колокольни.
     

  • 1.41, Аноним (41), 20:25, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекомендую следующее название серии процов Интеля - ZombieLand
     

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